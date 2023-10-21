На сьогодні говорити про якусь модель скасування відстрочки від мобілізації для студентів старше 30 років ще не можна. Йдуть дискусії, - "слуга народу" Веніславський

Законопроєкт про обмеження віку студентів, які не підлягають мобілізації наразі поставлено на паузу. Тривають дискусії.

Про це розповів представник президента в Раді, нардеп Федір Веніславський у коментарі ВВС, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що ініціатива передбачає встановити, що під мобілізацію не підпадають "здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній Законом України "Про освіту", якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".

Багато хто в Україні використовує навчання як спосіб уникнути мобілізації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ВР планували запровадити кримінальну відповідальність для чоловіків-утікачів, але відмовилися від цієї ідеї, - Веніславський

"Звичайно, є значна кількість чоловіків у віці сорок-п'ятдесят років, які раптом виявили бажання здобувати вищу освіту - другу, третю чи четверту, причому на денній формі. Це очевидна для мене як для юриста форма уникнення призову за мобілізацією", - сказав Веніславський.

Втім, нардепи не досягли одностайності думок щодо цієї ініціативи. Зокрема, багато дискусій навколо того, хто має право на відстрочку, а хто - ні у разі прийняття цього закону. Веніславський вважає, що це дуже чутливе питання, тож швидко зміни не ухвалять.

"На сьогодні говорити про якусь модель скасування відстрочки, яка має загальну підтримку, – ми ще не можемо. Йдуть дискусії. Те, що це питання треба вирішувати, я думаю, в цьому сумніву немає. Коли це буде, як це буде – подивимося", - розповів нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік адміністрував групу в Viber із дописами про те, де вручають повістки. Може сісти на 8 років

Веніславський наголосив, якщо людина здобуває послідовну освіту - спочатку професійно-технічну, потім передвищу, вищу, а потім післядипломну, то відстрочка потрібна. Зокрема, це стосується лікарів, аспірантів чи докторантів.

Втім, коли людина несподівано йде вчитись у зовсім іншу сферу під час війни, то це недопустимий варіант поведінки.