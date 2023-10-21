Росія підігріває ненависть до Швеції в мусульманських країнах, - голова Управління психологічного захисту Швеції Хьорт
Керівник Управління психологічного захисту Швеції Магнус Хьорт, відповідальний за протидію дезінформації, заявив, що Росія використовує ісламістську пропаганду для підриву іміджу країни в мусульманському світі.
Про це Хьорт розповів в інтерв’ю The Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За словами керівника шведської установи з протидії дезінформації, Росія нагнітає критику країни в мусульманському світі, вочевидь намагаючись дестабілізувати Швецію в період невизначеності на її шляху до членства в НАТО.
"Росія, безумовно, діє опортуністично. Вони підхоплюють ці теми і звинувачують Швецію в ісламофобії. Вони намагаються використовувати наратив про ісламофобію і про те, що ми прикриваємося свободою слова", – пояснює Хьорт.
Він додав, що мета дій Москви – "створити проблеми для Швеції та водночас створити враження, що Росія – дуже хороша країна, яка захищає іслам".
Хьорт також каже, що російська кампанія проти Швеції не обмежується лише темою нібито антиісламізму в країні. Кремлівські "ферми тролів" націлені на шведських політиків, засоби масової інформації та громадян з пропагандою.
Серед тем російської пропаганди у Швеції – показати, що суспільство "сексуально й морально корумповане та девіантне", що шведська армія ослаблена через підтримку ЛГБТ, що санкції ЄС завдають їм більшої шкоди, ніж росіянам, і що вони не можуть впоратися з перебоєм у постачанні енергоносіїв.
Китай та Іран також спрямовували дезінформацію проти Швеції, хоча і в менших масштабах, додав керівник Управління психологічного захисту.
На початку 2022 року Швеція відновила роботу Управління психологічного захисту для боротьби з дезінформацією та захисту суспільства на тлі побоювань щодо нової агресії Росія проти України. Наразі вона є єдиною країною, яка створила для цієї мети окрему держустанову.
Мгм...
Ну не скаже посадовець у Шведції мовою кухні, що то ***** й це ***** усе робить , щоб стравити країни . Створити нове вогнище зітхнень . Спробувало воно з Китаєм -- не вийшло (бо Сі розумнійший й адекватнійший за ***** на 2 порядку) .Спробувало воно з Індією -- але ж вона хоч й бідна країна 3-го світу , але там не має фанатизму й московія їй не може замінити й соту частину того, що Індія має від Заходу колективного .
А ось карта панісламізму ... її йще КДБ користувала . А визнання Саудітами Ізраїлю виймала з цього вогнища 90% палива . Бо шіїти на чолі Ірану це така дрібниця й війна шіітського Ірану з сунітским садамівским Іраком забрала в 50 разів більше життів , ніж усі арабо-ізраїльські війни разом узяті .
До речі - й війна у Сирії вона теж релігійна й там кількість жертв рахують приблизно й дуже величезний розбіг ... але не меньше 100 тисяч й не більше 1.5 млн.
Бо усім зрозуміло, що (й дипломату теж й особисто йому) , що справа не тільки й не стільки в 10 млн. шведів . Й що ***** не володіє такою тонкою й витонченною технікою зомбування ісламістів , що їх налаштовувати проти одного народа , до якого від нійбільш ближньої мусульманської країни требо літаком 4 години летіти , або 4500 км . Ні -- справа йде про налаштування до колективного заходу , до якого не тільки Шведція належіть ,але найбіль східні такі країни як Австралія , Японія й Південа Корея .
Але в тому й полягає політична культура , що він для себе як посадовця не найвишої ланки не припускає робити такі узагальнення . Його дільниця Шведція й він каже від імені Шведції й тільки .
Це армія. Яка чекає свого часу. Не сумніваюсь, що загальна кількість в рази більше.
Чи є шанси у Європи вижити?
спершу зникне людина розумна
потім зникне людина біла
а потім хоть трава нє расті