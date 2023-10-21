УКР
Росія підігріває ненависть до Швеції в мусульманських країнах, - голова Управління психологічного захисту Швеції Хьорт

швеція

Керівник Управління психологічного захисту Швеції Магнус Хьорт, відповідальний за протидію дезінформації, заявив, що Росія використовує ісламістську пропаганду для підриву іміджу країни в мусульманському світі.

Про це Хьорт розповів в інтерв’ю The Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами керівника шведської установи з протидії дезінформації, Росія нагнітає критику країни в мусульманському світі, вочевидь намагаючись дестабілізувати Швецію в період невизначеності на її шляху до членства в НАТО.

"Росія, безумовно, діє опортуністично. Вони підхоплюють ці теми і звинувачують Швецію в ісламофобії. Вони намагаються використовувати наратив про ісламофобію і про те, що ми прикриваємося свободою слова", – пояснює Хьорт.

Він додав, що мета дій Москви – "створити проблеми для Швеції та водночас створити враження, що Росія – дуже хороша країна, яка захищає іслам".

Хьорт також каже, що російська кампанія проти Швеції не обмежується лише темою нібито антиісламізму в країні. Кремлівські "ферми тролів" націлені на шведських політиків, засоби масової інформації та громадян з пропагандою.

Серед тем російської пропаганди у Швеції – показати, що суспільство "сексуально й морально корумповане та девіантне", що шведська армія ослаблена через підтримку ЛГБТ, що санкції ЄС завдають їм більшої шкоди, ніж росіянам, і що вони не можуть впоратися з перебоєм у постачанні енергоносіїв.

Китай та Іран також спрямовували дезінформацію проти Швеції, хоча і в менших масштабах, додав керівник Управління психологічного захисту.

На початку 2022 року Швеція відновила роботу Управління психологічного захисту для боротьби з дезінформацією та захисту суспільства на тлі побоювань щодо нової агресії Росія проти України. Наразі вона є єдиною країною, яка створила для цієї мети окрему держустанову.

Автор: 

іслам (41) росія (67259) Швеція (988)
Топ коментарі
+15
Кацапські свині продовжують срати по усьому світу...
показати весь коментар
21.10.2023 20:18 Відповісти
+10
Саме тому шведські спецслужби повинні більш ретельно перевіряти тих, хто палить Коран, чи Талмуд, чи Біблію. Чи то такі корисні ідіоти, чи то найняті на кацапські гроші заробітчани.
показати весь коментар
21.10.2023 20:23 Відповісти
+9
А ліві на заході в свою чергу заставляють людей працювати на ледарів мусульман, годувати їх і їхні багатодітні кодла,і коли вони там якимось чином їх підірвуть ненароком то сильно не обурюватися.
показати весь коментар
21.10.2023 20:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Кацапські свині продовжують срати по усьому світу...
показати весь коментар
21.10.2023 20:18 Відповісти
нікагда такова нєбьіла і вот апять
показати весь коментар
21.10.2023 20:23 Відповісти
Саме тому шведські спецслужби повинні більш ретельно перевіряти тих, хто палить Коран, чи Талмуд, чи Біблію. Чи то такі корисні ідіоти, чи то найняті на кацапські гроші заробітчани.
показати весь коментар
21.10.2023 20:23 Відповісти
так вони і так відомі, чого їх перевіряти. Коран палять і шведи, і іранці... Це легкий заробіток готівки, яку легко отримати за цю акцію від будь-якої компанії, пов'язаної з "раша тудей".
показати весь коментар
21.10.2023 20:54 Відповісти
Корисні ідіоти трапляються і в Швеції.
показати весь коментар
21.10.2023 22:54 Відповісти
тобто ви вважаєте, що ті хто спалював Коран в Швеції робили це не за гроші?
показати весь коментар
21.10.2023 23:15 Відповісти
Московія, цим активно займається, ще з 1953 року!!
показати весь коментар
21.10.2023 20:27 Відповісти
Нехай Швеція й далі пускає на свою територію чорножопих муслімів
показати весь коментар
21.10.2023 20:28 Відповісти
Якось мені здається, що Швеції якось пофіг. І це правильно.
показати весь коментар
21.10.2023 20:29 Відповісти
Керівник Управління психологічного захисту Швеції Магнус Хьорт
показати весь коментар
21.10.2023 20:29 Відповісти
Рашисти дуже добре розуміють, наскільки величезні можливості для ведення інформаційної війни та поширення пропаганди надає інтернет і активно цим користуються.
показати весь коментар
21.10.2023 20:32 Відповісти
Ви навіть не уявляєте наскільки у них це добре получається. Це єдине що вони вміють робити. Пропаганда там вивчалася,застосовувалася, методи удосконалювалися десятиліттями. Не дурно пуйло колись раніше згадало що "Гебельс був розумною людиною", багато чого вони почерпнули у нацистів,а захід своїм лібералізмом,соцмережами і вседозволеністю дав карт бланш на цю пропаганду котру вони використовують по всьому світі, в першу чергу у себе,потім в Україні,а потім уже і на заході.
показати весь коментар
21.10.2023 20:46 Відповісти
А можно просто перестать сжигать Коран под охраной полиции.
показати весь коментар
21.10.2023 20:38 Відповісти
А ліві на заході в свою чергу заставляють людей працювати на ледарів мусульман, годувати їх і їхні багатодітні кодла,і коли вони там якимось чином їх підірвуть ненароком то сильно не обурюватися.
показати весь коментар
21.10.2023 20:43 Відповісти
Імідж країни в ісламському світі...
Мгм...

