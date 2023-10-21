УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3712 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
6 167 91

Успіх України та Ізраїлю життєво важливий для національної безпеки США, - Байден

байден

Президент США Джо Байден заявив, що успіх України й Ізраїлю є життєво важливим для національної безпеки його країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер президента США.

"Я знаю, що ці конфлікти можуть здаватися далекими. Цілком природно запитати: чому це важливо для Америки?

Успіх Ізраїлю та України життєво важливий для нашої національної безпеки. Історія вчить нас, що коли терористи та диктатори не платять ціну, вони спричиняють більше смертей і руйнувань", - написав Байден.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден запросив у Конгресу майже $105 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю

Автор: 

Байден Джо (2897) США (24085)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Джо має рацію...
показати весь коментар
21.10.2023 22:06 Відповісти
+13
https://twitter.com/i/status/1715763844071518608 Близько 100 тисяч людей вийшли сьогодні на вулиці Лондона на антиізраїльський протест.
Це армія. Яка чекає свого часу. Не сумніваюсь, що загальна кількість в рази більше.
Чи є шанси у Європи вижити?
показати весь коментар
21.10.2023 22:13 Відповісти
+11
Штатам, нарешті, треба знов стати тим самим "світовим поліцейським", яким США були за часів Рональда Рейгана. Бо аж надто зухвалим та нестерпним останнім часом стало усіляке антизахідне лайно, яке вже час перейменовувати в антизахідний інтернаціонал, бо все це збіговисько азіатів від Москви до Пекіну та Пхеньяну та близькосхідних терористів від ХАМАСу, Хезболи до іранських КВІР, по іншому важко назвати.
показати весь коментар
21.10.2023 22:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Джо має рацію...
показати весь коментар
21.10.2023 22:06 Відповісти
В кого бабло - в того і рація.
показати весь коментар
21.10.2023 22:09 Відповісти
Российский боец UFC Хамзат Чимаев после победы в поединке заявил, что "его страна - это Чечня" и поблагодарил всех оттуда. Чем возбудил z-гнид

Кроме этого, он обратился к главному тик-токеру рф Кадырову с просьбой разрешить отправиться воевать в Палестину

"Драться в клетке не проблема, я хотел бы пойти и умереть за своих братьев мусульман, чем драться в этих трусах. Если ты дашь возможность, ни секунды не задумываясь пойду и умру на пути Аллаха. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте поехать сражаться за Палестину", - заявил он на чеченском
показати весь коментар
22.10.2023 13:32 Відповісти
болонка кадирки
показати весь коментар
22.10.2023 20:59 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1715763844071518608 Близько 100 тисяч людей вийшли сьогодні на вулиці Лондона на антиізраїльський протест.
Це армія. Яка чекає свого часу. Не сумніваюсь, що загальна кількість в рази більше.
Чи є шанси у Європи вижити?
показати весь коментар
21.10.2023 22:13 Відповісти
есть, если действовать на упреждение.
показати весь коментар
21.10.2023 22:23 Відповісти
і як у Лондоні упрєждать?
показати весь коментар
21.10.2023 22:29 Відповісти
они очень опытны в таких вопросах

показати весь коментар
21.10.2023 22:56 Відповісти
Якщо ви помітили, хвилі вуличних заворушень, які регулярно влаштовують молоді мусульмани на вулицях Європи, у Британії чомусь непопулярні. Пов'язано це по-перше, з тим, що для мігрантів Британія це кінцева мета і начхати їм на Францію та Німеччину, але вони пішки йдуть тунелем, щоб потрапити до свого емігрантського раю.
І по-друге, наскільки у Британії ліберальні правила прийому емігрантів, настільки ж суворе покарання за порушення законів. Останнє, що я пам'ятаю, серія вуличних заворушень та погромів перед Лондонською Олімпіадою. Коли це було?
показати весь коментар
22.10.2023 05:29 Відповісти
-Коли нас стане багато - ми заберемо собі країну силою .
-А якщо німці з цим не погодяться ? ( кореспондент )
-Ми вам не залишимо вибору , ви муситимете прийняти наші правила )) - муслім - еміграшка на пропалестинському мітингу в Німеччині ..

