Саміт миру в Єгипті завершився без прориву щодо ситуації навколо Сектора Гази

Саміт миру що відбувся в Каїрі закінчився без будь яких спільних домовленостей щодо ситуації навколо Сектора Гази. Зустріч мала на меті обговорити, як запобігти поширенню війни в регіоні.

Єгипет, який організував і прийняв саміт, заявив, що сподівався, що учасники закличуть до миру і відновлять зусилля, спрямовані на вирішення багаторічного конфлікту між палестинцями та ізраїльтянами.

Король Йорданії Абдалла засудив "глобальне мовчання" щодо дій Ізраїлю, в результаті яких загинули тисячі людей в Газі і більше мільйона залишилися без даху над головою, і закликав до неупередженого підходу до ізраїльсько-палестинського конфлікту. "Послання, яке чує арабський світ, полягає в тому, що життя палестинців важать менше, ніж життя ізраїльтян", - сказав він.

Президент Палестини Махмуд Аббас заявив, що палестинці не збираються покидати своїх земель.

Франція закликала до створення гуманітарного коридору в Газу, що, за її словами, може призвести до припинення вогню. Великобританія і Німеччина закликали ізраїльських військових проявити стриманість, а Італія заявила, що важливо уникати ескалації.

США, найближчий союзник Ізраїлю, лише відправили до Каїру свого тимчасового повіреного у справах, який не виступив на зустрічі публічно.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що головна мета саміту - "почути один одного". Він додав, що "що нам потрібно більше працювати разом" над такими питаннями, як гуманітарна ситуація, уникнення регіональної ескалації та палестино-ізраїльський мирний процес.

Арабські держави побоюються, що наступ Ізраїлю може призвести до того, що мешканці Гази назавжди покинуть свої домівки і навіть переїдуть до сусідніх держав - як це сталося під час війни 1948 року, яка послідувала за створенням Ізраїлю.

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі заявив, що його країна виступає проти переміщення палестинців у переважно пустельний Синайський регіон Єгипту, додавши, що єдиним рішенням є створення незалежної палестинської держави.

