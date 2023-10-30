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Української версії не мають приблизно 5% сайтів ЗМІ, - Кремінь

интернет,компьютер,ноутбук

У сфері інтернету фіксується позитивна динаміка утвердження української мови як державної. Однак станом на жовтень 2023 року приблизно 5% сайтів національних та регіональних ЗМІ все ще не мають україномовної версії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час презентації дослідження "Українська мова в українських ЗМІ та у соціальних мережах" зазначив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Як зазначається, в межах презентації було представлено два дослідження, проведені Центром контент-аналізу. Перше – "Веб-сторінки українських ЗМІ у розрізу мовних версій". Друге – "Українська мова в соціальних мережах" (оцінка вживання української та російської мов в українському сегменті соціальних мереж в жовтні 2023 року та порівняння з даними 2020 та 2022 років).

Під час дослідження сайтів українських медіа було проаналізовано 1924 загальнонаціональні та регіональні портали (566 – національні, 1358 – регіональні). Результати дослідження показали, що повноцінна українськомовна версія сайту завантажується за замовчуванням в 81% загальнонаціональних медіа та 85% регіональних ЗМІ. У решті випадків відкривається або російська версія, або змішана вебсторінка із сумішшю української та російською мов.

Також читайте: Виключно українською спілкуються 59% громадян України, російською - 9%, - опитування

Так, станом на жовтень 2023 року приблизно 5% сайтів національних та регіональних ЗМІ не мають україномовної версії, що є прямим порушенням мовного Закону. Загалом йдеться про 35 загальнонаціональних та 60 регіональних медіа.

Результати дослідження соціальних мереж показати, що українська мова помітно домінує майже в усіх найпопулярніших соціальних мережах. Західні соціальні мережі – Facebook, Twitter (Х) та Instagram – підтвердили тенденцію на посилення ролі української мови. Так, в Instagram державною мовою тепер пишеться понад 90% дописів; Facebook та Twitter (X) за цим показником сягнули 75-80%. Для наочності варто нагадати, що торік частка української мови в цих соціальних мережах становила 65-70%, а три роки тому – в жовтні 2020 року – коливалася в межах 15-25%.

Читайте: Для 78% українців рідна мова - українська, - опитування Центру Разумкова

Автор: 

інтернет (2018) ЗМІ (1364) українська мова (836) Кремінь Тарас (152)


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Топ коментарі
+12
За замовченням кацапську взагалі прибрати треба..
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30.10.2023 20:56 Відповісти
+9
Взагалі незрозуміло для чого 99% сайтів мають російську мову.
Всі українці, навіть російськомовні чудово розуміють українську.
Для чого принижуватись і вести сайти і магазини свино-собачою?
Пора забороняти вже.
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30.10.2023 20:12 Відповісти
+8
Скажу більше: двомовні сайти українських рітейлерів (як-от Комфі) чомусь при відвідуванні з ПК-браузера, чи з мобільного браузера, за умовчанням виставляють кацапську версію (при цьому є вибір між мовами відображення в кутку екрану). В моєму смартфоні при цьому в налаштуваннях мова інтерфейсу системи та в браузері Опера українська (user-agent при цьому виставлено мобільний). Віндовс11 на ПК - також українська, завантажена з офіційного сайту Майкрософт і легально активована.

Я вважаю, сайти, що продають товари чи послуги на території України, мають мати 2 мови: українська за умовчанням, та англійська. Хто не розуміє державної чи якому вона тисне на рюзкоізичьную чєлюсть - нехай учить міжнародну мову спілкування цивілізованих людей.
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30.10.2023 20:27 Відповісти
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Чтобы читать про ***** с москальсеим паспортрм пе нужно иметь другие версии
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30.10.2023 20:11 Відповісти
Взагалі незрозуміло для чого 99% сайтів мають російську мову.
Всі українці, навіть російськомовні чудово розуміють українську.
Для чого принижуватись і вести сайти і магазини свино-собачою?
Пора забороняти вже.
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30.10.2023 20:12 Відповісти
Може для того, щоб москалі та інші російськомовні знали, що пишуть (зокрема й про них) в українській пресі. Чи Ви вважаєте, що це не потрібно? Нехай наші ЗМІ варяться у власному соку?
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30.10.2023 20:30 Відповісти
Ви не в курсі що всі українські сайти заблоковані в рашке? Абсолютно все з розширенням UA.
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30.10.2023 20:37 Відповісти
Повідомлю вам по секрету, що існує ще й VPN та інші засоби доступу.
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30.10.2023 21:27 Відповісти
Ага...поки що варимося у російському соку...
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30.10.2023 21:01 Відповісти
Товарищ Янукович?!! Давно Вас не чув. Скучив дуже
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30.10.2023 21:31 Відповісти
Плюсик тоді став!
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30.10.2023 21:35 Відповісти
Ручку! Ручку ламай!!

