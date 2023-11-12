На Сумщині майже повністю відновили енергопостачання
На Сумщині через негоду були знеструмлені 22 населені пункти. Електропостачання наразі відновлено до майже всіх абонентів.
Про це у фейсбуці повідомила Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок негоди на Сумщині було знеструмлено 22 населених пункти: наразі електропостачання відновлено. Станом на 18 годину майже всі з понад 2 тисяч абонентів підключені до систем електропостачання", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через несприятливі погодні умови сталося відключення 8 ліній електропередач, що спричинило знеструмлення у Роменській, Шосткинській, Юнаківській, Чупахівській, Охтирській, Коровинській територіальних громадах.
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Lev #581670
показати весь коментар12.11.2023 21:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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