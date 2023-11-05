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Побиття військового у відділі поліції Києва: прокуратура розпочала кримінальне провадження

насилие,драка,избиение,кулак,мордобой

Прокуратура розпочала кримінальне провадження у зв’язку з оприлюдненням відео інциденту з військовослужбовцем в районному управлінні поліції в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як зазначається, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовця з боку працівників поліції.

Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 365 КК України - перевищення влади або службових повноважень.

"У мережі інтернет розповсюджено інформацію про затримання військовослужбовця працівниками Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті та вчинення ними протиправних дій, пов’язаних із спричиненням військослужбовцю тілесних ушкоджень.

Також було оприлюднено відео з приміщення территоріального відділу поліції, на якому видно момент падіння військовослужбовця на підлогу", - йдеться у повідомленні.

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У межах слідства проводяться заходи щодо встановлення обставин інциденту, його учасників та можливих свідків.

Також будуть опрацьовані записи з камер відеоспостереження у Шевченківському управління поліції. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого в м. Києві.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у відділі поліції Києва побили військового. Правоохоронці кажуть, що він був напідпитку і поводився агресивно. Розпочато перевірку.

Автор: 

побиття (958) Нацполіція (15282) прокуратура (3704) військовослужбовці (4812)


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Топ коментарі
+15
Агресивна чи не агресивна поведінка затриманого не несе опцію побиття. До того ж поведінка з фронту має іншу інтерпретацію чим у тилу. Реактивний стан,а не агресія. Поліція тільки і згодна доя охорони маєтків, бо там платять....
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05.11.2023 12:21 Відповісти
+13
А є покарання для держслужбовців які в робочий час і на робочому місці спілкуються не державною мовою?! Пздц, у нас столиця говорить ворожим "язиком", це якби поляк приїхав у Варшаву і замість польської почув там всюди німецьку, о то він би офуїв. А у нас засилля руского язика, і в чому московити не праві коли говорять про ""адін нарот" коли в нас столиця розмовляє ворожим язиком?!
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05.11.2023 12:18 Відповісти
+13
Всі поліцейські, митники і т.п. мають пройти через фронт, а мобілізовані нехай замінять тих, хто буде відправлений на фронт і так всіх тилових "силовиків" без виключення. Нехай відпрацьовують свої пільги та ранні пенсії, а не ховаються за спинами мобілізованих цивільних.
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05.11.2023 12:35 Відповісти
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Армія це не місце для українськоє поганні, а місце де найкращі з нас захищають свої сім'ї, культуру, землю й майбутнє.
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05.11.2023 12:26 Відповісти
Покладемо найкращих і сумлінно збережемо наволоч. Виглядає , як якийсь жахливий план.
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05.11.2023 12:31 Відповісти
Проблема наволочі на виших цивільних плечах. ***** військовим підсувать *******, якщо і так не солодко? Ви ***** на гражданкі їм ради дать не можете, а військові в умовах війни в перервах між важкою роботою і смертельнонебезпечною роботою мають виховувать уродів?
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05.11.2023 12:36 Відповісти
я вважаю, що підсовувать нашим воякам цих гидотних поліцаїв не треба. А відібрати телефони щоб не передавали нікому нічого - і рити окопи. Зброю їм давати не можна, а рискалі - саме то
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05.11.2023 12:38 Відповісти
Це нереальні фантазії людей далеких від хаосу війни. Тобто над головою покидька 24/7 ви поставити людину, якій більш нема чим займатись? Війна це не тюрма, тут стін і відеокамер немає. Єдине, що рятує людей це їх воля, здібності, віра в ближнього і удача. 1 падаль може зпаганити життя або й взагалі привести до знищення підрозділу.
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05.11.2023 12:47 Відповісти
я з вами погоджуюсь, але ви вважаєте, що ми в безпеці - і наші діти, які ще малі - в безпеці з такою сволотою-поліцаями над нами? ну може в тюрму... хай хоч рукавиці шиють
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05.11.2023 14:01 Відповісти
Це брехня, є командири які пропонують підготувати відповідні підрозділи з цих "вершків" суспільства, але ні. Ви думали, на який контингент нам очікувати після війни, коли загинуть найкращі? Вже відчувається негатив.
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05.11.2023 12:41 Відповісти
Підготувати підрозділи штрафників, які потім прийдуть до вас в гості до вашого прифронтового дому й дадуть скуштувати всі їх чесноти? Армія це не місце для страти злочинців. Нехєр перекладать проблемт з дурної цивільної голови на забиту жахами війни голрву військового.
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05.11.2023 12:51 Відповісти
Совковий вислів "прокуратура розпочала кримінальне провадження". Насправді після проведеної ще з-за Луценка реформи прокуратура на веде жодних слідчих дій, лише наглядає за їх законністю. Слідчі дії ведуть інші слідчі органи, в конкретному випадку - ДБР.
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05.11.2023 12:15 Відповісти
Де це прокуратура наглядає за законістю? Функція нагляду давно урізана. Зараз прокуратура фактично процесуальна сторона обвинувачення в суді без інших реальних функцій.
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05.11.2023 12:31 Відповісти
то на *** цих прокурворів при кориті така маса? А потім ще й пенсії величезні.
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05.11.2023 13:42 Відповісти
А є покарання для держслужбовців які в робочий час і на робочому місці спілкуються не державною мовою?! Пздц, у нас столиця говорить ворожим "язиком", це якби поляк приїхав у Варшаву і замість польської почув там всюди німецьку, о то він би офуїв. А у нас засилля руского язика, і в чому московити не праві коли говорять про ""адін нарот" коли в нас столиця розмовляє ворожим язиком?!
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05.11.2023 12:18 Відповісти
Війна почалася не із-за мови і не із-за "єдиного народу". Це недолугі вигадки пуйла, щоб виправдати свою територіальну, імперську експансію і спробу відтворити срср, а ти проковтнув.
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05.11.2023 14:17 Відповісти
Всім, хто пише - «відправити на фронт!!!»
Ну, тобто, всі розуміють, що відправити захищати батьківщину - це є покаранням, і ті, хто зараз служить, є «програними» людьми.

