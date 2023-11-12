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Музей Булгакова в Києві позбавлять статусу пам’ятки національного значення, - Мінкульт

Будинок письменника Михайла Булгакова у Києві на Андріївському узвозі може бути позбавлений статусу об’єкта культурної спадщини національного значення.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Еспресо, про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв у телемарафоні.

Зазначається, що музей може отримати статус пам'ятки місцевого значення.

За словами Карандєєва, 13 пам'яток, які раніше мали статус національного значення, можуть вилучити з реєстру національного значення: "Деякі пам'ятки національного значення, які, можливо, мають не тільки ідеологічне забарвлення, але й справді є пам'ятками мистецтва й історії, можуть змінити свій статус із національного на місцевий".

"Будинок Булгакова на Подолі у місті Києві занесений до реєстру саме як місце, де проживав письменник Булгаков. Він очевидно має лишитися в реєстрі пам'яток, як приклад історичної архітектури Києва кінця ХІХ сторіччя. Без сумніву, ми будемо розглядати виключення цього об'єкту з реєстру пам'яток національного значення з можливим перенесенням до реєстру об'єктів місцевого значення", - додав Карандєєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очільник Мінкульту Ткаченко проти закриття музею Булгакова в Києві

Музей Булгакова в Києві позбавлять статусу пам’ятки національного значення, - Мінкульт 01

Автор: 

музей (442) Булгаков Михайло (13)


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Топ коментарі
+27
Булгаков ублюдочне русняве окупантське гімно і його не має бути в Києві ні в якому вигляді, при чому тут "рейдерство".
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12.11.2023 23:02 Відповісти
+26
Ти до дотягнув до другого речення?

Боротьба за цю будівлю на Андріївсткому узвозі іде вже багато років. І ось нарешті рейдери отримали, що хотіли, під патріотичними гаслами.
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12.11.2023 23:10 Відповісти
+25
Тобто, готують будівлю музею під рейдерське захоплення.
І національне питання тут геть ні до чого.
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12.11.2023 22:59 Відповісти
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Блеять, а вы ухи не обожрались? Может асфальт с плиткой переложите?
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12.11.2023 23:29 Відповісти
Уху поржать оставили пиплу
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12.11.2023 23:40 Відповісти
Українська мова, література і культура, історично були сільські. Звідси і різниця між українською і російською літературою. За переписом 1898 року в російській імперії 96% українців були селяни.
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12.11.2023 23:50 Відповісти
нащо постити фейкову *****?
в той момент, коли у "селян" були університети - на росії писемність була 2%
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12.11.2023 23:57 Відповісти
Література, в основному - це привилегія панівного класу. В російській імперії, це російська і французька мови.
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13.11.2023 00:04 Відповісти
А Іван Франко жив у Австро-Угорській імперії,і писав собі українською, і ми читаємо його твори.
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13.11.2023 02:58 Відповісти
Батьки

Іван Франко

Батько, Яків Іванович Франко, син Івана Франка та Катерини Кімакович, був заможним сільським ковалем. За однією з версій, в яку вірив і сам Іван Франко, батьківський рід походив від німецьких колоністів, чим пояснював незвичне прізвище, бо, мовляв, у ньому є «кавалочок німця».

Мати, Марія Миколаївна, дочка Миколая Кульчицького та Людовіки Гвоздецької, походила із т. зв. «ходачкової» (збіднілої) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0 шляхти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] та належала до герба https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1) Сас .
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13.11.2023 03:37 Відповісти
На Західній Україні багато хто не цурається віднайти в собі частинку німецького.
Хто пожив до приходу більшовицького бидла, пам'ятає нормальне людське життя,
взаємоповагу, чистоту, порядок, і поїзди, що ходили точно за розкладом.
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13.11.2023 03:50 Відповісти
А Леся Українка чхати хотіла на російську імперію.
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13.11.2023 03:04 Відповісти
Лари́са Петрі́вна Ко́сач (дворянка ), починала писати російською. Повезла написане в столицю імперії і почула, що це шось середненьке, але порекомендовали писати українською. В результаті ми отримали Лесю Українку.
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13.11.2023 03:32 Відповісти
Отже, натрапила на розумних порядних людей.
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13.11.2023 03:43 Відповісти
Леся была социалисткой, переводила Маркса-Энгельса. И неизвестно как сложилась бы ее судьба, доживи она до революции.
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13.11.2023 11:13 Відповісти
І де ж це у Російській імперії в українських універсітетах викладали українською?

