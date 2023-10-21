Росія підігріває ненависть до Швеції в мусульманських країнах, - голова Управління психологічного захисту Швеції Хьорт

Керівник Управління психологічного захисту Швеції Магнус Хьорт, відповідальний за протидію дезінформації, заявив, що Росія використовує ісламістську пропаганду для підриву іміджу країни в мусульманському світі.

Про це Хьорт розповів в інтерв’ю The Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами керівника шведської установи з протидії дезінформації, Росія нагнітає критику країни в мусульманському світі, вочевидь намагаючись дестабілізувати Швецію в період невизначеності на її шляху до членства в НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швеція очікує, що Туреччина ратифікує її заявку на вступ до НАТО "відносно скоро", - прем’єр Крістерссон

"Росія, безумовно, діє опортуністично. Вони підхоплюють ці теми і звинувачують Швецію в ісламофобії. Вони намагаються використовувати наратив про ісламофобію і про те, що ми прикриваємося свободою слова", – пояснює Хьорт.

Він додав, що мета дій Москви – "створити проблеми для Швеції та водночас створити враження, що Росія – дуже хороша країна, яка захищає іслам".

Хьорт також каже, що російська кампанія проти Швеції не обмежується лише темою нібито антиісламізму в країні. Кремлівські "ферми тролів" націлені на шведських політиків, засоби масової інформації та громадян з пропагандою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни різали свинину на Корані та спалювали його, видаючи себе за українських військових, - МЗС попередило про черговий фейк окупантів. ФОТО

Серед тем російської пропаганди у Швеції – показати, що суспільство "сексуально й морально корумповане та девіантне", що шведська армія ослаблена через підтримку ЛГБТ, що санкції ЄС завдають їм більшої шкоди, ніж росіянам, і що вони не можуть впоратися з перебоєм у постачанні енергоносіїв.

Китай та Іран також спрямовували дезінформацію проти Швеції, хоча і в менших масштабах, додав керівник Управління психологічного захисту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через теракт у Брюсселі футбольна збірна Швеції відмовилася продовжувати матч відбіркового циклу Євро-2024

На початку 2022 року Швеція відновила роботу Управління психологічного захисту для боротьби з дезінформацією та захисту суспільства на тлі побоювань щодо нової агресії Росія проти України. Наразі вона є єдиною країною, яка створила для цієї мети окрему держустанову.