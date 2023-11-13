Україні щотижня потрібно по п’ять вагонів зі зброєю, перемогти шляхом моральної переваги не вийде, - Генштаб Австрії

Кожного тижня в Україну повинні прибувати по чотири-п’ять вагонів зі зброєю та іншим військовим вантажем, лише за таких умов можна розраховувати на перемогу у цій війні.

Про це в інтерв'ю DW заявив полковник Генштабу Австрії Маркус Райснер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

За словами Райснера, Захід вважає, що Україна має перемогти Росію шляхом моральної переваги, проте "це так не працює".

"Щотижня в Україну мають їхати чотири-п'ять потягів з військовим вантажем. Існує ціла палітра озброєнь, які можна поставити. Інакше - треба самокритично зізнатися, що це неможливо. Тоді треба сказати це українцям та розпочинати переговори", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС може не затвердити план військової підтримки України на 20 млрд євро, - Reuters

За умов початку перемовин Україна припинить своє існування в нинішньому вигляді, вважає полковник, "адже РФ її просто знищить".