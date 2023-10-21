Успіх України та Ізраїлю життєво важливий для національної безпеки США, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що успіх України й Ізраїлю є життєво важливим для національної безпеки його країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер президента США.

"Я знаю, що ці конфлікти можуть здаватися далекими. Цілком природно запитати: чому це важливо для Америки?

Успіх Ізраїлю та України життєво важливий для нашої національної безпеки. Історія вчить нас, що коли терористи та диктатори не платять ціну, вони спричиняють більше смертей і руйнувань", - написав Байден.

