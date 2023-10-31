Японія висловила РФ протест через порушення повітряного простору

Міноборони Японії висловило протест РФ після того, як російський гелікоптер порушив повітряний простір країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Kyodo News.

За даними Міноборони Японії, ймовірно російський гелікоптер увійшов у повітряний простір Японії у вівторок біля її найпівнічнішого головного острова Хоккайдо.

Вертоліт був помічений у повітряному просторі над водами біля півострова Немуро на сході Хоккайдо близько 12:44 за місцевим часом. Повітряні сили Японії підняли винищувачі у відповідь на вторгнення.

Через цей інцидент Японія висловила Росії рішучий протест.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США, Південна Корея та Японія провели перші в історії спільні повітряні навчання

Видання зазначає, що подібне порушення з боку російського гелікоптера сталося в березні 2022 року після того, як Японія, разом з багатьма західними країнами, почала вводити економічні санкції проти Росії після початку повномасштабної агресії проти України.