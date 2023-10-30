Окупаційна "влада" Криму продала на аукціоні квартиру Зеленської в Ялті
Окупаційна "влада" Криму продала на аукціоні за понад 44 млн руб. квартиру дружини президента України Володимира Зеленського Олени, розташовану в Ялті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Кримінформ.
"Відкритий аукціон із продажу квартири родини українського президента Володимира Зеленського відбувся сьогодні. На сайті ДІС "Торги" йдеться, що на торги було виставлено майно за адресою у смт Лівадія (Ялта) на вул. Батурина, буд. 44 А, кв. 501 площею 119,5 кв. м.
Початкова вартість лоту становила 24 млн 642 тис. рублів, крок аукціону - 1 млн 232 тис. руб. На торги заявилися два учасники-фізособи, які проживають у Москві. У результаті Юлія Кальницька запропонувала 43,124 млн руб., а переможець Ольга Липовецька - 44,356 млн руб.", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що "парламент" окупованого Криму "націоналізував" квартиру родини Володимира Зеленського в Лівадії.
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При тому, https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327647/ 93% українців підтримують діяльність президента Володимира Зеленського .
Упродовж 26 травня-5 червня 2023 року https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1249&page=1 Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус»:
Разом з цим найбільший запит на оновлення стосується Верховної Ради - 69% респондентів хотіли б змінити парламент після Перемоги. Далі йде Уряд - його хотіли б змінити 47% респондентів.
Найменше респондентів - 23% - хотіли б змінити після Перемоги Президента.
Парадокс.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/09/11/7419343/ Майже 80% українців вважають Зеленського відповідальним за корупцію в уряді та ВА
"Джерело: дослідження за результатами опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім.https://dif.org.ua/article/spriynyattya-zagrozi-koruptsii-gromadyanami-otsinka-vladi-ta-vimogi-do-zmin-pid-chas-viyni?fbclid=IwAR11WcZ1_5bnpUagjvE7SYX5Y9CFjPw3cY5yCrQqVvoNQe4250v9t8CL-hM#_Toc145094544 Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у липні 2023 року"
Ти щойно сернуло собі в штани. Іншого я не очікував. Малограмотна бидлота навіть не здатна перевірити власні джерела.
Дублюю для тебе, **@нько.
Упродовж 26 травня-5 червня 2023 року https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1249&page=1 Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус»:
Разом з цим найбільший запит на оновлення стосується Верховної Ради - 69% респондентів хотіли б змінити парламент після Перемоги. Далі йде Уряд - його хотіли б змінити 47% респондентів.
Найменше респондентів - 23% - хотіли б змінити після Перемоги Президента.
Яка компанія контролює іншу? Що ти морозиш, чучало ватне? Як в твої макітрі слово "спільно" перетворилося в "одна компанія контролює іншу"? Тупе тріпло не здатне на більше, аніж на хворі фантазії?
Твої побажання смерті прийму до уваги. Раптом будеш десь лежати з переламаними ногами, згадай про них.
Воно ж спочатку голосує по приколу , а потім - стає дуже не прикольно
Хоч якась користь з тебе буде
1) кацапські фірми працюють в Україні -- це, на погляд, "Z-аграв", погано для України.
2) "ліпЄцкая_фабріка" працює в кацапії -- це для України погано, а для кацапії добре.
От наскільки дурними мають бути всі ці "Z-агравські" голови?
Сам придумав, чи маєш докази?
Жду - вот-вот богатым стану.
Вот тогда начну опять
Я законы соблюдать."
Купувала по 5, а продавала по 8!
як що копнути, то виявиться, що то старінні знайомі.
треба вияснити, хто та щаслива покупчиха, чи як там у фємєнок?
тепер йому точно кісда!!!!