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Новини
21 081 61

Я тотально помилявся стосовно путіна, - колишній президент Чехії Земан

земан

Колишній президент Чехії Мілош Земан назвав головною своєю невдачею за всі десять років на посаді глави держави те, що він помилився щодо володимира путіна.

Про це повідомляє Vinegret.cz із посиланням на заяву Земана телеканалу Nova, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя найбільша невдача полягає в тому, що я тотально помилявся стосовно Володимира Путіна, адже тільки нерозумна людина могла зробити таку трагічну помилку, як вторгнення в Україну", - сказав Земан.

За його словами, вторгнення завдало збитків не лише Україні, а й Росії, причому колосальних.

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"Мало хто усвідомлює, але Путін є людиною, яка нашкодила власній країні", - зазначив колишній президент Чехії.

Земан наголосив, що завжди намагався відстоювати національні інтереси, "добре чи не дуже в мене це виходило, нехай оцінюють інші". Але, додав політик, "ніхто не може мені дорікнути, що я комусь потурав".

Автор: 

путін володимир (24129) Земан Мілош (83)


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Топ коментарі
+43
Старый поц прозрел?
Не верю. Перестали поступать карманые и он "прозрел"? В это верю.
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06.11.2023 06:31 Відповісти
+39
та ні, все банальніше - конверти від плешивого перестали надходити
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06.11.2023 06:55 Відповісти
+29
Бабки брал у путлера... Что такое х...ло он точно знал. Земан- хитрая и не глупая падла... Уже была война в Грузии, окупация Крыма и Бамбаса, который дамбили 8 лет...
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06.11.2023 06:33 Відповісти
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От, що значить, лікарі заборонили бухати
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06.11.2023 06:25 Відповісти
та ні, все банальніше - конверти від плешивого перестали надходити
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06.11.2023 06:55 Відповісти
Я думаю що воно думало що Україна впаде,і він буде отримувати від мордору бонуси.А вийшло не так,мордору навалюють,страшно земану стало,давай перевзуватись
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06.11.2023 07:39 Відповісти
Все намного проще: приспособленец пристосовуеться до iнших обставин.
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06.11.2023 07:41 Відповісти
" Я тотально помилявся стосовно путіна, - колишній президент Чехії Земан " Думаю таку саму пісеньку буде співати орбан, та інші пуплерівські жополизи років через 3-5.
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06.11.2023 09:13 Відповісти
Навіть ярий комуняка прозрів щодо гебешної гниди 😠
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06.11.2023 06:28 Відповісти
Та не прозрів, а просто перевзувся.
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06.11.2023 07:52 Відповісти
Старый поц прозрел?
Не верю. Перестали поступать карманые и он "прозрел"? В это верю.
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06.11.2023 06:31 Відповісти
скоро і орбан так "заспіває".....
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06.11.2023 10:06 Відповісти
Бабки брал у путлера... Что такое х...ло он точно знал. Земан- хитрая и не глупая падла... Уже была война в Грузии, окупация Крыма и Бамбаса, который дамбили 8 лет...
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06.11.2023 06:33 Відповісти
30 случаев майора земана
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06.11.2023 06:38 Відповісти
