Успех Украины и Израиля жизненно важен для национальной безопасности США, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что успех Украины и Израиля жизненно важен для национальной безопасности его страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер президента США.
"Я знаю, что эти конфликты могут казаться далекими. Вполне естественно спросить: почему это важно для Америки?
Успех Израиля и Украины жизненно важен для нашей безопасности. История учит нас, что когда террористы и диктаторы не платят цену, они влекут за собой больше смертей и разрушений", - написал Байден.
Топ комментарии
+22 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий21.10.2023 22:06 Ответить Ссылка
+13 Urs
показать весь комментарий21.10.2023 22:13 Ответить Ссылка
+11 kelt kant
показать весь комментарий21.10.2023 22:19 Ответить Ссылка
Кроме этого, он обратился к главному тик-токеру рф Кадырову с просьбой разрешить отправиться воевать в Палестину
"Драться в клетке не проблема, я хотел бы пойти и умереть за своих братьев мусульман, чем драться в этих трусах. Если ты дашь возможность, ни секунды не задумываясь пойду и умру на пути Аллаха. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте поехать сражаться за Палестину", - заявил он на чеченском
Це армія. Яка чекає свого часу. Не сумніваюсь, що загальна кількість в рази більше.
Чи є шанси у Європи вижити?
І по-друге, наскільки у Британії ліберальні правила прийому емігрантів, настільки ж суворе покарання за порушення законів. Останнє, що я пам'ятаю, серія вуличних заворушень та погромів перед Лондонською Олімпіадою. Коли це було?
-А якщо німці з цим не погодяться ? ( кореспондент )
-Ми вам не залишимо вибору , ви муситимете прийняти наші правила )) - муслім - еміграшка на пропалестинському мітингу в Німеччині ..
https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1715097003292541130
ну, жарт, але той пан як то кажуть - "в труні крутиться".
А колега того пана, але з великими вусами вчинив би радикальніше. Просто би зробив всю Європу відстійником, яким є рашка.
Чого певно хоче і лисий пан, на жаль поки що живий. під словом "лисий пан" - найбагатша істота світу скривається.
Й там подавна більшість (в натовпі) не араби й не мусульманє , а ліваки , які вважають , що відрізання голов підпалення дітей це фейки капіталістичних Медіа
В тому ж Ізраїлі ліваки в 90 були в усіх топах . "Мир вчера" було гасло . Усі верещали від захвату через "ослиний договір" . І казали правоцентристам репатріантам, мов ви не розумієте , як тільки ми дамо "пластелинцям" їх автономію , вони стануть добрими й пухнастими . Ви , не розумієте , ми тут 50 років страждали від терактів . Але факт, що тоді страшним терактом вважався напад з ножем у північ на двох старих жінок (бо у молодої могла бути зброя) раз на рік .
Мирний процес приніс теракти вже з підривами автобусів смертниками ... Але ліваки не сумували , вони арафаківцям роздали 10 тисяч одиниць стрілецької зброї . Ну типу -- місцева поліція . Почалися напади вже з М-16 . 2х резервістів (без зброї) захоплюють й вбивають прямо на поліцейський дільниці . Але навіть тоді на хвилі співчуття до Рабіна ідіот Перес став прем"єром . Але не надовго . Саме тоді засвітили зірка Натін"ягу . Тоді він був супер правим й не визнавав Осло ... До речі зараз та ліва партія , з якої був голова МІС жодного місця не отримала , а партія Рабіна-Переса (Голди Меїр й Бен-Гуріона) скукожилася до 7 мандатів з 120 . Це так народ їм за Осло відплатив . Бо життя довело непрацездатність лівацької ідеї , що будь хто може назвати себе "народом" й вимагати для такого "народу" сувіренитет , хоча під жодний крітерій народу ця купка людей аж ніяк не підпадають .
Інший приклад Нідерланди . Не секрет, що подавна більшість геїв вони лівоцентристи . Але не в Нідерландах 2000 років . Бо саме гея Пім Фортейна вбив лівацький активіст назвавщи його фашистом й расистом . Саме пікантна деталька , що коханцем Піма був чорношкірий , а крайщим другом -- мер Амстердама іудей . Просто людиною Пім був глибокою й добре ознайомився з класичним ісламом , зрозумівши , що по відношенню до ісламу не може бути толерантним хоча б тому , що сам іслам дуже агресивний й не толерантний . Й тому він був категорично проти приймати справжніх й віруючих мусульман в Нідерландах й в ЕС в цілому -- тільки атеїстів й переконавшись , що їх прагнення до ЕС виключно через бажання не жити по законах Шаріату .
