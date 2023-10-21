Саміт миру в Єгипті завершився без прориву щодо ситуації навколо Сектора Гази
Саміт миру що відбувся в Каїрі закінчився без будь яких спільних домовленостей щодо ситуації навколо Сектора Гази. Зустріч мала на меті обговорити, як запобігти поширенню війни в регіоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Єгипет, який організував і прийняв саміт, заявив, що сподівався, що учасники закличуть до миру і відновлять зусилля, спрямовані на вирішення багаторічного конфлікту між палестинцями та ізраїльтянами.
Король Йорданії Абдалла засудив "глобальне мовчання" щодо дій Ізраїлю, в результаті яких загинули тисячі людей в Газі і більше мільйона залишилися без даху над головою, і закликав до неупередженого підходу до ізраїльсько-палестинського конфлікту. "Послання, яке чує арабський світ, полягає в тому, що життя палестинців важать менше, ніж життя ізраїльтян", - сказав він.
Президент Палестини Махмуд Аббас заявив, що палестинці не збираються покидати своїх земель.
Франція закликала до створення гуманітарного коридору в Газу, що, за її словами, може призвести до припинення вогню. Великобританія і Німеччина закликали ізраїльських військових проявити стриманість, а Італія заявила, що важливо уникати ескалації.
США, найближчий союзник Ізраїлю, лише відправили до Каїру свого тимчасового повіреного у справах, який не виступив на зустрічі публічно.
Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що головна мета саміту - "почути один одного". Він додав, що "що нам потрібно більше працювати разом" над такими питаннями, як гуманітарна ситуація, уникнення регіональної ескалації та палестино-ізраїльський мирний процес.
Арабські держави побоюються, що наступ Ізраїлю може призвести до того, що мешканці Гази назавжди покинуть свої домівки і навіть переїдуть до сусідніх держав - як це сталося під час війни 1948 року, яка послідувала за створенням Ізраїлю.
Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі заявив, що його країна виступає проти переміщення палестинців у переважно пустельний Синайський регіон Єгипту, додавши, що єдиним рішенням є створення незалежної палестинської держави.
Йорданія пустила - у вересні 70-го довелося "гостей" танками проводжати до кордону. 5.000 за даними Йорданії, 15.000 за даними ООП вбили, а 150.000 перебралися до Лівану.
І "цілком випадково" як тільки палестинці з'явилися в Лівані, "Близькосхідна Швейцарія" негайно стала воюючою країною, що спливає кров'ю.
До Сирії їх пустили і диктатор Асад-ст. тримав під прицілом. Старший помер, прийшов Асад-джуніор, і вони негайно нагадали про себе. А тієї Сирії, що була, вже нема.
А Єгипет їх просто не пустив, закрив кордони, і вони стали між Єгиптом Ізраїлем. Так, власне кажучи, і виник "Анклав Газа". І не пускає досі, боїться їх як чуми з холерою разом узятих
І так, не треба порівнювати палестинців з українцями із однією простої причини - такої нації, як палестинці НЕ ІСНУЄ! Немає палестинців, є АРАБИ! І сирійців, йорданців чи єгиптян теж немає - це все АРАБИ з однаковою мовою, однаковими національними костюмами і тд. Ізраїль, до речі пропонував Єгипту приєднати до себе братів-арабів із Сектору Гази, але ж чомусь Єгипет відмовився.
2) До британського мандату була османська імперія, а не Палестинська держава.
3) До османської імперії був ісламський мамлук султанат Єгипту, а не Палестинська держава.
4) До ісламського мамлукського султанату Єгипту була династія айюбідів, а не Палестинська держава. Годфрі Бульонський підкорив його у 1099 році.
5) До династії Айюбідів існувало християнське царство Єрусалим, а не Палестинська держава.
6) До християнського царства Єрусалимського був Фатімідський халіфат, а не Палестинська держава.
7) До Фатімідського халіфату була Візантійська імперія, а не Палестинська держава .
8)До Візантійської імперії була Римська імперія, а не Палестинська держава .
9) До Римської імперії була династія Хасмоней, а не Палестинська держава .
10)До династії Хасмоней була імперія Селевцидів, а не Палестинська держава.
11) До імперії Селевцидів була імперія Олександра 3-го Македонського, а не Палестинська держава.
12) До імперії Олександра 3-го Македонського була Перська імперія, а не Палестинська держава.
13) До Перської імперії була Вавилонська імперія, а не Палестинська держава .
14) До Вавилонської імперії були царства Ізраїль і Юдея, а не Палестинська держава .
15) До царств Ізраїля та Юдеї було Царство Ізраїльське, а не Палестинська держава .
16) До Ізраїльського царства була теократія 12 племен Ізраїлю, а не Палестинської держави.
17) До теократії 12 племен Ізраїлю була окрема держава Ханаан, а не Палестинська держава.
Интересно, 2 миллиона арабов - граждан Израиля, имеющие собственные политические партии в здешнем парламенте, арабские телерадиостанции, прессу, двуязычное обслуживание во всех госучреждениях, израильское образование, медицину и социальное страхование, - это уже те самые угнетенные палестинцы или ещё нет?
А тут я тебе лише жартома "підколов" з приводу твого "пунктика" в "єврейському питанні"