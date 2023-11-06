Я тотально ошибался относительно путина, – бывший президент Чехии Земан

Бывший президент Чехии Милош Земан назвал главной своей неудачей за все десять лет в должности главы государства то, что он ошибся в отношении владимира путина.

Об этом сообщает Vinegret.cz со ссылкой на заявление Земана телеканалу Nova, информирует Цензор.НЕТ.

"Моя самая большая неудача заключается в том, что я тотально ошибался относительно Владимира Путина, ведь только глупый человек мог совершить такую трагическую ошибку, как вторжение в Украину", - сказал Земан.

По его словам, вторжение нанесло ущерб не только Украине, но и России, причем колоссальный.

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""Мало кто осознает, но Путин является человеком, который навредил собственной стране", - отметил бывший президент Чехии.

Земан подчеркнул, что всегда пытался отстаивать национальные интересы, "хорошо или не очень у меня это получалось, пусть оценивают другие". Но, добавил политик, "никто не может мне упрекнуть, что я кому-то потворствовал".