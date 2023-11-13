В Ужгороді працівники ТЦК посеред ночі забрали водія автобуса, який віз дітей із Вінниці на змагання, - журналіст Павловський

Працівники ТЦК в Ужгороді забрали водія автобуса, який привіз дитячу збірну з Вінниці на спортивні змагання.

Про це повідомив журналіст Віталій Павловський, передає Цензор.НЕТ.

"Наші Вінницькі діти поїхали на Всеукраїнські змагання з Теквондо в УЖГОРОД, збірна України.. Водій ікаруса, що перевозить діток з Вінниці на Ужгород, з готелю на спорткомплекс та знову в готель, заночував в хостелі "Монада", де його в 01.30 ночі разом з іншими чоловіками закрутили військові разом з поліцією!! Пояснення, що він єдиний водій з групою спортсменів збірної України, їм не аргумент! Всіх на нічну комісію, у воєнкомат!

Телефони відібрали, інформацію своїм рідним, тренерам повідомити не було змоги.. спортсмени винаймають таксі та по місцю пробують виходити з положення, бо змагання ніхто не відміняв", - йдеться в повідомленні.

За словами журналіста, після комісії Михайлу вручають військовий квиток та відправляють на Чернігів.

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За даними Еспресо, голова Вінницької ОДА Сергій Борзов узяв ситуацію під контроль. Він обіцяв вирішити питання безпеки та транспортування дітей.

Згодом Павловський повідомив, що перевізник підготував іншого водія для повернення спортсменів додому. Але оскільки ключі від автобуса залишилися у військкоматі, а жоден із місцевих водіїв не наважився туди піти, рятувати дітей довелося дівчині Юліані з Маріуполя, яка живе в Ужгороді.

"Кульмінація всієї цієї неприємної історії, де люди з владою стають авторитарними, де порушення законів і Конституції України стає нормою, де діти можуть стати заручниками "а в нас команда", і між варіантом, де після нічного спільного рейду в готелі, насильницького проходження комісії й отримання військового квитка, одразу відправляють на учбову, замість дати повістку на відправку з відтермінуванням 3-5 днів, обирають перший. А як же діти? Діти почекають, тих, хто ухиляється, потрібно карати в такий спосіб!!!" - додав журналіст.

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