Саміт миру в Єгипті завершився без прориву щодо ситуації навколо Сектора Гази

саміт,каїр

Саміт миру що відбувся в Каїрі закінчився без будь яких спільних домовленостей щодо ситуації навколо Сектора Гази. Зустріч мала на меті обговорити, як запобігти поширенню війни в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Єгипет, який організував і прийняв саміт, заявив, що сподівався, що учасники закличуть до миру і відновлять зусилля, спрямовані на вирішення багаторічного конфлікту між палестинцями та ізраїльтянами.

Король Йорданії Абдалла засудив "глобальне мовчання" щодо дій Ізраїлю, в результаті яких загинули тисячі людей в Газі і більше мільйона залишилися без даху над головою, і закликав до неупередженого підходу до ізраїльсько-палестинського конфлікту. "Послання, яке чує арабський світ, полягає в тому, що життя палестинців важать менше, ніж життя ізраїльтян", - сказав він.

Президент Палестини Махмуд Аббас заявив, що палестинці не збираються покидати своїх земель.

Франція закликала до створення гуманітарного коридору в Газу, що, за її словами, може призвести до припинення вогню. Великобританія і Німеччина закликали ізраїльських військових проявити стриманість, а Італія заявила, що важливо уникати ескалації.

США, найближчий союзник Ізраїлю, лише відправили до Каїру свого тимчасового повіреного у справах, який не виступив на зустрічі публічно.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що головна мета саміту - "почути один одного". Він додав, що "що нам потрібно більше працювати разом" над такими питаннями, як гуманітарна ситуація, уникнення регіональної ескалації та палестино-ізраїльський мирний процес.

Арабські держави побоюються, що наступ Ізраїлю може призвести до того, що мешканці Гази назавжди покинуть свої домівки і навіть переїдуть до сусідніх держав - як це сталося під час війни 1948 року, яка послідувала за створенням Ізраїлю.

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі заявив, що його країна виступає проти переміщення палестинців у переважно пустельний Синайський регіон Єгипту, додавши, що єдиним рішенням є створення незалежної палестинської держави.

