Командувач ПС Олещук підтвердив знищення новітнього корабля рф у Керчі
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські військові потопили один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту рф– носій крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Миколи Олещука.
У дописі Олещук зазначив: "Підтверджую", таким чином підтвердивши свої сподівання, висловлені у попередньому дописі про те, що ще один російський плавзасіб міг піти "услід за "Москвою".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Збройні сили України (ЗСУ) 4 листопада завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.
Топ коментарі
+36 Анатолий К #427424
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+28 Amber
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+21 KAISERWALD
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СРОЧНО! The New York Times о Залужном и Хоренко, POLITICO о Зеленском и переговорах
Генералів нормальних майже не лишилось. Всіх звільняють. Бо ЗЕ сциться.
але ж зебуїнів більше , вони не розуміють
можливо це допомога сектантів, до яких ходив Зе, допомагають зомбувати ідіотів.
У нас під час війни вже загартувалася хороша зв'язка і середнього командного складу, і бійців, які можуть і натовців зараз навчати.
Зрозуміло, що залишився совок і ******** на своїх посадах, але всьому свій час
але русня злила фотки
@HRskiy
·
59 хв
Поліцейське свавілля....
Лише вчора я викладав пост про розбудову поліцейської держави під час війни. І тут як підтвердження цьому ця кричуща історія.
У Києві поліцейський побив військового, який отримав важке поранення прямо у відділку поліції, жоден з присутніх поліцейських
https://twitter.com/i/status/1721046512896033241
А Сергій, після поранення, був направлений на військову лікувальну комісію (ВЛК) в місто Київ. Після проходження комісії Сергій направився на вокзал де був затриманий поліцейськими за.. (УВАГА!) порушення комендантської години !!!
Це при тому, що у нього в
руках був квиток на поїзд, висновок ВЛК і військовий квиток!!!
Його побили в Шевченківському районому відділку поліції. Після чого відпустили.
Сергій повернувся в сектор бойових дій з важким струсом мозку і багатьма іншими ознаками побиття і зараз знаходиться в лікарні міста
Балаклія, куди вже дзвонили з Києва і просили не оформляти травми.
Дякувати лікарям, вони відмовились від злочину.
На фронті воїн на смерть бʼється з російським окупантом, а далеко в тилу, в столиці України його лупить поліцейський за порушення комендантської години.
Масні самовдоволені морди з однаковими бородами після барбер-шопа, вони навіть не помічають війну.
але саме з цим відділком поліції треба розбиратися. Здається там засіли ждуни.
Мене навіть один раз напідпитку та ще й із ножем патруль затримував. У відділі терпляче вислуховували мої філософські "рассуждения про жизнь" поки комбат не приїхав. Максимум знущань - це що курити заборонили у відділі. Причому ходив там спокійно. Інший же "пасажир" у цей час у клітці сидів
Я до чого веду - військові їм мало цікаві і вони самі раді якнайшвидше їх позбутися