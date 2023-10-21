УКР
На сьогодні говорити про якусь модель скасування відстрочки від мобілізації для студентів старше 30 років ще не можна. Йдуть дискусії, - "слуга народу" Веніславський

веніславський

Законопроєкт про обмеження віку студентів, які не підлягають мобілізації наразі поставлено на паузу. Тривають дискусії.

Про це розповів представник президента в Раді, нардеп Федір Веніславський у коментарі ВВС, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що ініціатива передбачає встановити, що під мобілізацію не підпадають "здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній Законом України "Про освіту", якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".

Багато хто в Україні використовує навчання як спосіб уникнути мобілізації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ВР планували запровадити кримінальну відповідальність для чоловіків-утікачів, але відмовилися від цієї ідеї, - Веніславський

"Звичайно, є значна кількість чоловіків у віці сорок-п'ятдесят років, які раптом виявили бажання здобувати вищу освіту - другу, третю чи четверту, причому на денній формі. Це очевидна для мене як для юриста форма уникнення призову за мобілізацією", - сказав Веніславський.

Втім, нардепи не досягли одностайності думок щодо цієї ініціативи. Зокрема, багато дискусій навколо того, хто має право на відстрочку, а хто - ні у разі прийняття цього закону. Веніславський вважає, що це дуже чутливе питання, тож швидко зміни не ухвалять.

"На сьогодні говорити про якусь модель скасування відстрочки, яка має загальну підтримку, – ми ще не можемо. Йдуть дискусії. Те, що це питання треба вирішувати, я думаю, в цьому сумніву немає. Коли це буде, як це буде – подивимося", - розповів нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік адміністрував групу в Viber із дописами про те, де вручають повістки. Може сісти на 8 років

Веніславський наголосив, якщо людина здобуває послідовну освіту - спочатку професійно-технічну, потім передвищу, вищу, а потім післядипломну, то відстрочка потрібна. Зокрема, це стосується лікарів, аспірантів чи докторантів.

Втім, коли людина несподівано йде вчитись у зовсім іншу сферу під час війни, то це недопустимий варіант поведінки.