Не треба відмовлятись, ми і самі це розуміємо. Як там, - «Віримо у ЗСУ!».
Усіх покидьків, порушників закону, уродів - всіх до лав збройних сил, на перегній, як кажуть.

Шо ви хочете… таке воно і є. Це не для всіх, тому що цей принцип таки працює. На жаль.
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05.11.2023 12:21 Відповісти
І фундаментом даної думки є попереднє прийняття смерті військових типу вони витратний матеріал, типу це загальноприйнята необхідність, а не прояв благородного героїзму військових. Суспільство звернуло не туди і це огидно.
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05.11.2023 12:41 Відповісти
А хто туди це суспільство звернув, не ті хто називає мобілізованих військових просто ресурсом?
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05.11.2023 13:06 Відповісти
А ресурсом їх рахують і називать отци-камандіри, які потім шикують їх, щоб зручніше було утилізувати, приїжджають з перевірками на наявність вафєльних палатєнєц, сініх ваєних адєял і так далі, бо «родіна дала, а ти ******* і тєпєрь надо кучу бумагі пісать… гаварітє, шо моєтєсь раз в нєдєлю і пастельноє у вас забірают на стірку в другую часть» бо йому треба списати паливо та на прання і таке інше, їжа, за яку тут всираються всі, - була і є гівном. Відношення як до програних у карти на тюрмі. Так шо, що ви хочете.

