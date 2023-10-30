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Новини Війна
19 032 65

Єрмак видалив пост, в якому рекомендував прочитати статтю Time, де зазначалося, що Зеленський почувається зрадженим Заходом

Очільник Офісу Президент Андрій Єрмак опублікував пост, в якому порекомендував прочитати матеріал видання Time, але згодом видалив публікацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дуже важливий репортаж", - написав глава Офісу Президента, але пізніше видалив пост.

Єрмак видалив пост, в якому рекомендував прочитати статтю Time, де зазначалося, що Зеленський почувається зрадженим Заходом 01

Видання Time опублікувало матеріал про Володимира Зеленського із зображенням президента на обкладинці.

"Ніхто не вірить у нашу перемогу, як я. Це триває приблизно два роки. РФ досі контролює п'яту частину українських територій. Десятки тисяч убитих. Глобальна підтримка спадає. Самотня боротьба Володимира Зеленського", - йдеться на обкладинці.

Єрмак видалив пост, в якому рекомендував прочитати статтю Time, де зазначалося, що Зеленський почувається зрадженим Заходом 02

Автор матеріалу, журналіст Саймон Шустер розповів, як складно Зеленському зберегти глобальну підтримку України та переконувати світових лідерів, що їм вигідно допомагати Збройним Силам України.

Зокрема, у статті зазначається, що Зеленський "відчуває себе зрадженим своїми західними союзниками", які "залишили його без засобів для перемоги у війні, лише засоби для того, щоб пережити її".

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Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Єрмак Андрій (1382)


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Топ коментарі
+61
Тебе зрадив Захід?
Це ти зрадив Україну !
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30.10.2023 17:16 Відповісти
+44
починати шукати зраду Зєлєнськаму треба з ОПи дермака
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30.10.2023 17:15 Відповісти
+38
"Каломойський і корупція - ето другоє".
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30.10.2023 17:23 Відповісти
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Нема слів ...
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30.10.2023 17:14 Відповісти
"Каломойський і корупція - ето другоє".
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30.10.2023 17:23 Відповісти
неназваний в TIME радник БОЇТЬСЯ СКАЗАТИ вові НАВІТЬ ПРО КОРОТКЕ ПЕРЕМИР"Я

Й ЦЮ ЦІПСОшину послався ширити ХТО? ЄРМАК ? НОВОЄ ЗАДАНІЄ ОТРИМАВ?
А може це добра новина - Вже Зеленським Єрмак відмивається перед Кремлем через TIME
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30.10.2023 19:17 Відповісти
Выдержки из обширной статьи журнала Time о Зеленском, его отношениях с западными партнёрами, сотрудниками Офиса президента и видении войны в целом:

Зеленский считает, что интерес к войне в Украине ослаб, равно как и уровень международной поддержки

Накануне визита Зеленского в Вашингтон Белый дом подготовил список антикоррупционных реформ для Украины. «Это были не предложения», - сказал один из советников президента. «Это были условия».

Слепая вера в окончательную победу Украины беспокоит его советников. «Он обманывает себя. Сейчас мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это», - с разочарованием говорит один из его ближайших помощников.

Отключения света этой зимой, вероятно, будут более серьёзными. «В прошлом году люди обвиняли русских», - говорит один из чиновников Банковой. «На этот раз они обвинят нас в недостаточной подготовке».

Зимой команду президента могут ждать кадровые перестановки: ходят слухи об увольнении одного министра и генерала, ответственного за медленное контрнаступление

