Войска РФ выпустили по Никополю 7 снарядов, погиб мужчина

нікополь

Оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по Никополю.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Враг ударил из тяжелой артиллерии по Никополю. Выпустил по городу 7 снарядов. Погиб мужчина.

Сейчас всю информацию уточняем", - написал он.

обстрел (29065) Никополь (1156) Днепропетровская область (4363)
