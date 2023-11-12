Музей Булгакова в Києві позбавлять статусу пам’ятки національного значення, - Мінкульт

Будинок письменника Михайла Булгакова у Києві на Андріївському узвозі може бути позбавлений статусу об’єкта культурної спадщини національного значення.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Еспресо, про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв у телемарафоні.

Зазначається, що музей може отримати статус пам'ятки місцевого значення.

За словами Карандєєва, 13 пам'яток, які раніше мали статус національного значення, можуть вилучити з реєстру національного значення: "Деякі пам'ятки національного значення, які, можливо, мають не тільки ідеологічне забарвлення, але й справді є пам'ятками мистецтва й історії, можуть змінити свій статус із національного на місцевий".

"Будинок Булгакова на Подолі у місті Києві занесений до реєстру саме як місце, де проживав письменник Булгаков. Він очевидно має лишитися в реєстрі пам'яток, як приклад історичної архітектури Києва кінця ХІХ сторіччя. Без сумніву, ми будемо розглядати виключення цього об'єкту з реєстру пам'яток національного значення з можливим перенесенням до реєстру об'єктів місцевого значення", - додав Карандєєв.

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