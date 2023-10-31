Доповіді Остіна та Блінкена в Сенаті США стануть першими маркерами того, чи зможе адміністрація Байдена отримати кошти для України, - WP
Доповіді міністра оборони США Ллойда Остіна та державного секретаря Ентоні Блінкена в Сенаті США у вівторок, 31 жовтня, стануть першими показниками того, чи зможе Байден отримати підтримку Конгресу щодо виділення коштів для України. Вони повинні розповісти про майбутню стратегію Білого Дому.
Про це пише Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначає видання, ці доповіді стануть першим маркером того, чи отримає адміністрація Джо Байдена 106 млрд доларів, з яких понад 61 млрд - на допомогу Україні.
Державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін відповідатимуть на запитання комітету з питань асигнувань Сенату щодо стратегії Білого дому, спрямованої на зміцнення оборони як України, так і Ізраїлю.
"У своїх свідченнях в Сенаті Блінкен та Остін наполягатимуть на необхідності надання допомоги Ізраїлю та Україні, наголошуючи на вирішальному значенні цієї підтримки для просування зовнішньополітичних інтересів США", - додає видання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Грошові потреби бюджету може навіть ЄС закрити, там не так вже й багато треба.
Естственно, ответственные люди хотят услышать как и на что Байден собирается потратить эти миллиарды
Вдачі та наснаги Вам Козаки!
Про що думали ми, коли ходили на вибори?
Тож у мене до вас є одне запитання.
Зараз розноситься теза, що зєля має ввести стан війни замість незрозумілого воєнного стану.
Начебто через це мобілізація є незаконною, та економіка ніяк не перейде на "воєнні рейки".
Чи обгрунтоване це твердження?
1. Якщо Україні офіційно оголосять війну, то у нашої держави будуть підстави у відповідь оголосити війну агресору та ввести стан війни у країні. Тільки у відповідь та з метою захисту від ворога, інакше ніяк.
На сьогодні ворог умисно застосовує термін "сво", щоби спотворити фактичні обставини та уникнути міжнародної відповідальності за військову агресію. До прикладу, якби рфія оголосила війну Україні, то автоматом би була виключена не тільки з Радбезу ООН, а і з ООН взагалі. Та багато інших преференсій рфія би втратила у світі (торгівля нафто- та газопродуктами, рідкоземельними мінералами, постачання обладнання та складових для виробництва озброєнь, зокрема з КНР тощо).
2. За обставин, коли Україні війну не оголошували, а Україна в односторонньому порядку оголосить війну ворогові, то за міжнародним правом Україна автоматично набуде статусу "агресор", а усі держави, інституції та особи, які надаватимуть допомогу Україні, автоматично набудуть статусу посібника (помічника) агресора та спонсора агресії. До України та наших партнерів за ініціативою ворога будуть застосовані санкції як до агресора, який розвязав війну.
Тому у рфії - "сво", а у нас - "воєнний стан, з метою захисту від збройної агресії". До речі, у 2014 та у 2015 виникало питання оголошення війни, проте тоді політична влада під тиском міжнародних партнерів відмовилася від цього за вказаних вище агрументів.
Тільки після оголошення "війни" можливо ввести в державі статус "війна" та вживати відповідні заходи. Якщо гарант прийме рішення про оголошення війни, то він автоматично за міжнародним правом і звичаями війни набуде статусу "агресора", до нього будуть вжиті відповідні заходи з боку світових інституцій та держав. До того ж у нас парламентсько-президентська форма, тому таке рішення гаранта має бути підтримано ВРУ конституційною більшістю. Без офіційної підтримки парламенту таке рішення гаранта порожній звук.
3. Питання "мобілізації" та "статусу економіки" за умов воєнного стану врегульовано чинним законодавством, самостійно гарант змінити ці правила не в змозі - тільки через ВРУ. Щоправда, певні уточнення в межах чинного законодавства може піднормативними актами врегулювати Уряд, а стосовно питань мобілізації - за пропозиціями МО України та тільки в межах чинного законодавства.
Стосовно умов, порядку, підстав проведення мобілзації за умов воєнного стану та відповідальності є у Вікі розяснення
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
Термін "війна" однією з ключових умов передбачає активні та системні бойові дії (напад) на території супротивника (до них не належать точкові ракетно-дронові удари та диверсії стосовно зконних цілей - військових обєктів та осіб, що безпосередно причетні до агресії). За концепцією, яку проводить військово-поліітичне керівництво, та яку повністю підтримують наші Західні партнери, жодним чином не передбачається ведення ЗСУ системних активних бойових дій на території ворога - виключно на території України та з метою відвернення/запобігання агресії - точково (не системно) на території ворога.
