УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16658 відвідувачів онлайн
Новини
7 171 78

Окупаційна "влада" Криму продала на аукціоні квартиру Зеленської в Ялті

квартира,зеленський,зеленська,лівадія

Окупаційна "влада" Криму продала на аукціоні за понад 44 млн руб. квартиру дружини президента України Володимира Зеленського Олени, розташовану в Ялті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Кримінформ.

"Відкритий аукціон із продажу квартири родини українського президента Володимира Зеленського відбувся сьогодні. На сайті ДІС "Торги" йдеться, що на торги було виставлено майно за адресою у смт Лівадія (Ялта) на вул. Батурина, буд. 44 А, кв. 501 площею 119,5 кв. м.

Початкова вартість лоту становила 24 млн 642 тис. рублів, крок аукціону - 1 млн 232 тис. руб. На торги заявилися два учасники-фізособи, які проживають у Москві. У результаті Юлія Кальницька запропонувала 43,124 млн руб., а переможець Ольга Липовецька - 44,356 млн руб.", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Квартиру Зеленського в Криму збираються відібрати окупанти

Раніше повідомлялося, що "парламент" окупованого Криму "націоналізував" квартиру родини Володимира Зеленського в Лівадії.

Автор: 

квартира (301) Крим (14185) Олена Зеленська (253)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
Можна подавати документи на компенсацію. Держава все покриє, еге ж?
показати весь коментар
30.10.2023 17:28 Відповісти
+21
Через "Дію".
показати весь коментар
30.10.2023 17:29 Відповісти
+14
Ті самі люди, котрі з офіційного мільйонера зліпили "прастова парня із народа", із асистента Бені в грабунках - "честнава", із чотириразового ухилянта - хлопа з залізними яйцями, із малороса- патріота, нині сміються над якутським скульптором, котрий ліпить свої шедеври із гівна.
показати весь коментар
30.10.2023 17:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можна подавати документи на компенсацію. Держава все покриє, еге ж?
показати весь коментар
30.10.2023 17:28 Відповісти
Через "Дію".
показати весь коментар
30.10.2023 17:29 Відповісти
Так, її росіяни спеціально для України розробляли.
показати весь коментар
30.10.2023 17:41 Відповісти
А скільки скумбрії по 8гр. можна було би купити на ці гроші?!
показати весь коментар
30.10.2023 21:42 Відповісти
До дохтора навідайся, обмеженопридатне. По ходу на осінь твоя болячка прогресує.
показати весь коментар
30.10.2023 17:56 Відповісти
"Як бачиш народ України - мене підтримує" А ти, власне, хто, що тебе народ підтримує?

При тому, https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327647/ 93% українців підтримують діяльність президента Володимира Зеленського .

Упродовж 26 травня-5 червня 2023 року https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1249&page=1 Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус»:
Разом з цим найбільший запит на оновлення стосується Верховної Ради - 69% респондентів хотіли б змінити парламент після Перемоги. Далі йде Уряд - його хотіли б змінити 47% респондентів.

Найменше респондентів - 23% - хотіли б змінити після Перемоги Президента.

Парадокс.
показати весь коментар
30.10.2023 18:21 Відповісти
Обмеженопридатне, опитування про відповідальність боневтіка за корупцію, на яке ти посилаєшся, теж робило КМІС.

https://www.pravda.com.ua/news/2023/09/11/7419343/ Майже 80% українців вважають Зеленського відповідальним за корупцію в уряді та ВА
"Джерело: дослідження за результатами опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім.https://dif.org.ua/article/spriynyattya-zagrozi-koruptsii-gromadyanami-otsinka-vladi-ta-vimogi-do-zmin-pid-chas-viyni?fbclid=IwAR11WcZ1_5bnpUagjvE7SYX5Y9CFjPw3cY5yCrQqVvoNQe4250v9t8CL-hM#_Toc145094544 Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у липні 2023 року"

Ти щойно сернуло собі в штани. Іншого я не очікував. Малограмотна бидлота навіть не здатна перевірити власні джерела.
показати весь коментар
30.10.2023 18:38 Відповісти
Воно, крім того, що на всю башню хворе, ще й в очі їпеться.