Да в Україні і до 2014 року більшість громадян вважало українську мовою села. Причому саме селюки, як тільки опинялися у містах, ставали адептами зросійщення, вважаючи, що вони тепер дотичні до еліти.

Невігласи завжди такі - шукають переваги для себе у тому, що не є їхньою заслугою. У кольорі шкіри, у мові, у гучності голосу чи кількості м'язів.
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13.11.2023 02:24 Відповісти
Ну мій пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дід теж був селянином.
Це не заважало йому бути грамотним і навіть писарем Фастівського Полку.
Правда, це було близько 1700 року, до того як налізла кацапня.
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13.11.2023 05:56 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/27079412.html Нема в Києві «дому Булгакова». І не було ніколи. Андріївський узвіз, 13, дім Листовничого…

Андріївський узвіз, 13 - це дім Василя Листовничого. Українського архітектора, інженера, почесного громадянина Києва, чоловіка по-своєму визначного - в культурних націй таким присвячують окремі монографії. Збереглись по цілій Україні проектовані ним будинки (у Вінниці точно один зацілів, в Острозі це була жіноча гімназія, а взагалі гімназій він набудував із десяток!), фахівці знають його підручники з будівельної механіки; кузен його дружини, Ядвіґи з Кринських, композитор Вітольд Малішевський, був першим ректором Одеської консерваторії, вся родина дружини брала участь у польському повстанні 1863-го.
Василя Листовничого Радянська влада знищила двічі. У 1919 році його розстріляла ЧК - тричі (!!!) виводили в Лук'янівській тюрмі «к стєнкє» на імітацію розстрілу, а потім застрелили під час вивозу з міста при спробі втечі (ох і кріпкий, видать, чоловік був!..). Друге ж, витонченіше знищення можна, в термінах сьогоднішньої війни, назвати «інформаційним» - і вирішальну роль у ньому відіграв таки його квартирант, «Мішка-венеролог», який, виїхавши з Києва до Москви й завоювавши там оглушливий успіх «Турбіними», твердо вписав себе в золотий фонд російської літератури 20-го століття, як Михаїл Афанасійович Булґаков.
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13.11.2023 00:02 Відповісти
возня навколо булгакова - то *****. https://zmina.info/news/u-dnipri-vykladachka-meduniversytetu-zaboronyla-studenczi-pid-chas-zanyattya-vidpovidaty-************-movoyu/ У Дніпрі викладачка медуніверситету заборонила студенці під час заняття відповідати українською мовою
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13.11.2023 00:06 Відповісти
Через 5-7 років і слово то таке як музей пропаде з обіходу..
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13.11.2023 00:13 Відповісти
Та не вже?

Музеі Вашингтона, Ньюкасл йорка, Рима- усе згине?

