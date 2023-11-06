Клименко про Тишлека: Де-юре, наявність навіть російського паспорта не є підставою для звільнення
Комісія МВС перевіряє інформацію ЗМІ про можливу наявність російського паспорта у дружини заступника глави Нацполіції Дмитра Тишлека.
Про це в інтерв'ю Українським новинам заявив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Де-юре, наявність будь-якого паспорту, в тому числі і російського, не є підставою для звільнення. Враховуючи моральну сторону, те що відбувається сьогодні під час війни з рф, то ми маємо говорити про іншу сторону медалі і про особливу зацікавленість наших спецслужб щодо перевірки того чи іншого громадянина або його рідних, якщо вони мають паспорти російської федерації. Де проживають родичі, яке спілкування є, скільки разів виїжджав чи не виїжджав до своїх родичів, чи це рф, чи це тимчасово окуповані території, але це мають зробити фахівці, які мають доступ до такого роду інформації", - пояснив міністр.
За словами Клименка, Тишлек сам подав заяву до ДБР, у якій попросив ретельно розібратися в тому, що було викладено в журналістському розслідуванні.
"Коли проходить спеціальна перевірка, то існують два напрямки перевірки: внутрішній МВС і перевірки, які організовуються іншими, в тому числі спецслужбами. Що стосується МВС та поліції в цьому випадку, то перевіряються найближчі родичі на предмет судимості, наявності нерухомості, декларації. У матеріалах також є автобіографічні дані щодо найближчих родичів, в тому числі на дружин, чоловіків і дітей", - додав очільник МВС.
Раніше, як повідомляв Цензор.НЕТ, видання Bihus.Info оприлюднило розслідування про те, що дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо 2023 року не позбулася російського паспорта, а сам він користується нерухомістю та авто родини партнера ватажка ростовського кримінального угруповання.
Згідно з документом, який опинився у розпорядженні Цензор.НЕТ, у 2005 році дружина Тишлека Олександра Балакай просила видати їй новий паспорт громадянки рф, що і було зроблено. Саме цей паспорт громадянки рф, згідно з рослідуванням журналістів Bihus.info, досі залишається дійсним. Крім того, за даними джерел, у 2015-2017 роках вона регулярно їздила до росії та в окупований рф Крим.
У відповідь, заступник голови Нацполіції Тишлек заявив, що ЗМІ "спотворили факти" в розслідуванні про російський паспорт його дружини. А також, що він збирається звертатися до ДБР щодо цієї ситуації.
Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відсторонив від посади заступника голови Нацполіції Тишлека на час проведення розслідування ДБР.
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Але кліменко скаже, що якщо немає довідки від куратора, то деюре вінічого не може зробити.
"служєбноє нєсоотвєтствіє через незнання Конституції України"
Конституція України (ст. 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство - тільки громадянство України.
А російський паспорт є підставою для звільнення з посади в Нацполіції під час війни з росією?
вони реально всіх, за довпойобів сприймають!!!!!
Це вони деюри лайно завели, а дефакто вони зруйнували країну.
Узнали бы что у зама НКВД
Жена с паспортом РЕЙХА!
Еханый!
Мне жалко и заместителя и его жену
А еще больше самого начальника НКВД
Вот бы ему прилетело от Сталина
Но только не в НКВД
Там за подобное
Минимум на тебя бы помочились все
Потом - жену и детей изнасиловали бы на твоих глазах
А как максимум - содрали бы кожу с живого
В НКВД шпионов не было
Сталин не зря сделал СТРАХ
Одним из главных чувств
И очень тупым
А когда попал в ПЫТОЧНЫЕ НКВД
Назвался шпионом всех разведок
Чего не сделаешь
Когда всмятку давят яйца
Не пишите эту сталинскую херню
Книги лучше почитайте серьезные
Когда разобрались с сталинской херней, они были реабелитированы?
Просто чтобы написать?
Вы лучше напишите про внедрение советских агентов
Уровня Кима ФИЛБИ
У нас вон вся Банковая
Агентура ФСБ
А не ЦРУ
Не МИ- 6
ФСБ сопли не жует
Она не мелких агентов внедряет
Она работает на уровне президентов
Чё мелочиться !
Вони зовсім не розуміють, що такого поганого, так як і не розуміють про яку корупцію їм постіно каже захід.
Так у них зайвохромосомний мозок.
мда, часи настали, куда не плюнь, то пападеш в
Мата Харі, пардон Машку Харю, або в почесний кубок ФСБ в кольорах рашиської ганчірки поруч із преЗЄком
до речі, судячи з позолоти інтерьєру це фото часом не з резіденції Президента України - Маріїнського палацу
а чому, ***** в других випадках закон не діє...
наприклад підстава для відставкит генерала ссо
наприклад воєнний стан а не стан війни
наприклад приватні тцк сп
дае *****, закон???
і якщо немає, то зробіть щоб було, чи 400 пожирачів податків в ВР безпорадні?
Чому взагалі іноземці керують Україною, не дивно, що українці опинилися в такій дупі
щ
Припустимо, наженуть кацапо-мусора. Він, курва, дохолєри знає. Хто дасть гарантію, що той мусор мовчатиме? Ніхто. Отже, треба йому заткнути пельку. А це морока. Та й від дохлого мусора зиску жодного. А коли його не звільняти, не мочити, а всього лише "обілетити" - задоволеною буде вся шобла: хтось некисло збагатиться, хтось лишиться при посаді та, найголовніше, все лишиться, як було.
І коли хтось чимось не задоволений - мусорні на то посрати хотілося.
...За словами Клименка, Тишлек сам подав заяву до ДБР Джерело:
то зрозумів - РУКА РУКУ МИЄ - ця зЕвлада зовсім ЗНЕХАБНІЛА!
а тоді перевіряти і звільняти?
....
Нема слів🤬🤬🤬
"виконувати обов'язки громадянина Російської Федерації на благо держави та суспільства;
захищати свободу та незалежність Російської Федерації;"
І яким же чином, з точки зору пана міністра МВС, генерал МВС України мав би виконувати присягу громадянина кожної з воюючих між собою країн (Росії та України) : одночасно, чи по черзі ?)))))