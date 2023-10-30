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Рашисти обстріляли маршрутку у Херсоні, 7 людей поранено (оновлено). ФОТО

Окупанти обстріляли маршрутний автобус у Херсоні.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попередньо відомо про щонайменше чотирьох постраждалих. Одна жінка перебуває у тяжкому стані.

Інформація уточнюється.

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Рашисти обстріляли маршрутку у Херсоні, 7 людей поранено (оновлено) 01
Рашисти обстріляли маршрутку у Херсоні, 7 людей поранено (оновлено) 02
Рашисти обстріляли маршрутку у Херсоні, 7 людей поранено (оновлено) 03

"Після 14.00 армія РФ атакувала Херсон з тимчасово окупованого лівого берега! У Дніпровському районі під обстріл потрапило маршрутне таксі, яке належить комунальному підприємству міста. За попереднім повідомленням, поранення отримали п'ятеро людей. Одну з постраждалих - жінку 35 років - ушпиталено. Інформація уточнюється", - зазначив своєю чергою начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Згодом Мрочко уточнив, що внаслідок обстрілу поранено 7 людей.

"За уточненою інформацією, внаслідок влучання ворожого снаряду у маршрутне таксі у Дніпровському районі Херсона поранені семеро людей. У них травми різного ступеня - від тяжкого до легкого. Усім постраждалим надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

обстріл (29082) Херсон (3433)


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