Росіяни вдарили ракетою по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: 6 людей загинули, 14 осіб госпіталізували. ВIДЕО
Російська армія ввечері 21 жовтня завдала ударів по терміналу "Нової Пошти" під Харковом. Відомо про 6 загиблих та 14 госпіталізованих.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Харківщина. Російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти". Звичайний цивільний обʼєкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким! Станом на цей час відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція.
Потрібно збільшувати тиск на державу-терориста. Потрібно щодня відповідати на російський терор нашими результатами на передовій. Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше. І ми це робимо. Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами. Кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне", - розповів Зеленський.
Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що кількість загиблих наразі становить шість осіб, а кількість поранених зросла до 14, серед них є люди у тяжкому стані.
"Унаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти" у Харківському районі 6 людей загинули, вже 14 осіб госпіталізували із пораненнями.Серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу. Профільні служби продовжують працювати на місці та ліквідовувати наслідки. Це виключно цивільний об‘єкт, росіяни вчинили черговий терор проти мирного населення Харківщини!" - розповів він.
Кацапи до війни завжди готові що ти тут сереш Зе біл
Похвались краще асфальтом яким твій Зе клоун зараз любується замість зброї
При Пороху робились і ракети якими зараз топлять твоїх кацапів і БТР з танками так що затули хлєбало подоляцький бот.
Люди загинули в Україні.
Чи кацапским тролям байдуже про що була тема?
Яка б тема не була- кидай лайно на вентилятор.
Іди звідці. Тут водки не налітають.
Але є питання:
Ч було сповіщення повітряної тривоги?
Чи було бомбосховище?
Чому люди не заходять у бомбосховище якщо була тривога?
Не розумію свиносабачу. Можете по людськи писати?
І зелене теж остогидло своїми зверненнями з погрозами. Який тиск на передовій за це? Треба СВОЇМИ ракетами громити кацапів в їх містах! Ото була би відповідь!
РОЗОСЕРЕДЖЕННЯ/РОЗСРЕДОТОЧЕНИЕ - ключове слово для матеріальних цінностей, потужностей, людей...
Нажаль цей процес не проходить... Взагалі захист тилу, особливо ближнього...
Харків не Івано - Франківськ...
Хоча і на Заході України не слід творити привабливі цілі для агресора...
Реально Харків було б добре Новій почті перейти на менший транспорт з логістичним центром в в сусідній області...
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерногї зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
В наші дні ракети виготовляють на підземному заводі в Ірані. Є відео в інтернеті. Іранцям вистачило розуму перенести виробництво ракет під землю. Мародерам, які знаходяться при владі в Україні, розуму для цього не вистачило.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Янелох-Боневтік став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
Але цей завод розпродають частинами з держвласності... Ну крайнім випадком є Делятин, але мені здається що там є складнощі з вентиляцією і т.д. для виробництва
Ще на скільки я знаю те що бачив колись в ютубі в Києві є відгалуження підземки-приміщення що підходять для такого...
більше того я впевнений що Захід спеціально колись розброїв нас... не знаю скоріше всього боялись що корупційна влада продасть технології комусь або просто в угоду Ху..лу
Це наші дні. Іран загнав своє виробництво стратегічної зброї під землю, не рахуючись з витратами. Бонвтік -Шлемазл чекає , доки від останнього воєнного заводу в Україні залишаться одні руїни.
Будь ласка, ставьте мене на відповідну посаду, англійську я більш-менш знаю, також маю військову освіту. Я ж казав, що це не просте рішення, але воно буде ефективним
За знеструмлений Харків - знеструмлений Белгород або Воронеж
Зруйнувати заводи з виробництва дронів
Зараз Ленд-Ліз похєрілі, попри гучні заяви літаків немає, танків мізєр допомоги (30 танків на 900км фронту, краще б мовчали, щоб не ганьбитись), Атакамсів усього 20 касетних, хоча потрібно сотні уключаючи бетонобійні, вся інша допомога така ж. Якщо все буде так, як зараз, то треба шукати мирні шляхи завершення війни, щоб не втрачати даремно людей. А якщо військовий шлях, то треба вимагати від Заходу повний спектр необхідного озброєння для перемоги, у нас такі союзники, що в змозі зі спрівпрацею за Маском поставити бойовий космічний флот з десятков кораблів з ядерними та лазерними гарматами, а не якісь там 50 Ф-16.
а як що вдаримо по їхній інфраструктурі, то у них припече без світла та тепла, тоді дійсно трон під чпуйлом закачається
Та і є діючі як Тотала, що виробляє керосін
Наше завдання знайти сили, яки б захотіли нанести раші непоправну шкоду. Така сила щонайменше одна є - це американський та англійській народи у особах Конгресу та парламенту Британії. Їх можна дотиснути, щоб отримати все необхідне для перемоги. Зокрема бетонобійні та фугасні Атакамси , авіацію, броню у великий кількості щоб зруйнувати укріплення на півдні, або, якщо все необхідне не буде надано, йти на угоду з чпуйлом. Нинішня ситуація патова й приведе лише до нічим не виправданих жертв й вимиранню нашого народу.
Мабуть Залужний з Будановим там вивантажували Атакамси з конвертів...
Але є й добра новина, бьють по цивільним бо нічого не можуть на полі бою.