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Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху

авто,учбове

Кабінет Міністрів вніс чергові зміни до Правил дорожнього руху.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зокрема, "Учбовий транспортний засіб" тепер матиме назву "Навчальний транспортний засіб". Відтак, і відповідний розпізнавальний знак — трикутник із літерою "У" — після зміни у правилах міститиме літеру "Н".

Постанова набере чинності через шість місяців з дня її опублікування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацполіція роз’яснила зміни у Правилах дорожнього руху

Автор: 

авто (6229) Кабмін (14150) ПДР (478)


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Топ коментарі
+22
Капець! Оце "потужно"! Тепер точно наша перемога буде за 2-3 тижні, як і казав абдристович!
"Дякую, дуже дякую" (с) одне найвеличніше

Синдром "Безугла" шириться і може призвести до метастаз, які потрібно буде знищувати не медикаментозно, а хірургічно
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31.10.2023 00:38 Відповісти
+21
Писец, нет слов. Это супер потужно. Это заказали изготовители?
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31.10.2023 00:35 Відповісти
+16
Я так зрозумів, що кабміну немає чим більше зайнятися під час війни.
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31.10.2023 00:43 Відповісти
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реформа ...
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31.10.2023 00:34 Відповісти
РеХформа!
Лакею олигархов не чем заняться во время войны.
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31.10.2023 05:32 Відповісти
на часі *****!!!
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31.10.2023 09:36 Відповісти
Писец, нет слов. Это супер потужно. Это заказали изготовители?
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31.10.2023 00:35 Відповісти
Якась у вас завелика ажитація щодо дрібниці.
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31.10.2023 00:51 Відповісти
угу ще один пазітивний зебіл,а нічого що заради цього "звершення" доведеться купу документації переписати і не за дурно,воно так зараз потрібно?
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31.10.2023 00:56 Відповісти
Це вже затверджено переписану "документацію", це банальний робочий процес, яким займаються відповідна експертна комісія, вони гроші отримують за те, щоб у нас пдр адекватні були.
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31.10.2023 01:02 Відповісти
та ти шо,адекватне,а чому тоді не загально прийнятий міжнародний знак,а не чергова "мєстячкова" ******?
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31.10.2023 01:13 Відповісти
мінутачку, це буде наступна пАтужна реХформа!! як тільки перепишуть всі документи і поміняють всі знаки, зразу якійсь пАтужний довпойоп, вискочить з ініціативою заміни на міжнародний знак "L". Оце буде наступна потужна реформа потужного уряду, особливо під час війни!!!!
ДБЛИ БЛД!!!! 😡😡😡😡
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31.10.2023 05:03 Відповісти
А вы не в курсе, СКОЛЬКО денег пойдетиз бюджета на выполнение этой реХформы а не на ВСУ?
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31.10.2023 05:34 Відповісти
Именно так.
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31.10.2023 14:58 Відповісти
Макса Степанова, мабуть покликали: має багатющий потужний досвід у друкарських справах.
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31.10.2023 09:05 Відповісти
У - був убивця, н - неадекват.
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31.10.2023 00:36 Відповісти
можна подумати, що після здачі екзамену усі так прям прявильно їздять.
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31.10.2023 08:34 Відповісти
Кілька десятків років знадобилося москворотим невігласам, щоб допетрати, що покруча "учбовий" в українській мові не існує.
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31.10.2023 00:38 Відповісти
ага а "учень" існує,ото несподіванка.
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31.10.2023 00:57 Відповісти
Ця наліпка таки не на учня 😁
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31.10.2023 01:04 Відповісти
Був учень, буде навчак.
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31.10.2023 01:47 Відповісти
навчень!!
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31.10.2023 05:07 Відповісти
Навчень.
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31.10.2023 05:36 Відповісти
Був учень, буде неуч.
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31.10.2023 06:57 Відповісти
Але - навчальний заклад. Але так потужно ще ніхто не реформував.
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31.10.2023 04:04 Відповісти
ЖОПА есть а слова нет-как в пісні..
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31.10.2023 07:57 Відповісти
"Учень" є, а "учба" не існує - невігласи в шоці.
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31.10.2023 08:45 Відповісти
Прикметник від слова учень - учнівський. Прикметник від навчання - навчальний. Ото несподіванка для меншовартісного кодла.
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31.10.2023 09:08 Відповісти
Капець! Оце "потужно"! Тепер точно наша перемога буде за 2-3 тижні, як і казав абдристович!
"Дякую, дуже дякую" (с) одне найвеличніше

Синдром "Безугла" шириться і може призвести до метастаз, які потрібно буде знищувати не медикаментозно, а хірургічно
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31.10.2023 00:38 Відповісти
Ой да ладно ..воно коштує 3 копійки- най буде.
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31.10.2023 06:56 Відповісти
Я так зрозумів, що кабміну немає чим більше зайнятися під час війни.
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31.10.2023 00:43 Відповісти
А чому б не підробити на заміні однієї літери?

