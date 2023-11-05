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Новини Війна
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Командувач ПС Олещук підтвердив знищення новітнього корабля рф у Керчі

удар,керч,ракети

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські військові потопили один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту рф– носій крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Миколи Олещука.

У дописі Олещук зазначив: "Підтверджую", таким чином підтвердивши свої сподівання, висловлені у попередньому дописі про те, що ще один російський плавзасіб міг піти "услід за "Москвою".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пошкоджено корабель у сухому доці, - російське міноборони визнало ураження військового корабля в Керчі

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Збройні сили України (ЗСУ) 4 листопада завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.

Автор: 

Керч (193) Повітряні сили (2772) Олещук Микола (109)


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Топ коментарі
+36
Роботу агресору полегчують не заяви Головнокомандувача, а реальні дії Верховного і його антимайданної комнди, яка до цього часу не налагодила випуск безпілотників,снарядів, ракет та РЕБ, продовжують "Велике крадівництво", крадуть, ніби живуть останні дні, відпочивають на найкращих курортах їх діти і сім'ї... чи вони думають, що світ цього не бачить?
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05.11.2023 09:00 Відповісти
+28
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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05.11.2023 08:52 Відповісти
+21
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05.11.2023 09:16 Відповісти
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...."міг піти" чи пішов?
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05.11.2023 08:52 Відповісти
Прочитай уважно текст.
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05.11.2023 09:04 Відповісти
А що там читати? Пишуть, що взагалі корабель у сухому доці стояв. То яким чином він міг піти на дно?
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05.11.2023 09:19 Відповісти
Радять тобі уважно почитати текст. Про дно там нічого немає.
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05.11.2023 09:51 Відповісти
...українські військові потопили...
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05.11.2023 16:59 Відповісти
про "потопили" в цій новині журнаглисти, як завжди додумали і дописали самі (бо дурні). а корабель пішов вслід за мАААААААААсквою НА КУЙ, а не на дно! і командувач підтвердив, що корабель пішов вслід за мАААААААААсквою НА КУЙ, а не на дно.
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05.11.2023 10:56 Відповісти
Місцеві з Керчі пишуть, що корабель стояв під час враження не в доці, а біля стіни. Головне, що після попадання він дуже довго і інтенсивно горів.
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05.11.2023 11:00 Відповісти
Мацкву взагалі-то потопили, розумнику.
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05.11.2023 17:07 Відповісти
До речі, купи собі нову клаву, в тебе літера А заїдає. І подивись сюди,

Що тобі ще неясно?
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05.11.2023 19:52 Відповісти
услід за кораблем москва - означає більш не плаває. ти книжки не читав, не знаєш, що таке переносне значення?
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06.11.2023 08:15 Відповісти
Я не тикаю незнайомої людині, чи в Мурзілках про це не пишуть? До речі читати більше треба - у втратах кораблів знищених +1 немає
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06.11.2023 10:38 Відповісти
тю, ну у колхозників завжди так, коли аргументів немає - школярика обідили
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08.11.2023 10:50 Відповісти
"...ще один російський плавзасіб міг піти "услід за "Москвою". (с)
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05.11.2023 10:30 Відповісти
"підтвердивши свої сподівання, висловлені у попередньому дописі"
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06.11.2023 06:38 Відповісти
бо первинний вислів був у минулом, предположення. воно повторене ще раз тут
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06.11.2023 08:17 Відповісти
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05.11.2023 09:16 Відповісти
1-е повідомлення від командувача казало, що "міг піти", а потім з'явилось підтвердження, що ВСЕ-ТАКИ ПІШОВ! і наступним повідомлення командувач підтвердив! що ще неясно?
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05.11.2023 10:57 Відповісти
...українські військові потопили...
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05.11.2023 17:03 Відповісти
Підтвердження чого, що міг піти, чи пішов? То що блогери можуть нести маячню заради хайпу ніхто не сумнівається. Такая у них работа-) Чекаємо більш надійного підтвердження.
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05.11.2023 22:43 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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05.11.2023 08:52 Відповісти
КРОТЫ ОПУ ВіДЧИТУЮТЬ ЗАЛУЖНОГО
https://www.youtube.com/watch?v=AdgvTneZt1o https://www.youtube.com/watch?v=AdgvTneZt1o

СРОЧНО! The New York Times о Залужном и Хоренко, POLITICO о Зеленском и переговорах

