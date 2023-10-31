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Новини Війна
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Зеленський провів засідання Ставки: Посилення ППО, ситуація на фронті та нарощування вітчизняного виробництва артсистем

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Тривала, важлива Ставка. У Міжнародний день Чорного моря – про безпеку саме в цьому регіоні. Безперешкодна робота "зернового коридору". Боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство. Зниження спроможностей ворожого флоту. Доповіді командувача ВМС ЗСУ Неїжпапи, начальника ГУР МО Буданова, голови СБУ Малюка", - йдеться в повідомленні.

Також на засіданні обговорили безпеку Одещини, зокрема захист енергетичних об'єктів та портової інфраструктури і посилення регіональної ППО.

"Так само посилення протиповітряної оборони та захист об’єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах. Командувач Повітряних сил Олещук.

Ситуація на фронті: Куп’янськ, Авдіївка, Херсон. Доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Гнатова, Москальова, Содоля.

Нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натівського стандарту. Графіки постачання від партнерів. Доповіді міністра оборони України Умєрова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна", - підсумував Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24308)


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Топ коментарі
+12
О котрій відосік?
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31.10.2023 14:20 Відповісти
+11
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31.10.2023 14:16 Відповісти
+7
Нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натівського стандарту - ну дуже вчасно, ну дуже..., нібі завтра війна...
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31.10.2023 14:21 Відповісти
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31.10.2023 14:16 Відповісти
Кричить голосніше..погано чути..
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31.10.2023 14:19 Відповісти
О котрій відосік?
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31.10.2023 14:20 Відповісти
Увечерi;зараз будуть безглуздi промови...
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31.10.2023 14:28 Відповісти
Нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натівського стандарту - ну дуже вчасно, ну дуже..., нібі завтра війна...
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31.10.2023 14:21 Відповісти
налагодити викруткову зборку FPV дронів було б значно швидше та й ефективніше, звісно не відкладаючи виробництво снарядів
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31.10.2023 14:22 Відповісти
"зелене посилення" це така куйня.котра навпаки
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31.10.2023 14:30 Відповісти
А коли буде новий "шедевр" від хрипатого на тему "Малая *****"? А то шось давно вже не було нічого новенького з серії "І шо я робив цілий місяць, коли ніХ*я не робив"
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31.10.2023 14:32 Відповісти
Прізвища відомі, можливість є,тільки без зе,бо він зайвий
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31.10.2023 14:33 Відповісти
А шо, статью в "Таймс" не обсуждали и коррупцию в окружении НайвЯличайшАгА? Нет? А что помешало?
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31.10.2023 14:33 Відповісти
+100500.
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31.10.2023 14:38 Відповісти
єрмак же видалив її зі свого хер твітера, значить, нема ніякою статті.
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31.10.2023 14:40 Відповісти
Статья не в "Таймс", статья за госизмену. Заседание "Ставки" это очередной слив инфы рашистам. Зермак не даст соврать.
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31.10.2023 14:51 Відповісти
Ну не учил я английский. Это что то меняет в преступной деятельности ЗЕ?
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31.10.2023 14:58 Відповісти
Причем тут "Таймс"? Я пишу не про статью в паблике, а про статью за госизмену.
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31.10.2023 15:08 Відповісти
Тут я с вами. За статью. 111.
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31.10.2023 15:16 Відповісти
ну, ось бачите:
- дрони тисячі в годину.
- снаряди сто тисяч в годину.
- тепер артсистеми наклепаємо.
а вам все не подобається. ще, якогось саймона притягли.
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31.10.2023 14:38 Відповісти
Зе побудував 6 заводів по випуску патронів,снарядів і мін,4 заводи по випуску ударних дронів і приступив на пвк до масового випуску своїх ракет далекої дії.Ні, це брехня - значить вибачте, брехня.
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31.10.2023 14:42 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=tRF6JIh_O9w ФЕДИНА:На Западе вышла СКАНДАЛЬНАЯ СТАТЬЯ о Зеленском, Антисемитизм в ДАГЕСТАНЕ, Мобилизация
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31.10.2023 14:44 Відповісти
Кого-кого виробництва? Артсистем?
Це що гумор рівня 95кагалу?
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31.10.2023 14:47 Відповісти
Дуже цікавий і важливий момент проскочив у статті в журналі https://time.com/6329188/ukraine-volodymyr-zelensky-interview/?fbclid=IwAR3Bb4G8kpKs9pmp1JQTA93qe8HsnDlHkVdKL8mzJfgskA781oTESOn63rs Time , цей момент, схоже і пояснює чому саме раптом наш контрнаступ так сильно сповільнився після звільнення Херсону у листопаді минулого року та чому в нас такі великі щодення втрати на фронті. Читаємо оригінал статті:
Some front-line commanders, he continues, have begun refusing orders to advance, even when they came directly from the office of the President. Переклад: Деякі командири на передовій, продовжує він, почали відмовлятися від наказів про наступ, навіть якщо вони надходять безпосередньо з офісу президента.
Тобто виходить, що команди військам на передовій віддаються з офісу преЗЕдента!!!!!!!!! Про це казав ще полковник Червінський, коли згадував, що на самому початку вторгнення 24-26 лютого 2022 з офісу преЗЕдента давали вказівки (звісно усні, щоб не було потім в разі чого доказів) не підривати мости. Тепер про це вже каже не Червінський, а відомий американський журналіст журналу https://time.com/6329188/ukraine-volodymyr-zelensky-interview/?fbclid=IwAR3Bb4G8kpKs9pmp1JQTA93qe8HsnDlHkVdKL8mzJfgskA781oTESOn63rs Time . Ще раз - керівництво офісу президента, установи, яка навіть не прописана в Конституції України і працівники якої не є навіть державними чиновниками, які де-юре ні за що не відповідають, дають вказівки командирам на передовій, як воювати, коли наступати, а коли ні... В когось ще є питання, чому ми так повільно наступаємо??? І чому в нас такі шалені людські втрати на фронті??? Питання до українського народу - що нам важливіше і дорожче - тупоголовий аху@євший блазень з його офісом виродків чи наша українська держава??? З кожним днем цієї зграї покидьків при владі країна все більше заходить в тупік, з якого ХЗ чи вийде взагалі...
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31.10.2023 15:19 Відповісти
Ще один день втрачений
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31.10.2023 15:47 Відповісти
засідання Ставки - знову довбана клоунада, цікаво єрмак москалям подає звіти в цей самий день чи на наступний
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31.10.2023 17:23 Відповісти
Нет. ермак как главный резидент рф, обеспечивает видео онлайн-трансляцию прямо в кремль.
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31.10.2023 20:01 Відповісти
Главный персонаж Хелловина провел заседание ставки.
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31.10.2023 19:58 Відповісти
от заседаний штаны протираются ,а не усиливается ПВО
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31.10.2023 20:19 Відповісти
 
 