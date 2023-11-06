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Новини
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Клименко про Тишлека: Де-юре, наявність навіть російського паспорта не є підставою для звільнення

клименко

Комісія МВС перевіряє інформацію ЗМІ про можливу наявність російського паспорта у дружини заступника глави Нацполіції Дмитра Тишлека.

Про це в інтерв'ю Українським новинам заявив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Де-юре, наявність будь-якого паспорту, в тому числі і російського, не є підставою для звільнення. Враховуючи моральну сторону, те що відбувається сьогодні під час війни з рф, то ми маємо говорити про іншу сторону медалі і про особливу зацікавленість наших спецслужб щодо перевірки того чи іншого громадянина або його рідних, якщо вони мають паспорти російської федерації. Де проживають родичі, яке спілкування є, скільки разів виїжджав чи не виїжджав до своїх родичів, чи це рф, чи це тимчасово окуповані території, але це мають зробити фахівці, які мають доступ до такого роду інформації", - пояснив міністр.

За словами Клименка, Тишлек сам подав заяву до ДБР, у якій попросив ретельно розібратися в тому, що було викладено в журналістському розслідуванні.

"Коли проходить спеціальна перевірка, то існують два напрямки перевірки: внутрішній МВС і перевірки, які організовуються іншими, в тому числі спецслужбами. Що стосується МВС та поліції в цьому випадку, то перевіряються найближчі родичі на предмет судимості, наявності нерухомості, декларації. У матеріалах також є автобіографічні дані щодо найближчих родичів, в тому числі на дружин, чоловіків і дітей", - додав очільник МВС.

Читайте: Ветеран Гудименко закликає антикорупційні органи перевірити інформацію щодо можливого недостовірного декларування заступником голови Нацполіції Тишлеком

Раніше, як повідомляв Цензор.НЕТ, видання Bihus.Info оприлюднило розслідування про те, що дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо 2023 року не позбулася російського паспорта, а сам він користується нерухомістю та авто родини партнера ватажка ростовського кримінального угруповання.

Згідно з документом, який опинився у розпорядженні Цензор.НЕТ, у 2005 році дружина Тишлека Олександра Балакай просила видати їй новий паспорт громадянки рф, що і було зроблено. Саме цей паспорт громадянки рф, згідно з рослідуванням журналістів Bihus.info, досі залишається дійсним. Крім того, за даними джерел, у 2015-2017 роках вона регулярно їздила до росії та в окупований рф Крим.

У відповідь, заступник голови Нацполіції Тишлек заявив, що ЗМІ "спотворили факти" в розслідуванні про російський паспорт його дружини. А також, що він збирається звертатися до ДБР щодо цієї ситуації.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відсторонив від посади заступника голови Нацполіції Тишлека на час проведення розслідування ДБР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дружина заступника голови Нацполіції Тишлека використовувала паспорт рф для поїздок в росію та окупований Крим. ДОКУМЕНТ

Автор: 

росія (66125) Клименко Ігор (493) Тишлек Дмитро (25)


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Топ коментарі
+54
здається таварищ Кліменко проситься на звільнення по статті:
"служєбноє нєсоотвєтствіє через незнання Конституції України"

Конституція України (ст. 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство - тільки громадянство України.
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06.11.2023 14:43 Відповісти
+41
якщо у Тишлека є справка з фсб, що він не являється їх агентом - то немає ніяких проблем!
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06.11.2023 14:44 Відповісти
+33
ды-йуры, наявність кацапского паспорта, повинна бути - забороною на призначення!!!!!! йурызд, іпаний!!!!!

вони реально всіх, за довпойобів сприймають!!!!!
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06.11.2023 14:44 Відповісти
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ТИ ПОЛУДУРОК??? Чи хто ти є...
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06.11.2023 14:41 Відповісти
Ви статтю взагалі читали?
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06.11.2023 14:44 Відповісти
А Ви???
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06.11.2023 14:53 Відповісти
"Нічого страшного", - то для Фаї з базару, а для дружини високопосадовця в країні, яка веде війну з 14 року, то є ойц. Чого вона шастала туди?
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06.11.2023 15:12 Відповісти
Отримували вказівки для чоловіка від куратора.
Але кліменко скаже, що якщо немає довідки від куратора, то деюре вінічого не може зробити.
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06.11.2023 15:55 Відповісти
мусор звичайний
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06.11.2023 15:12 Відповісти
ОМЕРТА ЗЕДЕРЬМАЧНЕ КОДЛО СВОЇХ НЕ РУХАЄ‼️Тільки вероотступників , таких , як депутат Антон Поляков ! Шмара Третьякова тоді написала: » мінус один ВРАГ» ! БАНДА ГІРША КОЗА НОСТРИ І ГЕБНЯВОІ мафії ***** , тому, що знущаються над своїм народом
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06.11.2023 16:06 Відповісти
Це "чудовий" аргумент для дерусифікації України..... Чи це лише для зелених, пане Клименко?
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06.11.2023 14:41 Відповісти
здається таварищ Кліменко проситься на звільнення по статті:
"служєбноє нєсоотвєтствіє через незнання Конституції України"

