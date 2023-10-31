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Новини Війна
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Повідомлено про підозру російській співачці Чичеріній, яка погрожувала українським воїнам сибірськими концтаборами, - СБУ

чичеріна

Російській співачці Юлії Чичеріній повідомлено про підозру за чотирма статтями. Вона погрожувала українським захисникам російськими концтаборами у Сибіру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Напередодні 2023 року вона опублікувала відеозвернення, де закликала українських захисників здаватися у російський полон. Також вона погрожувала воїнам ув’язненням до російських концтаборів у Сибіру.

"Потім це відео було "підхоплено" пропагандистами центральних інформресурсів кремля, а також поширено на Телеграм-каналах терористичних організацій "л/днр". Також після теракту агресора в Оленівці фігурантка приїхала до тимчасово окупованого селища і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав загарбників.

Таку агітацію вона супроводжувала "гаслами", в яких виправдовувала тимчасову окупацію частини України", - йдеться в повідомленні.

Мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь РФ.

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Чичеріній повідомлено про підозру за статтями КК України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України);
ст. 436 (пропаганда війни);
ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

В СБУ нагадали, що у березні 2022 року вона незаконно прибула до тимчасово окупованого Енергодара та зняла прапор з будівлі місцевої мерії.

Тоді за цим та іншими фактами правоохоронці кваліфікували її злочинні дії за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами).

Чичеріній загрожує довічне позбавлення волі.

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Автор: 

росія (65974) СБУ (12945) підозра (782)


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Топ коментарі
+6
Чичєріна, арбеніна, валєрія і т.д. - всі, кого тягнули сюди, в українську культуру оті "ми внЄ пАлітікі", всі вони не просто відвертий шлак, а ще й відверті вороги українського народу, бо через них і заходив отой "руЗький мір".
Але ж знаходяться ще й зараз тупоголові і відверті подонки, що не тільки слухають всю оту руськомірську попсу, а ще й починають знову оправдувати їх присутність тут, в Україні, та віщати про "якісний контент" українською - привіт захистникам Кіма.
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31.10.2023 12:27 Відповісти
+5
Рашистська шмара. І закінчить як кончена рашистська шмара
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31.10.2023 12:23 Відповісти
+5
Навіщо така імітація роботи?
Доставте в Україну і судіть.
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31.10.2023 12:24 Відповісти
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Рашистська шмара. І закінчить як кончена рашистська шмара
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31.10.2023 12:23 Відповісти
Навіщо така імітація роботи?
Доставте в Україну і судіть.
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31.10.2023 12:24 Відповісти
Та просто пристрелити і в канаву. Судити ще це лайно...
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31.10.2023 12:30 Відповісти
!!!100!!!!
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31.10.2023 15:14 Відповісти
киянка Голда у таких випадках казала: "Посилайте наших хлопчиків"
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31.10.2023 12:48 Відповісти
Чичєріна, арбеніна, валєрія і т.д. - всі, кого тягнули сюди, в українську культуру оті "ми внЄ пАлітікі", всі вони не просто відвертий шлак, а ще й відверті вороги українського народу, бо через них і заходив отой "руЗький мір".
Але ж знаходяться ще й зараз тупоголові і відверті подонки, що не тільки слухають всю оту руськомірську попсу, а ще й починають знову оправдувати їх присутність тут, в Україні, та віщати про "якісний контент" українською - привіт захистникам Кіма.
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31.10.2023 12:27 Відповісти
Навіщо? Тепер воно хизуватись буде, яке "опасноє" для укропів..воно ж недосяжне. Безплатну рекламу цьому безполому недорозумінню зробили..
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31.10.2023 12:29 Відповісти
Лише дали цій шмарі можливість похизуватися серед таких же уйопків.
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31.10.2023 12:31 Відповісти
Повідомлено про підозру російській співачці Чичеріній, яка погрожувала українським воїнам сибірськими концтаборами.

Повідомлено про підозру!
Це якийсь цирк: переслідувати тих, які на ворожій території, замість виявлення ворогів в середині країни. Напевно так легше - робота органів у віртуальному, а не фізичному режимі.

Симуляція бурхливої діяльності. і реклама тій чичєріній...
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31.10.2023 12:32 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності продажними підарасами
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31.10.2023 12:33 Відповісти
Яка ще підозра? Там бригада з лоботомії потрібна.
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31.10.2023 12:35 Відповісти
Яке воно мерзотне
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31.10.2023 12:38 Відповісти
Воно просто "торчок" з розпадом особистості. Підозра такій істоті-це честь велика.
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31.10.2023 12:50 Відповісти
Яка підозра? Це ж нікчемна тварина, що захворіла сказом. Таких треба приспати, а потім спалити, щоб інфекція не розповсюджувалась. Там на кацапії, схоже і свої бояться до неї підходити, щоб не заразитись.
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31.10.2023 13:00 Відповісти
А Лабуді ніяких звинувачень? З 2014 року по Кацапії ногами дригала, розважала еліту, а тепер під кришуванням ОПи, захищає тут права кацапськомовних, які відверто висловлюються в ненависті до України.
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31.10.2023 13:22 Відповісти
Ой *** ...баба яга ! Шкода людину ,Бог не дав а ні розуму а ні фантазії ...переляк забеспечений комусь, хто в ранці з нею у ліжку прокинеться, тому і сердиться , шо наші козаки навіть х .р на неї не ложать , а це вже не комплімент)))
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31.10.2023 13:41 Відповісти
Если оно и пИвица - то только через букву И.
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31.10.2023 13:43 Відповісти
Йой! Це зкріпне чудовисько ще й ротом співає? Жах! Світ збожеволів.
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31.10.2023 16:29 Відповісти
Та навіщо ця інформацій метушня? Просто подаруйте їй статуетку з вибуховими емоціями
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31.10.2023 17:12 Відповісти
 
 