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30.10.2023 22:32 Відповісти
Не святататствуй.
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30.10.2023 22:35 Відповісти
Віктор Федорович, а коли долар по вісім гривень буде?
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30.10.2023 22:42 Відповісти
Ностальгія?...
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30.10.2023 22:47 Відповісти
Так. І Добкін такой маладой бил....
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30.10.2023 22:56 Відповісти
Є така фігасина - гугол перекладач ( мож ше шось написати але не бду - а то ше в жбан попаду).
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31.10.2023 01:59 Відповісти
Це тому що 90% пошуків в українському інтернеті робляться російською
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30.10.2023 23:51 Відповісти
Вже значно менше, бачу в google ads.
Тому й кажу - треба заборонити, всі зрозуміють.
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31.10.2023 09:46 Відповісти
але при цьому 100% сайтів за якимось хрєном мають уzzькоізичниє версії. навіщо? що це за *****?
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30.10.2023 20:18 Відповісти
Скажу більше: двомовні сайти українських рітейлерів (як-от Комфі) чомусь при відвідуванні з ПК-браузера, чи з мобільного браузера, за умовчанням виставляють кацапську версію (при цьому є вибір між мовами відображення в кутку екрану). В моєму смартфоні при цьому в налаштуваннях мова інтерфейсу системи та в браузері Опера українська (user-agent при цьому виставлено мобільний). Віндовс11 на ПК - також українська, завантажена з офіційного сайту Майкрософт і легально активована.

Я вважаю, сайти, що продають товари чи послуги на території України, мають мати 2 мови: українська за умовчанням, та англійська. Хто не розуміє державної чи якому вона тисне на рюзкоізичьную чєлюсть - нехай учить міжнародну мову спілкування цивілізованих людей.
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30.10.2023 20:27 Відповісти
За замовченням кацапську взагалі прибрати треба..
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30.10.2023 20:56 Відповісти
Кацапську взагалі прибрати треба.
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30.10.2023 21:02 Відповісти
Комфі ще й знущатися почав, видає сторінку псячою і відразу вигулькує пропозиція "Давайте перейдемо на українську", бляха, так якого лисого відкривається сторінка кацапською? Раніше я думав це щось з моїм переглядачем, поки не зявилась ця пропозиція.
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30.10.2023 21:51 Відповісти
Дивно, в мене українською. Може у вас браузер рос?))
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31.10.2023 09:45 Відповісти
UC Browser з англійською мовою, якщо заходити на головну сторінку магазину, то так, українська версія, а якщо через товар який шукаєш, то цапська.
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31.10.2023 09:54 Відповісти
Так, з англійського браузера теж на рос. сторінку перенаправило.
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31.10.2023 09:57 Відповісти
Спеціально ще раз перевірив, тепер показує українською навіть через заходження на сайт через товар, а ще три дні тому такого не було, отже виправили.
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31.10.2023 09:58 Відповісти
Ага а на OLX в українській версії половина оголошень російською.
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30.10.2023 20:21 Відповісти
Більше половини.
Малороси думають, що бізнес краще йде на вєліком і магучєм.
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30.10.2023 20:23 Відповісти
Багатьом ліньки перекласти скопійований опис товару, купленого на Аліекспрес, який вони перепродають в Україні но ОЛХ, чи скопіпіжжені характеристики того ж смартфону з сайту фор пда, де все на мокшанській. Я завжди перекладаю, або пишу текст оголошення з нуля українською. Так, на це іде більше часу, але для мене це принципово
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30.10.2023 20:35 Відповісти
уповноважений із захисту державної мови - просто чмо а не бізнесмен:
зобов'язаті всі сайти мати версію на ївріті!
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30.10.2023 20:26 Відповісти
це було б логічніше, аніж цей абсурд з мовою окупанта.
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30.10.2023 20:32 Відповісти
Ага, але даже на україномовних новинних сайтах часто реклама кацапською мовою і то ще й насильно лізе перекриваючи текст.
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30.10.2023 20:29 Відповісти
Типу насміхаються, що за порєбріком є скрєпи, а російськомовна версія 95% сайтів, і російська у спілкуванні - це не скрепка, яка поєднує російський і український народи, доводить братерство? Чи хтось буде пояснювати, що українці мають таке ж право на російську, як і росіяни, вона спільне надбання?
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30.10.2023 20:30 Відповісти
"Російська" мова - це "руська", вона була й тоді, коли не було російської імперії.
Це Петро I придумав назву "Росія" для моськовського царства - бо Русь на Переяслівській Раді (1654) увійшла у тимчасовий воєнний союз з цім царством. Після смерті Богдана Хмельницького (1657) договори з московією були "втрачені" - придумали "воз'єднання народів"…

