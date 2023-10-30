Єрмак видалив пост, в якому рекомендував прочитати статтю Time, де зазначалося, що Зеленський почувається зрадженим Заходом
Очільник Офісу Президент Андрій Єрмак опублікував пост, в якому порекомендував прочитати матеріал видання Time, але згодом видалив публікацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дуже важливий репортаж", - написав глава Офісу Президента, але пізніше видалив пост.
Видання Time опублікувало матеріал про Володимира Зеленського із зображенням президента на обкладинці.
"Ніхто не вірить у нашу перемогу, як я. Це триває приблизно два роки. РФ досі контролює п'яту частину українських територій. Десятки тисяч убитих. Глобальна підтримка спадає. Самотня боротьба Володимира Зеленського", - йдеться на обкладинці.
Автор матеріалу, журналіст Саймон Шустер розповів, як складно Зеленському зберегти глобальну підтримку України та переконувати світових лідерів, що їм вигідно допомагати Збройним Силам України.
Зокрема, у статті зазначається, що Зеленський "відчуває себе зрадженим своїми західними союзниками", які "залишили його без засобів для перемоги у війні, лише засоби для того, щоб пережити її".
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Й ЦЮ ЦІПСОшину послався ширити ХТО? ЄРМАК ? НОВОЄ ЗАДАНІЄ ОТРИМАВ?
А може це добра новина - Вже Зеленським Єрмак відмивається перед Кремлем через TIME
Зеленский считает, что интерес к войне в Украине ослаб, равно как и уровень международной поддержки
Накануне визита Зеленского в Вашингтон Белый дом подготовил список антикоррупционных реформ для Украины. «Это были не предложения», - сказал один из советников президента. «Это были условия».
Слепая вера в окончательную победу Украины беспокоит его советников. «Он обманывает себя. Сейчас мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это», - с разочарованием говорит один из его ближайших помощников.
Отключения света этой зимой, вероятно, будут более серьёзными. «В прошлом году люди обвиняли русских», - говорит один из чиновников Банковой. «На этот раз они обвинят нас в недостаточной подготовке».
Зимой команду президента могут ждать кадровые перестановки: ходят слухи об увольнении одного министра и генерала, ответственного за медленное контрнаступление
В октябре из Офиса президента в войска спустили приказ о возвращении Горловки - крупного стратегического форпоста ВС РФ на Востоке Украины. Ответ пришел в виде вопроса: Чем?
Це ти зрадив Україну !
тому знову потрібно розвести війська?
союзник не лох, все бачить..
https://2019timeze.medium.com/cashing-out-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9-1533a8e629f5
Війна в Україні. Не вивчений урок. https://link.medium.com/dShqn2YFvDb
Ще раз про 'Нептун' … https://link.medium.com/mFKkqOQL9Db
Оперативное мероприятие №16...GF
https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/16gf.html
із такими масштабами крадівництва, кзради і корупції - дійсно складно
нас обікрали!!!!!
і ніхто не скаже:::
ми так заібали партнерів, що вони в ахуі..
мінімум 1,8 ярда баксів на гуманітарці
розкрадання СВОЇХ ГРОШЕЙ, не західних, але в акуітєльгих розмірах.
то хто кого зрадив????
а куда пішли б 3400 НЛАВів, як би не приїхала ревізія з британії в 2022 році????
зараз, в цей день, у мене дома кладуть бруківку і міняють труби
я зробив сьогодня запит в міськраду!!! накуя їм бруківка коли пацани звонять і кажуть що вони потроху відступають?????
за те ВР голосує за ПДР, за 2 ярда на марафон який крім зермаків накуй нікому не потрібен.
автозаки для кого?????
не краще на ці гроші дрони еупити???
захід ***** зрадив???
Но то ладно..а чого така метушня у петушні-то постимо,то видаляємо ?
Якось таймс не помітив, хто в країні насправді бореться? А хто дружно вигрібає бабосіки в офшори...
Цікаво, автор статті - це випадково не той самий гніда-шустер савік, обісране чмо?
"Навіть звільнення міністра оборони не змусило чиновників «відчути жодного страху», додає він, оскільки чистка надто довго втілювалася. У лютому президента попередили про те, що в міністерстві поширилася корупція, але він не хотів більше шести місяців, даючи своїм союзникам кілька шансів тихо вирішити проблеми або пояснити їх. На той час, коли він діяв напередодні візиту до США, «було вже надто пізно», - каже інший старший радник президента. Західні союзники України вже тоді знали про скандал. Солдати на фронті почали відпускати непристойні жарти про «яйця Резнікова», нову метафору корупції. «Репутаційної шкоди було завдано», - каже радник.
