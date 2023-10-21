Россия подогревает ненависть к Швеции в мусульманских странах, - председатель Управления психологической защиты Швеции Хёрт

Руководитель Управления психологической защиты Швеции Магнус Хёрт, ответственный за противодействие дезинформации, заявил, что Россия использует исламистскую пропаганду для подрыва имиджа страны в мусульманском мире.

Об этом Хёрт рассказал в интервью The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам руководителя шведского учреждения по противодействию дезинформации, Россия нагнетает критику страны в мусульманском мире, очевидно, пытаясь дестабилизировать Швецию в период неопределенности на ее пути к членству в НАТО.

Читайте также: Швеция ожидает, что Турция ратифицирует ее заявку на вступление в НАТО "относительно скоро", - премьер Кристерссон

"Россия, безусловно, действует оппортунистически. Они подхватывают эти темы и обвиняют Швецию в исламофобии. Они пытаются использовать нарратив об исламофобии и о том, что мы прикрываемся свободой слова", – объясняет Хёрт.

Он добавил, что цель действий Москвы – "создать проблемы для Швеции и одновременно создать впечатление, что Россия – очень хорошая страна, защищающая ислам".

Хёрт также говорит, что российская кампания против Швеции не ограничивается лишь темой антиисламизма в стране. Кремлевские "фермы троллей" нацелены на шведских политиков, средства массовой информации и граждан с пропагандой.

Смотрите также: Россияне резали свинину на Коране и сжигали его, выдавая себя за украинских военных, - МИД предупредил об очередном фейке оккупантов. ФОТО

Среди тем российской пропаганды в Швеции – показать, что общество "сексуально и морально коррумпировано и девиантно", что шведская армия ослаблена из-за поддержки ЛГБТ, что санкции ЕС наносят им больший вред, чем россиянам, и что они не могут справиться с перебоем в поставках энергоносителей.

Китай и Иран также направили дезинформацию против Швеции, хотя и в меньших масштабах, добавил руководитель Управления психологической защиты.

Читайте также: Из-за теракта в Брюсселе футбольная сборная Швеции отказалась продолжать матч отборочного цикла Евро-2024

В начале 2022 года Швеция возобновила работу Управления психологической защиты для борьбы с дезинформацией и защиты общества на фоне опасений относительно новой агрессии России против Украины. Сейчас она является единственной страной, которая создала для этой цели отдельное госучреждение.