Конституція України (ст. 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство - тільки громадянство України.
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06.11.2023 14:43 Відповісти
якщо у Тишлека є справка з фсб, що він не являється їх агентом - то немає ніяких проблем!
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06.11.2023 14:44 Відповісти
Виглядає так, ніби Клименко про паспорт знав...
А російський паспорт є підставою для звільнення з посади в Нацполіції під час війни з росією?
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06.11.2023 14:44 Відповісти
Так а ..улі там, у більшості зеленців родичі мають паспорти російської федерації. Це навіть було престижним. Воня Баканов, ще не найгучніший. Є ще батько Єрмака.
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06.11.2023 14:55 Відповісти
ды-йуры, наявність кацапского паспорта, повинна бути - забороною на призначення!!!!!! йурызд, іпаний!!!!!

вони реально всіх, за довпойобів сприймають!!!!!
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06.11.2023 14:44 Відповісти
ні тільки 73 % , які завели це лайно у владу
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06.11.2023 15:02 Відповісти
Якось Ви зменшуєте відповідальність 73%.
Це вони деюри лайно завели, а дефакто вони зруйнували країну.
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06.11.2023 16:00 Відповісти
КОНЧЕНИЙ, МОВА ПРО ТЕБЕ, МАВПА...НЕ про звільнення, а про ПРИЙОМ на роботу
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06.11.2023 14:45 Відповісти
Тупорила мусорска свиня....якщо де-юре, то в Україні заборонено подвійне громадянство.
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06.11.2023 14:49 Відповісти
Вот бы в СССР в 1943 году
Узнали бы что у зама НКВД
Жена с паспортом РЕЙХА!
Еханый!
Мне жалко и заместителя и его жену
А еще больше самого начальника НКВД
Вот бы ему прилетело от Сталина
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06.11.2023 14:49 Відповісти
мені здається, навіть сам таварищь сталін від такого кукухою поїхав би
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06.11.2023 14:55 Відповісти
УЧИТЕ историю, все руководители НКВД, не говоря о замах, сами были шпионами. И не одной страны.
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06.11.2023 16:56 Відповісти
Такое случалось в истории спецслужб
Но только не в НКВД
Там за подобное
Минимум на тебя бы помочились все
Потом - жену и детей изнасиловали бы на твоих глазах
А как максимум - содрали бы кожу с живого
В НКВД шпионов не было
Сталин не зря сделал СТРАХ
Одним из главных чувств
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06.11.2023 17:02 Відповісти
В частности Ежов был немецкий и польский шпион
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06.11.2023 17:23 Відповісти
ЕЖОВ был гомосексуалистом
И очень тупым
А когда попал в ПЫТОЧНЫЕ НКВД
Назвался шпионом всех разведок
Чего не сделаешь
Когда всмятку давят яйца
Не пишите эту сталинскую херню
Книги лучше почитайте серьезные
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06.11.2023 17:28 Відповісти
У меня их много, Ягода, Берия. Меркулов, Абакумов.
Когда разобрались с сталинской херней, они были реабелитированы?
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06.11.2023 19:06 Відповісти
Так на фига вы пишете про вражеских агентов в НКВД?
Просто чтобы написать?
Вы лучше напишите про внедрение советских агентов
Уровня Кима ФИЛБИ
У нас вон вся Банковая
Агентура ФСБ
А не ЦРУ
Не МИ- 6
ФСБ сопли не жует
Она не мелких агентов внедряет
Она работает на уровне президентов
Чё мелочиться !
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06.11.2023 19:29 Відповісти
Та ви вже геть там акуєлі?
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06.11.2023 14:51 Відповісти
дуже пасував би той мем, де баканіфф і гєнпракурорша, кажуть - "а **** не"!!
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06.11.2023 15:13 Відповісти
Та ні.
Вони зовсім не розуміють, що такого поганого, так як і не розуміють про яку корупцію їм постіно каже захід.
Так у них зайвохромосомний мозок.
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06.11.2023 16:03 Відповісти
Як воно служить в "очісткє"?
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06.11.2023 14:51 Відповісти
Нічого дивного, цеж його заступник
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06.11.2023 14:52 Відповісти
то кліменко його й підбирав під себе
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06.11.2023 14:54 Відповісти
жінка зам нач Нацполіції з російським громадянством це норм....
мда, часи настали, куда не плюнь, то пападеш в Мата Харі, пардон Машку Харю, або в почесний кубок ФСБ в кольорах рашиської ганчірки поруч із преЗЄком
до речі, судячи з позолоти інтерьєру це фото часом не з резіденції Президента України - Маріїнського палацу

