Української версії не мають приблизно 5% сайтів ЗМІ, - Кремінь

У сфері інтернету фіксується позитивна динаміка утвердження української мови як державної. Однак станом на жовтень 2023 року приблизно 5% сайтів національних та регіональних ЗМІ все ще не мають україномовної версії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час презентації дослідження "Українська мова в українських ЗМІ та у соціальних мережах" зазначив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Як зазначається, в межах презентації було представлено два дослідження, проведені Центром контент-аналізу. Перше – "Веб-сторінки українських ЗМІ у розрізу мовних версій". Друге – "Українська мова в соціальних мережах" (оцінка вживання української та російської мов в українському сегменті соціальних мереж в жовтні 2023 року та порівняння з даними 2020 та 2022 років).

Під час дослідження сайтів українських медіа було проаналізовано 1924 загальнонаціональні та регіональні портали (566 – національні, 1358 – регіональні). Результати дослідження показали, що повноцінна українськомовна версія сайту завантажується за замовчуванням в 81% загальнонаціональних медіа та 85% регіональних ЗМІ. У решті випадків відкривається або російська версія, або змішана вебсторінка із сумішшю української та російською мов.

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Так, станом на жовтень 2023 року приблизно 5% сайтів національних та регіональних ЗМІ не мають україномовної версії, що є прямим порушенням мовного Закону. Загалом йдеться про 35 загальнонаціональних та 60 регіональних медіа.

Результати дослідження соціальних мереж показати, що українська мова помітно домінує майже в усіх найпопулярніших соціальних мережах. Західні соціальні мережі – Facebook, Twitter (Х) та Instagram – підтвердили тенденцію на посилення ролі української мови. Так, в Instagram державною мовою тепер пишеться понад 90% дописів; Facebook та Twitter (X) за цим показником сягнули 75-80%. Для наочності варто нагадати, що торік частка української мови в цих соціальних мережах становила 65-70%, а три роки тому – в жовтні 2020 року – коливалася в межах 15-25%.

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