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Рашисти обстріляли Велетенське на Херсонщині, поранено жінку

херсонщина

Окупаційні війська атакували Велетенське Білозерської громади на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА. 

Як зазначається, постраждала 82-річна жителька, яка перебувала на подвірʼї будинку.

"У жінки вибухова травма та уламкове поранення руки. ЇЇ стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Після надання меддопомоги від госпіталізації потерпіла відмовилася", - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ввечері 30 жовтня окупанти вдарили по Велетенському Херсонської області, одна людина дістала поранення. ФОТО

Автор: 

обстріл (29082) Херсонська область (5871)


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