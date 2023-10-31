Зеленський провів засідання Ставки: Посилення ППО, ситуація на фронті та нарощування вітчизняного виробництва артсистем
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Тривала, важлива Ставка. У Міжнародний день Чорного моря – про безпеку саме в цьому регіоні. Безперешкодна робота "зернового коридору". Боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство. Зниження спроможностей ворожого флоту. Доповіді командувача ВМС ЗСУ Неїжпапи, начальника ГУР МО Буданова, голови СБУ Малюка", - йдеться в повідомленні.
Також на засіданні обговорили безпеку Одещини, зокрема захист енергетичних об'єктів та портової інфраструктури і посилення регіональної ППО.
"Так само посилення протиповітряної оборони та захист об’єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах. Командувач Повітряних сил Олещук.
Ситуація на фронті: Куп’янськ, Авдіївка, Херсон. Доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Гнатова, Москальова, Содоля.
Нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натівського стандарту. Графіки постачання від партнерів. Доповіді міністра оборони України Умєрова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна", - підсумував Зеленський.
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- дрони тисячі в годину.
- снаряди сто тисяч в годину.
- тепер артсистеми наклепаємо.
а вам все не подобається. ще, якогось саймона притягли.
Це що гумор рівня 95кагалу?
Some front-line commanders, he continues, have begun refusing orders to advance, even when they came directly from the office of the President. Переклад: Деякі командири на передовій, продовжує він, почали відмовлятися від наказів про наступ, навіть якщо вони надходять безпосередньо з офісу президента.
Тобто виходить, що команди військам на передовій віддаються з офісу преЗЕдента!!!!!!!!! Про це казав ще полковник Червінський, коли згадував, що на самому початку вторгнення 24-26 лютого 2022 з офісу преЗЕдента давали вказівки (звісно усні, щоб не було потім в разі чого доказів) не підривати мости. Тепер про це вже каже не Червінський, а відомий американський журналіст журналу https://time.com/6329188/ukraine-volodymyr-zelensky-interview/?fbclid=IwAR3Bb4G8kpKs9pmp1JQTA93qe8HsnDlHkVdKL8mzJfgskA781oTESOn63rs Time . Ще раз - керівництво офісу президента, установи, яка навіть не прописана в Конституції України і працівники якої не є навіть державними чиновниками, які де-юре ні за що не відповідають, дають вказівки командирам на передовій, як воювати, коли наступати, а коли ні... В когось ще є питання, чому ми так повільно наступаємо??? І чому в нас такі шалені людські втрати на фронті??? Питання до українського народу - що нам важливіше і дорожче - тупоголовий аху@євший блазень з його офісом виродків чи наша українська держава??? З кожним днем цієї зграї покидьків при владі країна все більше заходить в тупік, з якого ХЗ чи вийде взагалі...