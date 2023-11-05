Командувач ПС Олещук підтвердив знищення новітнього корабля рф у Керчі

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські військові потопили один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту рф– носій крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Миколи Олещука.

У дописі Олещук зазначив: "Підтверджую", таким чином підтвердивши свої сподівання, висловлені у попередньому дописі про те, що ще один російський плавзасіб міг піти "услід за "Москвою".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Збройні сили України (ЗСУ) 4 листопада завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.