З огляду на вказане, а також на доповіді Блінкена та Остіна у Сенаті та Конгресі США, вимоги сенаторів до порядку та умов надання США допомоги нам, у мене є великі сумніви, що в Україні буде запроваджено стан "війна"
Як ввказав вище, є всі правові підстави для регулювання економіки в "ручному режимі" за умов воєнного стану, який передбачає обмеження певних конституційних прав і свобод на час його дії.
Якось так. Гарного дня
Ситуація також ускладнюється тим, що воєнний стан регулюється Законом "Про правовий режим воєнного стану", в той час як "стан війни" де-факто не регулюється ніяким нормативним документом. Оголосивши його, за Конституцією, у разі акту збройної агресії (не загрози агресії, коли, за Конституцією, треба вводити воєнний стан), країна потрапляє у "юридичний вакуум", коли права і повноваження всіх структур нічим не визначені.
Російська дезінформаційна кампанія, власне, і оперує статтею 106, п. 19 "вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України" згідно з якою зєля нібито зобов'язаний ввести стан війни. І ще нібито не має права продовжувати дію воєнного стану, тому що нічого не сказано в Законі про можливості та засади його продовження.
Була у мене сутичка з російським інфлюенсером, яку я фактично програв. Тому що він добре знав увесь ланцюг, який я вимушений був розмотувати на ходу. Ледь витягнув з нього цю колізію в нашому законодавстві: стан війни ніякими законами не регулюється, на відміну від воєнного стану.
Чинним законодавством поняття та статус "війна" не врегульований, оскільки Україна, набувши незалежність у 1991 році, завжди та системно проголошувала курс на мир та мирне врегулювання усіх міжнародних відносин, що знаходило підтримку Заходу та нам потрохи надавали різноманітну допомогу, а також обіцяли надати за певних умов і часу місце в ЄС та НАТО
Якби Україна почала би опрацьовувати та намагатися прийняти законодавство щодо врегулювання статусу "війни" (а це у першу чергу стосується порушення прав людини, врегульованих Загальною декларацією прав людини (ООН, 1948), Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (ООН, 1950), Єврепейською конвенцією з прав людини (1950), то такі законопроєкти однозначно були б неприйнятними для Венеційською комісії, країн ЄС та США. А ми, прагнучи бути в ЄС, зобовязалися враховувати та виконувати усі рекомендації Венеційки.
До того ж такі кроки насампреред були б підтримані рфією, щоби у подальшому виставити Україну як агресора у світі та терориста, посилаючись на врегулювання питань війни у нашому національному законодавстві. До речі, саме з подачі рфії у 2015 та 2017 були спроби окремими прорашистсьткими групами внести зміни в законодавство в цій частині, натомість завдяки США та Європейських партнерів такі спроби були припинені.
Саме з цих причин у законодавстві не врегульовано стан "війна", а за допомоги, у т.ч. Західних партнерів, хитро прописано "воєнний стан", з урахуванням подій з березня 2014 року та подальшої агресії рфії стосовно України. Таке влаштувало Венгеційку, США, Європу, не надає підстав для визнання України у світі, яка пропагує та статсно оформлює "війну", "збройну агресію", а от обмеження конституійних прав і свобод, вимоги до економіки за умов "воєнного стану - як за умов фактичної війни, яка насправді у нас відбувається та яку веде рфія проти нас.
Наративи щодо незрозумілості та ніби то правової невизначеності "воєнного стану", начебто "незаконної діяльності ТЦК та СП" і "мобілізації", необгрунтованості надання Україні воєнної допомоги та підтримки США та західними партнерами, звинувачення Заходу у розвязуванні та веденні війні - це суто рашистські кацапські наративи, спрямовані на приховування рашистської збройної необгрунтованої та немотивованої агресії, вбиства мирних, втягування України у статус "війна", щоби виставити нашу державу агресором, який повинен переслідуватися міжнародними інституціями, припинення надання нам допомоги Заходом.
На мою думку, наведені наративи знову ж таки з подачі рфії намагаються просунути.
