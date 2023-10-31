Конфлікти в Україні та на Близькому Сході мають чіткий зв’язок. США повинні допомагати обом країнам, - Блінкен

США мають одночасно допомагати Україні та Ізраїлю, оскільки ці два конфлікти тісно між собою пов’язані. Йдеться, зокрема, про деструктивну роль Ірану і Росії.

Таку позицію висловив у вівторок під час слухань у Сенаті державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Конфлікти в Україні і на Близькому Сході мають чіткий зв’язок", - наголосив глава американської дипломатії.

Він пояснив, оскільки традиційні канали РФ для забезпечення її військових потреб були перекриті міжнародними санкціями й обмеженнями, вона дедалі більше звертається за допомогою до Ірану. Це означає двосторонній рух, тож Москва пропонує Ірану передові військові технології, які становлять загрозу безпеці Ізраїлю.

"Якщо дозволити Росії перемогти за підтримки Ірану, це підбадьорить і Москву, і Тегеран", - наголосив Блінкен.

Читайте також: Доповіді Остіна та Блінкена в Сенаті США стануть першими маркерами того, чи зможе адміністрація Байдена отримати кошти для України, - WP

Держсекретар також підкреслив, що противники Америки і країн Заходу "визнають, що наші стратегії працюють, і вони продовжують робити все можливе, щоб завадити нам". У цьому зв’язку Блінкен зауважив, що зараз багато хто знову робить ставку на те, що Сполучені Штати втратять об’єднану позицію або відволічуться на внутрішні проблеми. І саме цьому, за його словами, запобігає запит президента Байдена на додаткове фінансування національної безпеки, який передбачає одночасну підтримку як Україні, так і Ізраїлю.

Крім того, за його словами, запит має вирішальне значення, щоб випередити стратегічних конкурентів Америки, таких як КНР, та посилити стримування в інших регіонах. Він також допоможе зменшити вплив наслідків російської війни для продовольчої та енергетичної безпеки у світі і зміцнить внутрішню безпеку для американців у власній країні.

Також читайте: Блінкен закликав ООН засудити атаку бойовиків ХАМАС проти Ізраїлю