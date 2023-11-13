В Ужгороді працівники ТЦК посеред ночі забрали водія автобуса, який віз дітей із Вінниці на змагання, - журналіст Павловський
Працівники ТЦК в Ужгороді забрали водія автобуса, який привіз дитячу збірну з Вінниці на спортивні змагання.
Про це повідомив журналіст Віталій Павловський, передає Цензор.НЕТ.
"Наші Вінницькі діти поїхали на Всеукраїнські змагання з Теквондо в УЖГОРОД, збірна України.. Водій ікаруса, що перевозить діток з Вінниці на Ужгород, з готелю на спорткомплекс та знову в готель, заночував в хостелі "Монада", де його в 01.30 ночі разом з іншими чоловіками закрутили військові разом з поліцією!! Пояснення, що він єдиний водій з групою спортсменів збірної України, їм не аргумент! Всіх на нічну комісію, у воєнкомат!
Телефони відібрали, інформацію своїм рідним, тренерам повідомити не було змоги.. спортсмени винаймають таксі та по місцю пробують виходити з положення, бо змагання ніхто не відміняв", - йдеться в повідомленні.
За словами журналіста, після комісії Михайлу вручають військовий квиток та відправляють на Чернігів.
За даними Еспресо, голова Вінницької ОДА Сергій Борзов узяв ситуацію під контроль. Він обіцяв вирішити питання безпеки та транспортування дітей.
Згодом Павловський повідомив, що перевізник підготував іншого водія для повернення спортсменів додому. Але оскільки ключі від автобуса залишилися у військкоматі, а жоден із місцевих водіїв не наважився туди піти, рятувати дітей довелося дівчині Юліані з Маріуполя, яка живе в Ужгороді.
"Кульмінація всієї цієї неприємної історії, де люди з владою стають авторитарними, де порушення законів і Конституції України стає нормою, де діти можуть стати заручниками "а в нас команда", і між варіантом, де після нічного спільного рейду в готелі, насильницького проходження комісії й отримання військового квитка, одразу відправляють на учбову, замість дати повістку на відправку з відтермінуванням 3-5 днів, обирають перший. А як же діти? Діти почекають, тих, хто ухиляється, потрібно карати в такий спосіб!!!" - додав журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
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Хотів би його запитати, в якому підрозділі він служить?
Є ж цивілізовані методи.
Просто,от таке масова ставлення, геть вбиває моральний дух. Люди зневіряються в державній системі. Це дуже небезпечно.Корупція, беззаконея в судах, брезня на бидломарафоні, даеі як вдовам ветеранів не дають допомоги і не визнають, що загинув а фронті,а є ще 15тис безвістипроалих, поки їх не визнають мертвими- ніякої грошової допомоги сім'я не отримає.
В нас купа проблем, і замість вирішегня їхкожного дня храпатмй дає відрсіки, єрмак крутить бабло, а нам мають за бидло. В Дніпрі мер дозволяж обзивати міщан, таб в США він вилитіа, як пробка зі свого крісла і посудах його б затягали!!!
Щось нагадує?
Плюс, водії в принципі мають право на бронь (і навіть на виїзд за кордон по системі "Шлях").
******* війну виграють дрони, а не м'ясо.
То що людину видірнули і відправили породила у нього купу проблем в фіскальному полі.
Якщо він повернеться, він може більше не знайти об'єкт свого інвестування. + Заборгованість перед країною за несплачені податки і тощо тощо.якщо водій повернеться ( і дай йому бог фортуни), то він не тільки не знайде засобів існування, а ще відкриє для себе що він в боргах як в шовках по відношенню до країни і можливих інших приватних структур.
То є величезна проблема яка створюється і свідчить що Радянщини в голові актуальної влади ще дуже дуже багато.
Тут до речі треба зрозуміти: так за що ж воює українець?
когда "гарант конституции" такое говорит, это как минимум должно насторожить.
Но ведь легче рабов нагнуть чем надсмотрщиков.
Мобилизация у нас выборочная, потому что "война" у нас не для всех, для масс это вероятность смерти с высоким коф., для избранных - это возможность приподнять столько бабла что хватит и внукам.
Массы за год все поняли и упираются, избранные терпеть возникающие "убытки" при таком сопротивлении пока не намерены, поэтому гребут все что можно схватить, как и пи...т все что можно сп...ть.
По второму - ВЛАСТЬ не соблюдает нормы ЗАКОНОВ, о каком вразумительном порядке идет речь?.
Порядок и так есть - 3 ВРУЧЕННЫХ повестки (как и каким образом прописано, ее даже выписать можно на коленке НО соблюдая норму законов, то что делают сейчас - подделка документа),если не явился - дело в пр.органы по факту уклонения - суд/принятие решения о уклонении - розыск/задержание -суд принятие решения о мере /степени/и глубине наказания.ВСЕ, все прописано давно по призыву.
по второму по ротациям - по добровольцам и призывникам (если без контракта) хз (я если честно их статусы и права толком нигде и не прочитал, там темнота видать кромешная), а вот по контрактам - читаем контракты при подписании, там подводных камней вагон может быть (и они как правило есть,не дураки их создавали), и ротации из области фантастики если форсмажор по типу военных действий там вероятнее всего обозначены.Подписался на бабло,терпи и тяни,пока не треснет...
