Війська РФ випустили по Нікополю 7 снарядів, загинув чоловік

Окупанти з важкої артилерії вдарили по Нікополю.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог вдарив з важкої артилерії по Нікополю. Випустив по місту 7 снарядів. Загинув чоловік.

Зараз всю інформацію уточнюємо", - написав він.

