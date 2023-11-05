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Новости Война
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Командующий ВС Олещук подтвердил уничтожение новейшего корабля рф в Керчи

удар,керчь,ракеты

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские военные потопили один из самых современных кораблей черноморского флота рф – носитель крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Николая Олещука.

В сообщении Олещук отметил: "Подтверждаю", таким образом подтвердив свои надежды, высказанные в предыдущем сообщении о том, что еще одно российское плавсредство могло пойти "вслед за "Москвой".

Также читайте: Поврежден корабль в сухом доке, - российское минобороны признало поражение военного корабля в Керчи

Как ранее сообщал Цензор.НЕТВооруженные силы Украины 4 ноября нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.

Автор: 

Керчь (442) Воздушные силы (2433) Олещук Николай (107)


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Топ комментарии
+36
Роботу агресору полегчують не заяви Головнокомандувача, а реальні дії Верховного і його антимайданної комнди, яка до цього часу не налагодила випуск безпілотників,снарядів, ракет та РЕБ, продовжують "Велике крадівництво", крадуть, ніби живуть останні дні, відпочивають на найкращих курортах їх діти і сім'ї... чи вони думають, що світ цього не бачить?
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05.11.2023 09:00 Ответить
+28
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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05.11.2023 08:52 Ответить
+21
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05.11.2023 09:16 Ответить
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...."міг піти" чи пішов?
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05.11.2023 08:52 Ответить
Прочитай уважно текст.
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05.11.2023 09:04 Ответить
А що там читати? Пишуть, що взагалі корабель у сухому доці стояв. То яким чином він міг піти на дно?
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05.11.2023 09:19 Ответить
Радять тобі уважно почитати текст. Про дно там нічого немає.
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05.11.2023 09:51 Ответить
...українські військові потопили...
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05.11.2023 16:59 Ответить
про "потопили" в цій новині журнаглисти, як завжди додумали і дописали самі (бо дурні). а корабель пішов вслід за мАААААААААсквою НА КУЙ, а не на дно! і командувач підтвердив, що корабель пішов вслід за мАААААААААсквою НА КУЙ, а не на дно.
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05.11.2023 10:56 Ответить
Місцеві з Керчі пишуть, що корабель стояв під час враження не в доці, а біля стіни. Головне, що після попадання він дуже довго і інтенсивно горів.
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05.11.2023 11:00 Ответить
Мацкву взагалі-то потопили, розумнику.
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05.11.2023 17:07 Ответить
До речі, купи собі нову клаву, в тебе літера А заїдає. І подивись сюди,

Що тобі ще неясно?
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05.11.2023 19:52 Ответить
услід за кораблем москва - означає більш не плаває. ти книжки не читав, не знаєш, що таке переносне значення?
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06.11.2023 08:15 Ответить
Я не тикаю незнайомої людині, чи в Мурзілках про це не пишуть? До речі читати більше треба - у втратах кораблів знищених +1 немає
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06.11.2023 10:38 Ответить
тю, ну у колхозників завжди так, коли аргументів немає - школярика обідили
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08.11.2023 10:50 Ответить
"...ще один російський плавзасіб міг піти "услід за "Москвою". (с)
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05.11.2023 10:30 Ответить
"підтвердивши свої сподівання, висловлені у попередньому дописі"
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06.11.2023 06:38 Ответить
бо первинний вислів був у минулом, предположення. воно повторене ще раз тут
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06.11.2023 08:17 Ответить
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05.11.2023 09:16 Ответить
1-е повідомлення від командувача казало, що "міг піти", а потім з'явилось підтвердження, що ВСЕ-ТАКИ ПІШОВ! і наступним повідомлення командувач підтвердив! що ще неясно?
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05.11.2023 10:57 Ответить
...українські військові потопили...
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05.11.2023 17:03 Ответить
Підтвердження чого, що міг піти, чи пішов? То що блогери можуть нести маячню заради хайпу ніхто не сумнівається. Такая у них работа-) Чекаємо більш надійного підтвердження.
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05.11.2023 22:43 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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05.11.2023 08:52 Ответить
КРОТЫ ОПУ ВіДЧИТУЮТЬ ЗАЛУЖНОГО
https://www.youtube.com/watch?v=AdgvTneZt1o https://www.youtube.com/watch?v=AdgvTneZt1o

СРОЧНО! The New York Times о Залужном и Хоренко, POLITICO о Зеленском и переговорах

