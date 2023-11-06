Клименко про Тишлека: Де-юре, наявність навіть російського паспорта не є підставою для звільнення

Комісія МВС перевіряє інформацію ЗМІ про можливу наявність російського паспорта у дружини заступника глави Нацполіції Дмитра Тишлека.

Про це в інтерв'ю Українським новинам заявив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Де-юре, наявність будь-якого паспорту, в тому числі і російського, не є підставою для звільнення. Враховуючи моральну сторону, те що відбувається сьогодні під час війни з рф, то ми маємо говорити про іншу сторону медалі і про особливу зацікавленість наших спецслужб щодо перевірки того чи іншого громадянина або його рідних, якщо вони мають паспорти російської федерації. Де проживають родичі, яке спілкування є, скільки разів виїжджав чи не виїжджав до своїх родичів, чи це рф, чи це тимчасово окуповані території, але це мають зробити фахівці, які мають доступ до такого роду інформації", - пояснив міністр.

За словами Клименка, Тишлек сам подав заяву до ДБР, у якій попросив ретельно розібратися в тому, що було викладено в журналістському розслідуванні.

"Коли проходить спеціальна перевірка, то існують два напрямки перевірки: внутрішній МВС і перевірки, які організовуються іншими, в тому числі спецслужбами. Що стосується МВС та поліції в цьому випадку, то перевіряються найближчі родичі на предмет судимості, наявності нерухомості, декларації. У матеріалах також є автобіографічні дані щодо найближчих родичів, в тому числі на дружин, чоловіків і дітей", - додав очільник МВС.

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Раніше, як повідомляв Цензор.НЕТ, видання Bihus.Info оприлюднило розслідування про те, що дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо 2023 року не позбулася російського паспорта, а сам він користується нерухомістю та авто родини партнера ватажка ростовського кримінального угруповання.

Згідно з документом, який опинився у розпорядженні Цензор.НЕТ, у 2005 році дружина Тишлека Олександра Балакай просила видати їй новий паспорт громадянки рф, що і було зроблено. Саме цей паспорт громадянки рф, згідно з рослідуванням журналістів Bihus.info, досі залишається дійсним. Крім того, за даними джерел, у 2015-2017 роках вона регулярно їздила до росії та в окупований рф Крим.

У відповідь, заступник голови Нацполіції Тишлек заявив, що ЗМІ "спотворили факти" в розслідуванні про російський паспорт його дружини. А також, що він збирається звертатися до ДБР щодо цієї ситуації.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відсторонив від посади заступника голови Нацполіції Тишлека на час проведення розслідування ДБР.

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