И выходит как не крути рабство, хоть на гражданке при заломе в бус, хоть при контракте.Прав нольцелых хердесятых, одни обязонасти.
А поки що зевлада робить все, щоб завалити рекрутінг та змінити відношення українців до ЗСУ.
А тепер тут - як вважаєте нічне ВЛК встановлює стан здоров'я людини? Чи лише пише - придатний! Інформація про це (навіть не із ЗМІ, з чуток) підсилить ухилянство, чи зменшить його? Скільки додатково потоне зимою в Тисі через такі дії ужгородського воєнкома?
Це лише знижує бажання служити, а не забезпечує доукомплектацію війська.
- роти охорони ТЦК на фронт. Заміна ТЦКшників на поранених, та мобілізованих для цього....жінок.
- жорсткий контроль над ВЛК.
- перегляд усіх інвалідностей та відстрочок. В першу чергу отриманих в 2022-23р.
- повістки УСІМ а не "простим смертним"
- скорочення держапарату, із зняттям броні. Заміна чиновників на жінок. І на фронт.
- повна заміна митників та часткова прикордонників (на західному напрямку). Вони лише організують коридори ухилянтам. І на фронт звісно. Разом з Термінаторами з БЕБ, тощо...
- показове і жорстоке покарання офіцерів, що "спалюють" бійців десятками.
- антикорупційна діяльність. Реальна, а не фіктивна.
- процедура швидкого позбавлення офіцерів звань за злочини і відповідно відправка усіляких Баканових, Арестовичів, воєнкомів рядовими в окопи, а не в штаби планувати "вручення нагород на лінії фронту".
І т.п.
Але цього не буде. Простіше "крутити сіряків".
Але це матиме ще один наслідок - назад ніхто з Заходу, не повернеться. А після війни купа ще і втече туди. І от тоді і настане післявоєнна ж*па, з 1млн. працездатних. 5млн. чиновників та правоохоронців 15+млн. пенсіонерів, інвалідів, тощо....
- Держапарат загалом (включно з цивільними ТЦК). Ви серйозно вважаєте, що не буде жінок готових замістити чоловіків на їх посадах??? При шаленому безробітті зараз, при купі оголошень в Фейсбуці "Шукаю роботу. Будь-яку.", тощо. Та навіть з наявних пенсіонерів знайдуться ті хто буде готовий працювати на цих посадах, при умові, що пенсію не відмінять, а доплюсують до неї зарплату. Це взагалі не проблема. З кваліфікацією можуть бути проблеми, але навчити скажімо перекладати папірці в міськраді, не так уже і важко, будемо чесні.
А взагалі є досить неприємна тема, котру ніхто не хоче зараз піднімати, але вона знову ж таки розколюватиме суспільство після війни - жінки мають рівні права з чоловіками, чи ні? А обов'язки? Зараз, фактично, йде формування суспільної думки про те, що в жінок прав більше від чоловіків. Після війни, будь-які рухи та організації феміністичного спрямування отримають шалену критику і тиск. І відповідь на це питання, потрібно дати уже зараз.
Насправді можна довго перелічувати - Буковель, елітні котеджні поселення, ресторани, фітнес центри, просто люди на дорогих авто, підполковники, що жруть піцу в Римі, лейтенанти, що спокійно отримують диплом адвоката, сини, чоловіки, близькі і далекі родичі когось "поважного", "інваліди" з мозолем на мізинці 4 ступеня...... І паралельний світ, де посеред ночі витягують "сіряка" з мотелю і нічне "ВЛК" яке за 15 хв. встановлює, абсолютне здоров'я мобілізованого.
Це навіть ширше ніж сама війна, - це ще один доказ, що в Україні 2 категорії населення - умовні "хазяєва життя" та "сіряки". "Сіряк" якого ловлять з пакетом "трави" - 7 років тюряги, або 3 роки за крадіжку пляшки коньяка, а "хазяїн життя" якого ловлять з 5 кг. кокаїна.....невинний, бо кокс перетворюється в пакет муки, або який давить насмерть людину на переході - рік іспитового терміну. Це реальні історії, до речі.
І от тепер ТЦК продовжує доводити правдивість цього.
P.S. І саме такі дії ТЦК дуже "допомагають" мобілізації та веденню бойових дій. Саме з таких "мобілізованих" напевно і виходять найкращі бійці....
Все кто уже пересек границу уже никто не скрутит, значит таки третье дано.
Потрібно прийняти закон про обовязову військову службу для всіх державних працівників і отримувачів коштів з бюджету. Дитина в інститут/ школу/садок, субсидія, влаштування в поліцію, мнс, суд, прокуратуру, митницю, лісництво, дорожнєкрадівництво... Не підходить - здаємо паспорт і на вихід. Власне тому так і не роблять, бо бояться свині, що самі в стайні залишаться. З ішого боку, а чим свині думати, якщо мозок жрачкою зайнятий.Тому і безславно ті свині йдуть на сало для запасливих українців....
Такое себе у вас насправди.