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21 081 61

Я тотально ошибался относительно путина, – бывший президент Чехии Земан

земан

Бывший президент Чехии Милош Земан назвал главной своей неудачей за все десять лет в должности главы государства то, что он ошибся в отношении владимира путина.

Об этом сообщает Vinegret.cz со ссылкой на заявление Земана телеканалу Nova, информирует Цензор.НЕТ.

"Моя самая большая неудача заключается в том, что я тотально ошибался относительно Владимира Путина, ведь только глупый человек мог совершить такую трагическую ошибку, как вторжение в Украину", - сказал Земан.

По его словам, вторжение нанесло ущерб не только Украине, но и России, причем колоссальный.

Смотрите: путин "fucking terrorist", - Зеленский в интервью американскому каналу NBC. ВИДЕО

""Мало кто осознает, но Путин является человеком, который навредил собственной стране", - отметил бывший президент Чехии.

Земан подчеркнул, что всегда пытался отстаивать национальные интересы, "хорошо или не очень у меня это получалось, пусть оценивают другие". Но, добавил политик, "никто не может мне упрекнуть, что я кому-то потворствовал".

Автор: 

путин владимир (31568) Земан Милош (88)


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Топ комментарии
+43
Старый поц прозрел?
Не верю. Перестали поступать карманые и он "прозрел"? В это верю.
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06.11.2023 06:31 Ответить
+39
та ні, все банальніше - конверти від плешивого перестали надходити
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06.11.2023 06:55 Ответить
+29
Бабки брал у путлера... Что такое х...ло он точно знал. Земан- хитрая и не глупая падла... Уже была война в Грузии, окупация Крыма и Бамбаса, который дамбили 8 лет...
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06.11.2023 06:33 Ответить
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От, що значить, лікарі заборонили бухати
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06.11.2023 06:25 Ответить
та ні, все банальніше - конверти від плешивого перестали надходити
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06.11.2023 06:55 Ответить
Я думаю що воно думало що Україна впаде,і він буде отримувати від мордору бонуси.А вийшло не так,мордору навалюють,страшно земану стало,давай перевзуватись
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06.11.2023 07:39 Ответить
Все намного проще: приспособленец пристосовуеться до iнших обставин.
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06.11.2023 07:41 Ответить
" Я тотально помилявся стосовно путіна, - колишній президент Чехії Земан " Думаю таку саму пісеньку буде співати орбан, та інші пуплерівські жополизи років через 3-5.
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06.11.2023 09:13 Ответить
Навіть ярий комуняка прозрів щодо гебешної гниди 😠
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06.11.2023 06:28 Ответить
Та не прозрів, а просто перевзувся.
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06.11.2023 07:52 Ответить
Старый поц прозрел?
Не верю. Перестали поступать карманые и он "прозрел"? В это верю.
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06.11.2023 06:31 Ответить
скоро і орбан так "заспіває".....
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06.11.2023 10:06 Ответить
Бабки брал у путлера... Что такое х...ло он точно знал. Земан- хитрая и не глупая падла... Уже была война в Грузии, окупация Крыма и Бамбаса, который дамбили 8 лет...
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06.11.2023 06:33 Ответить
30 случаев майора земана
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06.11.2023 06:38 Ответить
З одного боку це добре шо визнав шо помилявся але - але 2014 рік Крим і Донбас , 2008 рік Грузія - ці події ніяк не наводили на якісь роздуми (шо ***** це *****)? Тобто якшо дві події які я навів не заставили його задуматись то він би ніяк не реагував до прикладу на ПНР - Плезенську народну республіку ( ну а шо кацапи би провели хверендум і все - а як провели це вже питання десяте). Такшо ліцемірити всеж не треба - добре він знав хто і шо таке ***** .
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06.11.2023 06:44 Ответить
А коли вже фрау признає, що помилялася?
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06.11.2023 06:57 Ответить
Ху@@о вбивав людей з першого дня правління.На Заході не бачили ,що це звичайний психопат?
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06.11.2023 07:01 Ответить
Тута така справа шо багато національних історичних постатей в різних країнах такі самі як ***** - візьмем до прикладу Святослава . Шо Святослав робив в Болгарії ?
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06.11.2023 07:12 Ответить
як що? звісно просував "руський мір"
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06.11.2023 07:52 Ответить
"Хороший" анекдот - а на якому місці цього анекдоту сміятися тре ?
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06.11.2023 07:56 Ответить
Де Ви побачили анекдот? Це пряма відповідь на Ваше пряме питання. Руській мір це не русскій мір
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06.11.2023 08:01 Ответить
Анекдот це був анекдот - Святослав з піною з рота не кричав шо болгар немає і шо їх придумали в генштабі Папської держави шоб шось там робити.
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06.11.2023 08:06 Ответить
Не кричав, а столицю своєї держави хотів у Болгарії зробити. Що це як не "адіннарот"?
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06.11.2023 08:16 Ответить
Як ви вважаєте як зручніше добиратися до Константинополя - з Києва чи з Варни ?
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06.11.2023 08:19 Ответить
Моє і Ваше "вважання" Святославу було до гузні Те що він готів зробити свою столицю у Переяславці на Дунаї - це історичний факт.
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06.11.2023 09:37 Ответить
"Те що він готів зробити свою столицю у Переяславці на Дунаї - це історичний факт. " - факт завірений нотаріусом ( якого часом не Нестором звуть?).
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06.11.2023 12:56 Ответить
Вважаю Вашу іронію недоречною. А Ви самі яким історичним джерелам довіряєте, лише "нотаріально завіреним"?
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06.11.2023 13:28 Ответить
Поцікавтеся за Велику Болгарію спочатку - що воно було таке (болгари, насправді, ніколи не були "тюрками", як дехто намагається це представити). Це перше.
Друге, для торгівлі, треба було контролювати виходи до моря, з тих же таки Дону, Дніпра, Дунаю, Ітилю. І той же таки Візантійській імперії, за цілком логічними роздумами Святослава, там було не місце. Якось так.
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06.11.2023 08:39 Ответить
Вибачайте але те шо ви написали якось не якось - в Константинополі населення мож було на рівні ( по кількості) з Русю , такшо ніц Святослав не зміг би контролювати ( плюс не забувайте про облогу Києва печенігами - а цю операцію профінансували ромеї і відповідно вони могли ше раз шось подібне зробити використовуючи не тіко печенігів ай ше когось).
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06.11.2023 09:15 Ответить
Тобто Святослав мало чим відрізняється від *****?. Цей теж вважає, що для якихось його "вищих" цілей він має контролювати Україну.
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06.11.2023 13:30 Ответить