І от як з цим боротись? Якщо виявляється, що законодавчо розробляти правовий режим стану війни ми теж не можемо через порушення цим низки вищенаведених міжнародних документів.
Упевнений, що як тільки Україна оголосить війну - уся міжнародна допомога миттєво припиниться, а у Радбезі ООН будуть розглядати подання рфії про визнання нашої держави "агресором" та "міжнародним терористом".
Не зеля придумав ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" ( 2015), нехай не ображається, але йому та його радникам просто би не вистачило на це мізків, а ураховуючи його оманський досвід, дякувати Богові, що не ввели в законодавство поняття "війна".
Воєнний стан народився у муках за допомоги Західних партнерів, статусно підтриманий Венеційкою. Його основна стратегічна риса - комплекс визначених національним законодавством заходів (мобілізація, виробництво озброєння, адміністративне військое управління, економіка), спрямованих на відбиття зовнішньої збройної агресії. Кацапам це завжди було та є як серпом по яйках
Пункт 19 статті 106 Конституції України щодо "подання про оголошення війни" носить по факту декларативний характер та прийнятий ще 1996 році, задовго до 2014 (остання редакція - ЗУ від 21.02.2014).
Події з березня 2014 року багато чого уточнили у законодавстві та внаслідок цього народився ЗУ "Про правовий режим воєнного стану", який, як я зазначив вище, дає державі усі можливості захищатися від збройної агресії, а нашим партнерам на законних підставах надавати нам допомогу. Захід такий правовий статус повністю влаштовує. Це статус не влаштовує тільки агресорів - рашистів. Причини вказав вище
Наразі, як я вже сказав, за статус "війна" та за "оголошення війни" Україна вживати заходи не буде, бо ми не агресори (а якщо ми оголосимо сьогодні війну кацапам, які напали на нас, то ми автоматично станемо агресорами), а у Заходу є всі правові підстави і можливості нас захищати, підтримувати та допомагати.
Взагалі з коментарів на Цензорі бачу, що ті 73% таки реальні. Дуже легко забити баки нашим співвітчизникам, особливо для хитрої русні. Та виставити агресором, що русня прямо тут із легкістю робить.
Це проблема. Бо прийде зєля-2 з ще більшими обіцянками та із суперпатріотичною позицією (в т.ч. зобов'язанням нарешті назвати війну війною, на радість більшості) - і його таки оберуть.
Головна проблема діючого політичного керівництва - відсутність політичного досвіду. У тому числі відсутність досвіду з відбору та підбору кадрів на топ-посади. Плюс війна - тут також відсутність будь-якого досвіду.
За таких умов усіляки люсі, подоляки для них є богами, а насправді - маніпулятори. Також працює фактор жополизтва. А це у сукупності - біда для держави.
Тільки професійна та досвідчена, перевірена у реальних справах людина може дати реальний результат. А відосики, вибачте, до дупи, чиста ширма.
Дякувати Богові за Залужного - на своєму місці чоловік. Підібрав собі команду. Робить результат. Дякувати за опозицію, у тому числі за ПП, які не дають змоги розслабитися, зрадити, у т.ч. на дурняк.
Вата, на жаль, зажди була, є та буде. Біда наших людей - поверховість, лінь зробити глибокий аналіз, подумати. От і маємо 73%. Будемо сподіватися, що часи змінюються та люди змінюються разом із ними.
На мою думку, на Цензорі є значна кількість коментаторів, які керуються ведмедчуком, портновим, люсею, гру та фсб рфії, були лахтинські, ольгінські - пропаганда реальна зброя.
На щастя, вони часто "паляться" завдяки патріотам. Бутусов добру справу робить, що дає майданчик усім без винятку. Люди починають сумніватися, думати, аналізувати, а не тупо вірити у "хероя серіялу" та кацапським нааративам А це добре, люди усвідомлюють, переконуються. люся у приклад.
Я бачу багатьох з 73%, хто не тільки просто сумнівається, а визнає свою помилку 2019.
Головне, щоби патріоти не здавалися та боролися за Україну. Тоді усе буде Україна
Тут правило "ти послав - ти програв".
Якщо на маніпуляцією відповідати "пішов ти, російський бот" - ви нічого не доб'єтесь, крім чергового підтвердження правоти бота і "неправоти" власної. "Юпитер, ты сердишься - значит, ты не прав". Це так працює.
