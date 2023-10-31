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Новини
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Японія висловила РФ протест через порушення повітряного простору

росія,вертоліт

Міноборони Японії висловило протест РФ після того, як російський гелікоптер порушив повітряний простір країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Kyodo News.

За даними Міноборони Японії, ймовірно російський гелікоптер увійшов у повітряний простір Японії у вівторок біля її найпівнічнішого головного острова Хоккайдо.

Вертоліт був помічений у повітряному просторі над водами біля півострова Немуро на сході Хоккайдо близько 12:44 за місцевим часом. Повітряні сили Японії підняли винищувачі у відповідь на вторгнення.

Через цей інцидент Японія висловила Росії рішучий протест.

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Видання зазначає, що подібне порушення з боку російського гелікоптера сталося в березні 2022 року після того, як Японія, разом з багатьма західними країнами, почала вводити економічні санкції проти Росії після початку повномасштабної агресії проти України.

Автор: 

росія (65974) Японія (1210)


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Топ коментарі
+14
Эти скоты протестов не понимают, надо сразу им в табло, т.е. сбивать и пускай они уже протестуют.
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31.10.2023 16:50 Відповісти
+7
"Японія у квітні-вересні 2023 року наростила імпорт зернових із Росії на 853,8%, https://www.mof.go.jp/english/index.htm повідомило японське міністерство фінансів. "
Може тут треба шукати відповідь на нахабство рашки.
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31.10.2023 16:46 Відповісти
+7
Самураи,не мните сиськи и забирайте Курилы,пока "вторая армия мира" в Украине увязла.Повод есть.Заодно и Сахалин прихватите-как плату за пользование вашими островами.
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31.10.2023 16:49 Відповісти
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А раніше б самураї "рєшилі пєрєйті граніцу у рєкі"...
(зітхає)
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31.10.2023 16:44 Відповісти
Це було тоді коли в гопника гранати не було - а зараз в гопника граната є ( ядренна бімба ).
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31.10.2023 18:23 Відповісти
"Японія у квітні-вересні 2023 року наростила імпорт зернових із Росії на 853,8%, https://www.mof.go.jp/english/index.htm повідомило японське міністерство фінансів. "
Може тут треба шукати відповідь на нахабство рашки.
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31.10.2023 16:46 Відповісти
Саме цікаве - це сталося з-за "продовольчої експансії" європейської кухні в Японію Почалося все з "гамбургерів" Японія дуже мало вживала пшениці та споріднених злаків Коли "гамбургери" стали "модними" - Японія почала експортувать пшеницю Звідти й пішло Не треба переживать - скоро та пшениця буде китайською (Коли "Зелений клин" в Уссурійському краї стане "провінцією Сунь-***-в-чай")
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31.10.2023 17:11 Відповісти
Якщо чесно, то не бачив я в Примор'ї великіх полів зі збіжжям.

Та й взагалі якогось розвиненого сільського господарства не бачив.

Не скажу, що багато там поїздив, але якось на краєвиди споглядав по дорозі в укрепрайони та запасні точки запусків ракет на навчаннях з кунга КШМ-ки - максимум, що бачив - це величезні луки, на яких збирали сіно, і які щороку затоплювала річка "Роздольна" ( а в цьому році вона взагалі наробила там великої біди, особливо в Уссурійську - молодчинка!)

А біля казарми в нас росла яблуня - яблучка були за розміром приблизно як в нас агрус!
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31.10.2023 18:24 Відповісти
Там ЩОСЬ було в 30-і (поки там жили переселенці з України) Знайди в Інтернет книжку " "Встречи з животными" Спангерберга Він там описує Уссурійський край Так він там описує саме "українське оточення" - хоч не "уточняє" Хто розуміє - той "пойме" А я там був у кінці 80-х "Кацапщина" Там українського нічого не залишилось "Прийдуть китайці - наведуть свій порядок Неба"
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31.10.2023 18:39 Відповісти
Ну я так скажу, що принаймі в 86-87 роках там було досить багато людей, які пам'ятали, що їхні діди-прадіди родом були з України, немало людей навіть так-сяк розуміли Українську мову.

Можливо - я десь не там служив ( все ж таки невеличкий посьолок Раздольноє - це біля 20 тисяч солдат, і 16 воїнських частин на той період), і в інших місцях сільське господарство було набагато ліпше розвинуте, але якось мені слабо в це віриться!

Про "Незрівнянну" природу Хабаровського краю, і Амурської області, куди ми двічі їздили на пуски ракет, і казати нічого - там дай Бог пару відер картоплі зібрати, і пару мішків гречки! Ну і корівки, якщо Усурійські тигри не не задеруть!
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31.10.2023 18:49 Відповісти
Спочатку була мівіна - а вже потім гамбургери ( 4 3 2 1 ).
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31.10.2023 18:30 Відповісти
"При том, что экспорт зерна из России исчисляется десятками миллионов тонн, доля России на рынке зерна в Японии осталась практически нулевой (0,5%), - подсчитал эксперт."
Вибачайте, мовою першоджерела.
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31.10.2023 17:16 Відповісти
Рибку русня дозволяє самураям ловити в своїх водах...((
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31.10.2023 17:20 Відповісти
Самураи,не мните сиськи и забирайте Курилы,пока "вторая армия мира" в Украине увязла.Повод есть.Заодно и Сахалин прихватите-как плату за пользование вашими островами.
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31.10.2023 16:49 Відповісти
А навіщо їм Сахалін як плату" "прихвачувать"? Південна половина Сахаліну законно (з1905 року) - японська територія! "Южно-Сахалинск" - це японський "Тиходолинськ" ("Тойохара")
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31.10.2023 17:15 Відповісти
Та хай весь Карафуто забирають.І південну і північну його частини.
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31.10.2023 18:02 Відповісти
Эти скоты протестов не понимают, надо сразу им в табло, т.е. сбивать и пускай они уже протестуют.
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31.10.2023 16:50 Відповісти
Такое ощущение что Курилы Японии не не нужны.... С другой стороны дебилизм путлера (теперь уже дохлого) подтверждает аксиому, что кто не был бы у "руля" рабссеи будет только убивать и грабить при этом свой же народ.
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31.10.2023 17:12 Відповісти
Самураи умеют ждать. Зачем им воевать если за них всё сделают ВСУ.
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31.10.2023 18:34 Відповісти
есть надежда, что следующий раз перед протестом самураи созреют и применят меч. против лаптеногих варваров.
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31.10.2023 17:07 Відповісти
Треба було рішуче шмальнути йому у зад ракетою. До лаптєносців доходить тільки таке.
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31.10.2023 17:12 Відповісти
Зрозумів, що максимум топнули ніжкою у відповідь на російське нахабство. Не ті вже самураї, не ті.
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31.10.2023 17:33 Відповісти
А навіщо піднімати літаки, паливо витрачати, пілотів турбувати.. хіба не можна просто з землі херанути ракетою з надписом «нехай щастить» і як пошепче, точно більше літати не будуть
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31.10.2023 17:33 Відповісти
протест відхилено бо поданий не вірно . протест гелікоптеру подається двома Стінгерами ...
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31.10.2023 19:12 Відповісти
Нічого не вчить світ.Збивати негайно потрібно.
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31.10.2023 22:40 Відповісти
 
 