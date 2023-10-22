УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3577 відвідувачів онлайн
Новини Війна
18 993 153

Росіяни вдарили ракетою по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: 6 людей загинули, 14 осіб госпіталізували. ВIДЕО

Російська армія ввечері 21 жовтня завдала ударів по терміналу "Нової Пошти" під Харковом. Відомо про 6 загиблих та 14 госпіталізованих.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Харківщина. Російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти". Звичайний цивільний обʼєкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким! Станом на цей час відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни прицільно обстрілюють ремонтні бригади українських енергетиків, - Галущенко

Потрібно збільшувати тиск на державу-терориста. Потрібно щодня відповідати на російський терор нашими результатами на передовій. Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше. І ми це робимо. Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами. Кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне", - розповів Зеленський.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що кількість загиблих наразі становить шість осіб, а кількість поранених зросла до 14, серед них є люди у тяжкому стані.

"Унаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти" у Харківському районі 6 людей загинули, вже 14 осіб госпіталізували із пораненнями.Серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу. Профільні служби продовжують працювати на місці та ліквідовувати наслідки. Це виключно цивільний об‘єкт, росіяни вчинили черговий терор проти мирного населення Харківщини!" - розповів він.

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) обстріл (30389) Харківщина (6054) Нова пошта (367)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+69
Кацапи і ваш кремлівський педофіл ,
будьте ви прокляті на віки - здохніть кляті москалі 😠
показати весь коментар
22.10.2023 00:07 Відповісти
+53
Підари
показати весь коментар
22.10.2023 00:04 Відповісти
+31
І про це в світі ніхто навіть не взнає, бо вечірній гундос апокаліпсису, обдолбусМен, кислотний твітер з оон та інше шашличне поріддя - розказують про що завгодно тільки не про вбивства українців.
показати весь коментар
22.10.2023 00:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
а ти виявився не здатний ні на що
показати весь коментар
22.10.2023 13:43 Відповісти
та кому Вана нахір вср@лася? аби ти про неї не писав під кожною новиною, ніхто б уже й не згадав те старе хитродупе падло.
показати весь коментар
22.10.2023 22:07 Відповісти
Ти кончене лайно подоляцьке
Кацапи до війни завжди готові що ти тут сереш Зе біл
Похвались краще асфальтом яким твій Зе клоун зараз любується замість зброї
При Пороху робились і ракети якими зараз топлять твоїх кацапів і БТР з танками так що затули хлєбало подоляцький бот.
показати весь коментар
22.10.2023 12:52 Відповісти
О, йулеботи підтягнулись? накидуєте лайна на Кличка в унісон з зебздюками? невже Зебздище знову пообіцяв бабі Йу щось жирненьке?
показати весь коментар
22.10.2023 22:11 Відповісти
з великою радістю побачу тебе підвішеним на стовбі на Хрещатику разом з усією твоєю зєльоной шоблой!
показати весь коментар
22.10.2023 12:08 Відповісти
Чмо під проксі ботва кончена що ти там поміняло. Розкажи цікаво дуже.
показати весь коментар
22.10.2023 12:58 Відповісти
Скоріш не вовки - шакали!
показати весь коментар
22.10.2023 07:41 Відповісти
А до чого тут кремль?

Люди загинули в Україні.

Чи кацапским тролям байдуже про що була тема?
Яка б тема не була- кидай лайно на вентилятор.

