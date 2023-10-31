Япония выразила РФ протест из-за нарушения воздушного пространства

Минобороны Японии выразило протест РФ после того, как российский вертолет нарушил воздушное пространство страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Kyodo News.

По данным Минобороны Японии, вероятно, российский вертолет вошел в воздушное пространство Японии во вторник у ее самого северного главного острова Хоккайдо.

Вертолет был замечен в воздушном пространстве над водами у полуострова Немуро на востоке Хоккайдо около 12:44 по местному времени. Воздушные силы Японии подняли истребители в ответ на вторжение.

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Из-за этого инцидента Япония выразила России решительный протест.

Издание отмечает, что подобное нарушение вероятно российским вертолетом произошло в марте 2022 года после того, как Япония вместе со многими западными странами начала вводить экономические санкции против России после начала полномасштабной агрессии против Украины.