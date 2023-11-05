Побиття військового у відділі поліції Києва: прокуратура розпочала кримінальне провадження
Прокуратура розпочала кримінальне провадження у зв’язку з оприлюдненням відео інциденту з військовослужбовцем в районному управлінні поліції в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Як зазначається, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовця з боку працівників поліції.
Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 365 КК України - перевищення влади або службових повноважень.
"У мережі інтернет розповсюджено інформацію про затримання військовослужбовця працівниками Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті та вчинення ними протиправних дій, пов’язаних із спричиненням військослужбовцю тілесних ушкоджень.
Також було оприлюднено відео з приміщення территоріального відділу поліції, на якому видно момент падіння військовослужбовця на підлогу", - йдеться у повідомленні.
У межах слідства проводяться заходи щодо встановлення обставин інциденту, його учасників та можливих свідків.
Також будуть опрацьовані записи з камер відеоспостереження у Шевченківському управління поліції. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого в м. Києві.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у відділі поліції Києва побили військового. Правоохоронці кажуть, що він був напідпитку і поводився агресивно. Розпочато перевірку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну, тобто, всі розуміють, що відправити захищати батьківщину - це є покаранням, і ті, хто зараз служить, є «програними» людьми.
Не треба відмовлятись, ми і самі це розуміємо. Як там, - «Віримо у ЗСУ!».
Усіх покидьків, порушників закону, уродів - всіх до лав збройних сил, на перегній, як кажуть.
Шо ви хочете… таке воно і є. Це не для всіх, тому що цей принцип таки працює. На жаль.
Ідіть, хлопці, служити, тут мед. Рай. Ще й дебілів сюди всіх треба, хто бухає, хто судимий, хто порушник закону. Всім повістки! Зробимо їх разом