Держдеп США називає абсурдними звинувачення Росії щодо причетності України до антисемітських заворушень у Махачкалі
Звинувачувати Україну у причетності до погрому аеропорту у столиці російського Дагестану - Махачкалі - це цілковитий абсурд.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Марія Захарова, яка є представницею російського МЗС, у понеділок розповіла, що події в Дагестані стали наслідком "спланованої і здійсненої ззовні провокації", в якій ключову роль зіграв "київський режим".
Як доказ вона навела реакцію президента Володимира Зеленського на події, яку той опублікував у соцмережах.
"Я бачив їхні заяви зі звинуваченням України. Це абсурд, звісно ж", – коротко прокоментував речник Держдепу.
Він додав, що Росія повинна притягти до відповідальності винних в антиєврейських заворушеннях у Дагестані напередодні.
Нагадаємо, у неділю 29 жовтня в Махачкалі учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв.
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https://www.youtube.com/watch?v=G4jP-G87pEg
А докази є ...?
На тому тг каналі ( який до речі увесь цей час спокійнісінько адмініструвався в Дагестані , і до якого у фсб ніколи не було претензій , хоча там тіпо - друкувався ворог рашки 🤣 ) Пономарьов в минулому році написав пару текстів проти мобілізації в Дагестані , і все . Більше ніякого відношення він до нього не має .
на московских болотах????
тогда смотри параграф №1
-якщо москаль не бреше, то то вже не москаль.
і москальських повій на харчуванні російських спецслужб по всьому світу більше, ніж всіх разом взятих на нашому глобусі.