Зеленський провів засідання Ставки: Посилення ППО, ситуація на фронті та нарощування вітчизняного виробництва артсистем

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Тривала, важлива Ставка. У Міжнародний день Чорного моря – про безпеку саме в цьому регіоні. Безперешкодна робота "зернового коридору". Боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство. Зниження спроможностей ворожого флоту. Доповіді командувача ВМС ЗСУ Неїжпапи, начальника ГУР МО Буданова, голови СБУ Малюка", - йдеться в повідомленні.

Також на засіданні обговорили безпеку Одещини, зокрема захист енергетичних об'єктів та портової інфраструктури і посилення регіональної ППО.

"Так само посилення протиповітряної оборони та захист об’єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах. Командувач Повітряних сил Олещук.



Ситуація на фронті: Куп’янськ, Авдіївка, Херсон. Доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Гнатова, Москальова, Содоля.



Нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натівського стандарту. Графіки постачання від партнерів. Доповіді міністра оборони України Умєрова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна", - підсумував Зеленський.

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