І всі при роботі - тільки прикинь скільки тепер треба міняти документів.
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31.10.2023 00:53 Відповісти
Є. Ще треба буде змінити знак "за кермом лікар" - замість хреста буде клізма. Тільки ще не вирішили як поміняти знак "за кермом глухий". Уряд чекає пропозиій по цьому питанню від суспільства.
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31.10.2023 01:52 Відповісти
Вы наверно думаете, что кабмин потратил 100500 человеко-часов на разработку этого решения. Так вот, разработкой решения занималась спецкомиссия, за деньги и в рабочее время. А кабмин потратил на голосование 2 минуты. Они даже не читали что там написано.
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31.10.2023 04:10 Відповісти
Цікава думка - тобто вони взагалі не читають те, що приймають? І так, а може не витрачати гроші на утримання усяких спецкомісій під час війни?
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31.10.2023 07:36 Відповісти
Я считаю, что да, не читают. Им конечно говорят - "сегодня принимаем это", и вполне возможно, что кто-то дотошный даже начинает спрашивать в чем смысл и как это повлияет на ситуацию. Но на ситуацию это сильно не влияет - если вынесли на утверждение, то оно произойдет по-любому.
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31.10.2023 13:34 Відповісти
ПС. Тут главное пройти комиссию, а дальше любую глупость можно выносить на утверждение.
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31.10.2023 13:36 Відповісти
по всій Європі бачу блакитну або червону L нам же треба вийожуватись до останнього, цирк на дроті продовжується
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31.10.2023 00:46 Відповісти
І оце всі зміни? А як же довгоочікувані дозволи суддям та членам їх родин, їздити в стані алкогольного сп'яніння, чи під дією наркотиків? Дозвіл суддям та топчиновникам давити людей?
Це давно назріла легалізація і так уже звичної для України практики.
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31.10.2023 00:56 Відповісти
Там другой прикол. Эту наклейку можно лепить только на машины, которые именно обучающие, то есть с педалями и на правом сиденье. Но лепили все кто хотел, ибо даже штрафа вообще за это не было.
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31.10.2023 01:42 Відповісти
Депутани "У"***** <************* ми вам платим космічні зарплати, якщо ви конченая дічь.
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31.10.2023 03:06 Відповісти
Можливо, тому що не ми їм ці зарплати, пільги та пенсії призначали. Як і прокурорам/суддям.
Я би їм гнутої копійки не дав, поки не побачив результату роботи.
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31.10.2023 08:27 Відповісти
Наче зовсім здуріли. Люди звикли до цього знаку чи слово "учбовий" немає в українській мові. Займаються просто дурнею за зарплату в 300 тисяч.
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31.10.2023 04:23 Відповісти
Слова "учбовий" не існує, як і слова "учба" - це суржик.
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31.10.2023 08:53 Відповісти
От тепер заживемо!!! Дурні, краще б поворот направо дозволили при червоному світлофорі!
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31.10.2023 04:24 Відповісти
шкода шо хфамілій афтврів та виконавців цієї потужної ПОТУГИ, країна не викує в граніті десь на майдані, у вигляді монумента, як колись було "рабочій і калхозніца", але зімість серпа і молота - перо і чорнильниця!!!!
ДБЛИ БЛДЬ!!!! 😡😡
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31.10.2023 05:17 Відповісти
Значить,тепер не «учні»,а «навчі»😅
Дуже важливі зміни,особливо в період війни..
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31.10.2023 05:45 Відповісти
Щоб не відблискувати дурістю, корисно заглядати в словник хоч іноді.
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31.10.2023 08:58 Відповісти
бачу не даремно
зряплату кабмін отримує...
Таке проштовхнути в період війни!!!
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31.10.2023 06:00 Відповісти
Правильно!
Учьоба, то в кацапів, а в українців навчання!
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31.10.2023 06:08 Відповісти
москальня теж проти.
бо для них це буде незнайомо. що воно означає, може то знак нацистів
і будуть дивитись на цей знак, як баран на нові ворота.
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31.10.2023 06:16 Відповісти
Вони реально дибіли? Чим вони займаються?
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31.10.2023 06:29 Відповісти
Перша із вимог, необхідних для вступу в ЄС виконана!!!
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31.10.2023 07:02 Відповісти
Нічого більше робити??? Учбовий змінити на Навчальний? Серйозно, нема куди гроші дівати? Коли це припиниться? Ці зелені падли вчергове випробовують наші нерви? Під час війни будувати стадіони, дороги, бруківку міняти, замінити У на Н -- це найнеобхідніше????? Купіть дронів краще!!! 🤬🤬🤬🤬🤬
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31.10.2023 07:08 Відповісти
За кермом - Навчальник
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31.10.2023 07:37 Відповісти
Неук....
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31.10.2023 08:28 Відповісти
І скажіть після цього, що уряд Шмигаля погано працює !?....
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31.10.2023 08:30 Відповісти
Українське "Учень" ще ніхто не відміняв. То просто гроші нікуди подіти
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31.10.2023 08:40 Відповісти
Нє-нє-нє. У нас же тепер англійська forever!

Тому "Н" - це Hunter.

Стрьомнєнько якось на дорогах буде через півроку: ідеш як в лісі - навколо мисливці в засідках причаїлися.
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31.10.2023 09:33 Відповісти
Буква У зазначала що за кермом Учень , а тепер Нучень чи як??
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31.10.2023 09:39 Відповісти
відповідь кабміна на ревізорів від госдепа потужна
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31.10.2023 09:39 Відповісти
Замена знака войдет в стоимость обучения. Как то так.....
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31.10.2023 10:20 Відповісти
Це лишній раз стверджує, що вся влада належить недосвідченим да ще й примітивним ідіотам. Краще б проголосували , або уряд прийняв рішення , що всім чиновникам з завтрашнього дня потрібно відрубувати голови, якщо вони це не зробили самостійно.
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01.11.2023 07:21 Відповісти
 
 