Рашисти обстріляли Велетенське на Херсонщині, поранено жінку
Окупаційні війська атакували Велетенське Білозерської громади на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, постраждала 82-річна жителька, яка перебувала на подвірʼї будинку.
"У жінки вибухова травма та уламкове поранення руки. ЇЇ стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Після надання меддопомоги від госпіталізації потерпіла відмовилася", - йдеться у повідомленні.
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