https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1715097003292541130
показати весь коментар
22.10.2023 06:19 Відповісти
И Европа продолжает принимать бородатых зверушек, несмотря на то, что только два (!) процента из них становятся плательщиками налогов (начинают работать или заниматься предпринимательством). Похоже, эта пошесть будет пожизненно сидеть на социале за счет европейце и плодить новых зверушек.
показати весь коментар
22.10.2023 06:30 Відповісти
Два відсотка - це брехня. В Британії твої бородаті "звєрушки" дуже сильно інтегровані у суспільство. Від лікарів і викладачів вузів, до великих бізнесменів і політиків.
показати весь коментар
22.10.2023 12:18 Відповісти
А кто сравнивает Британию? Ты сам хрюкнул невпопад и сам себе даешь ответ. Я пользуюсь выборочной статистикой ЕС.
показати весь коментар
22.10.2023 14:49 Відповісти
ясно шо є, просто один пан з невеликими вусами сказав би - Я знаю ішь бін зробіть шоб ніхт емігрантен ін Євролянд
ну, жарт, але той пан як то кажуть - "в труні крутиться".
А колега того пана, але з великими вусами вчинив би радикальніше. Просто би зробив всю Європу відстійником, яким є рашка.
Чого певно хоче і лисий пан, на жаль поки що живий. під словом "лисий пан" - найбагатша істота світу скривається.
показати весь коментар
21.10.2023 22:24 Відповісти
15 тисяч від сили . В Лондоні вулиці вузьки й там требо кілометрів 15 натовп , що б вийшло 100 тисяч .
Й там подавна більшість (в натовпі) не араби й не мусульманє , а ліваки , які вважають , що відрізання голов підпалення дітей це фейки капіталістичних Медіа
показати весь коментар
22.10.2023 00:10 Відповісти
та кось пофіг, хто буде розвалювати - місцеві араби чи місцеві ліваки.
показати весь коментар
22.10.2023 00:23 Відповісти
Ви не розумієте через відсуність "вхідних данних" . А я знаю трохи більше й в динаміці .

В тому ж Ізраїлі ліваки в 90 були в усіх топах . "Мир вчера" було гасло . Усі верещали від захвату через "ослиний договір" . І казали правоцентристам репатріантам, мов ви не розумієте , як тільки ми дамо "пластелинцям" їх автономію , вони стануть добрими й пухнастими . Ви , не розумієте , ми тут 50 років страждали від терактів . Але факт, що тоді страшним терактом вважався напад з ножем у північ на двох старих жінок (бо у молодої могла бути зброя) раз на рік .
Мирний процес приніс теракти вже з підривами автобусів смертниками ... Але ліваки не сумували , вони арафаківцям роздали 10 тисяч одиниць стрілецької зброї . Ну типу -- місцева поліція . Почалися напади вже з М-16 . 2х резервістів (без зброї) захоплюють й вбивають прямо на поліцейський дільниці . Але навіть тоді на хвилі співчуття до Рабіна ідіот Перес став прем"єром . Але не надовго . Саме тоді засвітили зірка Натін"ягу . Тоді він був супер правим й не визнавав Осло ... До речі зараз та ліва партія , з якої був голова МІС жодного місця не отримала , а партія Рабіна-Переса (Голди Меїр й Бен-Гуріона) скукожилася до 7 мандатів з 120 . Це так народ їм за Осло відплатив . Бо життя довело непрацездатність лівацької ідеї , що будь хто може назвати себе "народом" й вимагати для такого "народу" сувіренитет , хоча під жодний крітерій народу ця купка людей аж ніяк не підпадають .
Інший приклад Нідерланди . Не секрет, що подавна більшість геїв вони лівоцентристи . Але не в Нідерландах 2000 років . Бо саме гея Пім Фортейна вбив лівацький активіст назвавщи його фашистом й расистом . Саме пікантна деталька , що коханцем Піма був чорношкірий , а крайщим другом -- мер Амстердама іудей . Просто людиною Пім був глибокою й добре ознайомився з класичним ісламом , зрозумівши , що по відношенню до ісламу не може бути толерантним хоча б тому , що сам іслам дуже агресивний й не толерантний . Й тому він був категорично проти приймати справжніх й віруючих мусульман в Нідерландах й в ЕС в цілому -- тільки атеїстів й переконавшись , що їх прагнення до ЕС виключно через бажання не жити по законах Шаріату .
Він зрозумів ,що Шаріат ворог свободам, ворог європейський культурі , ворог демократії , ворог прав людини . До речі , недерландці в 2003 році його визнали найвидатнійшим співвітчизником , хоча він змагався з Вільгельмом Оранським , Еразмом Ротердамським та Рембрантом .
Партія Піма по всім опитуванням в 2002 році повинна була виграти вибори й Пім би тоді став прем"єром . А вбив його зелений с понтом справи "захістник тварин" ...