Тута така справа шо багато національних історичних постатей в різних країнах такі самі як ***** - візьмем до прикладу Святослава . Шо Святослав робив в Болгарії ?

_________________________________________

Це можна сприймати лише як альтернативщину. Тоді і держав толком не було. Хіба що на землях ********* Китаю «Чжунго». Були князівства - приватна власність князів, наче.

А може він хтів слов*ян об*єднати ??
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06.11.2023 10:59 Ответить
"Тоді і держав толком не було." - звісно не було ( тута Ромейська імперія каже "А я" - а їй відповідають "Написано шо не було значить не було - тіко шось там в китайців було" - Ромеська імперія відповідає "Не було значить не було - пшла я лісом тоді").
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06.11.2023 12:50 Ответить
Так. Я мабуть мав собі у думках на увазі землі північніше РІ.
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06.11.2023 13:37 Ответить
Франкське королівство, Баварське ( чи то князівство чи то герцоство - не памятаю ), Папська держава ( воно на північ від Ромейської імперії ) - і ше шось там було
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06.11.2023 13:43 Ответить
***** теж вважає, що держави Україна немає і хоче типу об'єднати слов'ян!
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06.11.2023 13:32 Ответить
У фрау дименція
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06.11.2023 07:05 Ответить
Земан мабуть не отримав очікуваного грошового переказу з москви.
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06.11.2023 07:05 Ответить
Как только деньги перестал получать, так и прозрел.
Пусть проверят его счета.
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06.11.2023 07:06 Ответить
Протрезвел.
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06.11.2023 07:51 Ответить
А ось два підорка орбан і фіцо так не вважають.
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06.11.2023 07:07 Ответить
пЫНя сдохнет, сразу же прозреют переобуются.
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06.11.2023 07:44 Ответить
Є підозра, що він ці 10 років не безплатно так сильно помилявся...
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06.11.2023 07:11 Ответить
Похмілля ублюдочної мразі.
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06.11.2023 07:36 Ответить
Але для всіх нормальних тверезомислячих людей у світі земан залишиться навіки - Гандоном
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06.11.2023 07:37 Ответить
До того ж, використаним.
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06.11.2023 07:45 Ответить
Бреше, козел, та не червоніє. За такі "помилки" раніше на гільотину відправляли.
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06.11.2023 07:48 Ответить
Старий ватний дід...

А тепер згадайте - ЗЄ за ці 2 роки вторгнення хоч раз визнав, що помилявся щодо ***** та Роісі?
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06.11.2023 07:58 Ответить
А за свої поїздки в москву в 14 воно вибачилося? Майже 10 років пройшло
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06.11.2023 08:00 Ответить
Перестали транши надходити, от воно і прозріло.
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06.11.2023 07:59 Ответить
Как говорил один старый еврей:"Шоб я был таким умным как моя Сара потом.."
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06.11.2023 08:04 Ответить
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06.11.2023 08:11 Ответить
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06.11.2023 08:33 Ответить
Та не "стосовно Путіна", а "стосовно підарастії", бо після ***** все залишиться так як завжди. Не *****, так патрушев, медведев, дугін, мішустін. Вони іншаких не приймуть.
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06.11.2023 08:40 Ответить
Странный мужчина. Помню интервью с ним в первые дни февральской атаки - такое ощущение, что он реально офигел от происходящего. Жаль, что это осознал он поздно, но важно, что осознал.
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06.11.2023 08:50 Ответить
Заробив грошей від *****, а тепер і солому трусить, заробітчанин з ЄС!
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06.11.2023 09:02 Ответить
Земан "Червоні Труси", стара гебешна мразь, викручується...
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06.11.2023 09:12 Ответить
неужто протрезвел впервые за 10 лет?
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06.11.2023 09:22 Ответить
Пусть он поделится своей ошибкой с Орбаном..
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06.11.2023 09:34 Ответить
****** проститутка
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06.11.2023 10:06 Ответить
****** ви перевертні. Завдяки вашим "симпатіям" ті путіни перетворилися в монстрів.. Тепер ви посипаєте свої плешиві голови попілом, але запізно, воно ВЖЕ їснує у цьому світі.
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06.11.2023 10:10 Ответить
Єдине що втішає - не нам однім таке щастя. Чехам теж "поталанило". Вибачайте чехи.
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06.11.2023 11:01 Ответить
Ну, якщо лизання шоколадного вічка путіна - це не потурання, то Зєман таки старий брехливий поц. ) Ну хоч не скотився до рівня фрау мєркєль, у тої досі кацапська п'ятірня в причинному місці мозком керує, бо вона ні про що не шкодує.
Цікаво, вони російський паспорт вже мають, на всяк випадок? )
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06.11.2023 13:29 Ответить
То що, болєзному вшили "торпеду", він уже не пиячить і в його порожню голову почали влітати якісь думки?
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06.11.2023 21:02 Ответить
 
 