Смішно, як
у російському фільму про Мацкву:
» Через 20 лет театры и кино закроют- все будет телевизор»
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13.11.2023 06:13 Відповісти
Для тебе, так зникне! Я думаю воно й вже зараз для тебе зникло, навряд ти можеш собі дозволити сходити на справжню прем'єру! Ваше шоу увечері по ТВ ((
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13.11.2023 06:39 Відповісти
А ... шановне бидло, це мабуть нічого, що і Булгаков, і Пушкін і багато інших, не тільки в літературі чи в живопису, чи в музиці, а у всіх видах людської діяльності є ПРОРОКИ БОГА? Ви давали їм ХЛІБ БОГА? Чи тільки обсирати РУКИ БОГА навчились? Академія Джунглів це не тільки різнобарвному злодію, а й всякому хто в тій чи іншій мірі зневажає БОГА, тарілки та ложки мови різні, але всі вони слугують творінню з ідіота ЛЮДИНИ, шлях правда довгий "від печерного воскресіння", зате на шару, як багато мріяло. АРХ М
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13.11.2023 01:29 Відповісти
В Україні і світі вірити БОГУ починають не тоді, коли в Біблії написано БОГОМ, тобто по слову БОГА, що Путін ворог людства, а тоді, коли влетіло в їбало, влетіло і всі зразу вірять, що Путін ворог, так вірять тільки довбойоби. АРЇ М
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13.11.2023 01:33 Відповісти
Гоголь понимал, что к чему, но сформулировать побоялся и честно сошёл с ума.
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13.11.2023 03:11 Відповісти
Не нужен Украине ни писатель Булгаков, ни его дом - пусть забирают рейдеры, пусть сносят и строят там хоть что-нибудь другое. Украине не о чем жалеть: Булгаков - наркоман-морфинист, доколовшийся в прямом смысле до чёртиков, которые стали мерещиться ему и вылились в роман. Жалкий трус, живший на подачки Сталина и на содержании своих жён.
Пусть Россия забирает такое культурное наследие себе.
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13.11.2023 02:54 Відповісти
Землю продамо, експонати вивеземо у США та продамо, з пам'яті викреслено - душу ви продали!!! Ви забули, що рукописи не горять?! Сподіваюсь карма прийде до усіх причетних до цього балагану!!! Зараз час пустоголових, та він мине і вони згинуть безславно…
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13.11.2023 06:33 Відповісти
Рукописи Булгакова кому-то интересны?
Где, кроме России, по ним снят хотя бы фильм ?
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13.11.2023 06:47 Відповісти
Прикинь интересны, есть целая прослойка людей которые вырасли не на Гариках Потных, а на Бредбери, Шекли, том же Булгакове(В нефорской киевской среде Булгаков один из топ писателей)
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13.11.2023 07:31 Відповісти
"Прослойка" ? Неформальная среда ? Тунеядцы с наркоманами.
А вот в Америке их нет. Даже Брайтоне Булгаков уже не интересен.
Не говоря о режиссёрской или препоавательской среде.
НИ ОДНОГО ФИЛЬМА по булгакову ГОЛЛИВУД НЕ СНЯЛ !
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13.11.2023 07:40 Відповісти
Відповім словами Леся Подерев'янського-А ти х.й в бєлки бачив ? У Америки и Британии свои писатели-Олдингтон, Конан Дойль, Сэллинджер и Элиссон. Никто их не отменяет с криками долой колониализм)
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13.11.2023 07:45 Відповісти
Сэлинджера знает весь мир. Не говоря о Конан Дойле.
А Булгакова знает только Россия.
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13.11.2023 08:03 Відповісти
Булгакова знають ті, хто пройшов ад срсру. Він чітко підковирював суть того режиму. Чого коштує тільки його Собаче серце.
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13.11.2023 08:15 Відповісти
Але це не заважало йому вилизувати сталінські підошви.
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13.11.2023 08:25 Відповісти
То ви собі щось уже придумали.
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13.11.2023 19:48 Відповісти
Рукописи Булгакова не горят, потому что истлели.
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13.11.2023 07:34 Відповісти
Нигде в мире, кроме России, Булгаков нафиг никому не нужен, не интересен и не известен.
То же с творчеством Ильфа и Петрова - великим "кладезем мудрости".
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13.11.2023 06:39 Відповісти
Бразильскую версию 12 стульев видел ?)
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13.11.2023 07:33 Відповісти
Тупість - характерна риса москалізьму.
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13.11.2023 08:38 Відповісти
На фарион посмотри- борца за укрмову.....
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16.11.2023 14:41 Відповісти
все по закону маятника, чим більш ви качнете в один бік, тим більше він відхилиться в другий.

не виплеснути б розум від ненависті.
Чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь.(Шевченко)
хоч я Булгакова вважаю як і Репіна, і Гоголя і багатьох інших українськими письменниками, і художниками, яких русня присвоїла, будучі імперієй і не давала розвиватись мистецтву окупованих народів. скоільки було видано указів по зразку валуєвському не тільки загальнодержавних а і на місцях не знає ніхто. і писати на українській мові , означало не писати зовсім.

