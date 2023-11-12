В усіх громадах Полтавщини відновили електропостачання

В усіх громадах Полтавської області, які були знеструмлені через негоду, енергетики відновили електропостачання.

Про це у фейсбуці повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.

"Електропостачання відновлено в усіх громадах Полтавщини. Дякуємо нашим енергетикам за сумлінну роботу за будь-яких обставин", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні унаслідок погіршення погодних умов без світла залишилися 27 населених пунктів у Полтавській області.

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