У Байдена тиснутимуть на Конгрес США для негайного виділення допомоги Україні, - Associated Press

Міністр оборони США Ллойд Остін та державний секретар Ентоні Блінкен у вівторок 31 жовтня під час слухання у Сенаті будуть доводити, що Сполучені Штати повинні негайно виділити допомогу Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це пов’язано з тим, що запит адміністрації на фінансову допомогу у розмірі 105 млрд доларів для Ізраїлю та України вже зіткнувся із перешкодами у розділеному Конгресі.

Секретарі кабінету президента США Джо Байдена виступатимуть за підтримку іноземної допомоги перед "переважно дружньою аудиторією" в Сенаті, де більшість демократів і республіканців підтримують об'єднання допомоги цим двом країнам.

Водночас агентство зазначає, що надання фіндопомоги стикається з більшими опором в очолюваній республіканцями Палаті представників, де новий спікер Майк Джонсон запропонував урізати допомогу Україні та зосередитися лише на Ізраїлі.

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Значно урізана пропозиція Палати представників щодо виділення 14 млрд доларів отримала опір серед демократів у Сенаті та чинить тиск на республіканців, які підтримують допомогу Україні, але також розуміють зростаюче занепокоєння з цього приводу в їхній партії.

Різні підходи сигналізують про майбутні проблеми для допомоги, оскільки обидві країни беруть участь у довготривалих, визначальних конфліктах, які, на думку Байдена і багатьох американських законодавців, можуть мати фундаментальні наслідки для решти світу, додає AP.