Ізраїль (1818) Палестина (79) Сектор Гази (193)
Не хочуть сусідні арабські держави своїх родаків палестинців навіть на поріг до себе пускати. Отака вона арабська солідарність. Хай тупі європейці та євреї їх годують
+8
Накануне праздника Рош а-Шана Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало отчет, согласно которому непосредственно в стране (т.е. без учёта Палестинской автономии и сектора Газа) проживает 9795000 человек. Среди них 73% евреев, 21% арабов, 6% имеют другую национальность.
Интересно, 2 миллиона арабов - граждан Израиля, имеющие собственные политические партии в здешнем парламенте, арабские телерадиостанции, прессу, двуязычное обслуживание во всех госучреждениях, израильское образование, медицину и социальное страхование, - это уже те самые угнетенные палестинцы или ещё нет?
+7
Не ту проблему решали. Нужно решать проблему таких организаций как хамас. Тогда не нужно будет решать постоянную проблему "как остановить войну".
Дивно. Зазвичай такі збіговиська надзвичайно ефективні
Так, приблизно настільки ефективні як односантиметровий вібратор
Не хочуть сусідні арабські держави своїх родаків палестинців навіть на поріг до себе пускати. Отака вона арабська солідарність. Хай тупі європейці та євреї їх годують
Просто "арабський світ" уже бачив не раз, чим закінчується подібний "прихисток цих "знедолених" В Йорданії була спроба державного перевороту, скидання короля з трону та захоплення влади (батько теперішнього короля мусив танками зносить їх "табори біженців - як робить це зараз Ізраїль) Ліван спокійно жить не може, бо вже кілька разів ці "бідаки" створювали йому військові конфлікти з Ізраїлем Там де ці "бідні й знедолені" - там ллється кров Тому вони не хочуть мать метастази цієї "зарази" на своїй території І землі немає вільної - щоб туди їх вивезти і заперти за санітарним кордоном Потрібно викорінять оці всі "хезболли" з "хамасами" - а вони впираються Бо хочуть їх руками стримувать Ізраїль та його вплив у регіоні
І є причина, чому вони не хочуть таких "мирних і добрих" і палестинців пускати до себе.
Йорданія пустила - у вересні 70-го довелося "гостей" танками проводжати до кордону. 5.000 за даними Йорданії, 15.000 за даними ООП вбили, а 150.000 перебралися до Лівану.
І "цілком випадково" як тільки палестинці з'явилися в Лівані, "Близькосхідна Швейцарія" негайно стала воюючою країною, що спливає кров'ю.
До Сирії їх пустили і диктатор Асад-ст. тримав під прицілом. Старший помер, прийшов Асад-джуніор, і вони негайно нагадали про себе. А тієї Сирії, що була, вже нема.
А Єгипет їх просто не пустив, закрив кордони, і вони стали між Єгиптом Ізраїлем. Так, власне кажучи, і виник "Анклав Газа". І не пускає досі, боїться їх як чуми з холерою разом узятих
А хочеш - приведу "аналогію"? Ти про неї мабуть і не здогадуєшся - бо не чув: коли "Белое движение" було розгромлено на території колишньої російської імперії, то багато білогвардійців емігрували по світу Наприклад - багато осіло в Латинській Америці - і їх армії отримали непоганих інструкторів, а територія країн вкрилася сіткою непоганих шосе Але інша доля була у значної їх кількості, яких прихистила "братняя Югославия" Вони зберегли зв"язки та готувалися до "асвабаждения Рассии" А уряд країни їм в цьому не заважав Але, коли в Німеччині підняв голову нацизм, керівники цих білогвардійців "повернули ніс за вітром" і знюхалися з нацистами І виникла РОНА І після розгрому югославської армії та окупації німцями Югославії вони до самого кінця війни "дякували" народам Югославії за прихисток - борючись з партизанським національно-визвольним рухом Тому Єгипет палестинських арабів до себе й не пускає - з тієї ж причини
Якщо ми вже торкнулися теми нащадків білоемігрантського руху в Латинській Америці, то набери в ГУГЛ "Генерал Мігель Краснов" (Михаил Краснов-Марченко). Людина №2 у військовому уряді Піночета
Ну - цей хоч не паскудив тому народу сред якого жив Бо Піночет хоч і був диктатором та жортоким карателем - але він врятував Чилі від долі тієї ж Нікарагуа чи Куби Кастро Бо Альєнде вів Чилі в "болото"
Не ту проблему решали. Нужно решать проблему таких организаций как хамас. Тогда не нужно будет решать постоянную проблему "как остановить войну".
А звідки хамас взявся? Якщо дксятками років робити з палестинцями те, що зараз в Україні роблять кацапи, буде ще гірше.
Відкрию секрет, вони перші напали на Ізраїль в 1948 замість того, щоб проголосити незалежність... Їм у 1948 Ізраїль не заважав.

І так, не треба порівнювати палестинців з українцями із однією простої причини - такої нації, як палестинці НЕ ІСНУЄ! Немає палестинців, є АРАБИ! І сирійців, йорданців чи єгиптян теж немає - це все АРАБИ з однаковою мовою, однаковими національними костюмами і тд. Ізраїль, до речі пропонував Єгипту приєднати до себе братів-арабів із Сектору Гази, але ж чомусь Єгипет відмовився.
Арабский мир разный. Есть светские государства где упор идет на экономику. Как Египет например. А есть террористические исламские.
Це вже інше питання, я про національність говорю
"Арабські держави побоюються, що наступ Ізраїлю може призвести до того, що мешканці Гази назавжди покинуть свої домівки і навіть переїдуть до сусідніх держав "?А в чому проблема?Ви ж всі там брати(Переїдуть,припиниться війна.Вони масово в ЄС хочуть,ось в чому проблема.
То хай за такою логікою в Україну зайде росія а українці переїдуть в ЄС.
Не зрозумів.
1) До ******** держави Ізраїль був британський мандат, а не Палестинська держава.

2) До британського мандату була османська імперія, а не Палестинська держава.

3) До османської імперії був ісламський мамлук султанат Єгипту, а не Палестинська держава.

4) До ісламського мамлукського султанату Єгипту була династія айюбідів, а не Палестинська держава. Годфрі Бульонський підкорив його у 1099 році.

