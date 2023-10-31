УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16532 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території Війна
4 827 4

Комплекс С-300 було пошкоджено внаслідок ракетної атаки на окупований Крим, - росЗМІ

с300

У тимчасово окупованому Криму пошкоджено російський ЗРК С-300.

Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Джерела зазначають, що ракетну атаку було здійснено 30 жовтня близько 6 ранку в районі села Молочне Сакського району.

Там дислокується комплекс ППО МО РФ.

Комплекс С-300 було пошкоджено внаслідок ракетної атаки на окупований Крим, - росЗМІ 01

"Внаслідок атаки пошкоджено ЗРК "С-300", знищено дизель-генератор. Попередньо постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

СтратКом ЗСУ раніше повідомив, що в окупованому Криму уражено стратегічний об’єкт системи ППО.

Читайте: У Севастополі пролунали вибухи, окупанти заявили, що відбивали атаку БпЛА

Автор: 

Крим (14185)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Крим це Україна! Вимітайтесь колоради,пока ще міст стоїть!
показати весь коментар
31.10.2023 09:55 Відповісти
https://t.me/astrapress/41443 ASTRA
Издание независимых российских журналистов, подвергшихся цензуре или преследованию в РФ.
показати весь коментар
31.10.2023 10:28 Відповісти
"Пошкоджено" - звісно, добре.

Але мене цікавить вартість ремонту цього дизеля.

Хоча якщо стріляли С-200, то тоді зрозуміла така неточність.
показати весь коментар
31.10.2023 10:29 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=OD3CUw0DS4g "Сонцепьок" видав феєрверк на честь ЗСУ
показати весь коментар
31.10.2023 10:55 Відповісти
 
 