Він зрозумів ,що Шаріат ворог свободам, ворог європейський культурі , ворог демократії , ворог прав людини . До речі , недерландці в 2003 році його визнали найвидатнійшим співвітчизником , хоча він змагався з Вільгельмом Оранським , Еразмом Ротердамським та Рембрантом .
Партія Піма по всім опитуванням в 2002 році повинна була виграти вибори й Пім би тоді став прем"єром . А вбив його зелений с понтом справи "захістник тварин" ...
Тобто , не требо усе так драматизувати . Той же Пім в молоді роки починав як марксист .
Европа просто колись була шокованна від правих вбивць нацистів й тому її похітнуло сильно у ліво . А якщо лівак тупий й зашорений , то тоді виходить тупа куриця (але з апломбом як зірки Голівуду) як Грета Тумберг , яка замість лялок й хлопців в 14 років почала вчити дорослих й мудрих , що й як вони не то роблять . А такі ж дурні й дорослі замість того, що її послати ... у школу для розумово відсталих дітей , підхопили цю бредятину й думали, що якась дурепа їм поможе отримати додаткові гранти на грунті недолугих псевдотеорій !
Є питання: якщо брати до уваги, що площа Гази дорівнює десь половині площі Харкова, і в той же час має приблизно 500 км тонелей, то у мене зразу виникло питання- а чи "помістилась" там під землею взагалі якась каналізаійна система? Як там справи з каналізацією та очисними спорудами?
Гітлерівці були націонал - соціалістами. Тобто ліваками.
Справа тут в покорнонному мисленні . Ностальгія по феодалізму породжує будь які тоталітарні утворення . Тут вже терміналогію класичного парлементаризму нічого не вписується . А поділ на правих , лівих й центрістів як раз почався з першою французькою революцією . Й правими там називалися жирардісті -- тобто прихльники конституційної монархії , лівими були якобінці . А роялісти (тобто - гасло назад в минуле) воно було поза цього розподілу . Ось ким був Таквемада -- ніким з точки зору того росподілу . А наци істерично волали про Третій Райх -- другим вони вважали імператорів Св. Римскої імперії - Фрідріха Барбаросу й Антонів 1 ...3 ...
Просто усіх , хто ностальгує по дикунским часам умовно відносять до правих , причому з префіксом , вкрай правий , або праві радікали . Що до еконмікий й суспільства -- як там один московитський бард казав :
Ибо там где взошли ВОЖДИ
Мы не народ а племя .
Тобто які там ліві , якщо вони мислили категоріями вождь , "капітан економіки" (це вони так військового злочинця Круппа називали) . Тобто -- який там в дупу соціалізм , коли мова йдеться про максимальне збереження монополізації усієї економіки у купки олігархів .
чо ти кумирів ліпиш?
я то не православний, так шо ненавиджу всіх однаково
нема і не буде
просто син Байдена не то шоб "безгрішний"
то шо не віриш в богів -
хоча, шось таке типу є, надприроднє, вон недавно слухав ролик типу з Реддіту переклали кацапи, коментарі - багато випадків про типу "Всесвіт" дав знак дописувачам.
так шо ясно шо Яхве не існує, але щось надприроднє певно є.
бабло пливло до сина, коли батя віциком був у обами - от і привело до як не дивно - русні і наших мутних компаній.
я повторю - "не роби кумира")с(
ну-ну і шо?
причому його взяти було просто навіть без нічого, просто 2 би поліцейські прийшли і увелИ.
але ніц.
сидів собі і сміливо пописував в замку в Голландії. гнівні репліки - чому всі злі а він - дуже добрий.
дивно, але він то не був перша "скрипка".". того і не чіпали.
може наша Зеля той замок купила?
не об.єднались з братньою країною і зараз за чужі інтереси премось в чужий світ чужих чужинців, ой, гойда, ой, шо там зараз модно - а, Євросоюз совкових соц..... йди і займайся, а тут вітка про філософію
чи з телефона? там закреслено ж!
те саме шо і в "лапках".
я ж закреслив там, а тобі не видно.
слава Аллаху шо не єврейка, ше лишається 500 релігій нормальних окрім цього лапекИТРЕШУлапкИ
\\\\\\\\\\\
Німецький диктатор Адольф Гітлер мав рацію, коли вбивав євреїв.
Адже вони є причиною всіх бід у світі. З такую заявою виступив турецький політик Сулейман Сезен, який представляє партію президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана в місті Самсун, https://www.globalvillagespace.com/turkish-politician-praises-hitler-for-killing-jews/ передає Global Village Space.