Тому і думаю, як відповідати на закиди щодо необхідності стану війни.
Не всі, хто закидає цю думку, боти. Є і звичайні співвітчизники, які піддались цій хитрій (без сумніву, попрацювали фахові юристи русні) маніпуляції.
Згоден - це ознака кацапа, але мудрі професійні боти кацапи у таку гру не грають - у них інша мета та завдання - схилити, посіяти сумнів, переконати, набитися у друзі, є й такі. Вони вчаться завжди та вміють багато. На сайті тримаються довго, особливо від толікашарія, ведмедчука. Цікаво їх слухати, вивчати, аналізувати, як змінюються їхні посили, думка. Та робити висновки. Гарний експірієнс.
Ви праві - багато людей живуть емоціями, у тому числі від усіх тягарів війни, сайт для них можливість самовиразитися, це теж добре. Свобода слова та дукмки (в межах закону ) - завжди стимул для прогресу.
Під час війни психіка у людей надто вразлива, армія пропаганди у нас, на жаль, відсутня. Але вона життєво необхідна, щоби правильно зорінтувати людей, допомгти їм розібратися. г+г та інші це не пропаганда, а пародія, в яку вже мало хто вірить
А для хамства є гарні ліки та маркери - здоровий сарказм.
Русня не тупа, зовсім. Там багато розумних, освічених людей. Плюс у них генетично обумовлений талант до маніпуляцій та тролінгу (знаю з досвіду особистого тривалого контакту з етнічними росіянами). Недооцінювати їх - то велика помилка з нашого боку. Вони часто приймають неадекватні рішення, така вже в них вада, на щастя наше. Та це не скасовує наявність у них такого інструменту, як розум.
А сарказм - так, головна моя зброя. Іноді трапляється, що і доводить супротивника до того стану, який він сам хотів викликати у нас.
Русня, на мою думку, самі небезпечні вороги у світі. Недооцінив ворога, розслабився, починаєш вважати ворога за дурня - програв, загинув.
Певно, крім Українців, мало хто у світі зміг би реально протистояти русні у війні. Вихована тисячоріччями підлість, нічим не обумовлена звіряча агресія, абсолютна неприхотливість основної маси населення до побутових умов, мінімальні потреби, стара військова школа, заснована на незважанні на втрати, патологічна брехливість та маніпуляції, безкоштовних людський, природній ресурси- дуже серойзна зброя.
Мої британські та американські знайомі, люди добре обізнані у бойових діях та їх веденні, щиро вражені та здивовані тим, як Українці воюють із руснею. Визнають, що сумніваються, чи змогли би вони так, чи пересилили б себе психологічно у першу чергу.
Ну, як є.
Головне зараз, як для мене - це давати контраргументацію на спроби маніпуляцій.
Деякі з них:
Зверніть увагу на кількість лайків цих коментарів.
У справі з'явився дуже цікавий поворот.
https://censor.net/ua/comments/locate/3459211/01921295-9e0b-7389-a06b-41f3b64ce777
Дійсно, НДУ Арістов та Радіна подали такий проєкт ЗУ, проте після консультацій, у т.ч. із Західними партнерами з досліджених нами із Вами вище підстав, цей проєкт був видалений.
Мотивація та сам законопроєкт - подібні дії ВРУ та гаранта свідчитимуть про агресію саме України, адже росія війни не оголошувала та жодних дій до війни не вживала, якби це цинічно не виглядало - у кацапів сво, а не війна.
Будь-яке рішення України щодо визначення сьогодні правового статусу "війна" та повязаних із цим процесів, у т.ч. у правовому полі, буде подано росією Світові як агресія з боку саме України
Кацапи просто зі штанів вистрибують, щоби України ввела у правовий обіг термін "війна"
Із решта із Вами згоден, у т.ч. у Ваших дискусіях із опонентами.
Більшість просто не розуміють суті того, що відбувається, а кацапи це використовують, вони дуже підступні та хитрі, ведуться на їхні наративи навіть завзяті патріоти України
Чомусь цей скасований законопроєкт про стан війни сплив тільки зараз. Не вірю, що русня не знала про нього раніше. Значить, притримували під якісь обставини/операції.
