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Новини
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Держдеп США називає абсурдними звинувачення Росії щодо причетності України до антисемітських заворушень у Махачкалі

міллер,метью

Звинувачувати Україну у причетності до погрому аеропорту у столиці російського Дагестану - Махачкалі - це цілковитий абсурд.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду. 

Марія Захарова, яка є представницею російського МЗС, у понеділок розповіла, що події в Дагестані стали наслідком "спланованої і здійсненої ззовні провокації", в якій ключову роль зіграв "київський режим".

Як доказ вона навела реакцію президента Володимира Зеленського на події, яку той опублікував у соцмережах.

"Я бачив їхні заяви зі звинуваченням України. Це абсурд, звісно ж", – коротко прокоментував речник Держдепу.

Він додав, що Росія повинна притягти до відповідальності винних в антиєврейських заворушеннях у Дагестані напередодні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС про звинувачення України в причетності до антисемітських погромів у Махачкалі: Намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову

Нагадаємо, у неділю 29 жовтня в Махачкалі учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв.

антисемітизм (123) Держдепартамент США (1648) Дагестан (78) Міллер Метью (157)


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Топ коментарі
+17
Абсурдним є взагалі реагування на серйозному рівні на будь-які висери кацапів.
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30.10.2023 21:33 Відповісти
+9
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30.10.2023 21:33 Відповісти
+9
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30.10.2023 21:40 Відповісти
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30.10.2023 21:33 Відповісти
безобразиями 30-40 тис. толпы молодых мужчин руководили 17 бендеровок, одетых в хиджабы.

пригадалось: 13 медведей, черный пес, вьетнамская вислоухая свинья и енот охраняют плантацию марихуаны
https://www.youtube.com/watch?v=G4jP-G87pEg

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30.10.2023 22:48 Відповісти
Абсурдним є взагалі реагування на серйозному рівні на будь-які висери кацапів.
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30.10.2023 21:33 Відповісти
Реагують тому, щоб в ЗМІ частіше появлялися слова "Єврейські погроми в Рассії". Я б іще б забув, що таке Дагестан, і постійно казав би про РФ, а не Дагестан
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30.10.2023 21:39 Відповісти
Найцікавішим є те що сама верхівка влади в росії є єврейською за походженням і сама розпалює антисемітизм. Ну де тут глузд відправляти громадян Ізраїлю в мусульманську республіку Дагестан в росії. Ще би у Чечню спровадили. До того ж засуджуючи напад терористів ХАМАЗу на Ізраїль Путін приймає від делегацію від ХАМАЗУ. Це по яких понятіях?
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30.10.2023 23:26 Відповісти
Згідно російської пропаганди ми українці вже винними народжуємося, у нас навіть діти бандеровці, яких можна вбивати.
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30.10.2023 21:39 Відповісти
Ну от на тобі - "Це абсурд"! На чому ж тепер Буданов піаритись буде?
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30.10.2023 21:40 Відповісти
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30.10.2023 21:40 Відповісти
Говорят, что ТГ канал, который подначивал к нападениям принадлежал Пономарёву. Зачем Украина приютила у себя этого дебила?
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30.10.2023 21:42 Відповісти
Говорят ...
А докази є ...?
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30.10.2023 21:48 Відповісти
Одна баба на ртр сказала.
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30.10.2023 22:35 Відповісти
Сумніваюсь, що той ТГ-канал відігравав хоч якусь роль. А відносно Пономарева все стало зрозумілим ще десь в 2017-2018, коли він почав кидати лайном в украінську владу і рвати сраку за "Хто завгодно, лиш би не Порошенко"
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30.10.2023 21:49 Відповісти
Хто каже , соловйоб ? Доки ви ще будете вірити кацапні . ? Це ж русня йоклмн !!!
На тому тг каналі ( який до речі увесь цей час спокійнісінько адмініструвався в Дагестані , і до якого у фсб ніколи не було претензій , хоча там тіпо - друкувався ворог рашки 🤣 ) Пономарьов в минулому році написав пару текстів проти мобілізації в Дагестані , і все . Більше ніякого відношення він до нього не має .
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30.10.2023 22:01 Відповісти
говорят кур доят
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30.10.2023 22:29 Відповісти
говорят где????
на московских болотах????
тогда смотри параграф №1
-якщо москаль не бреше, то то вже не москаль.
і москальських повій на харчуванні російських спецслужб по всьому світу більше, ніж всіх разом взятих на нашому глобусі.
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31.10.2023 06:03 Відповісти
психиатрия тут бессильна...
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30.10.2023 21:44 Відповісти
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30.10.2023 22:02 Відповісти
середній - то Яценюк
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30.10.2023 23:13 Відповісти
А ти що кінець у нього нюхав?
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30.10.2023 23:28 Відповісти
Ну так, 'бєй жидов - спасай расію' також мабуть українці давним-давно придумали і зробили дуже популярним цей вислів серед кацапів
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30.10.2023 23:42 Відповісти
Ця фраза була лозунгом російських черносотенців - членів «Союза русского народа», «Союза Михаила Архангела», «Русской монархической партии», «Союза русских людей». Але останні роки кацапи поширювали тупі статті, що цю фразу придумали в Києві, ось так готувалися кацапи грунтовно до знищення українського народу і до війни, коли тільки ***** сіло на кацапський престол. Статті про 'наваросію', що має охопити пів України включно з Харковом і Одесою, я знаходила в інтернеті ще за 2004 рік. Ось так.
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30.10.2023 23:58 Відповісти
Оббрехати українців, роз'єднати, розсварити між собою, нацькувати один на одного і знищити нашу державу і нас самих - такий план кацапні.
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31.10.2023 00:01 Відповісти
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31.10.2023 01:34 Відповісти
 
 