"У Гітлера є вираз: "Ви будете проклинати мене за кожного єврея, якого я не вбив". Це правда. Я молюся за упокій душі Гітлера, бо сіоністи, Ізраїль, євреї постійно стають причиною всіх бід у світі", - сказав Сезен.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: https://m.gazeta.ua/articles/life/_greta-tunberg-pidtrimala-palestinciv-u-sektori-gazi-za-scho-narvalasya-na-kritiku-izrayilyu/1161730 Ґрета Тунберґ підтримала палестинців у Секторі Гази, за що нарвалася на критику Ізраїлю
Він висловив надію, що Ізраїль "скоро припинить своє існування, і у світі настане мир, як тільки він очиститься від євреїв".
За даними журналістів, ця заява пролунала після того, як ввечері 17 жовтня терористи ХАМАС заявили, що Ізраїль нібито вдарив по лікарні Аль-Ахлі у Секторі Гази, внаслідок чого загинули сотні людей. Ізраїль заперечує свою причетність і стверджує, що пуск ракети був із самої Гази.
\\\\\\\\
Новітніша ізраїльська зброя на озброєнні Азербайджану , Азербайджан під крилом Турції й єдина мусульманська країна, котру Ізраїль вважає своїм другом. Вчора на Еспресо у Портнікова азербайджанський політолог розповів , як вони підписали з Іраном !!! будівництво того проходу , про котрий підписали в перемовинах з Вірменією , й та ще коливається . А Іран запропонував свою територію - й вже стоять перші опори майбутнього шляхопроводу. Й раптом приїхав президент Вірменії з Європи й каже що й вони вже готові будувати . Ну й цікаво про Ердогана більше почути - хоча б від того ж Раміза Юнуса
,
так хочеться дожити й побачити що вони усі збережуть світ, а не себе перед кінцем світу
- ба більше, голос америки показував на днях американку-чиновницю, яка на запитання, в чому відмінність, ляпнула, що в Ізраїлі жорсткіша війна (не в Україні жорстко, а в Ізраїлі, карл) .
Мета * уйла завоювати Україну, перетворити її на частину росії, а населення знову зробити "хахлами", трохи смішними і дивними, але, загалом, своїми хлопцями.
Мета арабів - завоювати Ізраїль, все живе, що дихає і рухається, вирізати, країну спалити до тла і на руїнах танцювати танець переможців
пітори знищують українське цивільне населення у масштабах які хамасу навіть і не снилися аби Україна перетворилася на територію без людей
Маріуполь, це результат жорстокого опору та дика помста за цей опір, коли місто брали за будь-яку ціну, незважаючи на жертви серед цивільного населення.
А там, куди увійшли взагалі без опору (Херсон, Мелітополь, Токмак, Бердянськ...), там дії росії висловилися у зміні адміністрації на своїх ставлеників (ті ж місцеві колаборанти), переході на російську мову в установах і в системі освіти і у роздачі російських паспортів
Ти типовий жлоб, який думає тільки про жлобів, на гоїв вам завжди було насрати.
Ти хоч поцікався скільки цивільних з окупованих територій зараз у піторському полоні. Одна волонтерка (до речі у інтерв'ю журналісту цензору), якось називала чисельність у понад 20 тисяч осіб. Мойше, це ціна твого "безкровного" захоплення Мелітополя, Херсона та Бердянська. А кількість українських дітей, яких забрали рашити вимірюється сотнями тисяч. І це ми ще не порахували десятки тисяч АТО-шників, волонтерів і їхніх сімей, що були вбиті впершу чергу. Тому твої пару сотень вбитих жлобів - це крапля у морі.
Точно така сама мета і у кацапів .
Свою мету вони озвучують чи не щодня , з кожного "утюга" - геноцид і фізичне винищення українців як нації , а не перетворення їх на малоросів . Вони розуміють що таке перетворення - неможливе . Воно ще можливе десь в Криму чи в Донецьку де повно - прокацапської вати , але інші території завжди будуть ворожі для кацапні . І цього вже не змінити .
Кацапи пробують перетворити Україну на паРашу - вже кілька віків , але нічого в них так і не виходить . Це - сізіфів труд . То ж вони тепер хочуть повного знищення української нації . Що в принципі теж - не можливо .
Була Україна, приймали Україну, прийшла росія, прийняли росію, повернеться україна, і її приймуть цілком байдуже.
Проблема з цими людьми є і проблема величезна, і вирішувати її треба довгими десятиліттями, ретельно впроваджуючи українську мову, ламаючи та змінюючи наративи сприйняття себе та свого ставлення до України. Це велика і важка робота, і 30 років у цьому процесі вже втрачено безповоротно. Це те, що є і те, що треба робити. А ось те, що ви написали, це як прикраса на новорічну ялинку - зовні красиво та блискуче, а всередині порожньо.
