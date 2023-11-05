Побиття військового у відділі поліції Києва: прокуратура розпочала кримінальне провадження

Прокуратура розпочала кримінальне провадження у зв’язку з оприлюдненням відео інциденту з військовослужбовцем в районному управлінні поліції в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як зазначається, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовця з боку працівників поліції.

Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 365 КК України - перевищення влади або службових повноважень.

"У мережі інтернет розповсюджено інформацію про затримання військовослужбовця працівниками Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті та вчинення ними протиправних дій, пов’язаних із спричиненням військослужбовцю тілесних ушкоджень.

Також було оприлюднено відео з приміщення территоріального відділу поліції, на якому видно момент падіння військовослужбовця на підлогу", - йдеться у повідомленні.

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У межах слідства проводяться заходи щодо встановлення обставин інциденту, його учасників та можливих свідків.

Також будуть опрацьовані записи з камер відеоспостереження у Шевченківському управління поліції. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого в м. Києві.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у відділі поліції Києва побили військового. Правоохоронці кажуть, що він був напідпитку і поводився агресивно. Розпочато перевірку.