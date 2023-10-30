Єрмак видалив пост, в якому рекомендував прочитати статтю Time, де зазначалося, що Зеленський почувається зрадженим Заходом

Очільник Офісу Президент Андрій Єрмак опублікував пост, в якому порекомендував прочитати матеріал видання Time, але згодом видалив публікацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дуже важливий репортаж", - написав глава Офісу Президента, але пізніше видалив пост.

Видання Time опублікувало матеріал про Володимира Зеленського із зображенням президента на обкладинці.

"Ніхто не вірить у нашу перемогу, як я. Це триває приблизно два роки. РФ досі контролює п'яту частину українських територій. Десятки тисяч убитих. Глобальна підтримка спадає. Самотня боротьба Володимира Зеленського", - йдеться на обкладинці.

Автор матеріалу, журналіст Саймон Шустер розповів, як складно Зеленському зберегти глобальну підтримку України та переконувати світових лідерів, що їм вигідно допомагати Збройним Силам України.

Зокрема, у статті зазначається, що Зеленський "відчуває себе зрадженим своїми західними союзниками", які "залишили його без засобів для перемоги у війні, лише засоби для того, щоб пережити її".

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