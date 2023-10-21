Россия подогревает ненависть к Швеции в мусульманских странах, - председатель Управления психологической защиты Швеции Хёрт
Руководитель Управления психологической защиты Швеции Магнус Хёрт, ответственный за противодействие дезинформации, заявил, что Россия использует исламистскую пропаганду для подрыва имиджа страны в мусульманском мире.
Об этом Хёрт рассказал в интервью The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По словам руководителя шведского учреждения по противодействию дезинформации, Россия нагнетает критику страны в мусульманском мире, очевидно, пытаясь дестабилизировать Швецию в период неопределенности на ее пути к членству в НАТО.
"Россия, безусловно, действует оппортунистически. Они подхватывают эти темы и обвиняют Швецию в исламофобии. Они пытаются использовать нарратив об исламофобии и о том, что мы прикрываемся свободой слова", – объясняет Хёрт.
Он добавил, что цель действий Москвы – "создать проблемы для Швеции и одновременно создать впечатление, что Россия – очень хорошая страна, защищающая ислам".
Хёрт также говорит, что российская кампания против Швеции не ограничивается лишь темой антиисламизма в стране. Кремлевские "фермы троллей" нацелены на шведских политиков, средства массовой информации и граждан с пропагандой.
Среди тем российской пропаганды в Швеции – показать, что общество "сексуально и морально коррумпировано и девиантно", что шведская армия ослаблена из-за поддержки ЛГБТ, что санкции ЕС наносят им больший вред, чем россиянам, и что они не могут справиться с перебоем в поставках энергоносителей.
Китай и Иран также направили дезинформацию против Швеции, хотя и в меньших масштабах, добавил руководитель Управления психологической защиты.
В начале 2022 года Швеция возобновила работу Управления психологической защиты для борьбы с дезинформацией и защиты общества на фоне опасений относительно новой агрессии России против Украины. Сейчас она является единственной страной, которая создала для этой цели отдельное госучреждение.
Мгм...
Ну не скаже посадовець у Шведції мовою кухні, що то ***** й це ***** усе робить , щоб стравити країни . Створити нове вогнище зітхнень . Спробувало воно з Китаєм -- не вийшло (бо Сі розумнійший й адекватнійший за ***** на 2 порядку) .Спробувало воно з Індією -- але ж вона хоч й бідна країна 3-го світу , але там не має фанатизму й московія їй не може замінити й соту частину того, що Індія має від Заходу колективного .
А ось карта панісламізму ... її йще КДБ користувала . А визнання Саудітами Ізраїлю виймала з цього вогнища 90% палива . Бо шіїти на чолі Ірану це така дрібниця й війна шіітського Ірану з сунітским садамівским Іраком забрала в 50 разів більше життів , ніж усі арабо-ізраїльські війни разом узяті .
До речі - й війна у Сирії вона теж релігійна й там кількість жертв рахують приблизно й дуже величезний розбіг ... але не меньше 100 тисяч й не більше 1.5 млн.
Бо усім зрозуміло, що (й дипломату теж й особисто йому) , що справа не тільки й не стільки в 10 млн. шведів . Й що ***** не володіє такою тонкою й витонченною технікою зомбування ісламістів , що їх налаштовувати проти одного народа , до якого від нійбільш ближньої мусульманської країни требо літаком 4 години летіти , або 4500 км . Ні -- справа йде про налаштування до колективного заходу , до якого не тільки Шведція належіть ,але найбіль східні такі країни як Австралія , Японія й Південа Корея .
Але в тому й полягає політична культура , що він для себе як посадовця не найвишої ланки не припускає робити такі узагальнення . Його дільниця Шведція й він каже від імені Шведції й тільки .
Це армія. Яка чекає свого часу. Не сумніваюсь, що загальна кількість в рази більше.
Чи є шанси у Європи вижити?
спершу зникне людина розумна
потім зникне людина біла
а потім хоть трава нє расті