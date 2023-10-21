На сьогодні говорити про якусь модель скасування відстрочки від мобілізації для студентів старше 30 років ще не можна. Йдуть дискусії, - "слуга народу" Веніславський
Законопроєкт про обмеження віку студентів, які не підлягають мобілізації наразі поставлено на паузу. Тривають дискусії.
Про це розповів представник президента в Раді, нардеп Федір Веніславський у коментарі ВВС, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що ініціатива передбачає встановити, що під мобілізацію не підпадають "здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній Законом України "Про освіту", якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".
Багато хто в Україні використовує навчання як спосіб уникнути мобілізації.
"Звичайно, є значна кількість чоловіків у віці сорок-п'ятдесят років, які раптом виявили бажання здобувати вищу освіту - другу, третю чи четверту, причому на денній формі. Це очевидна для мене як для юриста форма уникнення призову за мобілізацією", - сказав Веніславський.
Втім, нардепи не досягли одностайності думок щодо цієї ініціативи. Зокрема, багато дискусій навколо того, хто має право на відстрочку, а хто - ні у разі прийняття цього закону. Веніславський вважає, що це дуже чутливе питання, тож швидко зміни не ухвалять.
"На сьогодні говорити про якусь модель скасування відстрочки, яка має загальну підтримку, – ми ще не можемо. Йдуть дискусії. Те, що це питання треба вирішувати, я думаю, в цьому сумніву немає. Коли це буде, як це буде – подивимося", - розповів нардеп.
Веніславський наголосив, якщо людина здобуває послідовну освіту - спочатку професійно-технічну, потім передвищу, вищу, а потім післядипломну, то відстрочка потрібна. Зокрема, це стосується лікарів, аспірантів чи докторантів.
Втім, коли людина несподівано йде вчитись у зовсім іншу сферу під час війни, то це недопустимий варіант поведінки.
а може ця сволоч вся себе вирішить мобілізувати?
якого хріна здорові бики "будуть вирішувати" що може студента Васю мона мобілізувати, а студента Петю - ні, підкоряючись 4-разовому ухилянту-шашличнику?
у нас, до речі, Рада антиконституційна, Клоун протизаконно її розпустив.
так шо смішні ці потуги здебілів.
здобули, чо, нагаласували.
шкода шо в бюлетенях не було - Жереш шашлики? = твіздуй за арахамію на міни.
а чо? Логічно. Правда шашличники тупо ржуть, а Вася - велкам йди воювати за країну і т.д.
просто всі хто хотів, вже пішов. дехто буквально. були "знаки", але всім було побоку, ну і дожились шо виловлюють людей для армії. путін здохне до зими, так шо може втримаємось і наріт Зелю перевибере, радісно. Зелукашенко намбер ту. б*же, Байден має відповісти за це!!111(шутка)
які ж козли. козли вибрали козлів. але самі козли не особливо хочуть йти воювати.
Усі, окрім вас !!!
Воно точно юрист? Бо мова йде не про закон, а про його уявлення про закон.
Є багато відео, коли молодь у Києви питають що вони знають про оборону Азовсталі, чи Маріуполю. Дуже багато відповідають, що не хочуть думати про погане, портити карму, і НІЧОГО ПРО ЦЕ НЕЗНАЮТЬ.
Так задля елементарної справедливості- усі ці "насолоджувачі життям" повинні пізнати що таке захист країни. І Зеленьському доведеться їх мобілізовувати, бо небуде Зеленьського.