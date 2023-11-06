Я тотально помилявся стосовно путіна, - колишній президент Чехії Земан
Колишній президент Чехії Мілош Земан назвав головною своєю невдачею за всі десять років на посаді глави держави те, що він помилився щодо володимира путіна.
Про це повідомляє Vinegret.cz із посиланням на заяву Земана телеканалу Nova, інформує Цензор.НЕТ.
"Моя найбільша невдача полягає в тому, що я тотально помилявся стосовно Володимира Путіна, адже тільки нерозумна людина могла зробити таку трагічну помилку, як вторгнення в Україну", - сказав Земан.
За його словами, вторгнення завдало збитків не лише Україні, а й Росії, причому колосальних.
"Мало хто усвідомлює, але Путін є людиною, яка нашкодила власній країні", - зазначив колишній президент Чехії.
Земан наголосив, що завжди намагався відстоювати національні інтереси, "добре чи не дуже в мене це виходило, нехай оцінюють інші". Але, додав політик, "ніхто не може мені дорікнути, що я комусь потурав".
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Не верю. Перестали поступать карманые и он "прозрел"? В это верю.
Друге, для торгівлі, треба було контролювати виходи до моря, з тих же таки Дону, Дніпра, Дунаю, Ітилю. І той же таки Візантійській імперії, за цілком логічними роздумами Святослава, там було не місце. Якось так.
Тута така справа шо багато національних історичних постатей в різних країнах такі самі як ***** - візьмем до прикладу Святослава . Шо Святослав робив в Болгарії ?
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Це можна сприймати лише як альтернативщину. Тоді і держав толком не було. Хіба що на землях ********* Китаю «Чжунго». Були князівства - приватна власність князів, наче.
А може він хтів слов*ян об*єднати ??
Пусть проверят его счета.
прозреютпереобуются.
А тепер згадайте - ЗЄ за ці 2 роки вторгнення хоч раз визнав, що помилявся щодо ***** та Роісі?
Цікаво, вони російський паспорт вже мають, на всяк випадок? )