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05.11.2023 08:52 Ответить
Роботу агресору полегчують не заяви Головнокомандувача, а реальні дії Верховного і його антимайданної комнди, яка до цього часу не налагодила випуск безпілотників,снарядів, ракет та РЕБ, продовжують "Велике крадівництво", крадуть, ніби живуть останні дні, відпочивають на найкращих курортах їх діти і сім'ї... чи вони думають, що світ цього не бачить?
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05.11.2023 09:00 Ответить
так саме для того вони туди і йшли-а мудрий нарід папріколу їм допоміг...
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05.11.2023 09:03 Ответить
Навіщо ви це тут викидаєте? На російській мові це не факт,а фейк
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05.11.2023 09:25 Ответить
це переклад видань у США - Рашкін ненависник російського , послухайте його діалоги з Айдером Муждабаєвим . Доречі він частий гість Марафону Єрмака - добре хоч вже туди кличуть його а не Трампістів
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05.11.2023 10:00 Ответить
ваш підтрімувач новонароджений на цензорі - так ботики?
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05.11.2023 10:02 Ответить
Ви майте кордони поваги, вдома можете і ботами бути і ким завгодно. Мене не цікавить матеріал на російській мові. Я вам це без образ написала. Сміття від різних видів інформаційної війни не сприймаю, сама ще взмозі думати.
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05.11.2023 10:37 Ответить
Ну то добре - почитайте ці видання англійською . Наші прибічники України в США в основному бувші з есесесерерії говорять російською . А інформаційноївійни не треба цуратися ,якщо мізки є. Я ,наприклад, дивлюся Скабєву й Соло"я- не довго ,не часто, але треба знати ...
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05.11.2023 10:45 Ответить
На шикуванні вбили найкращого артилериста.
Генералів нормальних майже не лишилось. Всіх звільняють. Бо ЗЕ сциться.
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05.11.2023 09:03 Ответить
Так змініть йому памперс,а заодно і його. Кому потрібний "писяющий "мальчик
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05.11.2023 09:06 Ответить
якщо чесно то він заробив не не одне довічне
але ж зебуїнів більше , вони не розуміють
можливо це допомога сектантів, до яких ходив Зе, допомагають зомбувати ідіотів.
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05.11.2023 09:14 Ответить
там загинуло декілька десятків найкращих військових-бо якісь дебіли знов зібрали їх у одному місці для нагородження і це прифронтове село-а от чи навмисно це було зроблене та хто навів ось це питання...
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05.11.2023 09:06 Ответить
Мало того, що на плацу всіх вишикували як на стрільбищі так ще й чекали, коли його високість комбат приїде.
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05.11.2023 09:11 Ответить
так від початку було відомо що там комбат дебіл-то він себе і оточив подібними до себе...
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05.11.2023 09:14 Ответить
Те що він дебіл, то така справа - у нас при владі 90% таких. Але те, що сталося - це щонайменше "преступная халатность, которая привела к гибели больше трех людей" та ще в умовах воєнного часу. Я там у кодексі кримінальному мало розбираюся, але там від 7 років точно має бути
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05.11.2023 09:20 Ответить
то не така справа-бо якщо дебіли будуть призначати дебілів й надалі,то такі та гірші речі будуть відбуватись й надалі...
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05.11.2023 09:25 Ответить
Що пропонуєте? Ось які реальні кроки крім популізму, що пропонуєте? Коли перед війною в одних клістрони їдуть у напрямку до жіночого статевого органу, а інші коли кацапські танки вже на кордоні всім радять на шашлики їхати

У нас під час війни вже загартувалася хороша зв'язка і середнього командного складу, і бійців, які можуть і натовців зараз навчати.

Зрозуміло, що залишився совок і ******** на своїх посадах, але всьому свій час
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05.11.2023 09:40 Ответить
а з якого часу стало писати про злочин який намагались приховати популізмом??? доречі приховування злочину-це теж злочин...
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05.11.2023 09:44 Ответить
Ви вже популізмом займаєтеся. Я написав у коментарі, що ви пропонуєте для запобігання цьому
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05.11.2023 09:49 Ответить
ви не дали відповідь на моє питання у попередньому дописі-так з якого часу це стало популізмом???
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05.11.2023 09:58 Ответить
главне наші надіялись замовчати, ніби такого не було
але русня злила фотки
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05.11.2023 09:13 Ответить
Я особисто написала про цей совок, відсутність захисту військових частин і решту особисто на сайті міністра оборони. Там місце цьому,а не тут. Навіть ваш маленький голос зможе перерости у рев.
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05.11.2023 09:28 Ответить
дякую що написали і не тільки ви-а дарма писати лише на паркані а навіть тут це не дарма бо це читають з опи навіть тут...
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05.11.2023 09:31 Ответить
Я сестрі,збирає бригаду окопи рити, говорю,що скажи щось в натовпі, наповп усе далі рознесе. Тримайтесь і бережіть Україну
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05.11.2023 09:37 Ответить
Він не сциться. Він виконує оманські договорняки!
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05.11.2023 09:06 Ответить
HolodnoЯrskiy
@HRskiy
·
59 хв
Поліцейське свавілля....
Лише вчора я викладав пост про розбудову поліцейської держави під час війни. І тут як підтвердження цьому ця кричуща історія.

