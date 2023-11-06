Я тотально помилявся стосовно путіна, - колишній президент Чехії Земан

Колишній президент Чехії Мілош Земан назвав головною своєю невдачею за всі десять років на посаді глави держави те, що він помилився щодо володимира путіна.

Про це повідомляє Vinegret.cz із посиланням на заяву Земана телеканалу Nova, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя найбільша невдача полягає в тому, що я тотально помилявся стосовно Володимира Путіна, адже тільки нерозумна людина могла зробити таку трагічну помилку, як вторгнення в Україну", - сказав Земан.

За його словами, вторгнення завдало збитків не лише Україні, а й Росії, причому колосальних.

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"Мало хто усвідомлює, але Путін є людиною, яка нашкодила власній країні", - зазначив колишній президент Чехії.

Земан наголосив, що завжди намагався відстоювати національні інтереси, "добре чи не дуже в мене це виходило, нехай оцінюють інші". Але, додав політик, "ніхто не може мені дорікнути, що я комусь потурав".