Тобто , не требо усе так драматизувати . Той же Пім в молоді роки починав як марксист .
Европа просто колись була шокованна від правих вбивць нацистів й тому її похітнуло сильно у ліво . А якщо лівак тупий й зашорений , то тоді виходить тупа куриця (але з апломбом як зірки Голівуду) як Грета Тумберг , яка замість лялок й хлопців в 14 років почала вчити дорослих й мудрих , що й як вони не то роблять . А такі ж дурні й дорослі замість того, що її послати ... у школу для розумово відсталих дітей , підхопили цю бредятину й думали, що якась дурепа їм поможе отримати додаткові гранти на грунті недолугих псевдотеорій !
показати весь коментар
22.10.2023 03:16 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BC_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD Вікіпедія про Піма_Фортейна
показати весь коментар
22.10.2023 03:21 Відповісти
дякую за деякі факти з історії політикуму Ізраіля.
Є питання: якщо брати до уваги, що площа Гази дорівнює десь половині площі Харкова, і в той же час має приблизно 500 км тонелей, то у мене зразу виникло питання- а чи "помістилась" там під землею взагалі якась каналізаійна система? Як там справи з каналізацією та очисними спорудами?
показати весь коментар
22.10.2023 04:02 Відповісти
Майже все вірно. Окрім одного, але головного.
Гітлерівці були націонал - соціалістами. Тобто ліваками.
показати весь коментар
22.10.2023 17:04 Відповісти
Ну тоді жиріновський був лібералом й демократом . Ви реально вірите в назви й лейбли , коли справа йде про сказ й повну відсутність критичного мислення ?!
Справа тут в покорнонному мисленні . Ностальгія по феодалізму породжує будь які тоталітарні утворення . Тут вже терміналогію класичного парлементаризму нічого не вписується . А поділ на правих , лівих й центрістів як раз почався з першою французькою революцією . Й правими там називалися жирардісті -- тобто прихльники конституційної монархії , лівими були якобінці . А роялісти (тобто - гасло назад в минуле) воно було поза цього розподілу . Ось ким був Таквемада -- ніким з точки зору того росподілу . А наци істерично волали про Третій Райх -- другим вони вважали імператорів Св. Римскої імперії - Фрідріха Барбаросу й Антонів 1 ...3 ...

Просто усіх , хто ностальгує по дикунским часам умовно відносять до правих , причому з префіксом , вкрай правий , або праві радікали . Що до еконмікий й суспільства -- як там один московитський бард казав :
Ибо там где взошли ВОЖДИ
Мы не народ а племя .