Дублюю для тебе, **@нько.

Упродовж 26 травня-5 червня 2023 року https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1249&page=1 Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус»:
Разом з цим найбільший запит на оновлення стосується Верховної Ради - 69% респондентів хотіли б змінити парламент після Перемоги. Далі йде Уряд - його хотіли б змінити 47% респондентів.
Найменше респондентів - 23% - хотіли б змінити після Перемоги Президента.

Яка компанія контролює іншу? Що ти морозиш, чучало ватне? Як в твої макітрі слово "спільно" перетворилося в "одна компанія контролює іншу"? Тупе тріпло не здатне на більше, аніж на хворі фантазії?

Твої побажання смерті прийму до уваги. Раптом будеш десь лежати з переламаними ногами, згадай про них.
показати весь коментар
30.10.2023 19:30 Відповісти
забей... это тот же чмоня зомбированный... но наш
показати весь коментар
30.10.2023 19:49 Відповісти
Тоді , дуже шкода ,якщо таке дійсно наше , українське

Воно ж спочатку голосує по приколу , а потім - стає дуже не прикольно
показати весь коментар
30.10.2023 20:16 Відповісти
Ще я на всякий непотріб не скаржився. Чи ти може ? Чучало, окрім лайна та брехні, з себе нічого не може вичавити.
показати весь коментар
30.10.2023 19:54 Відповісти
Ой, повидаляв усі мої коментарі , чмоня. Обіженка . Заістерила через те , що народ підтримує мене ,а не тебе. Ну не скавчи не скавчи , краще на ЗСУ задонать чи на 0 іди

Хоч якась користь з тебе буде
показати весь коментар
30.10.2023 20:17 Відповісти
От як таким баранам, як "Z-аграва" в одній дурнуватій голові вміщаються такі речі:

1) кацапські фірми працюють в Україні -- це, на погляд, "Z-аграв", погано для України.

2) "ліпЄцкая_фабріка" працює в кацапії -- це для України погано, а для кацапії добре.