З одного боку це добре шо визнав шо помилявся але - але 2014 рік Крим і Донбас , 2008 рік Грузія - ці події ніяк не наводили на якісь роздуми (шо ***** це *****)? Тобто якшо дві події які я навів не заставили його задуматись то він би ніяк не реагував до прикладу на ПНР - Плезенську народну республіку ( ну а шо кацапи би провели хверендум і все - а як провели це вже питання десяте). Такшо ліцемірити всеж не треба - добре він знав хто і шо таке ***** .
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06.11.2023 06:44 Відповісти
А коли вже фрау признає, що помилялася?
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06.11.2023 06:57 Відповісти
Ху@@о вбивав людей з першого дня правління.На Заході не бачили ,що це звичайний психопат?
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06.11.2023 07:01 Відповісти
Тута така справа шо багато національних історичних постатей в різних країнах такі самі як ***** - візьмем до прикладу Святослава . Шо Святослав робив в Болгарії ?
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06.11.2023 07:12 Відповісти
як що? звісно просував "руський мір"
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06.11.2023 07:52 Відповісти
"Хороший" анекдот - а на якому місці цього анекдоту сміятися тре ?
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06.11.2023 07:56 Відповісти
Де Ви побачили анекдот? Це пряма відповідь на Ваше пряме питання. Руській мір це не русскій мір
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06.11.2023 08:01 Відповісти
Анекдот це був анекдот - Святослав з піною з рота не кричав шо болгар немає і шо їх придумали в генштабі Папської держави шоб шось там робити.
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06.11.2023 08:06 Відповісти
Не кричав, а столицю своєї держави хотів у Болгарії зробити. Що це як не "адіннарот"?
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06.11.2023 08:16 Відповісти
Як ви вважаєте як зручніше добиратися до Константинополя - з Києва чи з Варни ?
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06.11.2023 08:19 Відповісти
Моє і Ваше "вважання" Святославу було до гузні Те що він готів зробити свою столицю у Переяславці на Дунаї - це історичний факт.
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06.11.2023 09:37 Відповісти
"Те що він готів зробити свою столицю у Переяславці на Дунаї - це історичний факт. " - факт завірений нотаріусом ( якого часом не Нестором звуть?).
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06.11.2023 12:56 Відповісти
Вважаю Вашу іронію недоречною. А Ви самі яким історичним джерелам довіряєте, лише "нотаріально завіреним"?
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06.11.2023 13:28 Відповісти
Поцікавтеся за Велику Болгарію спочатку - що воно було таке (болгари, насправді, ніколи не були "тюрками", як дехто намагається це представити). Це перше.
Друге, для торгівлі, треба було контролювати виходи до моря, з тих же таки Дону, Дніпра, Дунаю, Ітилю. І той же таки Візантійській імперії, за цілком логічними роздумами Святослава, там було не місце. Якось так.
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06.11.2023 08:39 Відповісти
Вибачайте але те шо ви написали якось не якось - в Константинополі населення мож було на рівні ( по кількості) з Русю , такшо ніц Святослав не зміг би контролювати ( плюс не забувайте про облогу Києва печенігами - а цю операцію профінансували ромеї і відповідно вони могли ше раз шось подібне зробити використовуючи не тіко печенігів ай ше когось).
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06.11.2023 09:15 Відповісти
Тобто Святослав мало чим відрізняється від *****?. Цей теж вважає, що для якихось його "вищих" цілей він має контролювати Україну.
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06.11.2023 13:30 Відповісти