5) До династії Айюбідів існувало християнське царство Єрусалим, а не Палестинська держава.

6) До християнського царства Єрусалимського був Фатімідський халіфат, а не Палестинська держава.

7) До Фатімідського халіфату була Візантійська імперія, а не Палестинська держава .

8)До Візантійської імперії була Римська імперія, а не Палестинська держава .

9) До Римської імперії була династія Хасмоней, а не Палестинська держава .

10)До династії Хасмоней була імперія Селевцидів, а не Палестинська держава.

11) До імперії Селевцидів була імперія Олександра 3-го Македонського, а не Палестинська держава.

12) До імперії Олександра 3-го Македонського була Перська імперія, а не Палестинська держава.

13) До Перської імперії була Вавилонська імперія, а не Палестинська держава .

14) До Вавилонської імперії були царства Ізраїль і Юдея, а не Палестинська держава .

15) До царств Ізраїля та Юдеї було Царство Ізраїльське, а не Палестинська держава .

16) До Ізраїльського царства була теократія 12 племен Ізраїлю, а не Палестинської держави.

17) До теократії 12 племен Ізраїлю була окрема держава Ханаан, а не Палестинська держава.
Ну - і де тут "логіка"? Євреї жили кілька тисячоліть на території Близького Сходу Мали державність - яку знищили римляни Потім там правила Візантія А потім з Аравійського півострова прийшли араби і захопили ті землі та поселилися Ти хочеш сказать, що вони - "автохтонне населення"? Вони такі самі завойовники території (при існуючому автохтонному населенні - євреях) З таким же самим результатом можна назвать "русскаязичних" жителів Литви, Латвії та Естонії, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Киргизії ("казаков семиреченских") "місцевим народом" - бо вони там живуть пару століть!
Накануне праздника Рош а-Шана Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало отчет, согласно которому непосредственно в стране (т.е. без учёта Палестинской автономии и сектора Газа) проживает 9795000 человек. Среди них 73% евреев, 21% арабов, 6% имеют другую национальность.
Интересно, 2 миллиона арабов - граждан Израиля, имеющие собственные политические партии в здешнем парламенте, арабские телерадиостанции, прессу, двуязычное обслуживание во всех госучреждениях, израильское образование, медицину и социальное страхование, - это уже те самые угнетенные палестинцы или ещё нет?
Я особисто підтримую усе шо зробит' Цахал і Моссад, Слава ЗСУ.
Життя палестинських терористів дійсно важить менше за життя цивільних ізраїльтян. Що тут не ясно королю Йорданії? Хто на кого напав?
У мене "очі на лоб лізуть"! Ти куди свій антисемітизм дів?
Тут деякі перелякані звикли вимагати від українців виявів "любові до жидів". В їх хворобливій уяві кожен хто не вихваляє жидів є антисемітом та ксенофобом. Можливо і Вас вже привчили "хвалити та співчувати". Я ж до проявів корупції, яка притаманна етнічним злочинним групам!, ставлюсь різко негативно. Зараз кожного хто не хвалить зє і його жидівське корумповане оточення, наприклад рєзнік(ов)а, можна оголосити антисемітом.
Мене "привчить" практично неможливо Однак я чітко бачу різницю між "народом" та його "окремими представниками" Тому я відрізняю "українців" Бузину, Бойка чи Шуфрича з Медведчуком (а також Захарченка з Плотніцьким) від патріотів України У мене навіть Фаріон - на окремій поличці А тебе часто "заносить" на те, що "ВСІ ЖИДИ ОДНАКОВІ!" І створюється враження, що Зеленський з Рєзніковим чи Фірташем, і ті євреї, що стоять пліч-о-пліч з воїнами ЗСУ на полі бою - "одного поля ягоди" Так Соловйов-Шапіро теж єврей! Ти і його до цих солдатів додаси? Саме на цьому і "грають" "кремлівські" Думаєш, чим налякали "Блазня" для того, щоб проштовхнуть два роки тому закон про антисемітизм? Саме такими, як у тебе бувають, висловлюваннями Він скористався цим приводом і законодавчо "прикрився" всіми євреями України, щоб врятувать свою задницю І тепер при будь-якій його критиці він може заявить, що тут - "гоніння за національною ознакою"