От наскільки дурними мають бути всі ці "Z-агравські" голови?
показати весь коментар
30.10.2023 17:41 Відповісти
Ні, тому що за "ліпЄцька фабріка" платили всім "недорогеньким" журнаглИстам і тим "чесним" блоХєрам, хто забажає підзаробити, а про цю хату заборонили навіть згадувати під загрозою посадки. Дивує тільки, що отой чортило "бігусьонок" ще нічого не вякнув, бо воно зараз "бере" вже з іншої помийки "сліви" для "своїх" розслідувань.
показати весь коментар
30.10.2023 17:43 Відповісти
"про цю хату заборонили навіть згадувати під загрозою посадки"
Сам придумав, чи маєш докази?
показати весь коментар
30.10.2023 17:46 Відповісти
Тебе вже стільки раз відверто посилали, тикали тебе носом в твоєж гівно, а ти вперто і тупо палишся! Дебіл, ти ж не слідак і не прокурор, щоб так вякати про "докази", бо тільки упоротий ЗЕбуїн чи кацап, що не живе в Україні може не знати про все це. Так, ти хто - кацап чи просто ідіот?
показати весь коментар
30.10.2023 17:57 Відповісти
Ти мене з кимось переплутав. Ймовірно, із собою. Скажи, чому завжди, коли таких притрушених, як ти запитуєш про докази, в них починається самовільне і неконтрольоване виділення калу? Я ж просив докази, а ти взяло і при всіх обісралось.
показати весь коментар
30.10.2023 18:06 Відповісти
Тебе переплутати з кимось? Неможливо!! Просто подивись верхні коменти під твоїми висерами - там все дуже очевидно. Обтікай.
показати весь коментар
30.10.2023 18:15 Відповісти
Не знаю що ти там собі навнушало, але вище я так і не побачив доказів. Лише якесь одне обісране тріпло під британським прапором.
показати весь коментар
30.10.2023 18:25 Відповісти
Та ти, вафля, не тільки тупий, а ще й сліпий.
показати весь коментар
30.10.2023 18:38 Відповісти
Давай-давай, убоге. Не затримуйся в проході. Прийдеш, як знайдеш докази своєї тріскотні.
показати весь коментар
30.10.2023 18:44 Відповісти
Чувак, а тобі не важко? Чому я питаю? Бо на тебе вже всі просто положили, а ти ще пирхаєшся, убогий.
показати весь коментар
30.10.2023 18:58 Відповісти
Смішний Клоун, від чого мені має бути важко? Від тупого мекання купки баранів? Чи ти доказ якийсь привів, що міг би мене хоч якось обтяжити? Мекаєш шо попало, аби мекати. Сприймаю, як робочий фон. До того ж, обісрані штани саме в тебе, тож, мені ні на грам не важко Хіба що, дивитись на твою твердолобість та обмеженість.
показати весь коментар
30.10.2023 19:14 Відповісти
Аж за 44.000евро!- ціна хрущівки...
показати весь коментар
30.10.2023 23:10 Відповісти
Бо все пішло не так, не по Оманському план
показати весь коментар
30.10.2023 17:35 Відповісти
Аби не Порох!!!
показати весь коментар
30.10.2023 18:34 Відповісти
Так нехай зеля порадіє за свою колишню хатинку - продали ж майже в два рази дорожче від початкової ціни.
показати весь коментар
30.10.2023 17:33 Відповісти
Навіть не знаю, чи має мене обурювати цей факт? 🤔 Чесно кажучи, сам факт обурює, але Зєлєнскій не співчуваю.
показати весь коментар
30.10.2023 17:33 Відповісти
Якби не була громадянкой Московії, то навіть не перерегуструвалаб.
показати весь коментар
30.10.2023 17:37 Відповісти
Только рососийський олигофрен может сейчас что-то покупать в Крыму.
показати весь коментар
30.10.2023 17:35 Відповісти
Я думаю це пропагандистська вистава ...
показати весь коментар
30.10.2023 17:51 Відповісти
Я бачив багато разів цей дом, він на шляху від Лівадії до Ялти, з автобуса можна бачити. Це раніше був якись санаторій.
показати весь коментар
30.10.2023 17:36 Відповісти
С Зелей 50/50 договорились от выручки? Будет весело если баба ,купившая хату ,окажется каким-то образом связана с Боневтиком.
показати весь коментар
30.10.2023 17:37 Відповісти
А вона була нажита непосильною працею
показати весь коментар
30.10.2023 17:40 Відповісти
"какой разніце" показували гру на роялі....одним місцем...
показати весь коментар
30.10.2023 18:13 Відповісти
Ще і якою!!! Де ви в світі бачили грающего піаніста своїм членом???!!! Ото ж, це тяжка праця, або обсириати свою країну, ще тяжче!!!!
показати весь коментар
30.10.2023 18:44 Відповісти
Тепер пані Зеленська може сміливо дивитись в очі мільйонам українців,житло яких русня розбомбила і зрівняла з землею.І казати - я такая як ви,ше нє бєздомная,но уже поздрадавшая...
показати весь коментар
30.10.2023 17:40 Відповісти
Ось тут є "малесенька" заковика. А майно в Україні у власності сім'ї найвеличнішого на початок війни залишалось, чи вони встигли під час підготовки до війни його продати? Бо якщо майно в Україні розпродали, а в московії ні, то пояснити такий феномен навряд хтось зможе. Зате зрозуміло буде до чого готувався
