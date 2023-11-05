Избиение военного в отделении полиции Киева: прокуратура начала уголовное производство

Прокуратура начала уголовное производство в связи с обнародованием видео инцидента с военнослужащим в районном управлении полиции в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Как отмечается, при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий в отношении военнослужащего со стороны сотрудников полиции.

Ведомости внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 365 УК Украины – превышение власти или служебных полномочий.

"В сети Интернет распространена информация о задержании военнослужащего работниками Шевченковского управления полиции ГУ НП в городе и совершении ими противоправных действий, связанных с причинением военнослужащему телесных повреждений.

Также было обнародовано видео из помещения территориального отдела полиции, на котором виден момент падения военнослужащего на пол", - говорится в сообщении.

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В рамках следствия проводятся мероприятия по установлению обстоятельств инцидента, его участников и возможных свидетелей.

Также будут изучены записи с камер видеонаблюдения в Шевченковском управлении полиции. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ТУ ГБР, расположенного в Киеве.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в отделе полиции Киева избили военного. Правоохранители говорят, что он был выпившим и вел себя агрессивно. Начата проверка.