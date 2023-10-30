Азербайджан відправив Україні нову партію гуманітарної допомоги

З Азербайджану до України відправили першу партію електрообладнання. Конвой складається з 14 вантажівок.

Про це пише азербайджанське державне інформагентство Azertag, передає Цензор.НЕТ.

Обладнання відправлено з території Сумгаїтського технологічного парку. Гуманітарний вантаж, який підготувало Міністерство енергетики країни, містить понад 555 тисяч метрів електричних кабелів та дротів.

Це допомога в межах розпорядження президента Ільхама Алієва від 17 липня 2023 року.

Зазначається, що гумдопомогу надсилають "для підтримки заходів щодо відновлення стійкого електропостачання територій, які постраждали від поточної ситуації в Україні".

Найближчим часом вирушить наступна частина допомоги для України загальною вартістю 7,6 млн доларів. Загальний обсяг гуманітарної допомоги від Азербайджану, включно з коштами для відновлення та реконструкції, становить понад 33 млн доларів, додає агентство.

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