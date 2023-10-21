УКР
Росія вчинила в Україні вже 2500 екологічних злочинів, - Свириденко

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вчинила 2500 екологічних злочинів.

Про це перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко сказала під час конференції United for Justis.United for Nature, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Війна триває, і Росія продовжує скоювати злочини, завдаючи шкоди щодня… 2500 екологічних злочинів задокументовано", - сказала вона.

Свириденко також наголосила, що кожен день війни - це приблизно 120 мільйонів євро завданих збитків.

"Вони жорстоко вбивають українців, вони руйнують наші міста і села, вони винищують наші ліси, наші великі природні ресурси, поля і озера. Вони мінують дороги і споруди, мінують систему водопостачання", - наголосила вона.

За її словами, підрив Каховської ГЕС призвів до катастрофічних наслідків для людей та екології.

"Мільйон українців втратили доступ до питної води, 100 тисяч мешканців у 80 населених пунктах постраждали від підтоплення, 140 тисяч – залишилися без світла", - сказала вона, додавши, що відновлення природи не може розпочатися без розмінування.

Ну то потрібно мабуть натравити на них Грету Тунберг ну щоб вона їх пошматувала...
21.10.2023 19:00 Відповісти
Це вже схоже на справжню працю…
схоже…

Вона хоть почала оперувати цифрами- скільки це коштуе Україні.

Потрібно вже зараз калькулювати колосальні втрати України у $.

для чого це потрібно?

1. Параша вже зараз повинна знати на скільки триліонів $ вони вже « нахозяйнували».
Скільки грошей буде коштувати репарації.
Та скільки поколінь кацапів буде це виплачувати.

2. Це потрібно казати і Західним партнерам України.
Коли вони будуть робити звіти по допомогу

( або затверджувати свої бюджети, або вирішувати долю заморожених активів рф)

Україні вони повинні знати про збитки у $ які зазнала Україна.
21.10.2023 19:59 Відповісти
перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко
21.10.2023 19:03 Відповісти
"Дякуємо, дуже дякуємо" що це стало вожливим завдяки Великому приходу!
21.10.2023 19:09 Відповісти
вчинила 2500 екологічних злочинів
21.10.2023 19:12 Відповісти
Самий еликий злочин це то що що
Зробтв нелох
21.10.2023 19:14 Відповісти
А ось у нас - все за * бись !!!
21.10.2023 20:35 Відповісти
Апять на кацапоф вышли)))) Когда 7 октября в 22:21 исследовательское агентство Norsar зарегистрировало сейсмический инцидент в Балтийском море, практически в тот же момент российский пересек газопровод Balticconnector.,,,,, "судно Севморпуть"поставляло военную технику российским подразделениям ПВО и имеет отношение к разработке российской ядерной ракеты
21.10.2023 19:50 Відповісти
кстати Изменила Википедию)))...«Севморпуть» должен был выгрузить модули на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B9 припай у побережья Антарктиды. Попытка ремонта в море не увенчалась успехомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C_(%D0%BB%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7)#cite_note-17 [17] , судно вернулось в Петербург для ремонта на Канонерском судостроительном заводеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C_(%D0%BB%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7)#cite_note-18 [18] . В августе 2021 ремонт был завершён, 12 августа контейнеровоз прибыл из Санкт-Петербурга в Мурманскhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C_(%D0%BB%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7)#cite_note-19 [19] . Когда 7 октября 2023 года в 22:21 исследовательское агентство Norsar зарегистрировало сейсмический инцидент в Балтийском море, практически в тот же момент российский атомоход Севморпуть пересек газопровод Balticconnector, Является подозреваемым в террористическом акте,https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C_(%D0%BB%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7)
21.10.2023 20:12 Відповісти
 
 