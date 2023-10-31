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Новини Війна
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За добу ЗСУ відбили понад 25 атак ворога на 6 напрямках, на Лиманському напрямку росіяни наступальних дій не вели, - Генштаб

війна,зсу

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, вів безуспішні штурмові дії в районі Синьківки Харківської області та безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили 2 атаки противника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вів безуспішні штурмові дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, відбулось 30 бойових зіткнень, - Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки, де наші захисники відбили 3 атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили понад 5 атак ворога.

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На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 15 атак загарбників.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили атаку ворога в районі Старомайорського Донецької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Автор: 

Генштаб ЗС (6758) бойові дії (4052) ЗСУ (7655)


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31.10.2023 07:15 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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31.10.2023 08:52 Відповісти
 
 