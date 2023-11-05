Зеленський: Якщо Україна отримає достатньо засобів ППО, ЗСУ просуватимуться набагато швидше

росія контролює небо, бо Україна не має достатньої кількості систем ППО. Щойно союзники допоможуть вирішити цю проблему, контрнаступ піде набагато швидше.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми не маємо достатньо засобів ППО, тому росія контролює небо. Що буде коли в нас буде достатньо засобів ППО від наших партнерів? Наші війська підуть. Ні, вони побіжать вперед, і це (контрнаступ. - Ред.) піде швидше. Тому що ми не можемо використовувати наших людей, як м’ясо, як роблять росіяни", - заявив він.

Зеленський додав, що доки росіяни контролюють небо, а в України немає достатньо захисту, то ЗСУ не можуть просуватися вперед швидко.

"Наш топ-1 запит до партнерів - це врівноважити наші сили у небі. Ми повинні довго чекати на F-16 через тренування і так далі, а ППО - це більш швидке вирішення питання. Я говорив про це з Байденом - краще не давати ППО, а виготовляти разом. Воно дороге, і нам не потрібні подарунки. І це важливо, це також робочі місця", - заявив він.

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