Росіяни обстріляли кладовище у Кіндійці на Херсонщині: Попередньо, загинула 1 особа
Російські окупаційні війська вдарили по кладовищу у Кіндійці, внаслідок чого, попередньо, є загиблий.
Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"Після 15.00 російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли передмістя Херсона! Попередньо є один поранений і один загиблий", - йдеться в повідомленні.
Наразі інформація уточнюється.
Глава ОВА Олександр Прокудін заявив, що росіяни вдарили по кладовищу у Кіндійці. Попередньо, 1 особа загинула, а ще 1 дістала поранення.
До лікарні у стані середньої тяжкості шпиталізували 62-річного чоловіка. Йому надають меддопомогу.
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