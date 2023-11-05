Росіяни за 5 листопада 23 рази обстріляли Сумщину
Протягом доби російські війська здійснили 23 обстріли прикордонних громад Сумської області.
Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано 85 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська громади", – зазначили в ОВА.
По Миропільській громаді російські війська вдарили з мінометів, спричинивши десять вибухів. Ще шість мін загарбники скинули на територію Есманської громади.
Краснопільську громаду росіяни обстріляли зі станкового протитанкового гранатомета (СПГ-9), унаслідок чого пролунали п'ять вибухів.
Територію Середино-Будської громади ворог атакував із реактивних систем залпового вогню, зафіксовано дев'ять вибухів.
По решті громад загарбники завдали комбінованих ударів. Зокрема, Білопільська зазнала обстрілів із РСЗВ, мінометів й артилерії (вісім, чотири і п'ять вибухів відповідно).
Шалигинська громада перебувала під артилерійським (11 вибухів) і мінометним (три вибухи) вогнем російських військ.
Юнаківська громада потрапила під удари ворожих мінометів і станкових гранатометів типу АГС-17, унаслідок чого сталися десять і два вибухи відповідно. Окрім того, загарбники завдали ударів з артилерії (вісім вибухів) та РСЗВ (чотири вибухи).
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