Тобто які там ліві , якщо вони мислили категоріями вождь , "капітан економіки" (це вони так військового злочинця Круппа називали) . Тобто -- який там в дупу соціалізм , коли мова йдеться про максимальне збереження монополізації усієї економіки у купки олігархів .
показати весь коментар
25.10.2023 17:54 Відповісти
ви сліпий? де там 100 тисяч?
показати весь коментар
22.10.2023 14:18 Відповісти
ви звертаєтесь до https://twitter.com/visegrad24 Visegrád 24 ? Бо я зараз не в Лондоні.
показати весь коментар
22.10.2023 14:26 Відповісти
ні, я звертаюсь саме до вас, це ж ваш коментар.
показати весь коментар
22.10.2023 14:34 Відповісти
відео з Лондона, скільки часу https://twitter.com/visegrad24 Visegrád 24 пробивався скрізь цей натовп, я не знаю, він не написав. Може 10 хвилин, а може пів-години... Він оцінив у сто тисяч. Звісно, може з переляку, але я теж сциконув би, якщо опинився серед такого грандіозного натовпу ********.
показати весь коментар
22.10.2023 14:40 Відповісти
стосовно ******** не сперечаюсь, а візуально там тисяч 30-40, але теж не мало...
показати весь коментар
22.10.2023 14:57 Відповісти
багато хто з лондонської лівачні не вийшов через лінь. Це теж треба враховувати, вилізли самі навіжені.
показати весь коментар
22.10.2023 15:01 Відповісти
До матеріально прагматичних й до духовно людяних - знайшов й слово доброго вчителя або дідуся й жорстке НАРЕШТІ !!!слово мудрого політика . Дуже крута промова - не було щастя ... сказати таке дуже жорстоко але нещастя Ізраїлю дало вибачайте, підсрачника.
показати весь коментар
21.10.2023 22:18 Відповісти
Й дав дозвіл украинцям показати Хйлу перед промоваю прутня у формі АТАКАМС ... А той- "да-да Байден очень опытный и мудрый, пусть забирает свои атакамсы и приезжает поговорить. на блины "-слова сбережени може не у точному порядку у майже точному цитуванні
показати весь коментар
21.10.2023 22:24 Відповісти
ага, а син його і т.д. то тіпа "ето другоє"?
чо ти кумирів ліпиш?
я то не православний, так шо ненавиджу всіх однаково
показати весь коментар
21.10.2023 22:27 Відповісти
а я в бога не вірю взагалі - тільки в людську душу ЛЮДЯНУ
показати весь коментар
21.10.2023 22:28 Відповісти
А що син ? ПРІ ЧОМУ ЦЕ?- маєш таких дорослих дітей яких омріяв - вітаю від щирого серця
показати весь коментар
21.10.2023 22:29 Відповісти
не вітай
нема і не буде
просто син Байдена не то шоб "безгрішний"
то шо не віриш в богів -
хоча, шось таке типу є, надприроднє, вон недавно слухав ролик типу з Реддіту переклали кацапи, коментарі - багато випадків про типу "Всесвіт" дав знак дописувачам.
так шо ясно шо Яхве не існує, але щось надприроднє певно є.
показати весь коментар
21.10.2023 22:34 Відповісти
А до чого тут син Байдена до війн в Україні та Ізраїлі?
показати весь коментар
22.10.2023 02:17 Відповісти
та до того шо там не всі такі шовкові.
бабло пливло до сина, коли батя віциком був у обами - от і привело до як не дивно - русні і наших мутних компаній.
я повторю - "не роби кумира")с(
показати весь коментар
27.10.2023 17:48 Відповісти
Ні, це все дурня. А от до сина папиСаші з довічною стипендією - багато питань таки є.
показати весь коментар
27.10.2023 17:53 Відповісти
дивись - до Кайзера Віллі№2 питань було якось "більше".
ну-ну і шо?
причому його взяти було просто навіть без нічого, просто 2 би поліцейські прийшли і увелИ.
але ніц.
сидів собі і сміливо пописував в замку в Голландії. гнівні репліки - чому всі злі а він - дуже добрий.
дивно, але він то не був перша "скрипка".". того і не чіпали.
може наша Зеля той замок купила?
показати весь коментар
27.10.2023 18:12 Відповісти
пропоную витягнути носа з чужої ср@ки і зайнятися своїми проблемами і просто подякувати Байдену за підтримку та допомогу, не зважаючи ні на що.
показати весь коментар
27.10.2023 18:26 Відповісти
так я якраз і кажу - нам ніхто нічого не винен, і ясно шо треба дякувати шо ми не об.єднались з братньою країною і зараз за чужі інтереси премось в чужий світ чужих чужинців, ой, гойда, ой, шо там зараз модно - а, Євросоюз совкових соц..... йди і займайся, а тут вітка про філософію
показати весь коментар
27.10.2023 18:38 Відповісти
це кацапи для тебе - братня країна? з дуба впав, чи що?
показати весь коментар
27.10.2023 18:42 Відповісти
ви єврей?
чи з телефона? там закреслено ж!
те саме шо і в "лапках".
показати весь коментар
27.10.2023 18:46 Відповісти
Ей, філософ!! я не єврейка і я з телефону)))...
показати весь коментар
27.10.2023 18:52 Відповісти
так вибачилась би.
я ж закреслив там, а тобі не видно.
слава Аллаху шо не єврейка, ше лишається 500 релігій нормальних окрім цього лапекИТРЕШУлапкИ
показати весь коментар
27.10.2023 18:57 Відповісти
ок, вибачаюсь, не помітила.
показати весь коментар
27.10.2023 19:17 Відповісти
Звісно, щось надприроднє існує. Хтось же повинен був створити "природу"...
показати весь коментар
22.10.2023 17:10 Відповісти
Ну якщо існує, то я йому би мав що сказати. навіть ногами, неакуратно, сильно))
показати весь коментар
27.10.2023 13:24 Відповісти
Штатам, нарешті, треба знов стати тим самим "світовим поліцейським", яким США були за часів Рональда Рейгана. Бо аж надто зухвалим та нестерпним останнім часом стало усіляке антизахідне лайно, яке вже час перейменовувати в антизахідний інтернаціонал, бо все це збіговисько азіатів від Москви до Пекіну та Пхеньяну та близькосхідних терористів від ХАМАСу, Хезболи до іранських КВІР, по іншому важко назвати.
показати весь коментар
21.10.2023 22:19 Відповісти
У нас тут свого антизахідного і антикапіталістичного лайна вистачає - повилізало на мітинги а скільки ще по норах сидять. Треба з ними теж щось робити.
показати весь коментар
21.10.2023 22:52 Відповісти
Дідусь Джо більше схожий на Папу Римського, ніж на Рональда Рейгана.
показати весь коментар
22.10.2023 08:41 Відповісти
Жах! політик накликав на себе ненависть. як же так можна? не в чайхані, чи як там, а офіційно? -