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06.11.2023 14:53 Відповісти
То напевне і в клименка теж є кацапський паспорт якщо він так отого зашквареного вигороджує!
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06.11.2023 14:53 Відповісти
то є, коли треба звільнити свого, то згадали про закон...
а чому, ***** в других випадках закон не діє...
наприклад підстава для відставкит генерала ссо
наприклад воєнний стан а не стан війни
наприклад приватні тцк сп
дае *****, закон???
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06.11.2023 14:56 Відповісти
на роялі; ним хером грають
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06.11.2023 15:09 Відповісти
А ще можна пиз*ди військового через порушення коменданської години, та не помічати цілий нічний клуб
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06.11.2023 16:06 Відповісти
Яку чудову владу понавибирали
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06.11.2023 14:59 Відповісти
Питання чому іноземне грромадянство не є підставою для звільнення,
і якщо немає, то зробіть щоб було, чи 400 пожирачів податків в ВР безпорадні?
Чому взагалі іноземці керують Україною, не дивно, що українці опинилися в такій дупі
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06.11.2023 14:59 Відповісти
І як можна виграти війну з такими з такими керівниками,куди не подивись,всюди отакі керівники.Для них закони не писані,їм можна все.Дурдом.
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06.11.2023 14:59 Відповісти
І при цьому цей зелений збрід з російськими паспорта ловить мужичків по вулицях і скеровує на мінні поля та під наведені тима ж зрадниками ракети.
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06.11.2023 14:59 Відповісти
І саме ці ідіоти керували, керують і будуть керувати цією бідною нацією.
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06.11.2023 14:59 Відповісти
Бо нація ідіотів, яка й обрала собі на голову таку "владу". "Хужє нє будєт!", "хоть паржом!" Україну шкода. Номінантів премії Дарвіна - ні.
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06.11.2023 15:03 Відповісти
А у той час, коли дмитрика тишлека садовили на таку високу посаду, чим відповідні фахівці займалися?
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06.11.2023 15:02 Відповісти
Там всі свої люди... Чи думаєте на таку посаду випадкового поставили
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06.11.2023 15:12 Відповісти
Пі..дець повний *** зрада на зраді та зрадою погоняє
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06.11.2023 15:07 Відповісти
Якесь кончене, чому воно досі на посаді де-юре і де-факто?
щ
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06.11.2023 15:10 Відповісти
Тому що довбойо*.
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06.11.2023 16:07 Відповісти
Розумію Вас, та все ж... Вимкніть емоції. Увімкніть логіку.
Припустимо, наженуть кацапо-мусора. Він, курва, дохолєри знає. Хто дасть гарантію, що той мусор мовчатиме? Ніхто. Отже, треба йому заткнути пельку. А це морока. Та й від дохлого мусора зиску жодного. А коли його не звільняти, не мочити, а всього лише "обілетити" - задоволеною буде вся шобла: хтось некисло збагатиться, хтось лишиться при посаді та, найголовніше, все лишиться, як було.
І коли хтось чимось не задоволений - мусорні на то посрати хотілося.
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06.11.2023 19:39 Відповісти
ссцить в очі
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06.11.2023 15:10 Відповісти
Усі посади МВС мають свою ціну,хто в темі,той знає.Любого підара можна призначити,якщо заплатять.Це тотально корумпована система.До речі,у якому окопі помічник депутата госдури паРаші - гогішвілі,він же співмешканець телезірки Буданова?
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06.11.2023 15:12 Відповісти
дивна якась позиція... я згодна. що де юре можна все й навіть більше - це питання до наших законотворців. чому досі керівні посади в органах можуть займати люди з російськими паспортами... та мати родичів. в яких вони є... яка в біса мораль. якщо фсб має в своєму розпорядженні 1000 й 1 спосіб контролювати будь яку особу в якої є роспаспорт та якось вийти на її родичів...
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06.11.2023 15:13 Відповісти
А де - факто …накуй це туда
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06.11.2023 15:14 Відповісти
У комнді Зеленського кандидати на посаду мають мати російські паспорти. Навпаки, у тих кого таких немає - будуть проблеми.
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06.11.2023 15:14 Відповісти
Починає філософстувати. Прийом цього чела на стратегічну посаду в МВС проплатили, щоб кришував їх бізнес. Він давно в них на утриманні, ще з Донецька. Татаров шикнув на Клименка і той заспівав осанну.
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06.11.2023 15:27 Відповісти
За словами Клименка, Тишлек сам подав заяву до ДБР, у якій попросив ретельно розібратися в тому, що було викладено в журналістському розслідуванні. ,тоді для чого намотує свої словесні фантазії,ніби він і є той,хто вже розібрався і мав на це законне право ???
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06.11.2023 15:36 Відповісти
Доречі, логотип ДБР, нічого не нагадує?

