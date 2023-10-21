Війська РФ випустили по Нікополю 7 снарядів, загинув чоловік
Окупанти з важкої артилерії вдарили по Нікополю.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог вдарив з важкої артилерії по Нікополю. Випустив по місту 7 снарядів. Загинув чоловік.
Зараз всю інформацію уточнюємо", - написав він.
