Россия совершила в Украине уже 2500 экологических преступлений, - Свириденко

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила 2500 экологических преступлений.

Об этом первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко сказала во время конференции United for Justis.United for Nature, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Война продолжается, и Россия продолжает совершать преступления, причиняя вред ежедневно… 2500 экологических преступлений задокументировано", - сказала она.

Читайте также: Россияне планируют построить на оккупированных территориях Украины три полигона для хранения мусорных отходов, - Центр нацсопротивления

Свириденко также подчеркнула, что каждый день войны - это примерно 120 миллионов евро нанесенного ущерба.

"Они жестоко убивают украинцев, они разрушают наши города и села, они истребляют наши леса, наши большие природные ресурсы, поля и озера. Они минируют дороги и сооружения, минируют систему водоснабжения", - подчеркнула она.

По ее словам, подрыв Каховской ГЭС привел к катастрофическим последствиям для людей и экологии.

Читайте также: В результате войны в Украине образовалось 10-12 миллионов тонн мусора, - Минзащиты окружающей среды

"Миллион украинцев потеряли доступ к питьевой воде, 100 тысяч жителей в 80 населенных пунктах пострадали от подтопления, 140 тысяч - остались без света", - сказала она, добавив, что восстановление природы не может начаться без разминирования.

Ну то потрібно мабуть натравити на них Грету Тунберг ну щоб вона їх пошматувала...
21.10.2023 19:00 Ответить
Це вже схоже на справжню працю…
схоже…

Вона хоть почала оперувати цифрами- скільки це коштуе Україні.

Потрібно вже зараз калькулювати колосальні втрати України у $.

для чого це потрібно?

1. Параша вже зараз повинна знати на скільки триліонів $ вони вже « нахозяйнували».
Скільки грошей буде коштувати репарації.
Та скільки поколінь кацапів буде це виплачувати.

2. Це потрібно казати і Західним партнерам України.
Коли вони будуть робити звіти по допомогу

( або затверджувати свої бюджети, або вирішувати долю заморожених активів рф)

Україні вони повинні знати про збитки у $ які зазнала Україна.
21.10.2023 19:59 Ответить
перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко
21.10.2023 19:03 Ответить
"Дякуємо, дуже дякуємо" що це стало вожливим завдяки Великому приходу!
21.10.2023 19:09 Ответить
вчинила 2500 екологічних злочинів
21.10.2023 19:12 Ответить
Самий еликий злочин це то що що
Зробтв нелох
21.10.2023 19:14 Ответить
А ось у нас - все за * бись !!!
21.10.2023 20:35 Ответить
Апять на кацапоф вышли)))) Когда 7 октября в 22:21 исследовательское агентство Norsar зарегистрировало сейсмический инцидент в Балтийском море, практически в тот же момент российский пересек газопровод Balticconnector.,,,,, "судно Севморпуть"поставляло военную технику российским подразделениям ПВО и имеет отношение к разработке российской ядерной ракеты
21.10.2023 19:50 Ответить
кстати Изменила Википедию)))...«Севморпуть» должен был выгрузить модули на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B9 припай у побережья Антарктиды. Попытка ремонта в море не увенчалась успехомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C_(%D0%BB%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7)#cite_note-17 [17] , судно вернулось в Петербург для ремонта на Канонерском судостроительном заводеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C_(%D0%BB%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7)#cite_note-18 [18] . В августе 2021 ремонт был завершён, 12 августа контейнеровоз прибыл из Санкт-Петербурга в Мурманскhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C_(%D0%BB%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7)#cite_note-19 [19] . Когда 7 октября 2023 года в 22:21 исследовательское агентство Norsar зарегистрировало сейсмический инцидент в Балтийском море, практически в тот же момент российский атомоход Севморпуть пересек газопровод Balticconnector, Является подозреваемым в террористическом акте,https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C_(%D0%BB%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7)
21.10.2023 20:12 Ответить
 
 