Успех Украины и Израиля жизненно важен для национальной безопасности США, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что успех Украины и Израиля жизненно важен для национальной безопасности его страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер президента США.

"Я знаю, что эти конфликты могут казаться далекими. Вполне естественно спросить: почему это важно для Америки?

Успех Израиля и Украины жизненно важен для нашей безопасности. История учит нас, что когда террористы и диктаторы не платят цену, они влекут за собой больше смертей и разрушений", - написал Байден.

