Окупаційна "влада" Криму продала на аукціоні квартиру Зеленської в Ялті

Окупаційна "влада" Криму продала на аукціоні за понад 44 млн руб. квартиру дружини президента України Володимира Зеленського Олени, розташовану в Ялті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Кримінформ.

"Відкритий аукціон із продажу квартири родини українського президента Володимира Зеленського відбувся сьогодні. На сайті ДІС "Торги" йдеться, що на торги було виставлено майно за адресою у смт Лівадія (Ялта) на вул. Батурина, буд. 44 А, кв. 501 площею 119,5 кв. м.

Початкова вартість лоту становила 24 млн 642 тис. рублів, крок аукціону - 1 млн 232 тис. руб. На торги заявилися два учасники-фізособи, які проживають у Москві. У результаті Юлія Кальницька запропонувала 43,124 млн руб., а переможець Ольга Липовецька - 44,356 млн руб.", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що "парламент" окупованого Криму "націоналізував" квартиру родини Володимира Зеленського в Лівадії.