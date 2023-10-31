Довіра українців до уряду знизилася з 74% до 39%, до Зеленського з 91% до 76% за півтора року, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Довіра українців до уряду за півтора року знизилася з 74% до 39%, до парламенту - з 58% до 21%, а до президента України Володимира Зеленського до 76%.
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
З травня до 2022 року до жовтня 2023 року серед інституцій у переліку безумовно довіру зберігають Збройні сили України та волонтери. Так, наразі 94% українців довіряють ЗСУ (у травні 2022 року – 98%), а 87% довіряють волонтерам (у травні 2022 року – 87%).
Водночас за цей період простежується зниження довіри до інституцій центральної влади: з 91% до 76% стало менше тих, хто довіряє президенту, з 74% до 39% – уряду, з 58% до 21% – парламенту.
"Проте важливо розрізняти ситуацію для Уряду і парламенту, де ми бачимо більшість, які вже не довіряють (і баланс довіри-недовіри виразно негативний), і для Президента, де переважна більшість продовжують довіряти йому (і баланс довіри-недовіри виразно позитивний)", - зазначили у КМІС.
Крім того, довіра до місцевої влади не змінилася: як і в травні 2022 року, наразі 50% довіряють їй, а 46% - не довіряють.
"Також за період з травня 2022 року до жовтня 2023 року простежується зниження довіри до Телемарафону "Єдині новини". Хоча Телемарафон зберігає позитивний баланс довіри-недовіри, але при цьому з 69% до 48% стало менше тих, хто йому довіряє (і натомість з 12% до 39% стало більше тих, хто йому не довіряє)", - зауважили соціологи.
У всіх регіонах абсолютна більшість населення довіряють Збройним силам, волонтерам та президенту. Довіра до інших інституцій також приблизно однакова в різних регіонах.
Будь ласка, зачекайте...
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Бо хто ж і як ті цифри перевірить?
Он в сРашці взагалі вийшли на 146% в опитуваннях і нічого - бидло все схавало з диким чавканням і задоволенням!
Пока Украина стояла целая
За Зеленского были 73%
А когда треть страны в руинах
За Зеленского - 76 %
Значит ли это
Что если вся страна будет в руинах
За Зеленского проголосуют 99%?
Интересненько.....
ИПАТЬ МОЙ КУЙ...
Владимир чекав на ВОЛОДИМЕРА. Два ******** серця знайшли одне одного Чи: рибак рибака...
Кокс Вованчик
Звалилось лихо,
Ось нежданчик.
Виросли могили,
Що ви наробили?
Неадекватинй, як всi жиди
....
Не вiн для Гааги, як *****
Помста на нього людська...
головне не як голосують, а як рахують.
Дорахуєтеся
Все ж таки цікавить, коли вже за ці центри соцопитувань правоохоронці ввзьмуться. Цікавить порядок цін, а такох надходження, витрати й де акумулюється потім бабло. На яких офшорах..
Але виборів - не буде. Буде диктатура клоунів.
Наголосували
Ще в перших демократіях -- Греція, Рим , рабів до виборів не допускали!
Тому й війна останній рік ведеться за лекалами серіалу. Тупого, але надзвичайно затратного. Й кривавого.
А як він грає Дуче!!
30.10.2023
...
А що таке КМІС ?
КМІС Київський міжнародний інститут соціології
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/13684906/
Контрагент КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ ЛТД зареєстрована 30.12.1992 за юридичною адресою Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, будинок **. Керівником організації є ПАНІОТТО ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ. Розмір статутного капіталу складає 50 000,00 грн..
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И всплывают в СМИ очень интересные вещи, что теща ЗЕ, купила виллу в Египте. Главклоун сможет обьяснить, откуда у тещи такие доходы, что она может совершать такие покупки? В клоун-марафоне об этом он не рассказывает.
І пенсії дозволяє українцям купувати щомісячно віллу у Єгипті чи на Мальті! І пачку мівіни на решту.
Відчуйте глибину статистичної похибки!
У Росії одразу на декількох дільницях при оприлюдненні результатів ЦВК кількість голосів перевищило 100%.
Так, телеканал Вести, передаючи дані ЦВК у Свердловській області, нарахував 115,35% виборців, які проголосували.
://www.pravda.com.ua/news/2011/12/5/6812994/
А гдє она живьот?
А вдруг она нє куріт
А вдруг она нє пьйот?
А ми з такімі мордамі возьмьом да і повєрім КМІС...
Типу, як вслілякі мукли фотошоплять себе аля дєвочка і викладають на радість тупим хомкам)
https://novynarnia.com/2021/01/26/rejtynhy-partiji/