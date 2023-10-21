Росія вчинила в Україні вже 2500 екологічних злочинів, - Свириденко

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вчинила 2500 екологічних злочинів.

Про це перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко сказала під час конференції United for Justis.United for Nature, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Війна триває, і Росія продовжує скоювати злочини, завдаючи шкоди щодня… 2500 екологічних злочинів задокументовано", - сказала вона.

Свириденко також наголосила, що кожен день війни - це приблизно 120 мільйонів євро завданих збитків.

"Вони жорстоко вбивають українців, вони руйнують наші міста і села, вони винищують наші ліси, наші великі природні ресурси, поля і озера. Вони мінують дороги і споруди, мінують систему водопостачання", - наголосила вона.

За її словами, підрив Каховської ГЕС призвів до катастрофічних наслідків для людей та екології.

"Мільйон українців втратили доступ до питної води, 100 тисяч мешканців у 80 населених пунктах постраждали від підтоплення, 140 тисяч – залишилися без світла", - сказала вона, додавши, що відновлення природи не може розпочатися без розмінування.