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05.11.2023 08:52 Відповісти
Роботу агресору полегчують не заяви Головнокомандувача, а реальні дії Верховного і його антимайданної комнди, яка до цього часу не налагодила випуск безпілотників,снарядів, ракет та РЕБ, продовжують "Велике крадівництво", крадуть, ніби живуть останні дні, відпочивають на найкращих курортах їх діти і сім'ї... чи вони думають, що світ цього не бачить?
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05.11.2023 09:00 Відповісти
так саме для того вони туди і йшли-а мудрий нарід папріколу їм допоміг...
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05.11.2023 09:03 Відповісти
Навіщо ви це тут викидаєте? На російській мові це не факт,а фейк
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05.11.2023 09:25 Відповісти
це переклад видань у США - Рашкін ненависник російського , послухайте його діалоги з Айдером Муждабаєвим . Доречі він частий гість Марафону Єрмака - добре хоч вже туди кличуть його а не Трампістів
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05.11.2023 10:00 Відповісти
ваш підтрімувач новонароджений на цензорі - так ботики?
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05.11.2023 10:02 Відповісти
Ви майте кордони поваги, вдома можете і ботами бути і ким завгодно. Мене не цікавить матеріал на російській мові. Я вам це без образ написала. Сміття від різних видів інформаційної війни не сприймаю, сама ще взмозі думати.
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05.11.2023 10:37 Відповісти
Ну то добре - почитайте ці видання англійською . Наші прибічники України в США в основному бувші з есесесерерії говорять російською . А інформаційноївійни не треба цуратися ,якщо мізки є. Я ,наприклад, дивлюся Скабєву й Соло"я- не довго ,не часто, але треба знати ...
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05.11.2023 10:45 Відповісти
На шикуванні вбили найкращого артилериста.
Генералів нормальних майже не лишилось. Всіх звільняють. Бо ЗЕ сциться.
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05.11.2023 09:03 Відповісти
Так змініть йому памперс,а заодно і його. Кому потрібний "писяющий "мальчик
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05.11.2023 09:06 Відповісти
якщо чесно то він заробив не не одне довічне
але ж зебуїнів більше , вони не розуміють
можливо це допомога сектантів, до яких ходив Зе, допомагають зомбувати ідіотів.
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05.11.2023 09:14 Відповісти
там загинуло декілька десятків найкращих військових-бо якісь дебіли знов зібрали їх у одному місці для нагородження і це прифронтове село-а от чи навмисно це було зроблене та хто навів ось це питання...
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05.11.2023 09:06 Відповісти
Мало того, що на плацу всіх вишикували як на стрільбищі так ще й чекали, коли його високість комбат приїде.
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05.11.2023 09:11 Відповісти
так від початку було відомо що там комбат дебіл-то він себе і оточив подібними до себе...
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05.11.2023 09:14 Відповісти
Те що він дебіл, то така справа - у нас при владі 90% таких. Але те, що сталося - це щонайменше "преступная халатность, которая привела к гибели больше трех людей" та ще в умовах воєнного часу. Я там у кодексі кримінальному мало розбираюся, але там від 7 років точно має бути
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05.11.2023 09:20 Відповісти
то не така справа-бо якщо дебіли будуть призначати дебілів й надалі,то такі та гірші речі будуть відбуватись й надалі...
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05.11.2023 09:25 Відповісти
Що пропонуєте? Ось які реальні кроки крім популізму, що пропонуєте? Коли перед війною в одних клістрони їдуть у напрямку до жіночого статевого органу, а інші коли кацапські танки вже на кордоні всім радять на шашлики їхати

У нас під час війни вже загартувалася хороша зв'язка і середнього командного складу, і бійців, які можуть і натовців зараз навчати.

Зрозуміло, що залишився совок і ******** на своїх посадах, але всьому свій час
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05.11.2023 09:40 Відповісти
а з якого часу стало писати про злочин який намагались приховати популізмом??? доречі приховування злочину-це теж злочин...
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05.11.2023 09:44 Відповісти
Ви вже популізмом займаєтеся. Я написав у коментарі, що ви пропонуєте для запобігання цьому
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05.11.2023 09:49 Відповісти
ви не дали відповідь на моє питання у попередньому дописі-так з якого часу це стало популізмом???
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05.11.2023 09:58 Відповісти
главне наші надіялись замовчати, ніби такого не було
але русня злила фотки
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05.11.2023 09:13 Відповісти
Я особисто написала про цей совок, відсутність захисту військових частин і решту особисто на сайті міністра оборони. Там місце цьому,а не тут. Навіть ваш маленький голос зможе перерости у рев.
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05.11.2023 09:28 Відповісти
дякую що написали і не тільки ви-а дарма писати лише на паркані а навіть тут це не дарма бо це читають з опи навіть тут...
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05.11.2023 09:31 Відповісти
Я сестрі,збирає бригаду окопи рити, говорю,що скажи щось в натовпі, наповп усе далі рознесе. Тримайтесь і бережіть Україну
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05.11.2023 09:37 Відповісти
Він не сциться. Він виконує оманські договорняки!
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05.11.2023 09:06 Відповісти
HolodnoЯrskiy
@HRskiy
·
59 хв
Поліцейське свавілля....
Лише вчора я викладав пост про розбудову поліцейської держави під час війни. І тут як підтвердження цьому ця кричуща історія.

