Командующий ВС Олещук подтвердил уничтожение новейшего корабля рф в Керчи

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские военные потопили один из самых современных кораблей черноморского флота рф – носитель крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Николая Олещука.

В сообщении Олещук отметил: "Подтверждаю", таким образом подтвердив свои надежды, высказанные в предыдущем сообщении о том, что еще одно российское плавсредство могло пойти "вслед за "Москвой".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Вооруженные силы Украины 4 ноября нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.