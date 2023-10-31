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Комплекс С-300 було пошкоджено внаслідок ракетної атаки на окупований Крим, - росЗМІ
У тимчасово окупованому Криму пошкоджено російський ЗРК С-300.
Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.
Джерела зазначають, що ракетну атаку було здійснено 30 жовтня близько 6 ранку в районі села Молочне Сакського району.
Там дислокується комплекс ППО МО РФ.
"Внаслідок атаки пошкоджено ЗРК "С-300", знищено дизель-генератор. Попередньо постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
СтратКом ЗСУ раніше повідомив, що в окупованому Криму уражено стратегічний об’єкт системи ППО.
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Але мене цікавить вартість ремонту цього дизеля.
Хоча якщо стріляли С-200, то тоді зрозуміла така неточність.