У Києві поліцейський побив військового, який отримав важке поранення прямо у відділку поліції, жоден з присутніх поліцейських
https://twitter.com/i/status/1721046512896033241
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05.11.2023 09:07 Відповісти
Товариш мого чоловіка, під час штурмових дій на передовій з побратимом отримали важкі поранення, але продовжували вести стрілковий бій на протязі дня і втримали зайняті позиції. Нажаль, один з бійців не вийшов зі штурма.
А Сергій, після поранення, був направлений на військову лікувальну комісію (ВЛК) в місто Київ. Після проходження комісії Сергій направився на вокзал де був затриманий поліцейськими за.. (УВАГА!) порушення комендантської години !!!
Це при тому, що у нього в
руках був квиток на поїзд, висновок ВЛК і військовий квиток!!!
Його побили в Шевченківському районому відділку поліції. Після чого відпустили.
Сергій повернувся в сектор бойових дій з важким струсом мозку і багатьма іншими ознаками побиття і зараз знаходиться в лікарні міста
Балаклія, куди вже дзвонили з Києва і просили не оформляти травми.
Дякувати лікарям, вони відмовились від злочину.

На фронті воїн на смерть бʼється з російським окупантом, а далеко в тилу, в столиці України його лупить поліцейський за порушення комендантської години.
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05.11.2023 09:08 Відповісти
Мусора не люди.
Масні самовдоволені морди з однаковими бородами після барбер-шопа, вони навіть не помічають війну.
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05.11.2023 09:18 Відповісти
Бити поліцаїв як беркутівців.
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05.11.2023 09:19 Відповісти
Дурня, на передову їх. Дуже дієвий фактор виховання. І співчуття до військових появиться.
але саме з цим відділком поліції треба розбиратися. Здається там засіли ждуни.
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05.11.2023 09:29 Відповісти
Треба не відмовлятись , а того поліцейського вішати , а весь відділок могдою в підлогу класти і лекцію читати !Тоді такого не буде!
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05.11.2023 09:23 Відповісти
Не знаю всіх подробиць і в жодному разі не захищаю поліцію. Але може просто він банально "бикував" та напідпитку був?

Мене навіть один раз напідпитку та ще й із ножем патруль затримував. У відділі терпляче вислуховували мої філософські "рассуждения про жизнь" поки комбат не приїхав. Максимум знущань - це що курити заборонили у відділі. Причому ходив там спокійно. Інший же "пасажир" у цей час у клітці сидів

Я до чого веду - військові їм мало цікаві і вони самі раді якнайшвидше їх позбутися
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05.11.2023 09:30 Відповісти
интересно, что вам комбат сказал?
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05.11.2023 23:40 Відповісти
На должности немного понизили. Ну, сам, идиот, с кем не бывает. Через полгода восстановили
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07.11.2023 10:12 Відповісти
Пичалька (с)
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05.11.2023 09:07 Відповісти
Якщо знищили, тоді чого його немає в статистиці ?
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05.11.2023 11:21 Відповісти
Знищили ... щось ? Корабель має назву. Якщо ніхто не знає, що за назва, то значить ... бабка вилами по воді писала !
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05.11.2023 12:22 Відповісти
Ніби "Аскольд"
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05.11.2023 12:52 Відповісти
Очень хреново когда наземный зенитчик возглавляет Повітряни Сили...Он априори не понимает тактики применения авиации. Тем более в ожидании Ф-16... Воздушными силами должен руководить летный состав, причем из числа истребителей. Это самый маневренный вид самолетов, требующий от пилота единственно правильного решения в течении секунд.
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05.11.2023 13:38 Відповісти
Наземний зенитник, який не розуміє тактики застосування авіації - нафік нікому не потрібен в жодному війську. Розуміння тактики застосування авіації - ключовий фактор якісной розбудови системи протидії цій авіації.
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05.11.2023 14:14 Відповісти
Так само, як і пілот, який не розуміє тактик застосування ППО - теж далеко не улетить.
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05.11.2023 14:15 Відповісти
СЛАВА ЗСУ !)
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05.11.2023 19:21 Відповісти
 
 