В октябре из Офиса президента в войска спустили приказ о возвращении Горловки - крупного стратегического форпоста ВС РФ на Востоке Украины. Ответ пришел в виде вопроса: Чем?
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30.10.2023 19:34 Відповісти
Отож..
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30.10.2023 17:14 Відповісти
починати шукати зраду Зєлєнськаму треба з ОПи дермака
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30.10.2023 17:15 Відповісти
А не з СЕБЕ ?
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30.10.2023 20:56 Відповісти
А що, накрадене ним бабло вже не гріє? Чи він злиться що Захід йому ''краник крадіжок перекриває'' .
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30.10.2023 17:16 Відповісти
накрадене, воно гріє, а от те, що захід потім не дасть це нагарбоване спокійнісінько витрачати, - оце бентежить!!
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30.10.2023 21:51 Відповісти
Тебе зрадив Захід?
Це ти зрадив Україну !
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30.10.2023 17:16 Відповісти
У дєрьмака руки та язик випереджають думки. Оце такий у нас регент🤦
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30.10.2023 17:16 Відповісти
Там " руки чисті, вони нічого не крали" !!! Ну те що місця зі своїм братом продава, ну це так, дитячий забави, а так, та во що???!!!
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30.10.2023 18:50 Відповісти
"Єво барьба" *****, вже просто слів немає. Ці підараси нас за ідіотів тримають, чи що?
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30.10.2023 17:18 Відповісти
Та отож, скоро Mein Kampf напише ...
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30.10.2023 18:05 Відповісти
Ніхто не вірить у нашу перемогу, як я. Джерело:
тому знову потрібно розвести війська?
союзник не лох, все бачить..
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30.10.2023 17:19 Відповісти
"Cashing out" - українських надій
https://2019timeze.medium.com/cashing-out-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9-1533a8e629f5

Війна в Україні. Не вивчений урок. https://link.medium.com/dShqn2YFvDb

Ще раз про 'Нептун' … https://link.medium.com/mFKkqOQL9Db

Оперативное мероприятие №16...GF
https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/16gf.html
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30.10.2023 17:19 Відповісти
Захід зрозумів що має справу з корупціонером, крадієм, пустодзвоном, та зрадником України!
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30.10.2023 17:19 Відповісти
Важка місія у цього борова дерьмака , втримати наркомана -полуадеквата у державному кріслі ,та і самому зберегти свої кольоні цілими, бо фсб вимагає , а ЗСУ росполагає ...
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30.10.2023 17:20 Відповісти
Ніхто не вірить у нашу перемогу, як я. Це триває приблизно два роки


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30.10.2023 17:22 Відповісти
…як складно Зеленському зберегти глобальну підтримку України та переконувати світових лідерів, що їм вигідно допомагати Збройним Силам України Джерело:

