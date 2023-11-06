Я тотально ошибался относительно путина, – бывший президент Чехии Земан
Бывший президент Чехии Милош Земан назвал главной своей неудачей за все десять лет в должности главы государства то, что он ошибся в отношении владимира путина.
Об этом сообщает Vinegret.cz со ссылкой на заявление Земана телеканалу Nova, информирует Цензор.НЕТ.
"Моя самая большая неудача заключается в том, что я тотально ошибался относительно Владимира Путина, ведь только глупый человек мог совершить такую трагическую ошибку, как вторжение в Украину", - сказал Земан.
По его словам, вторжение нанесло ущерб не только Украине, но и России, причем колоссальный.
""Мало кто осознает, но Путин является человеком, который навредил собственной стране", - отметил бывший президент Чехии.
Земан подчеркнул, что всегда пытался отстаивать национальные интересы, "хорошо или не очень у меня это получалось, пусть оценивают другие". Но, добавил политик, "никто не может мне упрекнуть, что я кому-то потворствовал".
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Не верю. Перестали поступать карманые и он "прозрел"? В это верю.
Друге, для торгівлі, треба було контролювати виходи до моря, з тих же таки Дону, Дніпра, Дунаю, Ітилю. І той же таки Візантійській імперії, за цілком логічними роздумами Святослава, там було не місце. Якось так.
Тута така справа шо багато національних історичних постатей в різних країнах такі самі як ***** - візьмем до прикладу Святослава . Шо Святослав робив в Болгарії ?
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Це можна сприймати лише як альтернативщину. Тоді і держав толком не було. Хіба що на землях ********* Китаю «Чжунго». Були князівства - приватна власність князів, наче.
А може він хтів слов*ян об*єднати ??
Пусть проверят его счета.
прозреютпереобуются.
А тепер згадайте - ЗЄ за ці 2 роки вторгнення хоч раз визнав, що помилявся щодо ***** та Роісі?
Цікаво, вони російський паспорт вже мають, на всяк випадок? )