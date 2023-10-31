Доповіді Остіна та Блінкена в Сенаті США стануть першими маркерами того, чи зможе адміністрація Байдена отримати кошти для України, - WP

Доповіді міністра оборони США Ллойда Остіна та державного секретаря Ентоні Блінкена в Сенаті США у вівторок, 31 жовтня, стануть першими показниками того, чи зможе Байден отримати підтримку Конгресу щодо виділення коштів для України. Вони повинні розповісти про майбутню стратегію Білого Дому.

Про це пише Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, ці доповіді стануть першим маркером того, чи отримає адміністрація Джо Байдена 106 млрд доларів, з яких понад 61 млрд - на допомогу Україні.

Державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін відповідатимуть на запитання комітету з питань асигнувань Сенату щодо стратегії Білого дому, спрямованої на зміцнення оборони як України, так і Ізраїлю.

"У своїх свідченнях в Сенаті Блінкен та Остін наполягатимуть на необхідності надання допомоги Ізраїлю та Україні, наголошуючи на вирішальному значенні цієї підтримки для просування зовнішньополітичних інтересів США", - додає видання.

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