із такими масштабами крадівництва, кзради і корупції - дійсно складно
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30.10.2023 17:25 Відповісти
Спочатку порекомедував, а потім сам прочитав і видалив рекомендацію? Так це ж нормально для дєрьмаківських узеленських: спочатку робити, а потім думати (у випадку всіляких безуглих друга частина не застосовується взагалі)
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30.10.2023 17:26 Відповісти
Оно обиделось, а что ты сам делал - кроме шашлыками та разминировыванем, может улучшал оборонный комплекс ?
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30.10.2023 17:26 Відповісти
має більшість в Раді, а порядок навести не може... це вже що, абсолютна імпотенція? ..внаслідок травми..
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30.10.2023 17:26 Відповісти
караул!
нас обікрали!!!!!
і ніхто не скаже:::
ми так заібали партнерів, що вони в ахуі..
мінімум 1,8 ярда баксів на гуманітарці
розкрадання СВОЇХ ГРОШЕЙ, не західних, але в акуітєльгих розмірах.
то хто кого зрадив????
а куда пішли б 3400 НЛАВів, як би не приїхала ревізія з британії в 2022 році????
зараз, в цей день, у мене дома кладуть бруківку і міняють труби
я зробив сьогодня запит в міськраду!!! накуя їм бруківка коли пацани звонять і кажуть що вони потроху відступають?????
за те ВР голосує за ПДР, за 2 ярда на марафон який крім зермаків накуй нікому не потрібен.
автозаки для кого?????
не краще на ці гроші дрони еупити???
захід ***** зрадив???
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30.10.2023 17:28 Відповісти
Читали "Time"мовою оригінала вголос всією маршруткою,рідав навіть водій !
Но то ладно..а чого така метушня у петушні-то постимо,то видаляємо ?
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30.10.2023 17:29 Відповісти
А чому він це так зробив?Відповіді дві:Зеленського в Украіні вже більшість не воспринімає як месію.Подруге в Україні ще залишилось якась прослойка здравомислячих людей які бачуть що він і його оточення собою уявляють.
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30.10.2023 17:31 Відповісти
Ще й як воспрінімають, ви просто давно не спілкувалися з пересічними.
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30.10.2023 17:42 Відповісти
А чому ми заглядаємо в телеграм секретарши? То може поки ми кожну літеру в його гавнограмі обсмоктуємо, то він і буде мати вплив більший, ніж звичайна секретарша?
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30.10.2023 17:32 Відповісти
Якщо президент країни (будь якої) почувається зрадженим значить він просто не на своєму місці...З сорока мільйонів (це я вже про нас) можна вибрати одного,якого зрадити неможливо...sapiente set...
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30.10.2023 17:33 Відповісти
На востоке снова проблема, как бы не пришлось бойцам отступить из Авдеевки, там единственная дорога и она под обстрелом. Только ЗЕ это не расскажет в быдло-марафоне.
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30.10.2023 17:34 Відповісти
Чи можна зараз "зрадити" того, хто сам вже давно всіх продав та зрадив??? Україна стала заручником хибного, жахливого вибору "па пріколу". Вбогість мислення, відсутність знань та брак світогляду примітивного закомплексованого аморального паяца призвела до того, що маємо зараз. Коли при владі НАЙГІРШІ, країна приречена втрачати НАЙКРАЩИХ. Зеленський при владі це гарантія програшу у війні з москальською ордою, або "мир" не на умовах України. Бо неможливо перемогти кремль, поки слуги кремля при владі.
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30.10.2023 17:34 Відповісти
идиот ***.....шо один ,шо второй............меньше надо было "вылизывать " дороги асфальтом........................................................................
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30.10.2023 17:36 Відповісти
зелений ТИ ЗРАДНИК разом зі своею шоблою і тим паче з двірником дерьмаком.
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30.10.2023 17:37 Відповісти
Там было написано, что никто уже не верит перемогу, только нанюханное хриплое чмо. И лучше ему об этом не говорить.
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30.10.2023 17:38 Відповісти
Lonely Fight, рілі?
Якось таймс не помітив, хто в країні насправді бореться? А хто дружно вигрібає бабосіки в офшори...
Цікаво, автор статті - це випадково не той самий гніда-шустер савік, обісране чмо?
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30.10.2023 17:40 Відповісти
Когда одна группа клоунов ездит за границу где непонятно зачем, обсуждают "формулу мира" (с кем мир интересно?) а главклоун ежедневно несет хрень с телевизора и ничего не делает чтоб обуздать своих воров, то естественно победы не будет.
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30.10.2023 17:43 Відповісти
Воно коли рекомендувало само не читало, а там є дуже хороші моменти.

"Навіть звільнення міністра оборони не змусило чиновників «відчути жодного страху», додає він, оскільки чистка надто довго втілювалася. У лютому президента попередили про те, що в міністерстві поширилася корупція, але він не хотів більше шести місяців, даючи своїм союзникам кілька шансів тихо вирішити проблеми або пояснити їх. На той час, коли він діяв напередодні візиту до США, «було вже надто пізно», - каже інший старший радник президента. Західні союзники України вже тоді знали про скандал. Солдати на фронті почали відпускати непристойні жарти про «яйця Резнікова», нову метафору корупції. «Репутаційної шкоди було завдано», - каже радник.
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30.10.2023 17:44 Відповісти
І хто повірить в те що зелена шмаркля не мала вигоди.

Антикорупційна поліція, незалежне відомство, відоме в Україні як НАБУ, відреагувало на публікацію, відкривши провадження щодо розтрати Шурми та його брата. Але Зеленський не відсторонив свого радника. Натомість наприкінці вересня Шурма приєднався до президентської делегації у Вашингтоні, де я бачив його привітними високопоставленими законодавцями та чиновниками з адміністрації Байдена
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30.10.2023 17:46 Відповісти
"кукушка хваліт пєтуха..."
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30.10.2023 17:49 Відповісти
Не зрадив, а продав, як вчить свій вчитель.
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30.10.2023 17:58 Відповісти
BBC

Рішуча підтримка Зеленського Ізраїлю в боротьбі проти ХАМАС поставила під загрозу майже рік зусиль, які Київ витратив на те, щоб отримати підтримку арабських і мусульманських країн у війні Росії проти України.