Протидіяти цьому важко. По-перше, за нормами Конституції дійсно час оголошувати війну. По-друге, у міжнародному праві, наскільки пам'ятаю, є норма, що якщо напад вже стався, держава має право оголосити війну. Але русня вміє грати на тонкостях, і я не сумніваюсь, що викрутить факти таким чином, що це ми почали перші. Перед 24.02 вони визнали ордло, і будь-який обстріл їх території можна було б трактувати як напад на союзника росії. Або ще якось так. Короче, слизький шлях, на який ставати ніяк не можна. Та багато хто цього не розуміє.
Кацапи все ж більш раціональні. Вони не кричать про незаконність мобілізації у себе, та поміж собою називають війну війною, а не якимось мутним "сво". Вони чудово чують, що їм вигідно, а що - ні. На відміну від більшості наших співвітчизників.
У руснявих спеців нова темка з'явилась: https://timeze2019.blogspot.com/2024/04/blog-post_16.html
Зокрема по запропонованому вище "шляху виходу з кризи", який можуть невдовзі почати просувати масово, цікаво питання, як на це відповідати правильно?
Теоретично, референдум є прямим народовладдям, але за Законом "Про всеукраїнський референдум":
Стаття 16. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою. Президент України проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо його ініційовано з додержанням встановлених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією України вимог щодо організації і порядку проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, а також щодо предмета і питання референдуму.
Тобто робити всеукраїнські референдуми (а саме на них, не на місцевих референдумах, можна міняти закони та Конституцію) в обхід Президента - це незаконно.
А русня каже, що для прийняття законів України і Конституції народу не потрібні ні Верховна Рада ні президент, посилаючись на висновок КС, де, між іншим, написано, що
Правове регулювання порядку здійснення безпосередньої демократії, зокрема референдуму, спрямоване на те, щоб поєднати ці форми із способами та засобами, які характеризують представницьку демократію, взаємодоповнити їх, але не зробити конфліктними з можливою підміною парламенту референдумом (чи навпаки).
Ось цю підміну якраз і пропонує русня. Посилаючись на документ, де ця підміна заборонена прямо.
Зухвалість - друге щастя.
Йди до Подоляка за премією за винахідливість.
Україні вкрай потрібна збільшена військова допомога партнерів, очікуємо порозуміння Держдепу з сенаторами та двопартійної підтримки схвалення військової допомоги Україні голосуванням Конгресу США.
https://signalscv.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/10/30133844/rep._garcia_ukraine_white_paper.pdf
President Biden and Secretary Austin must provide Congress with a list of weapons that have not been sent to Ukraine but would be effective in altering the current stalemate. The administration's current slow-drip policy has only prolonged Ukraine's suffering, and it is the responsibility of Congress to play a role in deciding what additional capabilities should be offered to Ukraine
"крапельна політика лише продовжила страждання України"
І унікуми вже встигли шампусік відкрити від радості...
Як занурились українці у теплу ванну, так і не хочуть вилазити.
З вірою у диво: корупція сама пропаде, США пожаліють нас і дадуть 60 лярдів ... блд
скоротили термін з безстрокового на 1 жовтня 2023, та не використали (адміністрація) за весь час
а під кінець терміну лендліза та бюджету, ще й допомогли зняти спікера
початковий лендліз від республіканців до початку війни
з бестроковим терміном дії
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74
підтриманий демократами після початку війни
з фіксованим строком до 1 жовтня 2023
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74
Довідка про лендліз - перед підписанням президентом
Доходи США = 0. Україна не платить за оренду
Витрати США = ремонт та заміщення техніки порахувати не можливо. Україна за це не платить
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf
Петиція набрала 25тис, ще коли лендліз діяв
https://petition.president.gov.ua/petition/196764
Республіканці знову намагаються допомогти Україні, та подовжити лендліз
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
Вот например требования республиканцев
секция
PART VIII: REASONABLE AND RATIONAL CONDITIONS NEEDED
TO SUPPORT ADDITIONAL INVESTMENTS IN UKRAINE
https://signalscv.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/10/30133844/rep._garcia_ukraine_white_paper.pdf
Они четко сказали, что за победу Украины, но хотят знать, что для этого делает Белый Дом
и задают 12 вопросов
1. какая стратегия победы? т.к. "будем сколько нужно" это не про победу
2. какая будет цена победы?
