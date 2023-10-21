Войска РФ выпустили по Никополю 7 снарядов, погиб мужчина
Оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по Никополю.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Враг ударил из тяжелой артиллерии по Никополю. Выпустил по городу 7 снарядов. Погиб мужчина.
Сейчас всю информацию уточняем", - написал он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий21.10.2023 14:06 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль