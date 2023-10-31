Японія висловила РФ протест через порушення повітряного простору
Міноборони Японії висловило протест РФ після того, як російський гелікоптер порушив повітряний простір країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Kyodo News.
За даними Міноборони Японії, ймовірно російський гелікоптер увійшов у повітряний простір Японії у вівторок біля її найпівнічнішого головного острова Хоккайдо.
Вертоліт був помічений у повітряному просторі над водами біля півострова Немуро на сході Хоккайдо близько 12:44 за місцевим часом. Повітряні сили Японії підняли винищувачі у відповідь на вторгнення.
Через цей інцидент Японія висловила Росії рішучий протест.
Видання зазначає, що подібне порушення з боку російського гелікоптера сталося в березні 2022 року після того, як Японія, разом з багатьма західними країнами, почала вводити економічні санкції проти Росії після початку повномасштабної агресії проти України.
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Може тут треба шукати відповідь на нахабство рашки.
Та й взагалі якогось розвиненого сільського господарства не бачив.
Не скажу, що багато там поїздив, але якось на краєвиди споглядав по дорозі в укрепрайони та запасні точки запусків ракет на навчаннях з кунга КШМ-ки - максимум, що бачив - це величезні луки, на яких збирали сіно, і які щороку затоплювала річка "Роздольна" ( а в цьому році вона взагалі наробила там великої біди, особливо в Уссурійську - молодчинка!)
А біля казарми в нас росла яблуня - яблучка були за розміром приблизно як в нас агрус!
Можливо - я десь не там служив ( все ж таки невеличкий посьолок Раздольноє - це біля 20 тисяч солдат, і 16 воїнських частин на той період), і в інших місцях сільське господарство було набагато ліпше розвинуте, але якось мені слабо в це віриться!
Про "Незрівнянну" природу Хабаровського краю, і Амурської області, куди ми двічі їздили на пуски ракет, і казати нічого - там дай Бог пару відер картоплі зібрати, і пару мішків гречки! Ну і корівки, якщо Усурійські тигри не не задеруть!
Вибачайте, мовою першоджерела.