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Япония выразила РФ протест из-за нарушения воздушного пространства

росія,вертоліт

Минобороны Японии выразило протест РФ после того, как российский вертолет нарушил воздушное пространство страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Kyodo News.

По данным Минобороны Японии, вероятно, российский вертолет вошел в воздушное пространство Японии во вторник у ее самого северного главного острова Хоккайдо.

Вертолет был замечен в воздушном пространстве над водами у полуострова Немуро на востоке Хоккайдо около 12:44 по местному времени. Воздушные силы Японии подняли истребители в ответ на вторжение.

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Из-за этого инцидента Япония выразила России решительный протест.

Издание отмечает, что подобное нарушение вероятно российским вертолетом произошло в марте 2022 года после того, как Япония вместе со многими западными странами начала вводить экономические санкции против России после начала полномасштабной агрессии против Украины.

Автор: 

россия (96125) Япония (1311)


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Топ комментарии
+14
Эти скоты протестов не понимают, надо сразу им в табло, т.е. сбивать и пускай они уже протестуют.
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31.10.2023 16:50 Ответить
+7
"Японія у квітні-вересні 2023 року наростила імпорт зернових із Росії на 853,8%, https://www.mof.go.jp/english/index.htm повідомило японське міністерство фінансів. "
Може тут треба шукати відповідь на нахабство рашки.
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31.10.2023 16:46 Ответить
+7
Самураи,не мните сиськи и забирайте Курилы,пока "вторая армия мира" в Украине увязла.Повод есть.Заодно и Сахалин прихватите-как плату за пользование вашими островами.
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31.10.2023 16:49 Ответить
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А раніше б самураї "рєшилі пєрєйті граніцу у рєкі"...
(зітхає)
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31.10.2023 16:44 Ответить
Це було тоді коли в гопника гранати не було - а зараз в гопника граната є ( ядренна бімба ).
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31.10.2023 18:23 Ответить
"Японія у квітні-вересні 2023 року наростила імпорт зернових із Росії на 853,8%, https://www.mof.go.jp/english/index.htm повідомило японське міністерство фінансів. "
Може тут треба шукати відповідь на нахабство рашки.
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31.10.2023 16:46 Ответить
Саме цікаве - це сталося з-за "продовольчої експансії" європейської кухні в Японію Почалося все з "гамбургерів" Японія дуже мало вживала пшениці та споріднених злаків Коли "гамбургери" стали "модними" - Японія почала експортувать пшеницю Звідти й пішло Не треба переживать - скоро та пшениця буде китайською (Коли "Зелений клин" в Уссурійському краї стане "провінцією Сунь-***-в-чай")
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31.10.2023 17:11 Ответить
Якщо чесно, то не бачив я в Примор'ї великіх полів зі збіжжям.

Та й взагалі якогось розвиненого сільського господарства не бачив.

Не скажу, що багато там поїздив, але якось на краєвиди споглядав по дорозі в укрепрайони та запасні точки запусків ракет на навчаннях з кунга КШМ-ки - максимум, що бачив - це величезні луки, на яких збирали сіно, і які щороку затоплювала річка "Роздольна" ( а в цьому році вона взагалі наробила там великої біди, особливо в Уссурійську - молодчинка!)

А біля казарми в нас росла яблуня - яблучка були за розміром приблизно як в нас агрус!
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31.10.2023 18:24 Ответить
Там ЩОСЬ було в 30-і (поки там жили переселенці з України) Знайди в Інтернет книжку " "Встречи з животными" Спангерберга Він там описує Уссурійський край Так він там описує саме "українське оточення" - хоч не "уточняє" Хто розуміє - той "пойме" А я там був у кінці 80-х "Кацапщина" Там українського нічого не залишилось "Прийдуть китайці - наведуть свій порядок Неба"
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31.10.2023 18:39 Ответить
Ну я так скажу, що принаймі в 86-87 роках там було досить багато людей, які пам'ятали, що їхні діди-прадіди родом були з України, немало людей навіть так-сяк розуміли Українську мову.

Можливо - я десь не там служив ( все ж таки невеличкий посьолок Раздольноє - це біля 20 тисяч солдат, і 16 воїнських частин на той період), і в інших місцях сільське господарство було набагато ліпше розвинуте, але якось мені слабо в це віриться!

Про "Незрівнянну" природу Хабаровського краю, і Амурської області, куди ми двічі їздили на пуски ракет, і казати нічого - там дай Бог пару відер картоплі зібрати, і пару мішків гречки! Ну і корівки, якщо Усурійські тигри не не задеруть!
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31.10.2023 18:49 Ответить
Спочатку була мівіна - а вже потім гамбургери ( 4 3 2 1 ).
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31.10.2023 18:30 Ответить
"При том, что экспорт зерна из России исчисляется десятками миллионов тонн, доля России на рынке зерна в Японии осталась практически нулевой (0,5%), - подсчитал эксперт."
Вибачайте, мовою першоджерела.
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31.10.2023 17:16 Ответить
Рибку русня дозволяє самураям ловити в своїх водах...((
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31.10.2023 17:20 Ответить
Самураи,не мните сиськи и забирайте Курилы,пока "вторая армия мира" в Украине увязла.Повод есть.Заодно и Сахалин прихватите-как плату за пользование вашими островами.
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31.10.2023 16:49 Ответить
А навіщо їм Сахалін як плату" "прихвачувать"? Південна половина Сахаліну законно (з1905 року) - японська територія! "Южно-Сахалинск" - це японський "Тиходолинськ" ("Тойохара")
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31.10.2023 17:15 Ответить
Та хай весь Карафуто забирають.І південну і північну його частини.
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31.10.2023 18:02 Ответить
Эти скоты протестов не понимают, надо сразу им в табло, т.е. сбивать и пускай они уже протестуют.
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31.10.2023 16:50 Ответить
Такое ощущение что Курилы Японии не не нужны.... С другой стороны дебилизм путлера (теперь уже дохлого) подтверждает аксиому, что кто не был бы у "руля" рабссеи будет только убивать и грабить при этом свой же народ.
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31.10.2023 17:12 Ответить
Самураи умеют ждать. Зачем им воевать если за них всё сделают ВСУ.
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31.10.2023 18:34 Ответить
есть надежда, что следующий раз перед протестом самураи созреют и применят меч. против лаптеногих варваров.
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31.10.2023 17:07 Ответить
Треба було рішуче шмальнути йому у зад ракетою. До лаптєносців доходить тільки таке.
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31.10.2023 17:12 Ответить
Зрозумів, що максимум топнули ніжкою у відповідь на російське нахабство. Не ті вже самураї, не ті.
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31.10.2023 17:33 Ответить
А навіщо піднімати літаки, паливо витрачати, пілотів турбувати.. хіба не можна просто з землі херанути ракетою з надписом «нехай щастить» і як пошепче, точно більше літати не будуть
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31.10.2023 17:33 Ответить
протест відхилено бо поданий не вірно . протест гелікоптеру подається двома Стінгерами ...
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31.10.2023 19:12 Ответить
Нічого не вчить світ.Збивати негайно потрібно.
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31.10.2023 22:40 Ответить
 
 