Після несподіваної атаки ХАМАС на Ізраїль, під час якої вбили понад 1400 ізраїльтян, український президент тут же підтримав Ізраїль. Це допомогло Україні залишитися в центрі уваги міжнародної спільноти та бути разом зі США, які надають військову підтримку Ізраїлю.

Але враховуючи те, що військова операція Ізраїлю триває вже четвертий тиждень, а жертви серед палестинських цивільних зростають, пише Washington Post, "війна в Газі представляє для України одне з найскладніших дипломатичних випробувань" після вторгнення Росії 24 лютого.

Такі країни, як Туреччина, Саудівська Аравія і Катар, які часом надавали вирішальну підтримку Україні, звинуватили Захід у подвійних стандартах у секторі Газа, натякаючи на широкий осуд смертей цивільного населення в Україні в порівнянні з приглушеною критикою Ізраїлю.

Водночас Ізраїль, як зазначають деякі експерти, дав зрозуміти, що не надаватиме Україні більшої підтримки.
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30.10.2023 18:00 Відповісти
Експертка з розбудови миру в Інституті Близького Сходу Ранда Слім, з якою поговорили журналісти Washington Post, пояснює, що Ізраїль не мав іншого вибору, крім як підтримувати відносини з Москвою. Частково через контроль Росії над сусідньою Сирією.

Проізраїльська позиція Зеленського "не мала сенсу", вважає експертка, додавши, що багато арабських і мусульманських країн бачать більше подібностей між Ізраїлем та Росією - як агресивними військовими державами - ніж між Ізраїлем та Україною.

Зеленський, за словами експертки, міг би завоювати більше друзів, якби "був готовий сказати, що Росія робить в Україні те саме, що Ізраїль робить у Газі". Але Слім не бачить в Україні готовності чи бажання робити подібні заяви.

Подібно до того, як президент Росії Володимир Путін спершу не висловлював прямого співчуття Ізраїлю і рішучих докорів ХАМАС, звертає увагу видання, Зеленський не поспішав говорити про необхідність захисту палестинських мирних жителів у Газі, оскільки Ізраїль посилив авіаудари у відповідь.
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30.10.2023 18:02 Відповісти
Міністри закордонних справ Туреччини і Катару, які зіграли важливу роль у переговорах між Україною та Росією з питань обміну військовополоненими і блокади Росією експорту українського зерна, виступили зі спільною заявою, в якій звинуватили Захід у лицемірстві.

Інші експерти, пише видання, вважають, що спроби Зеленського порівняти ХАМАС та Росію навряд чи знайдуть резонанс в арабських країнах.
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30.10.2023 18:04 Відповісти
Нещодавні спільні заходи України з німецькими і турецькими збройовими компаніями, а також переговори з британськими і американськими виробниками, свідчать про те, що план Б полягає в тому, щоб "максимально дистанціюватися від зовнішньої політики інших країн".
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30.10.2023 18:06 Відповісти
> Зеленський, за словами експертки, міг би завоювати більше друзів, якби "був готовий сказати, що Росія робить в Україні те саме, що Ізраїль робить у Газі"

якби він таке ляпнув, від нас би відвернувся Захід, і це заради теоретичного шансу здобути ячкихось нових друзів?

Дякую, не треба цитувати таких розумних експертів.
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30.10.2023 18:40 Відповісти
сейчас он как паук в банке.
и так плохо и так не хорошо.
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30.10.2023 19:39 Відповісти
В таких статтях я бачу сигнал, що до Зелі вже відносяться як до відірваного від реальности нарко-дегенерата.
Мабуть пошуки заміни когось хто дружить із здоровим глуздом не за горами, якщо пішла така відверта критика.
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30.10.2023 18:00 Відповісти
Коли вже вирішив, що немає сенсу щось писати про цю владу, бо з нею і так все ясно, зелені підори черговий раз пробивають дно. Захід зрадив?
-це не Захід попереджав про війну і вимагав до неї готуватися?
-це не Захід почав поставку зброї і боеприпасів, коли в ЗСУ в травні 22-го вже не було чим відстрілюватись?
-це не Захід фінансує вже 2 роки український бюджет на 60+%?
-це не Захід вимагає від зеленої влдаи перестати красти, перестати узурпувати владу і почати реформування?