Іди звідці. Тут водки не налітають.
показати весь коментар
22.10.2023 04:40 Відповісти
Чмо під проксі йди по адресі кацапського корабля
показати весь коментар
22.10.2023 12:49 Відповісти
ракети свого виробництва повинен бути пріорітетом, ми повинні руйнувати і вбивати рашистів на їхній территорії
показати весь коментар
22.10.2023 00:50 Відповісти
Вже майже нема емоцій. Просто знищувати орківську гадину.
показати весь коментар
22.10.2023 00:52 Відповісти
Рашисти нелюди.
Але є питання:
Ч було сповіщення повітряної тривоги?
Чи було бомбосховище?
Чому люди не заходять у бомбосховище якщо була тривога?
показати весь коментар
22.10.2023 01:01 Відповісти
изучи тему обстрелов Харькова. потом задавай вопросы
показати весь коментар
22.10.2023 01:15 Відповісти
Max G
Не розумію свиносабачу. Можете по людськи писати?
показати весь коментар
22.10.2023 01:26 Відповісти
Там підліт - близько хвилини... Далеко не встигнеш сховатися...
показати весь коментар
22.10.2023 01:57 Відповісти
да все ты понимаешь, как и я. не вижу причин почему не гордится знанием нескольких языков, а не одного русского матерного, в отличии от жителей мордора
показати весь коментар
22.10.2023 04:08 Відповісти
Гардітца свинособачою можна на сру сайтах.
показати весь коментар
22.10.2023 04:49 Відповісти
Там дуже близько від позіцій рашистів - система оповіщення не вспіває. Теж саме було і у Миколаєві, коли рашисти були у Херсоні.
показати весь коментар
22.10.2023 01:25 Відповісти
Погано.
показати весь коментар
22.10.2023 01:27 Відповісти
То просто ангар..розлітівся в шмаття
показати весь коментар
22.10.2023 01:37 Відповісти
Хай буде проклятий кожен кацап, до останнього коліна!!!!! І хай буде проклята кожна падаль, яка готувала Україну до сдачі своїм кацапським хазяям... Всі ви, під@ри, будете горіти в аду!!!
показати весь коментар
22.10.2023 01:31 Відповісти
було б справедливо влаштувати їм пекло на землі, а не чекати, що Бог порішає... та й навряд чи вони вірять в Бога...
показати весь коментар
22.10.2023 02:01 Відповісти
Як воно вже остогидло!
І зелене теж остогидло своїми зверненнями з погрозами. Який тиск на передовій за це? Треба СВОЇМИ ракетами громити кацапів в їх містах! Ото була би відповідь!
показати весь коментар
22.10.2023 05:22 Відповісти
Pocciя ядерна держава ,звісьно що хочеться відповіді на вбивство мирних,але вона буде на полі боя
показати весь коментар
22.10.2023 06:04 Відповісти
Ото ж бо воно! А ми свою ''ядерку'' віддали за шмат паперу який ніц не вартий. Тому зараз нами і колотять -з одного боку *уйло обстрілами, а з іншого боку союзники забороняючи лупити їхнею зброєю по мордору. А свою ми успішно дякуючи зеленим зрадникам закатали в асфальти.
показати весь коментар
22.10.2023 08:42 Відповісти
Ти б поцікавився подробицями! За шмат паперу віддали стртегічну ЯЗ, яка лупить на 5-10 тис км, а тактичну кацапи вивезли на момент прийняття Україною незалежності (тобто на декілька років раніше)
показати весь коментар
22.10.2023 12:10 Відповісти
"повідомив президент Володимир Зеленський". А ще хоч щось він робить? "Повідомив", "пояснив".і т. д. А не занадто дорогий (в усіх сенсах) у нас спікер? Може, доручити йому офіційно посаду озвучування текстів, з відповідною зарплатою, а президента поставити справжнього (тільки не того, який зараз фактично керує, який став після оманської зустрічі)?
показати весь коментар
22.10.2023 07:40 Відповісти
Війна. Часи великих і крупних логістичних центрів, складів, підприємств, супермаркетов давно минули ...

РОЗОСЕРЕДЖЕННЯ/РОЗСРЕДОТОЧЕНИЕ - ключове слово для матеріальних цінностей, потужностей, людей...

Нажаль цей процес не проходить... Взагалі захист тилу, особливо ближнього...

Харків не Івано - Франківськ...

Хоча і на Заході України не слід творити привабливі цілі для агресора...
показати весь коментар
22.10.2023 08:11 Відповісти
Нажаль такого не буде тому що крупними логістичними центрами володіють люди дуже далекі від такого рішення....

Реально Харків було б добре Новій почті перейти на менший транспорт з логістичним центром в в сусідній області...
показати весь коментар
22.10.2023 11:52 Відповісти
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Невже кращим варіантом буде, коли Росія вдовбає Україну своїми ракетами в кам'яний вік і перетворить колись квітучу країну в безлюдну пустелю? Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерногї зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
В наші дні ракети виготовляють на підземному заводі в Ірані. Є відео в інтернеті. Іранцям вистачило розуму перенести виробництво ракет під землю. Мародерам, які знаходяться при владі в Україні, розуму для цього не вистачило.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Янелох-Боневтік став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
показати весь коментар
22.10.2023 16:52 Відповісти
В моєму місті є два підземних заводи з часів совка надземна частина була зроблена з алюмінію і скла щоб у випадку ядерного удару, не постраждало обладнання і можна було продовжити виробництво підземлею...

