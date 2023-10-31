Довіра українців до уряду знизилася з 74% до 39%, до Зеленського з 91% до 76% за півтора року, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Довіра українців до уряду за півтора року знизилася з 74% до 39%, до парламенту - з 58% до 21%, а до президента України Володимира Зеленського до 76%.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

З травня до 2022 року до жовтня 2023 року серед інституцій у переліку безумовно довіру зберігають Збройні сили України та волонтери. Так, наразі 94% українців довіряють ЗСУ (у травні 2022 року – 98%), а 87% довіряють волонтерам (у травні 2022 року – 87%).

Водночас за цей період простежується зниження довіри до інституцій центральної влади: з 91% до 76% стало менше тих, хто довіряє президенту, з 74% до 39% – уряду, з 58% до 21% – парламенту.

"Проте важливо розрізняти ситуацію для Уряду і парламенту, де ми бачимо більшість, які вже не довіряють (і баланс довіри-недовіри виразно негативний), і для Президента, де переважна більшість продовжують довіряти йому (і баланс довіри-недовіри виразно позитивний)", - зазначили у КМІС.

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Крім того, довіра до місцевої влади не змінилася: як і в травні 2022 року, наразі 50% довіряють їй, а 46% - не довіряють.

"Також за період з травня 2022 року до жовтня 2023 року простежується зниження довіри до Телемарафону "Єдині новини". Хоча Телемарафон зберігає позитивний баланс довіри-недовіри, але при цьому з 69% до 48% стало менше тих, хто йому довіряє (і натомість з 12% до 39% стало більше тих, хто йому не довіряє)", - зауважили соціологи.

У всіх регіонах абсолютна більшість населення довіряють Збройним силам, волонтерам та президенту. Довіра до інших інституцій також приблизно однакова в різних регіонах.

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