Аби не Зеленський, Ермак і їхня банда, цієї повномасштабна війна могла б і не початись.
А от аби не Захід, ми уже рік були в окупації.
То хто зрадник?
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30.10.2023 18:01 Відповісти
пролетая над Варшавой,Берліном,Лондоном Гнусавий і Дерьмак посилалі всех внізу к єдрьоной матері.
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30.10.2023 18:14 Відповісти
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30.10.2023 18:21 Відповісти
коли вже отога ларьочніка, вигонять , а краще посадять нахер.
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30.10.2023 18:26 Відповісти
Цікаво, коли ці єрмаки із зелями подавляться нашими грішми? По логіці рано чи пізно повинні ж вдавитись, чи не так?
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30.10.2023 18:27 Відповісти
Клята НАТА! Спочатку ***** надула, а тепер вже й найвеличнішого зрадила!😡😡😡
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30.10.2023 18:47 Відповісти
Просто досить часто інформація в закордонних ЗМІ відрізняється від телемарафонної правди і українці можуть почати задавати питання,на які важко відповісти без шкоди собі
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30.10.2023 19:07 Відповісти
Просрав всі можливі шанси, а з усіх можливих варіантів - вляпується в найгірший.
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30.10.2023 19:23 Відповісти
Людина, яка застрягла у найбридкішій корупції (на крові воюючої країни) по самі яйця рєзнікова за 17 грн. км, яка повернула до влади найбридкіших поплічників Януковича, яка разом зі своїм дружком бакановим наповнила державні органи російськими кротами, яка боїться і переслідує власні Збройні сили і розвідку і т.д. -- очікує, що весь світ лохи, не бачитимуть цього і тупо даватимуть безмежні гроші, щоб він будував собі з України популістсько-тоталітарне царство?!? Це безглуздя...
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30.10.2023 19:31 Відповісти
ЗЕЛЯ ВСЕГДА С ТОБОЙ

День за днем идут года -
Зори новых поколений.
Но никто и никогда
Не забудет имя Зеля.

Зеля всегда живой,
Зеля всегда с тобой
В горе, в надежде и радости.
Зеля в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Зеля в тебе и во мне!

В давний час, в суровой мгле,
На заре Зеленой власти,
Он сказал, что на земле
Мы построим людям счастье.

Мы за Партией идем,
Славя Родину делами,
И на всем пути большом
В каждом деле Зеля с нами.

Зеля всегда живой,
Зеля всегда с тобой
В горе, в надежде и радости.
Зеля в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Зеля в тебе и во мне!
И навсегда!

https://pesni.guru
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30.10.2023 19:31 Відповісти
Як би ермак сам удалився ото б і справді була новина
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30.10.2023 19:48 Відповісти
Останню 15-хвилинку другого тайму готується відіграти в цьому матчі досвідчена зірка ФК "Поділля" 47-річний центральний захисник Руслан Стефанчук.
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30.10.2023 20:46 Відповісти
В тему висловився Разумков через свій телеграм "https://t.me/pecherhill/882 Печерский Холм " тиждень тому:
"Зеленский своими выходками достал Запад хуже горькой редьки. Запад сознательно работает над разгромом рейтинга Зеленского. Аккуратно работает, чтобы не создать проблем всей Украине".
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30.10.2023 20:50 Відповісти
Ну... Артіст-Чєкіст ! Але такий потрібен для ЗеГевари
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30.10.2023 20:58 Відповісти
Я б не дуже довіряв продажному Times, в нас по телевізору зовсім інше говорять. Тому нє всьо так адназначна
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30.10.2023 21:01 Відповісти
Тупорилий ішак хоче від заходу визнання своєї величності.
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30.10.2023 21:53 Відповісти
 
 