Але цей завод розпродають частинами з держвласності... Ну крайнім випадком є Делятин, але мені здається що там є складнощі з вентиляцією і т.д. для виробництва

Ще на скільки я знаю те що бачив колись в ютубі в Києві є відгалуження підземки-приміщення що підходять для такого...
показати весь коментар
22.10.2023 18:49 Відповісти
Підземні заводи по виготовленню ракет- це в нащі дні єдине вирішення проблеми. Подивіться відео про процес складання балістичних ракет на іранському підземному заводі. Ідеальна чистота, просторе приміщення. Справа в тому, що і після закінчення цієї війни потреба в ракетних озброєннях залишиться. Маючи таких сусідів, як Росія, Угорщина, Польща, Румунія, Туреччина і знаючи історію, можна не сумніватися, що Україна буде в постійному стані загрози. Всі ці країни озброюються неймовірними темпами. А для зброї все рівно, в яку сторону стріляти. А підземні заводи -ЦЕ ЄДИНИЙ СПОСІБ зберегти виробництво стратегічної зброї, а значить і власного суверенітету , в умовах ******** війни.
показати весь коментар
22.10.2023 19:05 Відповісти
Я в впевнений в вашій правоті і більше того вважаю що є підземні приміщення де можна це налагодити але нажаль декому це пох... їм більш важливі гроші із заходу... а ті не хочуть щоб Україна мала озброєння дальності більше 500 км...

більше того я впевнений що Захід спеціально колись розброїв нас... не знаю скоріше всього боялись що корупційна влада продасть технології комусь або просто в угоду Ху..лу
показати весь коментар
22.10.2023 22:35 Відповісти
Захід відноситься до України з крайнім ступенем цинізму. Ядерну зброю в України забрали, бо до влади в Україні прийшла мерзота в вигляді Кравчука і Кучми. Захід позбувся ще одного центру прийняття рішень, бо тепер вони все вирішують за Україну. А як вони дають зброю Україні- по чайній ложці, щоб бойня тривала якомога довше. В свій час при президентові Рузвельтові по ленд-лізу США поставили Радянському Союзу більше 7 тисяч найновіших на той час літаків "Аерокобра" і "Кінгкобра", більше 400 тисяч вантажних автомобілів "Студебеккер" і багато ще чого. Теперішній маразматик ледве спромігся на якусь мізерну кількість літаків на другому році війни, а коли поставлять -ще невідомо.
показати весь коментар
22.10.2023 23:37 Відповісти
https://www.vesti.ru/article/2238368 Группа инспекторов ООН в составе четырех человек провела первое ознакомительное посещение ПОДЗЕМНОГО ЗАВОДА по обогащению урана https://www.vesti.ru/article/2253400 вблизи иранского города Кум . По возвращению в гостиницу они воздержались от каких-либо комментариев.

Це наші дні. Іран загнав своє виробництво стратегічної зброї під землю, не рахуючись з витратами. Бонвтік -Шлемазл чекає , доки від останнього воєнного заводу в Україні залишаться одні руїни.
показати весь коментар
22.10.2023 16:51 Відповісти
Почему бы не организовать крупноузловую сборку западных ракет у нас, что б они считались украинскими? И этими ракетами ударить по агрессору. Ленский любит "простые решения", это не простое решение, но явно может успокоить горячие головы в Кремле
показати весь коментар
22.10.2023 08:25 Відповісти
Особисто це організуєте та домовитесь з Заходом, якщо це так просто ? Від того, що кацапи почали на шахеди наносити написи "гєрань"-ці шахеди іранськими бути не перестали. Кацапи не настільки тупорилі, щоб за написом українською мовою на залишках ракети на помітити, що ракета-західна.
показати весь коментар
22.10.2023 13:45 Відповісти
Усі ракети так чи інакше збираються з західних комплектуючих, навіть якщо комплектуючи виробництва Китаю, все одно вони спроектовані та розроблені у західній країні, у більшості випадків США або Німеччині, а потім виробництво розміщене у Китаї.

