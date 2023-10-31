Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху

Кабінет Міністрів вніс чергові зміни до Правил дорожнього руху.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зокрема, "Учбовий транспортний засіб" тепер матиме назву "Навчальний транспортний засіб". Відтак, і відповідний розпізнавальний знак — трикутник із літерою "У" — після зміни у правилах міститиме літеру "Н".

Постанова набере чинності через шість місяців з дня її опублікування.

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