\\\\\\\\\\\

Німецький диктатор Адольф Гітлер мав рацію, коли вбивав євреїв.

Адже вони є причиною всіх бід у світі. З такую заявою виступив турецький політик Сулейман Сезен, який представляє партію президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана в місті Самсун, https://www.globalvillagespace.com/turkish-politician-praises-hitler-for-killing-jews/ передає Global Village Space.

"У Гітлера є вираз: "Ви будете проклинати мене за кожного єврея, якого я не вбив". Це правда. Я молюся за упокій душі Гітлера, бо сіоністи, Ізраїль, євреї постійно стають причиною всіх бід у світі", - сказав Сезен.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: https://m.gazeta.ua/articles/life/_greta-tunberg-pidtrimala-palestinciv-u-sektori-gazi-za-scho-narvalasya-na-kritiku-izrayilyu/1161730 Ґрета Тунберґ підтримала палестинців у Секторі Гази, за що нарвалася на критику Ізраїлю

Він висловив надію, що Ізраїль "скоро припинить своє існування, і у світі настане мир, як тільки він очиститься від євреїв".

За даними журналістів, ця заява пролунала після того, як ввечері 17 жовтня терористи ХАМАС заявили, що Ізраїль нібито вдарив по лікарні Аль-Ахлі у Секторі Гази, внаслідок чого загинули сотні людей. Ізраїль заперечує свою причетність і стверджує, що пуск ракети був із самої Гази.
\\\\\\\\
показати весь коментар
21.10.2023 22:30 Відповісти
А от цікаво - Ердоган поспілкувався з Вовою.(євреєм)
Новітніша ізраїльська зброя на озброєнні Азербайджану , Азербайджан під крилом Турції й єдина мусульманська країна, котру Ізраїль вважає своїм другом. Вчора на Еспресо у Портнікова азербайджанський політолог розповів , як вони підписали з Іраном !!! будівництво того проходу , про котрий підписали в перемовинах з Вірменією , й та ще коливається . А Іран запропонував свою територію - й вже стоять перші опори майбутнього шляхопроводу. Й раптом приїхав президент Вірменії з Європи й каже що й вони вже готові будувати . Ну й цікаво про Ердогана більше почути - хоча б від того ж Раміза Юнуса
,
так хочеться дожити й побачити що вони усі збережуть світ, а не себе перед кінцем світу
показати весь коментар
21.10.2023 22:45 Відповісти
"Далекий конфлікт" ? Аляска не так далеко від Росії.
показати весь коментар
21.10.2023 22:33 Відповісти
У Ирана есть ядерные боеголовки и ракеты для их доставки. Ждут подходящего повода, что нанести ядерный удар по Израилю и не надо в этом искать логику - у религиозных фанатиков ее просто нет (либо она своя - извращенная)!
показати весь коментар
21.10.2023 22:35 Відповісти
Судячи з дописів..історія повторюється,як в 30-х роках..Дотолерастилась Європа.
показати весь коментар
21.10.2023 23:02 Відповісти
Хабадская агентура топчется по ушам всех европейских лидеров.
показати весь коментар
21.10.2023 23:11 Відповісти
воно й видно...
показати весь коментар
21.10.2023 23:05 Відповісти
Як мене вже *******, коли Україну і ісраїль ставлять в один ряд. В Україні пітори вже вбили понад 100 тисяч осіб, а скільки тисяч депортували, скільки десятків тисяч ув'язнили і тд. А тепер порівняйте з сотней заручників і майже тисячою убитих у жлобів. Ви серйозно вважаєте, що ці дві війни рівнозначні??! Так у мене хєрова новина для вас: якщо Україна впаде, то солдатам НАТО прийдеться воювати на своїй території. якщо ісраїль впаде, то солдати НАТО можуть проявляти тільки озабочєнность.
показати весь коментар
21.10.2023 23:21 Відповісти
" ці дві війни рівнозначні ? "