Антикорупційна поліція, незалежне відомство, відоме в Україні як НАБУ, відреагувало на публікацію, відкривши провадження щодо розтрати Шурми та його брата. Але Зеленський не відсторонив свого радника. Натомість наприкінці вересня Шурма приєднався до президентської делегації у Вашингтоні, де я бачив його привітними високопоставленими законодавцями та чиновниками з адміністрації Байдена
Рішуча підтримка Зеленського Ізраїлю в боротьбі проти ХАМАС поставила під загрозу майже рік зусиль, які Київ витратив на те, щоб отримати підтримку арабських і мусульманських країн у війні Росії проти України.
Після несподіваної атаки ХАМАС на Ізраїль, під час якої вбили понад 1400 ізраїльтян, український президент тут же підтримав Ізраїль. Це допомогло Україні залишитися в центрі уваги міжнародної спільноти та бути разом зі США, які надають військову підтримку Ізраїлю.
Але враховуючи те, що військова операція Ізраїлю триває вже четвертий тиждень, а жертви серед палестинських цивільних зростають, пише Washington Post, "війна в Газі представляє для України одне з найскладніших дипломатичних випробувань" після вторгнення Росії 24 лютого.
Такі країни, як Туреччина, Саудівська Аравія і Катар, які часом надавали вирішальну підтримку Україні, звинуватили Захід у подвійних стандартах у секторі Газа, натякаючи на широкий осуд смертей цивільного населення в Україні в порівнянні з приглушеною критикою Ізраїлю.
Водночас Ізраїль, як зазначають деякі експерти, дав зрозуміти, що не надаватиме Україні більшої підтримки.
Проізраїльська позиція Зеленського "не мала сенсу", вважає експертка, додавши, що багато арабських і мусульманських країн бачать більше подібностей між Ізраїлем та Росією - як агресивними військовими державами - ніж між Ізраїлем та Україною.
Зеленський, за словами експертки, міг би завоювати більше друзів, якби "був готовий сказати, що Росія робить в Україні те саме, що Ізраїль робить у Газі". Але Слім не бачить в Україні готовності чи бажання робити подібні заяви.
Подібно до того, як президент Росії Володимир Путін спершу не висловлював прямого співчуття Ізраїлю і рішучих докорів ХАМАС, звертає увагу видання, Зеленський не поспішав говорити про необхідність захисту палестинських мирних жителів у Газі, оскільки Ізраїль посилив авіаудари у відповідь.
Інші експерти, пише видання, вважають, що спроби Зеленського порівняти ХАМАС та Росію навряд чи знайдуть резонанс в арабських країнах.
якби він таке ляпнув, від нас би відвернувся Захід, і це заради теоретичного шансу здобути ячкихось нових друзів?
Дякую, не треба цитувати таких розумних експертів.
и так плохо и так не хорошо.
Мабуть пошуки заміни когось хто дружить із здоровим глуздом не за горами, якщо пішла така відверта критика.
-це не Захід попереджав про війну і вимагав до неї готуватися?
-це не Захід почав поставку зброї і боеприпасів, коли в ЗСУ в травні 22-го вже не було чим відстрілюватись?
-це не Захід фінансує вже 2 роки український бюджет на 60+%?
-це не Захід вимагає від зеленої влдаи перестати красти, перестати узурпувати владу і почати реформування?
Аби не Зеленський, Ермак і їхня банда, цієї повномасштабна війна могла б і не початись.
А от аби не Захід, ми уже рік були в окупації.
То хто зрадник?
День за днем идут года -
Зори новых поколений.
Но никто и никогда
Не забудет имя Зеля.
Зеля всегда живой,
Зеля всегда с тобой
В горе, в надежде и радости.
Зеля в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Зеля в тебе и во мне!
В давний час, в суровой мгле,
На заре Зеленой власти,
Он сказал, что на земле
Мы построим людям счастье.
Мы за Партией идем,
Славя Родину делами,
И на всем пути большом
В каждом деле Зеля с нами.
Зеля всегда живой,
Зеля всегда с тобой
В горе, в надежде и радости.
Зеля в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Зеля в тебе и во мне!
И навсегда!
https://pesni.guru
"Зеленский своими выходками достал Запад хуже горькой редьки. Запад сознательно работает над разгромом рейтинга Зеленского. Аккуратно работает, чтобы не создать проблем всей Украине".