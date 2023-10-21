Росія вчинила в Україні вже 2500 екологічних злочинів, - Свириденко
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вчинила 2500 екологічних злочинів.
Про це перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко сказала під час конференції United for Justis.United for Nature, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Війна триває, і Росія продовжує скоювати злочини, завдаючи шкоди щодня… 2500 екологічних злочинів задокументовано", - сказала вона.
Свириденко також наголосила, що кожен день війни - це приблизно 120 мільйонів євро завданих збитків.
"Вони жорстоко вбивають українців, вони руйнують наші міста і села, вони винищують наші ліси, наші великі природні ресурси, поля і озера. Вони мінують дороги і споруди, мінують систему водопостачання", - наголосила вона.
За її словами, підрив Каховської ГЕС призвів до катастрофічних наслідків для людей та екології.
"Мільйон українців втратили доступ до питної води, 100 тисяч мешканців у 80 населених пунктах постраждали від підтоплення, 140 тисяч – залишилися без світла", - сказала вона, додавши, що відновлення природи не може розпочатися без розмінування.
Вона хоть почала оперувати цифрами- скільки це коштуе Україні.
Потрібно вже зараз калькулювати колосальні втрати України у $.
для чого це потрібно?
1. Параша вже зараз повинна знати на скільки триліонів $ вони вже « нахозяйнували».
Скільки грошей буде коштувати репарації.
Та скільки поколінь кацапів буде це виплачувати.
2. Це потрібно казати і Західним партнерам України.
Коли вони будуть робити звіти по допомогу
( або затверджувати свої бюджети, або вирішувати долю заморожених активів рф)
Україні вони повинні знати про збитки у $ які зазнала Україна.
Зробтв нелох