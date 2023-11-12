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В усіх громадах Полтавщини відновили електропостачання

світло

В усіх громадах Полтавської області, які були знеструмлені через негоду, енергетики відновили електропостачання.

Про це у фейсбуці повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.

"Електропостачання відновлено в усіх громадах Полтавщини. Дякуємо нашим енергетикам за сумлінну роботу за будь-яких обставин", - ідеться в повідомленні. 

Нагадаємо, сьогодні унаслідок погіршення погодних умов без світла залишилися 27 населених пунктів у Полтавській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приблизно 8 тис. осель залишилися без світла через негоду на Київщині, - ДТЕК

електроенергія (6282) Пронін Філіп (19) Полтавська область (1158)


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Сестра сьогодні говорила,що страшно було дивитися в сторону Полтавщини, небо було чорне,чорне. Люди в стресі,обстріли, погода жахлива,холодно та і не ситно. Коли дама з парасолькою говорить про соцдопомоги, так хочеться запитати для кого,бо одна бабуся про хліб забула,грошей не має.
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12.11.2023 18:30 Відповісти
 
 