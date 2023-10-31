Япония выразила РФ протест из-за нарушения воздушного пространства
Минобороны Японии выразило протест РФ после того, как российский вертолет нарушил воздушное пространство страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Kyodo News.
По данным Минобороны Японии, вероятно, российский вертолет вошел в воздушное пространство Японии во вторник у ее самого северного главного острова Хоккайдо.
Вертолет был замечен в воздушном пространстве над водами у полуострова Немуро на востоке Хоккайдо около 12:44 по местному времени. Воздушные силы Японии подняли истребители в ответ на вторжение.
Из-за этого инцидента Япония выразила России решительный протест.
Издание отмечает, что подобное нарушение вероятно российским вертолетом произошло в марте 2022 года после того, как Япония вместе со многими западными странами начала вводить экономические санкции против России после начала полномасштабной агрессии против Украины.
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(зітхає)
Може тут треба шукати відповідь на нахабство рашки.
Та й взагалі якогось розвиненого сільського господарства не бачив.
Не скажу, що багато там поїздив, але якось на краєвиди споглядав по дорозі в укрепрайони та запасні точки запусків ракет на навчаннях з кунга КШМ-ки - максимум, що бачив - це величезні луки, на яких збирали сіно, і які щороку затоплювала річка "Роздольна" ( а в цьому році вона взагалі наробила там великої біди, особливо в Уссурійську - молодчинка!)
А біля казарми в нас росла яблуня - яблучка були за розміром приблизно як в нас агрус!
Можливо - я десь не там служив ( все ж таки невеличкий посьолок Раздольноє - це біля 20 тисяч солдат, і 16 воїнських частин на той період), і в інших місцях сільське господарство було набагато ліпше розвинуте, але якось мені слабо в це віриться!
Про "Незрівнянну" природу Хабаровського краю, і Амурської області, куди ми двічі їздили на пуски ракет, і казати нічого - там дай Бог пару відер картоплі зібрати, і пару мішків гречки! Ну і корівки, якщо Усурійські тигри не не задеруть!
Вибачайте, мовою першоджерела.