- ба більше, голос америки показував на днях американку-чиновницю, яка на запитання, в чому відмінність, ляпнула, що в Ізраїлі жорсткіша війна (не в Україні жорстко, а в Ізраїлі, карл) .
показати весь коментар
21.10.2023 23:28 Відповісти
Вона має рацію, тільки не в сенсі існуючого становища, а в сенсі кінцевих цілей.
Мета * уйла завоювати Україну, перетворити її на частину росії, а населення знову зробити "хахлами", трохи смішними і дивними, але, загалом, своїми хлопцями.
Мета арабів - завоювати Ізраїль, все живе, що дихає і рухається, вирізати, країну спалити до тла і на руїнах танцювати танець переможців
показати весь коментар
22.10.2023 05:17 Відповісти
Подивися фільм "Маріуполь". І ти перестанеш писати хєрню.
пітори знищують українське цивільне населення у масштабах які хамасу навіть і не снилися аби Україна перетворилася на територію без людей
показати весь коментар
22.10.2023 06:02 Відповісти
Таваріщ, не вважайте мене не здатним помножити 2х2 і отримати 4.
Маріуполь, це результат жорстокого опору та дика помста за цей опір, коли місто брали за будь-яку ціну, незважаючи на жертви серед цивільного населення.
А там, куди увійшли взагалі без опору (Херсон, Мелітополь, Токмак, Бердянськ...), там дії росії висловилися у зміні адміністрації на своїх ставлеників (ті ж місцеві колаборанти), переході на російську мову в установах і в системі освіти і у роздачі російських паспортів
показати весь коментар
22.10.2023 06:44 Відповісти
Вот только те, кто выходил в первые дни оккупации с украинскими флагами и проукраинскими лозунгами на 99.99% был замучен и убит. Так что думаю разница не слишком большая. Демонстрируешь украинскую идентичность - будешь уничтожен.
показати весь коментар
22.10.2023 09:42 Відповісти


Ти типовий жлоб, який думає тільки про жлобів, на гоїв вам завжди було насрати.
Ти хоч поцікався скільки цивільних з окупованих територій зараз у піторському полоні. Одна волонтерка (до речі у інтерв'ю журналісту цензору), якось називала чисельність у понад 20 тисяч осіб. Мойше, це ціна твого "безкровного" захоплення Мелітополя, Херсона та Бердянська. А кількість українських дітей, яких забрали рашити вимірюється сотнями тисяч. І це ми ще не порахували десятки тисяч АТО-шників, волонтерів і їхніх сімей, що були вбиті впершу чергу. Тому твої пару сотень вбитих жлобів - це крапля у морі.
показати весь коментар
22.10.2023 12:13 Відповісти
Мета арабів - завоювати Ізраїль, все живе, що дихає і рухається, вирізати, країну спалити до тла і на руїнах танцювати танець переможців ))
Точно така сама мета і у кацапів .
Свою мету вони озвучують чи не щодня , з кожного "утюга" - геноцид і фізичне винищення українців як нації , а не перетворення їх на малоросів . Вони розуміють що таке перетворення - неможливе . Воно ще можливе десь в Криму чи в Донецьку де повно - прокацапської вати , але інші території завжди будуть ворожі для кацапні . І цього вже не змінити .
Кацапи пробують перетворити Україну на паРашу - вже кілька віків , але нічого в них так і не виходить . Це - сізіфів труд . То ж вони тепер хочуть повного знищення української нації . Що в принципі теж - не можливо .
показати весь коментар
22.10.2023 06:37 Відповісти
А мені ось здалося, що 90% населення окупованих територій взагалі не зрозуміли (або прийняли абсолютно байдуже) зміну влади. Прапор та назву змінили, а як спілкувалися російською раніше, так і спілкуються зараз, як не мали ментального зв'язку з Україною раніше, так не мають і зараз.
Була Україна, приймали Україну, прийшла росія, прийняли росію, повернеться україна, і її приймуть цілком байдуже.
Проблема з цими людьми є і проблема величезна, і вирішувати її треба довгими десятиліттями, ретельно впроваджуючи українську мову, ламаючи та змінюючи наративи сприйняття себе та свого ставлення до України. Це велика і важка робота, і 30 років у цьому процесі вже втрачено безповоротно. Це те, що є і те, що треба робити. А ось те, що ви написали, це як прикраса на новорічну ялинку - зовні красиво та блискуче, а всередині порожньо.
показати весь коментар
22.10.2023 07:02 Відповісти
Немає ніяких 90% , вам і дійсно - здалося .
Я ж і кажу - прокацапська вата на окупованих територіях є , але зовсім не в тих масштабах про які ви кажете .
Передивіться ще раз фото з Херсону ,, про те як зустрічали українську армію - рузькомовні херсонці . Або ще раніші фото і відео з Бердянська , чи оце - з Мелітополя наприклад , коли в ті міста заходила орда . І все зрозумієте .
.
показати весь коментар
22.10.2023 07:28 Відповісти
Максим, а то не вы на днях писали, что воевать должен Кошовой, а вы только после него в военкомат пойдете?
показати весь коментар
23.10.2023 02:41 Відповісти
Не я .
показати весь коментар
23.10.2023 09:27 Відповісти
У Ізраїля шансів "впасти" нуль . Та й Вкраїни не більше . Це зрозуміло усім .

