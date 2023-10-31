Рашисти обстріляли Велетенське на Херсонщині, поранено жінку

Окупаційні війська атакували Велетенське Білозерської громади на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, постраждала 82-річна жителька, яка перебувала на подвірʼї будинку.

"У жінки вибухова травма та уламкове поранення руки. ЇЇ стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Після надання меддопомоги від госпіталізації потерпіла відмовилася", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ввечері 30 жовтня окупанти вдарили по Велетенському Херсонської області, одна людина дістала поранення. ФОТО