3. регулярные отчеты перед Конгрессом с причинно-следственными связями, как пример:
Конгресс дал денег и лендлиз, но контрнаступление не привело к успеху
4. объяснить какое оружие передали, какое не передали. и какое можно передать, чтобы изменить текущий тупик на победу
5. какое оружие стоит передать, чтобы выйти из тупика. прекратить "капельную" передачу оружия
6. Что случится если США прекратят поддержку
7. отчитаться о наложенны санкциях, и как они работают
8. США + НАТО должны наложить санкции на нефть, зерно, и редкоземельные материалы
9. объяснить, что запрашиваемые ресурсы достаточные для победы
10. какая договоренность по Крыму
11. полный отчет по предоставленному и использованному оружию
12. что помощь Украине не повлияет на помощь Израилю та Тайваню
в принципе адекватные вопросы, что нужно для победы, сколько это будет стоить
A classified venue is sufficient for this discussion.
10. Чи мають США та Україна вирівнювання цілей місії щодо Криму? Чи вважають США бажання України повернути Крим реалістичним?
Для цієї дискусії достатньо засекреченого місця.
Вимоги поміркованої частини республіканців виклав сенатор Майк Гарсіа. Ось основні його тези:
1. Президенти Байден та Зеленський повинні надати Конгресу"Стратегією перемоги". Прості заяви "ми з вами поки не переможемо" або "ми маємо перемогти" це не стратегія перемоги. Ці оцінки не повинні бути точними, але ми повинні розуміти кінцеву мету та критерії завершення війни.
2. Яка очікувана вартість виконання стратегії перемоги? Вибіркове розкриття інформації та додаткові запити в середньому по 12 мільярдів доларів на місяць неприйнятні.
3. Президент Байден і міністр Остін повинні чітко інформувати американський народ про перебіг війни в Україні. Це включає інформування громадськості про прогрес досягнутий Україною на сьогоднішній день, причинні фактори знаходження нинішнього патового стану, а також надання оновленої інформації про стан "весняного контрнаступу".
4. Байден і Остін повинні пояснити, чому потрібні майбутні американські інвестиції. Це включає пояснення того, яка зброя відправляється і як ця конкретна зброя допоможе виграти війну, а не просто продовжити її постачання. Крім того, важливо отримати оцінку того, яка зброя не була відправлена, але могла б змінити траєкторію війни до сьогодні.
5. Байден і Остін повинні надати Конгресу список озброєнь, які ще не були відправлені в Україну, але могли б ефективно змінити патову ситуацію, що склалася. Нинішня політика адміністрації лише продовжує страждання України, і Конгрес зобов'язаний зіграти свою роль у прийнятті рішення про те, які додаткові можливості мають бути запропоновані Україні.
6. Байден та Остін повинні пояснити, що станеться, якщо американські інвестиції в Україну припиняться. Чи віримо ми, що країни ЄС та НАТО також відмовляться від цих зусиль? Чи зможе Україна вижити та перемогти? Якщо ні, то чому?
7. Казначейство та Міністерство торгівлі США повинні звітувати перед Конгресом про рівень виконання та дотримання вже затверджених санкцій проти Росії. Ніхто не надає Конгресу регулярну та детальну інформацію про існуючі санкції.
8. США та всі члени НАТО повинні ухвалити повномасштабну санкційну політику щодо Росії, що включає ВСІ види нафти, зерно та рідкоземельні мінерали. Ці три найважливіших експортних товару нині не піддаються істотному впливу глобальних санкцій, але вони становлять основну частину експортних доходів Росії.
9. Президент Байден і міністр Остін повинні дати чітке пояснення, чому ресурси, які запитуються, - це саме те, що потрібно Україні.
10. Чи збігаються цілі США та України щодо Криму? Чи вважають США реалістичним бажання України повернути Крим? Для цього обговорення було вкрай засекреченим майданчиком.
11. Байден і Зеленський повинні продовжувати надавати Конгресу повний звіт, наскільки це можливо, про системи озброєнь, які були відправлені та використані на сьогодні.
12. Байден повинен надати зобов'язання та докази того, що його адміністрація не ставить під загрозу графік та вартість критично важливих внутрішніх програм озброєнь або зобов'язання, які ми взяли на себе за тайванськими програмами FMS та ізраїльськими програмами FMF. Ми не можемо канібалізувати потенціал наших власних можливостей - чи інші наші потреби у стратегічному партнерстві - для виконання зобов'язань перед Україною.
***************
Якщо це концентрована позиція більшої частини респів-конгресменів - то це "перемога". ІМНО