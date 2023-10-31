Повідомлено про підозру російській співачці Чичеріній, яка погрожувала українським воїнам сибірськими концтаборами, - СБУ

Російській співачці Юлії Чичеріній повідомлено про підозру за чотирма статтями. Вона погрожувала українським захисникам російськими концтаборами у Сибіру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Напередодні 2023 року вона опублікувала відеозвернення, де закликала українських захисників здаватися у російський полон. Також вона погрожувала воїнам ув’язненням до російських концтаборів у Сибіру.

"Потім це відео було "підхоплено" пропагандистами центральних інформресурсів кремля, а також поширено на Телеграм-каналах терористичних організацій "л/днр". Також після теракту агресора в Оленівці фігурантка приїхала до тимчасово окупованого селища і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав загарбників.

Таку агітацію вона супроводжувала "гаслами", в яких виправдовувала тимчасову окупацію частини України", - йдеться в повідомленні.

Мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь РФ.

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Чичеріній повідомлено про підозру за статтями КК України:



ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

В СБУ нагадали, що у березні 2022 року вона незаконно прибула до тимчасово окупованого Енергодара та зняла прапор з будівлі місцевої мерії.

Тоді за цим та іншими фактами правоохоронці кваліфікували її злочинні дії за двома статтями Кримінального кодексу України:



ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами).

Чичеріній загрожує довічне позбавлення волі.

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