Будь ласка, ставьте мене на відповідну посаду, англійську я більш-менш знаю, також маю військову освіту. Я ж казав, що це не просте рішення, але воно буде ефективним

За знеструмлений Харків - знеструмлений Белгород або Воронеж
Зруйнувати заводи з виробництва дронів

Зараз Ленд-Ліз похєрілі, попри гучні заяви літаків немає, танків мізєр допомоги (30 танків на 900км фронту, краще б мовчали, щоб не ганьбитись), Атакамсів усього 20 касетних, хоча потрібно сотні уключаючи бетонобійні, вся інша допомога така ж. Якщо все буде так, як зараз, то треба шукати мирні шляхи завершення війни, щоб не втрачати даремно людей. А якщо військовий шлях, то треба вимагати від Заходу повний спектр необхідного озброєння для перемоги, у нас такі союзники, що в змозі зі спрівпрацею за Маском поставити бойовий космічний флот з десятков кораблів з ядерними та лазерними гарматами, а не якісь там 50 Ф-16.
показати весь коментар
22.10.2023 14:06 Відповісти
Нам надали недалекобійні атакамси 165км саме через те, що Захід боїться прямої ескалації з кацапстаном. Тому що у тієї мавпи замість гранати є ЯЗ. Наступна передача атакамсів 300км може бути тільки під гарантії України не застосовувати їх по території оркостану-багато хто про це каже. Це й не дивно, враховуючи попередню передачу нам Штормшедоу та Скальпів на тих самих умовах. З цієї причини ніхто на даному етапі часу нам віддавати свої ракети для нанесення назви українською мовою, щоб ракети стали типу українськими-не буде. Найкращий вихід-то своє. Але ракета не у одному цеху виробляється, для цього задіяні багато підприємств, які виробляють комплектуючі. І, нажаль, по багатьом з цих підприємств прилетіло з перших днів війни, тому що орківські калібри, Х101, Х555 та інші кинджали мають змогу охоплювати усю територію України. А ми по заводах з виробництва дронів та ракет на кацапії дотягнутися не можемо, територія у них велика. Нам зараз значно важливіше знищувати ракетами та дронами кацапів, їх бойову техніку, склади, логістику на наших територіях, аніж лупити ракетами по їх трансформаторах, щоб якийсь умовний бєлгород просидів добу без світла. Видавимо орків з нашої території-це буде кінець ***** і війна закінчиться, тому що пуляти зі своїх територій по нашим не матиме сенсу. Тоді буде прилітати у відповідь-і по їх трансформаторах, і по складах, і по поштах.
показати весь коментар
22.10.2023 14:49 Відповісти
касаби боготворять чпуйла, тому нікуди він не дінеться, навіть якщо стане диво та ми 20 Атакамсами виженемо їх з нашої території

а як що вдаримо по їхній інфраструктурі, то у них припече без світла та тепла, тоді дійсно трон під чпуйлом закачається
показати весь коментар
22.10.2023 17:41 Відповісти
Проблема в тому що скоріше всього захід не хоче бити по раші не тільки через те що ескалація а те що у них ще в раші багато заводів і це фактисно буде удар по їх бізнесу... деякі зупинено але всі не проти повернутись.....

Та і є діючі як Тотала, що виробляє керосін
показати весь коментар
22.10.2023 18:54 Відповісти
Захід взагалі і особисто бізнес зацікавлений в стабільності як самої держави раша, так і особисто путіна, який за допомогою страха держить цього монстра у стабільному стані. Інакше, якщо б це був простий аналог Каддафі, його б вже давно ліквідували.
Наше завдання знайти сили, яки б захотіли нанести раші непоправну шкоду. Така сила щонайменше одна є - це американський та англійській народи у особах Конгресу та парламенту Британії. Їх можна дотиснути, щоб отримати все необхідне для перемоги. Зокрема бетонобійні та фугасні Атакамси , авіацію, броню у великий кількості щоб зруйнувати укріплення на півдні, або, якщо все необхідне не буде надано, йти на угоду з чпуйлом. Нинішня ситуація патова й приведе лише до нічим не виправданих жертв й вимиранню нашого народу.
показати весь коментар
22.10.2023 20:42 Відповісти
Думаю що конгрес це складна система .... А американський народ зараз більше хвилює нашестя мексів причому серед них багато криміналу... і велика інфляція від безконтрольного друку долларів, але їм втирають що це через війну.... а ми може десь на 5 місці...
показати весь коментар
22.10.2023 22:42 Відповісти
Як завжди "точно в ціль".
Мабуть Залужний з Будановим там вивантажували Атакамси з конвертів...
Але є й добра новина, бьють по цивільним бо нічого не можуть на полі бою.
показати весь коментар
22.10.2023 13:41 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2023 14:16 Відповісти
Чмо подоляцьке іди на. зі своїм кацапом Дристовичем по адресі кацапського крейсера.
показати весь коментар
23.10.2023 12:44 Відповісти
Геноцид продолжается...но это же не Палестина, тут можно...
показати весь коментар
22.10.2023 15:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 