Тута така справа шо багато національних історичних постатей в різних країнах такі самі як ***** - візьмем до прикладу Святослава . Шо Святослав робив в Болгарії ?

_________________________________________

Це можна сприймати лише як альтернативщину. Тоді і держав толком не було. Хіба що на землях ********* Китаю «Чжунго». Були князівства - приватна власність князів, наче.

А може він хтів слов*ян об*єднати ??
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06.11.2023 10:59 Відповісти
"Тоді і держав толком не було." - звісно не було ( тута Ромейська імперія каже "А я" - а їй відповідають "Написано шо не було значить не було - тіко шось там в китайців було" - Ромеська імперія відповідає "Не було значить не було - пшла я лісом тоді").
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06.11.2023 12:50 Відповісти
Так. Я мабуть мав собі у думках на увазі землі північніше РІ.
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06.11.2023 13:37 Відповісти
Франкське королівство, Баварське ( чи то князівство чи то герцоство - не памятаю ), Папська держава ( воно на північ від Ромейської імперії ) - і ше шось там було
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06.11.2023 13:43 Відповісти
***** теж вважає, що держави Україна немає і хоче типу об'єднати слов'ян!
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06.11.2023 13:32 Відповісти
У фрау дименція
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06.11.2023 07:05 Відповісти
Земан мабуть не отримав очікуваного грошового переказу з москви.
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06.11.2023 07:05 Відповісти
Как только деньги перестал получать, так и прозрел.
Пусть проверят его счета.
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06.11.2023 07:06 Відповісти
Протрезвел.
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06.11.2023 07:51 Відповісти
А ось два підорка орбан і фіцо так не вважають.
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06.11.2023 07:07 Відповісти
пЫНя сдохнет, сразу же прозреют переобуются.
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06.11.2023 07:44 Відповісти
Є підозра, що він ці 10 років не безплатно так сильно помилявся...
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06.11.2023 07:11 Відповісти
Похмілля ублюдочної мразі.
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06.11.2023 07:36 Відповісти
Але для всіх нормальних тверезомислячих людей у світі земан залишиться навіки - Гандоном
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06.11.2023 07:37 Відповісти
До того ж, використаним.
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06.11.2023 07:45 Відповісти
Бреше, козел, та не червоніє. За такі "помилки" раніше на гільотину відправляли.
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06.11.2023 07:48 Відповісти
Старий ватний дід...

А тепер згадайте - ЗЄ за ці 2 роки вторгнення хоч раз визнав, що помилявся щодо ***** та Роісі?
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06.11.2023 07:58 Відповісти
А за свої поїздки в москву в 14 воно вибачилося? Майже 10 років пройшло
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06.11.2023 08:00 Відповісти
Перестали транши надходити, от воно і прозріло.
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06.11.2023 07:59 Відповісти
Как говорил один старый еврей:"Шоб я был таким умным как моя Сара потом.."
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06.11.2023 08:04 Відповісти
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06.11.2023 08:11 Відповісти
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06.11.2023 08:33 Відповісти
Та не "стосовно Путіна", а "стосовно підарастії", бо після ***** все залишиться так як завжди. Не *****, так патрушев, медведев, дугін, мішустін. Вони іншаких не приймуть.
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06.11.2023 08:40 Відповісти
Странный мужчина. Помню интервью с ним в первые дни февральской атаки - такое ощущение, что он реально офигел от происходящего. Жаль, что это осознал он поздно, но важно, что осознал.
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06.11.2023 08:50 Відповісти
Заробив грошей від *****, а тепер і солому трусить, заробітчанин з ЄС!
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06.11.2023 09:02 Відповісти
Земан "Червоні Труси", стара гебешна мразь, викручується...
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06.11.2023 09:12 Відповісти
неужто протрезвел впервые за 10 лет?
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06.11.2023 09:22 Відповісти
Пусть он поделится своей ошибкой с Орбаном..
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06.11.2023 09:34 Відповісти
****** проститутка
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06.11.2023 10:06 Відповісти
****** ви перевертні. Завдяки вашим "симпатіям" ті путіни перетворилися в монстрів.. Тепер ви посипаєте свої плешиві голови попілом, але запізно, воно ВЖЕ їснує у цьому світі.
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06.11.2023 10:10 Відповісти
Єдине що втішає - не нам однім таке щастя. Чехам теж "поталанило". Вибачайте чехи.
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06.11.2023 11:01 Відповісти
Ну, якщо лизання шоколадного вічка путіна - це не потурання, то Зєман таки старий брехливий поц. ) Ну хоч не скотився до рівня фрау мєркєль, у тої досі кацапська п'ятірня в причинному місці мозком керує, бо вона ні про що не шкодує.
Цікаво, вони російський паспорт вже мають, на всяк випадок? )
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06.11.2023 13:29 Відповісти
То що, болєзному вшили "торпеду", він уже не пиячить і в його порожню голову почали влітати якісь думки?
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06.11.2023 21:02 Відповісти
 
 