Тут лише справа в кількості загиблих й купі грошей які буде потрібно вкласти , що б перемога обох обійшлася з мінімальною кількісттю загиблих й пораненних . Й тут відмінність в утому, що в Україні США турбує мінімум втрат тільки української сторони (окри дохлі нікого не турбують -- а хоч й мілійон) . В Ізраїлі США й сам Ізраїль турбує втати обох сторін . Бо ніхто не бажає сваритися з тими мусульманами які відносно нормальні й прагнуть прогреса й розвитку .

Й требо зрозуміти інше -- у Байдена нема більшості в Конгресі , там республіканці сидять . А серед республіканців в рази більше тих (через те , що це євангелістка партія) , кому небайдуже доля Ізраїля . Тим більш, що Ізраїль це 50річний партнер США . Й т.з. могутнє проїзральське лобі формують зовсім не 6 млн. євреїв США (як то думають адепти теорії змови) , а 100 млн. євангелістів .
Й протягнути через Конгресс 100 млрд. це Вам не 3 копійки .
Що до пропорцій : 60 млрд. тільки для України ... А 40 млрд. це усім іншим , а не тільки Ізраїлю (максимум 10 млрд.) ...

Й головне , в кожного своя ступень складності . В Україні криваві бої й обстріли мирних місць на виснаження -- вже 610 днів .
Але я не думаю, що коли будуть визволяти Донецьк й тим більш Семферопіль ЗСУ зіштовхнется з такою ж проблемою , як Цахаль в Газі . Херсон орки здали без бою , бо засрали повного знищення або оточення и полону . Й так само при схожих обставинах здадуть й Донецьк . Бо сцать жудко оточення и полонення кількох тисяч одночастно .
А для терористів з їх 72 гуріями у пеклі ім похер : оточення , смерть . Їм чим більше вони заберуть з с собою на той світ цивільних сусідів й родичів -- тим крайще .

Й потім , захід побачив "можливості" терористів . Той же Чекотило вбивав , гвалтував але й він живцем не спалював дітей , не відрізав голови немовлятам и не фільмував з городістю усе це .
Так ***** й гебня й на таке сдібна . Це так , але вони не зовсім бахнуті , й не демонструють своє людожерство на камеру . Навпаки , по їх каналал розповідають які вони гумані , як турбуються про українське населення .

