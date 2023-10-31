Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху
Кабінет Міністрів вніс чергові зміни до Правил дорожнього руху.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Зокрема, "Учбовий транспортний засіб" тепер матиме назву "Навчальний транспортний засіб". Відтак, і відповідний розпізнавальний знак — трикутник із літерою "У" — після зміни у правилах міститиме літеру "Н".
Постанова набере чинності через шість місяців з дня її опублікування.
Топ коментарі
+22 Evgeny N
показати весь коментар31.10.2023 00:38 Відповісти Посилання
+21 18c49ed2
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+16 V #508818
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Лакею олигархов не чем заняться во время войны.
ДБЛИ БЛД!!!! 😡😡😡😡
багатющийпотужний досвід у друкарських справах.
"Дякую, дуже дякую" (с) одне найвеличніше
Синдром "Безугла" шириться і може призвести до метастаз, які потрібно буде знищувати не медикаментозно, а хірургічно
І всі при роботі - тільки прикинь скільки тепер треба міняти документів.
Це давно назріла легалізація і так уже звичної для України практики.
Я би їм гнутої копійки не дав, поки не побачив результату роботи.
ДБЛИ БЛДЬ!!!! 😡😡
Дуже важливі зміни,особливо в період війни..
зряплату кабмін отримує...
Таке проштовхнути в період війни!!!
Учьоба, то в кацапів, а в українців навчання!
бо для них це буде незнайомо. що воно означає, може то знак нацистів
і будуть дивитись на цей знак, як баран на нові ворота.
Тому "Н" - це Hunter.
Стрьомнєнько якось на дорогах буде через півроку: ідеш як в лісі - навколо мисливці в засідках причаїлися.