показати весь коментар
30.10.2023 23:47 Відповісти
Ті самі люди, котрі з офіційного мільйонера зліпили "прастова парня із народа", із асистента Бені в грабунках - "честнава", із чотириразового ухилянта - хлопа з залізними яйцями, із малороса- патріота, нині сміються над якутським скульптором, котрий ліпить свої шедеври із гівна.
показати весь коментар
30.10.2023 17:41 Відповісти
"Ах, поворую - перестану,
Жду - вот-вот богатым стану.
Вот тогда начну опять
Я законы соблюдать."
показати весь коментар
30.10.2023 17:51 Відповісти
Зауважте, квартира ЗЄленськоЇ. Не "боневтіка", звісно
показати весь коментар
30.10.2023 17:43 Відповісти
На скумбрії по 8 мабуть заробила.
Купувала по 5, а продавала по 8!
показати весь коментар
30.10.2023 18:36 Відповісти
И нафига ото обиженных корчить. Видели к чему все идет, могли бы на Кота переписать... Поди , надеялись... да у пыни шо-та пошло не так... Каароч, ни сам не гам , ни другому не дам... Скряги какие-то. А в Японии такого сотрудника увольняют, если он не може дати ради в своiй ciм`i. Типо сотрудник фирмы(япошка) не может раз в 2 года обновить модель своего авто. К сведению: япошка купил новое авто. 2 года пользуется бесплатным обслуживанием авто(гарантия) .Затем фирма-продавец, она же и регистратор машины, она же и страховщик, через 2 года предлагает отдать им авто и получить за полстоимости новое( с конвейера, обновленная модель), бо 2-х годичное как олд авто экономически не выгодно содержать: авто в дальнейшем уже будет иметь платное обслуживание и очень дорогое...
показати весь коментар
30.10.2023 17:44 Відповісти
Зы... фирма-продавец, потом подшаманит старое авто и загонит его в недоразвитую Африку.
показати весь коментар
30.10.2023 17:49 Відповісти
хто така Ольга Липовецька?
як що копнути, то виявиться, що то старінні знайомі.
показати весь коментар
30.10.2023 17:48 Відповісти
А яка різниця знайома чі ні? Вона ж гроші не Зеленському заплатила, а в російську казну.
показати весь коментар
02.11.2023 14:00 Відповісти
Почти полляма баксов за квартиру 119 метров??? На территории которую весь адекватный мир считает захваченной и никакие договора на ней не имеют законной силы? Это ж какой @бнутой нужно быть
показати весь коментар
30.10.2023 17:51 Відповісти
А чому так пізно? Десятий рік війни і тільки продали майно Зеленської. Що це означає, що раніше все задовольняло?
показати весь коментар
30.10.2023 17:52 Відповісти
немає значення хто купив "зефатіру" в Криму, Головне , що "купно" для купівлі свої фатіри,"ззедент" мабуть виділив з української кишені ,добрим своїм знайомим з 3,14дерації,
показати весь коментар
30.10.2023 17:58 Відповісти
Це вони дарма. Мстя буде жорстокою
показати весь коментар
30.10.2023 18:11 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2023 18:59 Відповісти
зе!лєнка нормально себе чухає. всі операції з нерухомістю не мають ніякої юридичної сили.
треба вияснити, хто та щаслива покупчиха, чи як там у фємєнок?
показати весь коментар
30.10.2023 18:18 Відповісти
Брись Борис...шо, важко розділити сімпатії?)))) Чомусь я на тебе маю на увазі , а такі як ти не можуть цього пережити? Секрет у тому шо я стара але не дура, та і на сайті мені подобається спілкуватися шоб мову не забути,і влізла я на Цензор на багато раніше ніж ти можеш собі уявити...ой а може ти не просто троль пригожинський а взагалі ІШ...
показати весь коментар
30.10.2023 23:49 Відповісти
Цікаво, чі є там евраремонт і радіоточка ?!
показати весь коментар
30.10.2023 18:29 Відповісти
Головне, щоб телевізор з "марахвоном" був, а все інше, то фігня.
показати весь коментар
02.11.2023 14:02 Відповісти
квартиру с собой в кармане не унесешь, тем более это территория Украины.
показати весь коментар
30.10.2023 18:42 Відповісти
а було все так по домашньому..
показати весь коментар
30.10.2023 18:57 Відповісти
Ну, тепер є стимул відвойовувати Крим.
показати весь коментар
30.10.2023 19:13 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2023 20:30 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2023 20:32 Відповісти
а в Україні ще є орський бізнес???
тепер йому точно кісда!!!!
показати весь коментар
30.10.2023 20:33 Відповісти
Чому тільки зараз? Чого чекали 4 роки?
показати весь коментар
30.10.2023 20:35 Відповісти
Думали договориться. Не получилось.
показати весь коментар
30.10.2023 23:22 Відповісти
І так теж, рятують рейтинг зеленського.
показати весь коментар
30.10.2023 21:06 Відповісти
 
 