показати весь коментар
21.10.2023 20:54 Відповісти
Це дипломатична мова й її требо як слід інтерпритувати .

Ну не скаже посадовець у Шведції мовою кухні, що то ***** й це ***** усе робить , щоб стравити країни . Створити нове вогнище зітхнень . Спробувало воно з Китаєм -- не вийшло (бо Сі розумнійший й адекватнійший за ***** на 2 порядку) .Спробувало воно з Індією -- але ж вона хоч й бідна країна 3-го світу , але там не має фанатизму й московія їй не може замінити й соту частину того, що Індія має від Заходу колективного .
А ось карта панісламізму ... її йще КДБ користувала . А визнання Саудітами Ізраїлю виймала з цього вогнища 90% палива . Бо шіїти на чолі Ірану це така дрібниця й війна шіітського Ірану з сунітским садамівским Іраком забрала в 50 разів більше життів , ніж усі арабо-ізраїльські війни разом узяті .
До речі - й війна у Сирії вона теж релігійна й там кількість жертв рахують приблизно й дуже величезний розбіг ... але не меньше 100 тисяч й не більше 1.5 млн.
показати весь коментар
21.10.2023 22:02 Відповісти
Нарешті починають потроху прозрівати...
показати весь коментар
21.10.2023 20:57 Відповісти
"Мы должны наконец провести масштабную депортацию".
показати весь коментар
21.10.2023 21:47 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2023 21:48 Відповісти
Це називається височенний рівень політичної культури .

Бо усім зрозуміло, що (й дипломату теж й особисто йому) , що справа не тільки й не стільки в 10 млн. шведів . Й що ***** не володіє такою тонкою й витонченною технікою зомбування ісламістів , що їх налаштовувати проти одного народа , до якого від нійбільш ближньої мусульманської країни требо літаком 4 години летіти , або 4500 км . Ні -- справа йде про налаштування до колективного заходу , до якого не тільки Шведція належіть ,але найбіль східні такі країни як Австралія , Японія й Південа Корея .
Але в тому й полягає політична культура , що він для себе як посадовця не найвишої ланки не припускає робити такі узагальнення . Його дільниця Шведція й він каже від імені Шведції й тільки .
показати весь коментар
21.10.2023 21:48 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1715763844071518608 Близько 100 тисяч людей вийшли сьогодні на вулиці Лондона на антиізраїльський протест.
Це армія. Яка чекає свого часу. Не сумніваюсь, що загальна кількість в рази більше.
Чи є шанси у Європи вижити?
показати весь коментар
21.10.2023 22:17 Відповісти
ні ясна річ.
спершу зникне людина розумна
потім зникне людина біла
а потім хоть трава нє расті
показати весь коментар
21.10.2023 22:56 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2023 22:23 Відповісти
треба причину знищити того всякого хамасо-хезбулятськогоігілівського руху а вона сидить в кремлі.Не буде сосії не буде 95% воєн по всьому світу.Ніяк до заходу не дійде що всі ті терористи живляться з мацкви,і ні звідки інше.
показати весь коментар
21.10.2023 22:41 Відповісти
арабів довго вмовляти не треба шоб вони когось ненавиділи. Ізраїль, Швеція, США, ті, хто підтримують Ізраїль, ті, хто підтримують Швецію, ті, хто підтримують США, ті, хто не читають Коран, ті, хто читають Коран, але розуміють його по своєму, ті, хто читають Коран, розуміють як треба, але ще не вбив жодного єврея. Дивіться як багато кого можна і треба ненавидіти прямо зараз. І список можна продовжувати.
показати весь коментар
21.10.2023 23:10 Відповісти
неха вишлють нафіг всіх муслімів на парашку, вона ж їх захищає
показати весь коментар
22.10.2023 08:49 Відповісти
 
 