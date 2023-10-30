Держдеп США називає абсурдними звинувачення Росії щодо причетності України до антисемітських заворушень у Махачкалі

Звинувачувати Україну у причетності до погрому аеропорту у столиці російського Дагестану - Махачкалі - це цілковитий абсурд.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Марія Захарова, яка є представницею російського МЗС, у понеділок розповіла, що події в Дагестані стали наслідком "спланованої і здійсненої ззовні провокації", в якій ключову роль зіграв "київський режим".

Як доказ вона навела реакцію президента Володимира Зеленського на події, яку той опублікував у соцмережах.

"Я бачив їхні заяви зі звинуваченням України. Це абсурд, звісно ж", – коротко прокоментував речник Держдепу.

Він додав, що Росія повинна притягти до відповідальності винних в антиєврейських заворушеннях у Дагестані напередодні.

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Нагадаємо, у неділю 29 жовтня в Махачкалі учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв.