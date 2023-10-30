Росія незаконно етапує на свою територію кримськотатарських політв’язнів, - Лубінець

Росія продовжує злочинну практику незаконного етапування громадян України на свою територію.

Про це в телеграмі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною в мене інформацією, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та кримськотатарського активіста Азіза Ахтемова росіяни незаконно етапують до Мінусінська у Східному Сибіру. Політвʼязень Асан Ахтемов перебуває на етапі до Владимира", - написав Лубінець.

Він також зауважив, що наразі невідомо де саме зараз перебуває Наріман Джелял та який його стан здоров’я, адже він уже кілька тижнів він не виходить на зв’язок із дружиною.

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"Етапуючи громадян України на свою територію, РФ грубо порушує Женевські конвенції та норми міжнародного гуманітарного права щодо гуманного ставлення до цивільного населення під час війни. Зокрема, держава-окупант не має права примусово переміщувати цивільних осіб з окупованої території на свою.

Більше того, громадян України з тимчасово окупованого Криму піддають тиску та випробуванням суворим кліматом. Адже відповідно до Європейських пенітенціарних правил, ув'язнені повинні направлятися для відбуття покарання в установи, розташовані поблизу міста проживання.

ЄСПЛ у своїй практиці також визнав, що поміщення засуджених до віддаленої колонії (розташованої за кілька тисяч кілометрів від міста, де проживають їхні родини), становить втручання в їхні права за статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Світова спільнота повинна рішуче реагувати на порушення Російською Федерацією норм міжнародного гуманітарного права та вимагати негайного звільнення всіх незаконно ув’язнених громадян України", - наголосив Лубінець.

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