Я ж і кажу - прокацапська вата на окупованих територіях є , але зовсім не в тих масштабах про які ви кажете .
Передивіться ще раз фото з Херсону ,, про те як зустрічали українську армію - рузькомовні херсонці . Або ще раніші фото і відео з Бердянська , чи оце - з Мелітополя наприклад , коли в ті міста заходила орда . І все зрозумієте .
.
Тут лише справа в кількості загиблих й купі грошей які буде потрібно вкласти , що б перемога обох обійшлася з мінімальною кількісттю загиблих й пораненних . Й тут відмінність в утому, що в Україні США турбує мінімум втрат тільки української сторони (окри дохлі нікого не турбують -- а хоч й мілійон) . В Ізраїлі США й сам Ізраїль турбує втати обох сторін . Бо ніхто не бажає сваритися з тими мусульманами які відносно нормальні й прагнуть прогреса й розвитку .
Й требо зрозуміти інше -- у Байдена нема більшості в Конгресі , там республіканці сидять . А серед республіканців в рази більше тих (через те , що це євангелістка партія) , кому небайдуже доля Ізраїля . Тим більш, що Ізраїль це 50річний партнер США . Й т.з. могутнє проїзральське лобі формують зовсім не 6 млн. євреїв США (як то думають адепти теорії змови) , а 100 млн. євангелістів .
Й протягнути через Конгресс 100 млрд. це Вам не 3 копійки .
Що до пропорцій : 60 млрд. тільки для України ... А 40 млрд. це усім іншим , а не тільки Ізраїлю (максимум 10 млрд.) ...
Й головне , в кожного своя ступень складності . В Україні криваві бої й обстріли мирних місць на виснаження -- вже 610 днів .
Але я не думаю, що коли будуть визволяти Донецьк й тим більш Семферопіль ЗСУ зіштовхнется з такою ж проблемою , як Цахаль в Газі . Херсон орки здали без бою , бо засрали повного знищення або оточення и полону . Й так само при схожих обставинах здадуть й Донецьк . Бо сцать жудко оточення и полонення кількох тисяч одночастно .
А для терористів з їх 72 гуріями у пеклі ім похер : оточення , смерть . Їм чим більше вони заберуть з с собою на той світ цивільних сусідів й родичів -- тим крайще .
Й потім , захід побачив "можливості" терористів . Той же Чекотило вбивав , гвалтував але й він живцем не спалював дітей , не відрізав голови немовлятам и не фільмував з городістю усе це .
Так ***** й гебня й на таке сдібна . Це так , але вони не зовсім бахнуті , й не демонструють своє людожерство на камеру . Навпаки , по їх каналал розповідають які вони гумані , як турбуються про українське населення .
Відкрите зло, садизм , насолода від власної нелюдяності вона більш шокує , ніж усе це , але приховане . Требо бути дуже обізнанним й мати дуже просунутий інтелект , щоб зрозуміти , що ***** в рази більш небеспечнійший . Й що *****-гебня це центр світового зла , а хамас це переферія . Й якщо знищити ***** й московію розчавити , то 90% терористів різних сортів розполузуться по глухих кутах , залізуючи рани
"Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) создала спецподразделение под названием НИЛИ - «Нецах Исраэль ло йешакер» («Вечный Израиль не будет лгать»), целью которого является уничтожение всех боевиков ХАМАС, принимавших участие в резне евреев в кибуцах и мошавах у границы с сектором Газы, а также в Сдероте и Офакиме.
НИЛИ, в состав которого входят сотрудники оперативного отдела и разведки, уже располагает именами и фотографиями этих террористов. Некоторые из них уже ликвидированы, а дома других подверглись ударам. Цель состоит в том, чтобы добраться до каждого из них, где бы они ни находились.
Отметим, что, по оценкам, 1500 террористов ХАМАСа вторглись в Израиль в результате внезапного нападения на Симхат Тора. Уже в первую неделю войны несколько высокопоставленных членов террористической организации были ликвидированы, в том числе Али Кади и Билал аль-Кадра, командиры, ответственные за нападение на кибуцы Нир-Ам и Нир-Оз."
Про це треба казати кожного дня, й Британцям також, бо люди у більшості не усвідомлюють (що природньо) небезпеку!
Ну так дайте несколько сотен ATACMS, и на дальние радиусы действия, и тысячу танов Abrams, коих в США ржавеют на хранении свыше трех тысяч штук - и "национальная безопасность США" будет обеспечена..
шашечки или ехатьслова или деньги?