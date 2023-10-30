Української версії не мають приблизно 5% сайтів ЗМІ, - Кремінь
У сфері інтернету фіксується позитивна динаміка утвердження української мови як державної. Однак станом на жовтень 2023 року приблизно 5% сайтів національних та регіональних ЗМІ все ще не мають україномовної версії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час презентації дослідження "Українська мова в українських ЗМІ та у соціальних мережах" зазначив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
Як зазначається, в межах презентації було представлено два дослідження, проведені Центром контент-аналізу. Перше – "Веб-сторінки українських ЗМІ у розрізу мовних версій". Друге – "Українська мова в соціальних мережах" (оцінка вживання української та російської мов в українському сегменті соціальних мереж в жовтні 2023 року та порівняння з даними 2020 та 2022 років).
Під час дослідження сайтів українських медіа було проаналізовано 1924 загальнонаціональні та регіональні портали (566 – національні, 1358 – регіональні). Результати дослідження показали, що повноцінна українськомовна версія сайту завантажується за замовчуванням в 81% загальнонаціональних медіа та 85% регіональних ЗМІ. У решті випадків відкривається або російська версія, або змішана вебсторінка із сумішшю української та російською мов.
Так, станом на жовтень 2023 року приблизно 5% сайтів національних та регіональних ЗМІ не мають україномовної версії, що є прямим порушенням мовного Закону. Загалом йдеться про 35 загальнонаціональних та 60 регіональних медіа.
Результати дослідження соціальних мереж показати, що українська мова помітно домінує майже в усіх найпопулярніших соціальних мережах. Західні соціальні мережі – Facebook, Twitter (Х) та Instagram – підтвердили тенденцію на посилення ролі української мови. Так, в Instagram державною мовою тепер пишеться понад 90% дописів; Facebook та Twitter (X) за цим показником сягнули 75-80%. Для наочності варто нагадати, що торік частка української мови в цих соціальних мережах становила 65-70%, а три роки тому – в жовтні 2020 року – коливалася в межах 15-25%.
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Всі українці, навіть російськомовні чудово розуміють українську.
Для чого принижуватись і вести сайти і магазини свино-собачою?
Пора забороняти вже.
Тому й кажу - треба заборонити, всі зрозуміють.
Я вважаю, сайти, що продають товари чи послуги на території України, мають мати 2 мови: українська за умовчанням, та англійська. Хто не розуміє державної чи якому вона тисне на рюзкоізичьную чєлюсть - нехай учить міжнародну мову спілкування цивілізованих людей.
Малороси думають, що бізнес краще йде на вєліком і магучєм.
зобов'язаті всі сайти мати версію на ївріті!
Це Петро I придумав назву "Росія" для моськовського царства - бо Русь на Переяслівській Раді (1654) увійшла у тимчасовий воєнний союз з цім царством. Після смерті Богдана Хмельницького (1657) договори з московією були "втрачені" - придумали "воз'єднання народів"…
Тобто "руська мова" - це не мова моськовії (основаної київським князем): вони лише користувалися цією мовою.
А у Русі (де було багато народів) крім руської мови було й багато інших мов (говорів): українська, білоруська, болгарська…
бо як воювати то покуй язик
як красти гуманітарку та бюджет, то тим більше, язик чи мова, покуй.
як на велику посаду., то без паспорта рф в родині хрен попадеш
давайте почекаємо.
перехід на мову, це процес на покоління...