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06.11.2023 16:05 Відповісти
Не знаю, в кого як, а в мене тільки якісь непристойні асоціації.
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06.11.2023 19:44 Відповісти
Коли почитав
...За словами Клименка, Тишлек сам подав заяву до ДБР Джерело:

то зрозумів - РУКА РУКУ МИЄ - ця зЕвлада зовсім ЗНЕХАБНІЛА!
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06.11.2023 15:39 Відповісти
а трудова на лубьянкі
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06.11.2023 15:44 Відповісти
Зачетно!
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06.11.2023 19:32 Відповісти
Ну і як це чмо можно назвати? ********? Нема слів.
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06.11.2023 15:52 Відповісти
як кажуть кацапи, "круговая порука"
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06.11.2023 15:52 Відповісти
треба дочекатися купи трупів чи коли він втече на парашу?
а тоді перевіряти і звільняти?
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06.11.2023 15:53 Відповісти
Наличие что ты Мавзолейные обезьяны Вермахта Плешивого ЧМОшника питерской помойки путлера...не является что ты агент ФСБ....😁💤💤💤☠️☠️☠️🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️
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06.11.2023 15:53 Відповісти
"Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя!"
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06.11.2023 15:55 Відповісти
Товрищщщ Клименко наличие руського паспорта является предлогом шо ця людина зрадник з усіма витікаючими наслідками для зрадників.
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06.11.2023 15:58 Відповісти
А по-мордє - достатня підстава!
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06.11.2023 16:00 Відповісти
Армянская чувиха Маргарита Симоньян сказала правильно.. Боширов и Петров не агенты Помойки ФСБ... просто смотрели Шпиль... в Британии.

....
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06.11.2023 16:03 Відповісти
Де-факто, коли почнуть бити морди, можете озвірілим людям кодекси демонструвати...
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06.11.2023 16:03 Відповісти
А Ві обратили внимание как в последнее время полиция стала с особой жестокостью и цинизмом щемить военніх а не кажется что єто планомерное действие
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06.11.2023 16:10 Відповісти
И как выиграть войну? Полный пи з дец. Нет слов
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06.11.2023 16:11 Відповісти
ПИ****ЦЬ!!!
Нема слів🤬🤬🤬
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06.11.2023 16:14 Відповісти
Начальник поліції в прошлому житті був Персом? Що законів не знає.... Отже ж цуцик...вибачте зелебобік попризначав... тьфу....ля...
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06.11.2023 16:17 Відповісти
Які ж бо усі де-юродиві...
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06.11.2023 16:26 Відповісти
апять какието казлы мешают нормальным пацанам жить
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06.11.2023 16:32 Відповісти
Да ...... а шо так можно Я коли проходив кадрову комісію боявся не дай Бог шо вспливе . Поки був зелений два рази менти затримували , але без протоколу . А зараз дивлюсь проходний двір
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06.11.2023 16:47 Відповісти
Де-юре, це органи влади України, а де-факто, запроданці та її руйнівники.
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06.11.2023 17:12 Відповісти
Тут уже навіть не Зеля з усім ОПешно-ФСБешним шоблом підтерлися нашою Конституцією, а вже приклад беруть й всі дотичні до корита.
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06.11.2023 17:18 Відповісти
Мусорня во всей своей красе.....
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06.11.2023 17:23 Відповісти
Ясно. значить, цього покидька не звільнять.
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06.11.2023 17:39 Відповісти
В Україні подвійне громадянство заборонене,отже це є порушення закону,відповідно нах... і міністр цього не знати не може(прикриває)Але громадянство це квіточки,а от приховування доходів,лобіювання інтересів,зв'язки з криміналітетом в тому числі ворожої держави,та ін.. оце ягідки.Зам міністра МВС ,охрініли.
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06.11.2023 18:02 Відповісти
Після запитання про комендантську годину його можна записувати до силовиків диктатури
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06.11.2023 19:32 Відповісти
Як відомо, згідно із законодавством Росії, людина отримучи паспорт РФ, підписує т.зв. "присягу громадянина Росії". У цій присязі є такі пункти:

"виконувати обов'язки громадянина Російської Федерації на благо держави та суспільства;

захищати свободу та незалежність Російської Федерації;"

І яким же чином, з точки зору пана міністра МВС, генерал МВС України мав би виконувати присягу громадянина кожної з воюючих між собою країн (Росії та України) : одночасно, чи по черзі ?)))))
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17.11.2023 11:47 Відповісти
 
 