Тобто "руська мова" - це не мова моськовії (основаної київським князем): вони лише користувалися цією мовою.
А у Русі (де було багато народів) крім руської мови було й багато інших мов (говорів): українська, білоруська, болгарська…
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30.10.2023 21:40 Відповісти
"Російська" мова - це "руська", але "не мова моськовії ". Я вже заплутався, відомо ж: російська мова - це якраз мова московії.
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30.10.2023 22:32 Відповісти
ТелеМарафон?
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30.10.2023 20:33 Відповісти
а може ***** досить про мову-язик???
бо як воювати то покуй язик
як красти гуманітарку та бюджет, то тим більше, язик чи мова, покуй.
як на велику посаду., то без паспорта рф в родині хрен попадеш
давайте почекаємо.
перехід на мову, це процес на покоління...
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30.10.2023 20:41 Відповісти
Через скільки поколінь українці у росіі стали говорити російською мовою?
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30.10.2023 21:06 Відповісти
Наступне покоління. Всі діти депортованих українців були асимільовані і нічого знати не хотіли про Україну та українську мову.
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30.10.2023 21:41 Відповісти
Була маса російських указів про заборону української мови і жодного українського указу про заборону російської мови. Війна йде за те, чия мова буде звучати в Україні, бо чия мова - того й земля. А на війні, як на війні.
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30.10.2023 21:54 Відповісти
Та я це розумію.
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30.10.2023 21:58 Відповісти
Болить за мову окупанта?
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31.10.2023 00:26 Відповісти
До речі а як там Ірландія - тобто скіко відсотків розмовляють на своїй мові а скіко на англійській?
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31.10.2023 02:02 Відповісти
Скільки мільйонів ірландців загеноцидили англійці?
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31.10.2023 09:48 Відповісти
Ні одного - бо термін шо ви навели почали використовувати відносно недавно ( а геноцидами займалися всі кому не лінь - ну не всі але багато хто це робив, і те шо в Ірландії майже 100% розмовляють на англійській це наслідки мовоциду , імперії це утворення збудовані з кісток яке знаходиться в водоймі заповненій кровю ).
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31.10.2023 09:58 Відповісти
Якщо випадково потрапляю на сайт без української мови то відразу виходжу з ворожого ресурсу. На кацапомовних сайтах не купую нічого. В суспільному просторі кацапської не повинно бути зовсім. До речі в ********** немає жодного україномовного сайту, школи, бібліотеки або радіостанції. Але є 8 мільйонів "хахлов"- манкуртів...
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30.10.2023 20:48 Відповісти
Якщо ще й досі на державному рівні не визнано російську окупацію України 1921-1991 років, то це значить, що Україною продовжують керувати російські окупанти.
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30.10.2023 21:04 Відповісти
Окупанти то таке-він прийшов, його замочили і на цьому кінець. А от те, що Україною керують українські гниди, яких і вибрали собі такі ж гниди то факт
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31.10.2023 05:43 Відповісти
 
 