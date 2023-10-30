Росіяни обстріляли кладовище у Кіндійці на Херсонщині: Попередньо, загинула 1 особа

Російські окупаційні війська вдарили по кладовищу у Кіндійці, внаслідок чого, попередньо, є загиблий.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Після 15.00 російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли передмістя Херсона! Попередньо є один поранений і один загиблий", - йдеться в повідомленні.

Наразі інформація уточнюється.

Глава ОВА Олександр Прокудін заявив, що росіяни вдарили по кладовищу у Кіндійці. Попередньо, 1 особа загинула, а ще 1 дістала поранення.

До лікарні у стані середньої тяжкості шпиталізували 62-річного чоловіка. Йому надають меддопомогу.

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