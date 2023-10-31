Окупанти минулої доби 98 разів обстріляли Херсонщину, випустили 38 КАБів, 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення

За минулу добу противник здійснив 98 обстрілів, випустивши 447 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано 38 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах", - йдеться в повідомленні.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлі у Бериславському та Херсонському районах; підприємство харчової промисловості та бібліотеку в Херсоні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення.

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