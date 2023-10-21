РУС
3 142 28

Россия подогревает ненависть к Швеции в мусульманских странах, - председатель Управления психологической защиты Швеции Хёрт

швеція

Руководитель Управления психологической защиты Швеции Магнус Хёрт, ответственный за противодействие дезинформации, заявил, что Россия использует исламистскую пропаганду для подрыва имиджа страны в мусульманском мире.

Об этом Хёрт рассказал в интервью The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам руководителя шведского учреждения по противодействию дезинформации, Россия нагнетает критику страны в мусульманском мире, очевидно, пытаясь дестабилизировать Швецию в период неопределенности на ее пути к членству в НАТО.

Читайте также: Швеция ожидает, что Турция ратифицирует ее заявку на вступление в НАТО "относительно скоро", - премьер Кристерссон

"Россия, безусловно, действует оппортунистически. Они подхватывают эти темы и обвиняют Швецию в исламофобии. Они пытаются использовать нарратив об исламофобии и о том, что мы прикрываемся свободой слова", – объясняет Хёрт.

Он добавил, что цель действий Москвы – "создать проблемы для Швеции и одновременно создать впечатление, что Россия – очень хорошая страна, защищающая ислам".

Хёрт также говорит, что российская кампания против Швеции не ограничивается лишь темой антиисламизма в стране. Кремлевские "фермы троллей" нацелены на шведских политиков, средства массовой информации и граждан с пропагандой.

Смотрите также: Россияне резали свинину на Коране и сжигали его, выдавая себя за украинских военных, - МИД предупредил об очередном фейке оккупантов. ФОТО

Среди тем российской пропаганды в Швеции – показать, что общество "сексуально и морально коррумпировано и девиантно", что шведская армия ослаблена из-за поддержки ЛГБТ, что санкции ЕС наносят им больший вред, чем россиянам, и что они не могут справиться с перебоем в поставках энергоносителей.

Китай и Иран также направили дезинформацию против Швеции, хотя и в меньших масштабах, добавил руководитель Управления психологической защиты.

Читайте также: Из-за теракта в Брюсселе футбольная сборная Швеции отказалась продолжать матч отборочного цикла Евро-2024

В начале 2022 года Швеция возобновила работу Управления психологической защиты для борьбы с дезинформацией и защиты общества на фоне опасений относительно новой агрессии России против Украины. Сейчас она является единственной страной, которая создала для этой цели отдельное госучреждение.

Топ комментарии
+15
Кацапські свині продовжують срати по усьому світу...
показать весь комментарий
21.10.2023 20:18 Ответить
+10
Саме тому шведські спецслужби повинні більш ретельно перевіряти тих, хто палить Коран, чи Талмуд, чи Біблію. Чи то такі корисні ідіоти, чи то найняті на кацапські гроші заробітчани.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:23 Ответить
+9
А ліві на заході в свою чергу заставляють людей працювати на ледарів мусульман, годувати їх і їхні багатодітні кодла,і коли вони там якимось чином їх підірвуть ненароком то сильно не обурюватися.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:43 Ответить
Кацапські свині продовжують срати по усьому світу...
показать весь комментарий
21.10.2023 20:18 Ответить
нікагда такова нєбьіла і вот апять
показать весь комментарий
21.10.2023 20:23 Ответить
Саме тому шведські спецслужби повинні більш ретельно перевіряти тих, хто палить Коран, чи Талмуд, чи Біблію. Чи то такі корисні ідіоти, чи то найняті на кацапські гроші заробітчани.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:23 Ответить
так вони і так відомі, чого їх перевіряти. Коран палять і шведи, і іранці... Це легкий заробіток готівки, яку легко отримати за цю акцію від будь-якої компанії, пов'язаної з "раша тудей".
показать весь комментарий
21.10.2023 20:54 Ответить
Корисні ідіоти трапляються і в Швеції.
показать весь комментарий
21.10.2023 22:54 Ответить
тобто ви вважаєте, що ті хто спалював Коран в Швеції робили це не за гроші?
показать весь комментарий
21.10.2023 23:15 Ответить
Московія, цим активно займається, ще з 1953 року!!
показать весь комментарий
21.10.2023 20:27 Ответить
Нехай Швеція й далі пускає на свою територію чорножопих муслімів
показать весь комментарий
21.10.2023 20:28 Ответить
Якось мені здається, що Швеції якось пофіг. І це правильно.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:29 Ответить
Керівник Управління психологічного захисту Швеції Магнус Хьорт
показать весь комментарий
21.10.2023 20:29 Ответить
Рашисти дуже добре розуміють, наскільки величезні можливості для ведення інформаційної війни та поширення пропаганди надає інтернет і активно цим користуються.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:32 Ответить
Ви навіть не уявляєте наскільки у них це добре получається. Це єдине що вони вміють робити. Пропаганда там вивчалася,застосовувалася, методи удосконалювалися десятиліттями. Не дурно пуйло колись раніше згадало що "Гебельс був розумною людиною", багато чого вони почерпнули у нацистів,а захід своїм лібералізмом,соцмережами і вседозволеністю дав карт бланш на цю пропаганду котру вони використовують по всьому світу, в першу чергу у себе,потім в Україні,а потім уже і на заході.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:46 Ответить
А можно просто перестать сжигать Коран под охраной полиции.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:38 Ответить
А ліві на заході в свою чергу заставляють людей працювати на ледарів мусульман, годувати їх і їхні багатодітні кодла,і коли вони там якимось чином їх підірвуть ненароком то сильно не обурюватися.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:43 Ответить
Імідж країни в ісламському світі...
Мгм...
Мгм...

