Комплекс С-300 було пошкоджено внаслідок ракетної атаки на окупований Крим, - росЗМІ

У тимчасово окупованому Криму пошкоджено російський ЗРК С-300.

Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Джерела зазначають, що ракетну атаку було здійснено 30 жовтня близько 6 ранку в районі села Молочне Сакського району.

Там дислокується комплекс ППО МО РФ.

"Внаслідок атаки пошкоджено ЗРК "С-300", знищено дизель-генератор. Попередньо постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

СтратКом ЗСУ раніше повідомив, що в окупованому Криму уражено стратегічний об’єкт системи ППО.

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