Ідіть, хлопці, служити, тут мед. Рай. Ще й дебілів сюди всіх треба, хто бухає, хто судимий, хто порушник закону. Всім повістки! Зробимо їх разом
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05.11.2023 13:36 Відповісти
На передовій є місця де у нас недостатньо арти і БП ... штрафбати б не помішали з таких підготовлених бійців як ці мєнти.... а то часто сидять в окопах під обстрілами кращі частини, які б згодились на інших ділянках....
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05.11.2023 13:04 Відповісти
Знаєте, я впевнений, що в нас знову зʼявляться черги з бажаючих служити, якщо обʼявити набір дзаградотрядів до тих штрафбатів.
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05.11.2023 13:28 Відповісти
Агресивна чи не агресивна поведінка затриманого не несе опцію побиття. До того ж поведінка з фронту має іншу інтерпретацію чим у тилу. Реактивний стан,а не агресія. Поліція тільки і згодна доя охорони маєтків, бо там платять....
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05.11.2023 12:21 Відповісти
Поліція за гроші чи за сумлінням охороняє об'єкти вороша України Медведчука на Закарпатті і не тіььки!
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05.11.2023 12:26 Відповісти
Мента на фронт-копать окопы и блиндажи за кашу и минимальную зарплату.
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05.11.2023 12:23 Відповісти
При порошенко і авакова(голова мвс)такого не було.
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05.11.2023 12:30 Відповісти
Сьогодні зрання така свиня підпирала стіну у метро, ноги іксом, геть атрофовані. Розіжралися тилові щурі під час війни, фіз.підготовка за хабарі напевне. Для чого ждунів зп рашки тримають Санич і Борісич у тилу,зовсім не загадка.
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05.11.2023 12:35 Відповісти
Всі поліцейські, митники і т.п. мають пройти через фронт, а мобілізовані нехай замінять тих, хто буде відправлений на фронт і так всіх тилових "силовиків" без виключення. Нехай відпрацьовують свої пільги та ранні пенсії, а не ховаються за спинами мобілізованих цивільних.
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05.11.2023 12:35 Відповісти
поліція вже почала тренуватись ...оманський сценарій
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05.11.2023 12:36 Відповісти
"Бригади наступу"
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05.11.2023 13:24 Відповісти
Увесь відділок в Авдіївку. Особливо начальника. Нехай там "погеройствують".
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05.11.2023 12:39 Відповісти
Поліцаїв стільки не потрібно більшу половину треба відправляти на передову і провести ротацію.
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05.11.2023 12:44 Відповісти
У нас на днях хвалилися, як в якомусь селі створили додаткову дільницю (нібито за допомогою приватних коштів) - кілька здорових биків либилися в камери та тішилися, що мають теплі посади в практично порожньому селі і бронь від мобілізації. Так само в обласному центрі створюють додаткові робочі місця для копів-переселенців, аби лиш їм не довелося воювати.
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05.11.2023 12:58 Відповісти
і надбавки по 30 тис. ця тилова мусорня теж має?
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05.11.2023 13:44 Відповісти
Так, в статті де йшлося про набір, писали про надбавки, пільги, премії і т.п.
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05.11.2023 13:50 Відповісти
Це вже просто перевищення службових повноважень? Підераси. Перевищення службових повноважень в даному випадку це безпідставне затримання, а побиття це вже геть інша стаття кримінального кодексу.
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05.11.2023 13:23 Відповісти
Може всю поліцію Києва відправити на ротацію фронтовиків? Сріляти вміють, бити, як бачим, навчені... Хай тепер Ворог відчує Силу поліцейського кулака...
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05.11.2023 13:27 Відповісти
А хто буде шукати нове порно в інтернеті??
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05.11.2023 13:45 Відповісти
Підігнати танк, та зрівняти відділення поліції разом з бандитами в погонах. Поліція та судді, це 95% корупції України. Нащо народу платити податок на лайно в погонах?
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05.11.2023 13:58 Відповісти
кадры Ермака начали провоцировать стычки межну ВСУ и полицией
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05.11.2023 14:01 Відповісти
Закрийте вже хоть одного мусорка
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05.11.2023 14:28 Відповісти
Еслі бачите нічю мусора чи кілька мусорівЮбийте їх на повал,цю мерзоту не жалко.
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05.11.2023 14:57 Відповісти
 
 