Відкрите зло, садизм , насолода від власної нелюдяності вона більш шокує , ніж усе це , але приховане . Требо бути дуже обізнанним й мати дуже просунутий інтелект , щоб зрозуміти , що ***** в рази більш небеспечнійший . Й що *****-гебня це центр світового зла , а хамас це переферія . Й якщо знищити ***** й московію розчавити , то 90% терористів різних сортів розполузуться по глухих кутах , залізуючи рани
показати весь коментар
22.10.2023 02:01 Відповісти
Коли ти сидиш за тисячі кілометрів від лінії фронту, коли ти не маєш можливості спілкуватися з тими хто зараз на передку, то можна розказувати казочки про майбутню легку прогулянку ЗСУ по звільненню Донецька чи Симферополя. А правда ніхєра не така. В підорашиї мобілізаційний ресурс на 50 млн більший, а ніж в Україні. В підорашиї воєнка виробляє ******* ********** і техніку, це не чуркотня, які під землею клепає бабахалки із водопровідних труб і має на озброєнні тільки автомати. У підорашиї безлімітний потік грошей на війну від продажу нафти, а в Україні єдиний спосіб мати гроші на війну - просити їх у Заходу. Тому всі хто ставить знак рівності між війною в Україні і ісраїлі - ідіоти.
показати весь коментар
22.10.2023 06:13 Відповісти
Израиль уже знает имена всех террористов, напавших на Израиль 7 октября и на них началась охота:

"Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) создала спецподразделение под названием НИЛИ - «Нецах Исраэль ло йешакер» («Вечный Израиль не будет лгать»), целью которого является уничтожение всех боевиков ХАМАС, принимавших участие в резне евреев в кибуцах и мошавах у границы с сектором Газы, а также в Сдероте и Офакиме.

НИЛИ, в состав которого входят сотрудники оперативного отдела и разведки, уже располагает именами и фотографиями этих террористов. Некоторые из них уже ликвидированы, а дома других подверглись ударам. Цель состоит в том, чтобы добраться до каждого из них, где бы они ни находились.

Отметим, что, по оценкам, 1500 террористов ХАМАСа вторглись в Израиль в результате внезапного нападения на Симхат Тора. Уже в первую неделю войны несколько высокопоставленных членов террористической организации были ликвидированы, в том числе Али Кади и Билал аль-Кадра, командиры, ответственные за нападение на кибуцы Нир-Ам и Нир-Оз."
показати весь коментар
22.10.2023 00:15 Відповісти
діда в нас норм людина...
показати весь коментар
22.10.2023 00:37 Відповісти
Нарешті промовили це у голос.
Про це треба казати кожного дня, й Британцям також, бо люди у більшості не усвідомлюють (що природньо) небезпеку!
показати весь коментар
22.10.2023 01:29 Відповісти
Байден розумна людина, на відміну від блазня Боневтіка і 73-х його дебілів.
показати весь коментар
22.10.2023 07:06 Відповісти
"Успех Украины и Израиля жизненно важен для национальной безопасности США"..
Ну так дайте несколько сотен ATACMS, и на дальние радиусы действия, и тысячу танов Abrams, коих в США ржавеют на хранении свыше трех тысяч штук - и "национальная безопасность США" будет обеспечена..
показати весь коментар
22.10.2023 12:35 Відповісти
Тебе сколько лет малыш? С такой детской наивностью веришь всему что скажет дедуля.
показати весь коментар
22.10.2023 13:52 Відповісти
Это он говорит всем, и за свои слова каждый обязан отвечать.
показати весь коментар
22.10.2023 15:57 Відповісти
Та ти шо, прям вот обязан, спросишь с него как с понимающего?
показати весь коментар
22.10.2023 15:53 Відповісти
Ага.
показати весь коментар
22.10.2023 15:58 Відповісти
може Байден загуглить, скільки зброї США поставили СССР під час 2СВ і скільки Україні за 2 роки війни? такими темпами воювати скоро доведеться старим та дітям
показати весь коментар
22.10.2023 17:14 Відповісти
Як тільки наближаються вибори Байден починає розповідати казки про підтримку України, а потім ні ленд-лізу, ні закритого неба, ні танків а лише якісь незрозумілі пакети бабла з яких лише декілька відсотків доходить до України.
показати весь коментар
22.10.2023 19:49 Відповісти
выборы в США больше чем через год, не нужно глупости писать.
показати весь коментар
23.10.2023 02:48 Відповісти
Потреотам опять кисло - Израйль и Украину поставили рядом! Придурки, а то, что для Украины Дед потребовал 60 млрд, а для Израйля только 10, вы не заметили? Вам важнее шашечки или ехать слова или деньги?
показати весь коментар
23.10.2023 02:51 Відповісти
 
 