показать весь комментарий
21.10.2023 20:54 Ответить
Це дипломатична мова й її требо як слід інтерпритувати .

Ну не скаже посадовець у Шведції мовою кухні, що то ***** й це ***** усе робить , щоб стравити країни . Створити нове вогнище зітхнень . Спробувало воно з Китаєм -- не вийшло (бо Сі розумнійший й адекватнійший за ***** на 2 порядку) .Спробувало воно з Індією -- але ж вона хоч й бідна країна 3-го світу , але там не має фанатизму й московія їй не може замінити й соту частину того, що Індія має від Заходу колективного .
А ось карта панісламізму ... її йще КДБ користувала . А визнання Саудітами Ізраїлю виймала з цього вогнища 90% палива . Бо шіїти на чолі Ірану це така дрібниця й війна шіітського Ірану з сунітским садамівским Іраком забрала в 50 разів більше життів , ніж усі арабо-ізраїльські війни разом узяті .
До речі - й війна у Сирії вона теж релігійна й там кількість жертв рахують приблизно й дуже величезний розбіг ... але не меньше 100 тисяч й не більше 1.5 млн.
показать весь комментарий
21.10.2023 22:02 Ответить
Нарешті починають потроху прозрівати...
показать весь комментарий
21.10.2023 20:57 Ответить
"Мы должны наконец провести масштабную депортацию".
показать весь комментарий
21.10.2023 21:47 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2023 21:48 Ответить
Це називається височенний рівень політичної культури .

Бо усім зрозуміло, що (й дипломату теж й особисто йому) , що справа не тільки й не стільки в 10 млн. шведів . Й що ***** не володіє такою тонкою й витонченною технікою зомбування ісламістів , що їх налаштовувати проти одного народа , до якого від нійбільш ближньої мусульманської країни требо літаком 4 години летіти , або 4500 км . Ні -- справа йде про налаштування до колективного заходу , до якого не тільки Шведція належіть ,але найбіль східні такі країни як Австралія , Японія й Південа Корея .
Але в тому й полягає політична культура , що він для себе як посадовця не найвишої ланки не припускає робити такі узагальнення . Його дільниця Шведція й він каже від імені Шведції й тільки .
показать весь комментарий
21.10.2023 21:48 Ответить
https://twitter.com/i/status/1715763844071518608 Близько 100 тисяч людей вийшли сьогодні на вулиці Лондона на антиізраїльський протест.
Це армія. Яка чекає свого часу. Не сумніваюсь, що загальна кількість в рази більше.
Чи є шанси у Європи вижити?
показать весь комментарий
21.10.2023 22:17 Ответить
ні ясна річ.
спершу зникне людина розумна
потім зникне людина біла
а потім хоть трава нє расті
показать весь комментарий
21.10.2023 22:56 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2023 22:23 Ответить
треба причину знищити того всякого хамасо-хезбулятськогоігілівського руху а вона сидить в кремлі.Не буде сосії не буде 95% воєн по всьому світу.Ніяк до заходу не дійде що всі ті терористи живляться з мацкви,і ні звідки інше.
показать весь комментарий
21.10.2023 22:41 Ответить
арабів довго вмовляти не треба шоб вони когось ненавиділи. Ізраїль, Швеція, США, ті, хто підтримують Ізраїль, ті, хто підтримують Швецію, ті, хто підтримують США, ті, хто не читають Коран, ті, хто читають Коран, але розуміють його по своєму, ті, хто читають Коран, розуміють як треба, але ще не вбив жодного єврея. Дивіться як багато кого можна і треба ненавидіти прямо зараз. І список можна продовжувати.
показать весь комментарий
21.10.2023 23:10 Ответить
неха вишлють нафіг всіх муслімів на парашку, вона ж їх захищає
показать весь комментарий
22.10.2023 08:49 Ответить
 
 