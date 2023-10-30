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Окупанти вдарили по Білозерці, поранено чоловіка

білозерка

Окупанти вдарили по Білозерці Херсонської області, постраждав місцевий житель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА. 

Як зазначається, в обід російська армія обстріляла селище з артилерії. Пошкоджено приватні будинки, ветеринарну клініку та транспортні засоби.

"На подвірʼї власного будинку поранення отримав 57-річний чоловік. Його у стані середньої тяжкості доставили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу в одній з бібліотек Херсону спалахнула пожежа. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29082) Херсон (3433)


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