Повідомлено про підозру російській співачці Чичеріній, яка погрожувала українським воїнам сибірськими концтаборами, - СБУ
Російській співачці Юлії Чичеріній повідомлено про підозру за чотирма статтями. Вона погрожувала українським захисникам російськими концтаборами у Сибіру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Напередодні 2023 року вона опублікувала відеозвернення, де закликала українських захисників здаватися у російський полон. Також вона погрожувала воїнам ув’язненням до російських концтаборів у Сибіру.
"Потім це відео було "підхоплено" пропагандистами центральних інформресурсів кремля, а також поширено на Телеграм-каналах терористичних організацій "л/днр". Також після теракту агресора в Оленівці фігурантка приїхала до тимчасово окупованого селища і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав загарбників.
Таку агітацію вона супроводжувала "гаслами", в яких виправдовувала тимчасову окупацію частини України", - йдеться в повідомленні.
Мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь РФ.
Чичеріній повідомлено про підозру за статтями КК України:
ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України);
ст. 436 (пропаганда війни);
ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
В СБУ нагадали, що у березні 2022 року вона незаконно прибула до тимчасово окупованого Енергодара та зняла прапор з будівлі місцевої мерії.
Тоді за цим та іншими фактами правоохоронці кваліфікували її злочинні дії за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами).
Чичеріній загрожує довічне позбавлення волі.
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Доставте в Україну і судіть.
Але ж знаходяться ще й зараз тупоголові і відверті подонки, що не тільки слухають всю оту руськомірську попсу, а ще й починають знову оправдувати їх присутність тут, в Україні, та віщати про "якісний контент" українською - привіт захистникам Кіма.
Повідомлено про підозру!
Це якийсь цирк: переслідувати тих, які на ворожій території, замість виявлення ворогів в середині країни. Напевно так легше - робота органів у віртуальному, а не фізичному режимі.
Симуляція бурхливої діяльності. і реклама тій чичєріній...