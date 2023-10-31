Доклады Остина и Блинкена в Сенате США станут первыми маркерами того, сможет ли администрация Байдена получить средства для Украины, - WP

Доклады министра обороны США Ллойда Остина и государственного секретаря Энтони Блинкена в Сенате США во вторник, 31 октября, станут первыми показателями того, сможет ли Байден получить поддержку Конгресса по выделению средств для Украины. Они должны рассказать о будущей стратегии Белого Дома.

Об этом пишет Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, эти доклады станут первым маркером того, получит ли администрация Джо Байдена 106 млрд долларов, из которых более 61 млрд – на помощь Украине.

Государственный секретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин будут отвечать на вопросы комитета по ассигнованиям Сената по стратегии Белого дома, направленной на укрепление обороны как Украины, так и Израиля.

"В своих свидетельствах в Сенате Блинкен и Остин будут настаивать на необходимости оказания помощи Израилю и Украине, отмечая решающее значение этой поддержки для продвижения внешнеполитических интересов США", - добавляет издание.

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