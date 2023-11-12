Музей Булгакова в Києві позбавлять статусу пам’ятки національного значення, - Мінкульт
Будинок письменника Михайла Булгакова у Києві на Андріївському узвозі може бути позбавлений статусу об’єкта культурної спадщини національного значення.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Еспресо, про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв у телемарафоні.
Зазначається, що музей може отримати статус пам'ятки місцевого значення.
За словами Карандєєва, 13 пам'яток, які раніше мали статус національного значення, можуть вилучити з реєстру національного значення: "Деякі пам'ятки національного значення, які, можливо, мають не тільки ідеологічне забарвлення, але й справді є пам'ятками мистецтва й історії, можуть змінити свій статус із національного на місцевий".
"Будинок Булгакова на Подолі у місті Києві занесений до реєстру саме як місце, де проживав письменник Булгаков. Він очевидно має лишитися в реєстрі пам'яток, як приклад історичної архітектури Києва кінця ХІХ сторіччя. Без сумніву, ми будемо розглядати виключення цього об'єкту з реєстру пам'яток національного значення з можливим перенесенням до реєстру об'єктів місцевого значення", - додав Карандєєв.
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в той момент, коли у "селян" були університети - на росії писемність була 2%
Іван Франко
Батько, Яків Іванович Франко, син Івана Франка та Катерини Кімакович, був заможним сільським ковалем. За однією з версій, в яку вірив і сам Іван Франко, батьківський рід походив від німецьких колоністів, чим пояснював незвичне прізвище, бо, мовляв, у ньому є «кавалочок німця».
Мати, Марія Миколаївна, дочка Миколая Кульчицького та Людовіки Гвоздецької, походила із т. зв. «ходачкової» (збіднілої) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0 шляхти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] та належала до герба https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1) Сас .
Хто пожив до приходу більшовицького бидла, пам'ятає нормальне людське життя,
взаємоповагу, чистоту, порядок, і поїзди, що ходили точно за розкладом.
Да в Україні і до 2014 року більшість громадян вважало українську мовою села. Причому саме селюки, як тільки опинялися у містах, ставали адептами зросійщення, вважаючи, що вони тепер дотичні до еліти.
Невігласи завжди такі - шукають переваги для себе у тому, що не є їхньою заслугою. У кольорі шкіри, у мові, у гучності голосу чи кількості м'язів.
Це не заважало йому бути грамотним і навіть писарем Фастівського Полку.
Правда, це було близько 1700 року, до того як налізла кацапня.
Андріївський узвіз, 13 - це дім Василя Листовничого. Українського архітектора, інженера, почесного громадянина Києва, чоловіка по-своєму визначного - в культурних націй таким присвячують окремі монографії. Збереглись по цілій Україні проектовані ним будинки (у Вінниці точно один зацілів, в Острозі це була жіноча гімназія, а взагалі гімназій він набудував із десяток!), фахівці знають його підручники з будівельної механіки; кузен його дружини, Ядвіґи з Кринських, композитор Вітольд Малішевський, був першим ректором Одеської консерваторії, вся родина дружини брала участь у польському повстанні 1863-го.
Василя Листовничого Радянська влада знищила двічі. У 1919 році його розстріляла ЧК - тричі (!!!) виводили в Лук'янівській тюрмі «к стєнкє» на імітацію розстрілу, а потім застрелили під час вивозу з міста при спробі втечі (ох і кріпкий, видать, чоловік був!..). Друге ж, витонченіше знищення можна, в термінах сьогоднішньої війни, назвати «інформаційним» - і вирішальну роль у ньому відіграв таки його квартирант, «Мішка-венеролог», який, виїхавши з Києва до Москви й завоювавши там оглушливий успіх «Турбіними», твердо вписав себе в золотий фонд російської літератури 20-го століття, як Михаїл Афанасійович Булґаков.
Музеі Вашингтона, Ньюкасл йорка, Рима- усе згине?
Смішно, як
у російському фільму про Мацкву:
» Через 20 лет театры и кино закроют- все будет телевизор»
Пусть Россия забирает такое культурное наследие себе.
Где, кроме России, по ним снят хотя бы фильм ?
А вот в Америке их нет. Даже Брайтоне Булгаков уже не интересен.
Не говоря о режиссёрской или препоавательской среде.
НИ ОДНОГО ФИЛЬМА по булгакову ГОЛЛИВУД НЕ СНЯЛ !
А Булгакова знает только Россия.
То же с творчеством Ильфа и Петрова - великим "кладезем мудрости".
не виплеснути б розум від ненависті.
Чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь.(Шевченко)
хоч я Булгакова вважаю як і Репіна, і Гоголя і багатьох інших українськими письменниками, і художниками, яких русня присвоїла, будучі імперієй і не давала розвиватись мистецтву окупованих народів. скоільки було видано указів по зразку валуєвському не тільки загальнодержавних а і на місцях не знає ніхто. і писати на українській мові , означало не писати зовсім.
Родился я в тихом украинском городке Таганроге (А.П.Чехов)
не по словам а по делам судите их сказано в Библии.
У п'єсі «Дні Турбіних» Булгаков показує українців, як тих хто створює новий світ та тероризує "російське населення своєю мерзенною мовою", якої й на світі не існує». В оповіданні «Я вбив» абсолютно всі українськомовні персонажі - юдофоби, садисти, злочинці чи виконувачі їхніх наказів.
Вот почитайте Киев-город - там всего пяток страниц!
https://librebook.me/kiev_gorod/vol1/1