Избиение военного в отделении полиции Киева: прокуратура начала уголовное производство
Прокуратура начала уголовное производство в связи с обнародованием видео инцидента с военнослужащим в районном управлении полиции в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Как отмечается, при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий в отношении военнослужащего со стороны сотрудников полиции.
Ведомости внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 365 УК Украины – превышение власти или служебных полномочий.
"В сети Интернет распространена информация о задержании военнослужащего работниками Шевченковского управления полиции ГУ НП в городе и совершении ими противоправных действий, связанных с причинением военнослужащему телесных повреждений.
Также было обнародовано видео из помещения территориального отдела полиции, на котором виден момент падения военнослужащего на пол", - говорится в сообщении.
В рамках следствия проводятся мероприятия по установлению обстоятельств инцидента, его участников и возможных свидетелей.
Также будут изучены записи с камер видеонаблюдения в Шевченковском управлении полиции. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ТУ ГБР, расположенного в Киеве.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в отделе полиции Киева избили военного. Правоохранители говорят, что он был выпившим и вел себя агрессивно. Начата проверка.
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