Росіяни вдарили ракетою по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: 6 людей загинули, 14 осіб госпіталізували. ВIДЕО

Російська армія ввечері 21 жовтня завдала ударів по терміналу "Нової Пошти" під Харковом. Відомо про 6 загиблих та 14 госпіталізованих.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Харківщина. Російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти". Звичайний цивільний обʼєкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким! Станом на цей час відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція.

Потрібно збільшувати тиск на державу-терориста. Потрібно щодня відповідати на російський терор нашими результатами на передовій. Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше. І ми це робимо. Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами. Кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне", - розповів Зеленський.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що кількість загиблих наразі становить шість осіб, а кількість поранених зросла до 14, серед них є люди у тяжкому стані.

"Унаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти" у Харківському районі 6 людей загинули, вже 14 осіб госпіталізували із пораненнями.Серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу. Профільні служби продовжують працювати на місці та ліквідовувати наслідки. Це виключно цивільний об‘єкт, росіяни вчинили черговий терор проти мирного населення Харківщини!" - розповів він.