+13
а чому владні депутати не йдуть на війну, а прості люди мають? це прості люди довели до війни, чи влада?
21.10.2023 21:35
+9
А какое по счёту высшее образование получает сейчас хенерал-подполковник абдрыстович?
21.10.2023 21:36
+8
21.10.2023 21:33 Відповісти
Баканов?
21.10.2023 21:29
подивіться на дату отримання посвідчення)
22.10.2023 00:52
і що? писали про це ще в липні. в чому проблема?
22.10.2023 08:31
21.10.2023 21:33 Відповісти
Как что-то серьезное, так зеленый турборежим как-то на полшестого начинает показывает.😎
21.10.2023 21:33
А дехто для ухиляння використовує звязки з боневтіком. Наприклад 95кагал, і жодної відповідальності..
21.10.2023 21:35
а чому владні депутати не йдуть на війну, а прості люди мають? це прості люди довели до війни, чи влада?
21.10.2023 21:35
Хтось же має на законодавчому рівні легалізувати кріпацтво, переслідування, шантаж та здирництво заради "виживання країни (бидлоеліти)".
21.10.2023 22:16
Та вже й кріпаки не хотять гинути за своїх розбещених панів..
21.10.2023 22:26
А какое по счёту высшее образование получает сейчас хенерал-подполковник абдрыстович?
21.10.2023 21:36
Він не може пом едичним причинам - контужений на всю голову....
22.10.2023 14:55
У нас на факультеті другої вищої і у мирний час траплялись люди дуже поважного віку. Щоправда, у нас там форма навчання заочна прискорена, на стаціонарі 30 років - явище дуже рідкісне (хоча буває).
21.10.2023 22:01
а може ця сволоч вся себе вирішить мобілізувати?
якого хріна здорові бики "будуть вирішувати" що може студента Васю мона мобілізувати, а студента Петю - ні, підкоряючись 4-разовому ухилянту-шашличнику?
у нас, до речі, Рада антиконституційна, Клоун протизаконно її розпустив.
так шо смішні ці потуги здебілів.
здобули, чо, нагаласували.
шкода шо в бюлетенях не було - Жереш шашлики? = твіздуй за арахамію на міни.
а чо? Логічно. Правда шашличники тупо ржуть, а Вася - велкам йди воювати за країну і т.д.
просто всі хто хотів, вже пішов. дехто буквально. були "знаки", але всім було побоку, ну і дожились шо виловлюють людей для армії. путін здохне до зими, так шо може втримаємось і наріт Зелю перевибере, радісно. Зелукашенко намбер ту. б*же, Байден має відповісти за це!!111(шутка)
які ж козли. козли вибрали козлів. але самі козли не особливо хочуть йти воювати.
21.10.2023 22:09
Та не скромнічайте.. Забирайте вже і 20 річних !
Усі, окрім вас !!!
Усі, окрім вас !!!
21.10.2023 22:15
А чому не брати 20 річних? Краще 59 річних?
показати весь коментар
22.10.2023 08:23
хоча б тому, що 20 річні це перспектива, і генофонд нації, а 59 вже віджили,
22.10.2023 08:46
Якщо не переможемо страшного насправді ворога, то яка там буде перспектива! Я вас запевняю - у 59 років це вже не воїни, це головний біль для командирів. Навіть сиалін це розумів, і не призивав після 50.
22.10.2023 09:05
так, вояки з них не дуже, але знищувати молодь теж не варіант, і має бути мотивація, а яка мотивація, коли одні гинуть а 95 кагал, крав, краде і хоче далі красти, і нічого не роблять для країни і для перемоги.
22.10.2023 09:09
Не 20-ти, а всі старші 18 мають бути мобілізовані. А хто ще - їм же жити в країні, то хай захищають її.
23.10.2023 15:20
Насправді є дуже просте соломонове рішення - зробити обов'язковим для другої вищої освіти ЗНО/НМТ. Якщо люди здають їх і поступають, то немає питань - хай участься і отримують відсрочку. Інтелектуальний потенціал нації все ж варто берегти...
21.10.2023 22:21
Навіщо його берегти, якщо не буде нації або війна затягнеться так довго, що рано чи пізно пожере і їх?
23.10.2023 15:18
Ця служка ухилянта, про кого воно глаголить! Мажори та прокурорські ..
21.10.2023 22:23
...Це очевидна для мене як для юриста форма уникнення призову за мобілізацією...
Воно точно юрист? Бо мова йде не про закон, а про його уявлення про закон.
21.10.2023 22:31
Звичайно, є значна кількість чоловіків у віці сорок-п'ятдесят років, які перебуваючи на посаді держчиновника , міністра , народного депутата раптом вирішили , що вони особливі ,мають отримати "бронь і не підлягати мобілізації . Це очевидна для нас як для народу форма уникнення призову за мобілізацією", Піндуй на фронт Пеніславський.
21.10.2023 23:23
Паскуда, коли ти сам в окоп підеш?
21.10.2023 23:40
На фронті людей більше на стає. Все рівно, Зеленьському не уникнути рішень, що будуть руйнувати його рейтинг. Або країна буде поставлена на мобілізацію, або країни не стане.
Є багато відео, коли молодь у Києви питають що вони знають про оборону Азовсталі, чи Маріуполю. Дуже багато відповідають, що не хочуть думати про погане, портити карму, і НІЧОГО ПРО ЦЕ НЕЗНАЮТЬ.
Так задля елементарної справедливості- усі ці "насолоджувачі життям" повинні пізнати що таке захист країни. І Зеленьському доведеться їх мобілізовувати, бо небуде Зеленьського.
21.10.2023 23:49
Він про вибори думає зараз,тому дають задню в попередніх обіцянках щодо студентів таких
22.10.2023 00:03
Це зараз, через півроку все змінеться.
22.10.2023 00:28
Все просто,якщо у закон свідомо закладаєте норму яка є дискримінцією та ще суперечить кільком статтям основного закону-Конституції,то на інтеграції до ЕС ставите хрест.
22.10.2023 00:44
Правільна. Там свої, з грошима, тіпа, навчаються.... А ось підняти вік мобілізованих до 65 років- вони би швидко проголосували... Бо ті всі ще служили в радянській армії. А ті, кому 30-40- майже поголовно відкосили. Спробуй їх мобілізуй! Нє імєєтє законних прав!
22.10.2023 07:08
Взагалі не розумію - чому у нас взагалі не призивають 18-27?! Найкращий вік. Всі герої 2 св. війни з обох боків були в районі 20 років. У нас повістки носять виключно дідуганам з хворобами. Включно до 60 років. Навіть Сталін після 50 років не мобілізував. А у нас здрові молоді бички відверто дурнею маяться. І всі стали студентами...
22.10.2023 08:17
Про що дискусії, бляха? Мають всі йти служити починаючи з 18 років (а до 18-ти 2 роки підготовки, щоб йти вже не "сирим"). І ніяких "броней", "відстрочок" і тому подібної муті. Так завтра вся країна в студенти запишеться
23.10.2023 15:15
 
 