За добу ЗСУ відбили понад 25 атак ворога на 6 напрямках, на Лиманському напрямку росіяни наступальних дій не вели, - Генштаб
Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, вів безуспішні штурмові дії в районі Синьківки Харківської області та безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили 2 атаки противника.
На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки, де наші захисники відбили 3 атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили понад 5 атак ворога.
На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 15 атак загарбників.
На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили атаку ворога в районі Старомайорського Донецької області.
Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
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