Родился я в тихом украинском городке Таганроге (А.П.Чехов)
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13.11.2023 06:57 Відповісти
Тільки остаточно травмований імперією малорос на ім'я Юрий може вважати Булгакова українським письменником.
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13.11.2023 07:28 Відповісти
Він дуже любив Київ, і це головне. Він тут народився, жив і навчався. Цього замало?
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13.11.2023 07:40 Відповісти
Малувато.
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13.11.2023 08:01 Відповісти
Не знаю як можна любити Київ без киян. Це як росіяни ******* Україну без українців.
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13.11.2023 08:34 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!
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13.11.2023 08:35 Відповісти
Ви це розкажіть дітям, батьків яких на фронті вбили любителі булгакова !!!
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13.11.2023 08:41 Відповісти
Бузина теж "дуже любив Київ... тут народився і навчачся". І шо?
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13.11.2023 09:49 Відповісти
у вас м, абуть такі як фаріон , являються не малоросами. вам більше до вподоби ті, які б"ють себе копитом в груди і найгучніш мичить що він найбільший патріот
не по словам а по делам судите их сказано в Библии.
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13.11.2023 14:37 Відповісти
Булгаков був симпатиком білогвардійців, мав шовіністичні, русофільські, українофобські погляди та був противником незалежності України і українського національного руху.
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13.11.2023 07:37 Відповісти
Идиоты!😎
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13.11.2023 07:21 Відповісти
Ніхто не писав з такою любов'ю про Київ, як М.Булгаков. А, музей Булгакова, неймовірно цікавий, унікальний. Працівники музею створили захоплюючу експозицію, що відтворює і життя родини великого письменника, і героїв його твору. Цей музей окраса і міста, і країни.
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13.11.2023 07:34 Відповісти
Булгаков був симпатиком білогвардійців, мав шовіністичні, русофільські, українофобські погляди та був противником незалежності України і українського національного руху.
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13.11.2023 07:38 Відповісти
100% Зразу видно людина знайома з першоджерелом! А не як більшість тут.
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13.11.2023 09:50 Відповісти
Окраса миста идёт на слом. В мусорный бак. Декоммунизация.
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13.11.2023 07:42 Відповісти
Ага. Анна Ахметова.)
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13.11.2023 08:16 Відповісти
А з окопів чомусь усе бачиться навпаки ?!!!!!!!!!
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13.11.2023 08:34 Відповісти
недавно такой-же как вы с пеной у рта защищал Пушкина...и как вы только зарегистрированный на сайте.
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13.11.2023 09:20 Відповісти
Булгаков був симпатиком білогвардійців, мав шовіністичні, русофільські, українофобські погляди та був противником незалежності України і українського національного руху. Письменник зображав протистояння росіян та українців, як зіткнення високої культури та нікчемного варварства.
У п'єсі «Дні Турбіних» Булгаков показує українців, як тих хто створює новий світ та тероризує "російське населення своєю мерзенною мовою", якої й на світі не існує». В оповіданні «Я вбив» абсолютно всі українськомовні персонажі - юдофоби, садисти, злочинці чи виконувачі їхніх наказів.
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13.11.2023 07:41 Відповісти
Судя по коментам ватники начинают поднимать голову. Зеленский это Янукович-2.
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13.11.2023 07:51 Відповісти
У творах Булгакова простежується презирство і ненависть до інших народів.
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13.11.2023 07:55 Відповісти
Особєнно к боґоізбґанному наґоду 😁
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13.11.2023 08:43 Відповісти
Булгаков то чем не угодил? Совсем спятили.
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13.11.2023 09:36 Відповісти
А чем он лучше Пушкина.
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13.11.2023 09:46 Відповісти
письменник він цікавий а як людина він гандон. А ця будівля ну дуже вже цікава ******** гандонам.
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13.11.2023 09:38 Відповісти
Геній і злодійство в даному випадку сумісні. Я теж люблю "Мастєр і МАргаріта". Але це ніяк не зобов'язує мене дрочити на постать автора. Бо був українофоб і імперець, тобто класичне *****!
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13.11.2023 09:53 Відповісти
Это противостояние города (русскоязычного) и села (украиноязычного). Чисто городской Булгаков считал село варварством и боялся его, соответственно и всего украиноязычного. Особенно Петлюры, который для него был чуть ли не вратами ада.
Вот почитайте Киев-город - там всего пяток страниц!

https://librebook.me/kiev_gorod/vol1/1
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13.11.2023 10:29 Відповісти
Читаємо " Цей проклятий "квартирний вопрос " Оксани Забужко.
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13.11.2023 10:41 Відповісти
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