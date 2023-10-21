Россия совершила в Украине уже 2500 экологических преступлений, - Свириденко

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила 2500 экологических преступлений.

Об этом первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко сказала во время конференции United for Justis.United for Nature, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Война продолжается, и Россия продолжает совершать преступления, причиняя вред ежедневно… 2500 экологических преступлений задокументировано", - сказала она.

Свириденко также подчеркнула, что каждый день войны - это примерно 120 миллионов евро нанесенного ущерба.

"Они жестоко убивают украинцев, они разрушают наши города и села, они истребляют наши леса, наши большие природные ресурсы, поля и озера. Они минируют дороги и сооружения, минируют систему водоснабжения", - подчеркнула она.

По ее словам, подрыв Каховской ГЭС привел к катастрофическим последствиям для людей и экологии.

"Миллион украинцев потеряли доступ к питьевой воде, 100 тысяч жителей в 80 населенных пунктах пострадали от подтопления, 140 тысяч - остались без света", - сказала она, добавив, что восстановление природы не может начаться без разминирования.