У Києві поліцейський побив військового, який отримав важке поранення прямо у відділку поліції, жоден з присутніх поліцейських
https://twitter.com/i/status/1721046512896033241
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05.11.2023 09:07 Ответить
Товариш мого чоловіка, під час штурмових дій на передовій з побратимом отримали важкі поранення, але продовжували вести стрілковий бій на протязі дня і втримали зайняті позиції. Нажаль, один з бійців не вийшов зі штурма.
А Сергій, після поранення, був направлений на військову лікувальну комісію (ВЛК) в місто Київ. Після проходження комісії Сергій направився на вокзал де був затриманий поліцейськими за.. (УВАГА!) порушення комендантської години !!!
Це при тому, що у нього в
руках був квиток на поїзд, висновок ВЛК і військовий квиток!!!
Його побили в Шевченківському районому відділку поліції. Після чого відпустили.
Сергій повернувся в сектор бойових дій з важким струсом мозку і багатьма іншими ознаками побиття і зараз знаходиться в лікарні міста
Балаклія, куди вже дзвонили з Києва і просили не оформляти травми.
Дякувати лікарям, вони відмовились від злочину.

На фронті воїн на смерть бʼється з російським окупантом, а далеко в тилу, в столиці України його лупить поліцейський за порушення комендантської години.
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05.11.2023 09:08 Ответить
Мусора не люди.
Масні самовдоволені морди з однаковими бородами після барбер-шопа, вони навіть не помічають війну.
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05.11.2023 09:18 Ответить
Бити поліцаїв як беркутівців.
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05.11.2023 09:19 Ответить
Дурня, на передову їх. Дуже дієвий фактор виховання. І співчуття до військових появиться.
але саме з цим відділком поліції треба розбиратися. Здається там засіли ждуни.
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05.11.2023 09:29 Ответить
Треба не відмовлятись , а того поліцейського вішати , а весь відділок могдою в підлогу класти і лекцію читати !Тоді такого не буде!
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05.11.2023 09:23 Ответить
Не знаю всіх подробиць і в жодному разі не захищаю поліцію. Але може просто він банально "бикував" та напідпитку був?

Мене навіть один раз напідпитку та ще й із ножем патруль затримував. У відділі терпляче вислуховували мої філософські "рассуждения про жизнь" поки комбат не приїхав. Максимум знущань - це що курити заборонили у відділі. Причому ходив там спокійно. Інший же "пасажир" у цей час у клітці сидів

Я до чого веду - військові їм мало цікаві і вони самі раді якнайшвидше їх позбутися
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05.11.2023 09:30 Ответить
интересно, что вам комбат сказал?
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05.11.2023 23:40 Ответить
На должности немного понизили. Ну, сам, идиот, с кем не бывает. Через полгода восстановили
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07.11.2023 10:12 Ответить
Пичалька (с)
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05.11.2023 09:07 Ответить
Якщо знищили, тоді чого його немає в статистиці ?
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05.11.2023 11:21 Ответить
Знищили ... щось ? Корабель має назву. Якщо ніхто не знає, що за назва, то значить ... бабка вилами по воді писала !
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05.11.2023 12:22 Ответить
Ніби "Аскольд"
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05.11.2023 12:52 Ответить
Очень хреново когда наземный зенитчик возглавляет Повітряни Сили...Он априори не понимает тактики применения авиации. Тем более в ожидании Ф-16... Воздушными силами должен руководить летный состав, причем из числа истребителей. Это самый маневренный вид самолетов, требующий от пилота единственно правильного решения в течении секунд.
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05.11.2023 13:38 Ответить
Наземний зенитник, який не розуміє тактики застосування авіації - нафік нікому не потрібен в жодному війську. Розуміння тактики застосування авіації - ключовий фактор якісной розбудови системи протидії цій авіації.
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05.11.2023 14:14 Ответить
Так само, як і пілот, який не розуміє тактик застосування ППО - теж далеко не улетить.
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05.11.2023 14:15 Ответить
СЛАВА ЗСУ !)
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05.11.2023 19:21 Ответить
 
 