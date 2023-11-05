Командующий ВС Олещук подтвердил уничтожение новейшего корабля рф в Керчи
Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские военные потопили один из самых современных кораблей черноморского флота рф – носитель крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Николая Олещука.
В сообщении Олещук отметил: "Подтверждаю", таким образом подтвердив свои надежды, высказанные в предыдущем сообщении о том, что еще одно российское плавсредство могло пойти "вслед за "Москвой".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Вооруженные силы Украины 4 ноября нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.
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Що тобі ще неясно?
https://www.youtube.com/watch?v=AdgvTneZt1o https://www.youtube.com/watch?v=AdgvTneZt1o
СРОЧНО! The New York Times о Залужном и Хоренко, POLITICO о Зеленском и переговорах
Генералів нормальних майже не лишилось. Всіх звільняють. Бо ЗЕ сциться.
але ж зебуїнів більше , вони не розуміють
можливо це допомога сектантів, до яких ходив Зе, допомагають зомбувати ідіотів.
У нас під час війни вже загартувалася хороша зв'язка і середнього командного складу, і бійців, які можуть і натовців зараз навчати.
Зрозуміло, що залишився совок і ******** на своїх посадах, але всьому свій час
але русня злила фотки
@HRskiy
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59 хв
Поліцейське свавілля....
Лише вчора я викладав пост про розбудову поліцейської держави під час війни. І тут як підтвердження цьому ця кричуща історія.
У Києві поліцейський побив військового, який отримав важке поранення прямо у відділку поліції, жоден з присутніх поліцейських
https://twitter.com/i/status/1721046512896033241
А Сергій, після поранення, був направлений на військову лікувальну комісію (ВЛК) в місто Київ. Після проходження комісії Сергій направився на вокзал де був затриманий поліцейськими за.. (УВАГА!) порушення комендантської години !!!
Це при тому, що у нього в
руках був квиток на поїзд, висновок ВЛК і військовий квиток!!!
Його побили в Шевченківському районому відділку поліції. Після чого відпустили.
Сергій повернувся в сектор бойових дій з важким струсом мозку і багатьма іншими ознаками побиття і зараз знаходиться в лікарні міста
Балаклія, куди вже дзвонили з Києва і просили не оформляти травми.
Дякувати лікарям, вони відмовились від злочину.
На фронті воїн на смерть бʼється з російським окупантом, а далеко в тилу, в столиці України його лупить поліцейський за порушення комендантської години.
Масні самовдоволені морди з однаковими бородами після барбер-шопа, вони навіть не помічають війну.
але саме з цим відділком поліції треба розбиратися. Здається там засіли ждуни.
Мене навіть один раз напідпитку та ще й із ножем патруль затримував. У відділі терпляче вислуховували мої філософські "рассуждения про жизнь" поки комбат не приїхав. Максимум знущань - це що курити заборонили у відділі. Причому ходив там спокійно. Інший же "пасажир" у цей час у клітці сидів
Я до чого веду - військові їм мало цікаві і вони самі раді якнайшвидше їх позбутися