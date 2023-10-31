Окупанти минулої доби 98 разів обстріляли Херсонщину, випустили 38 КАБів, 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення
За минулу добу противник здійснив 98 обстрілів, випустивши 447 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано 38 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах", - йдеться в повідомленні.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлі у Бериславському та Херсонському районах; підприємство харчової промисловості та бібліотеку в Херсоні.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення.
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valentyna #410470
показати весь коментар31.10.2023 08:40 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар31.10.2023 08:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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