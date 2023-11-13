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Новини Війна
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Україні щотижня потрібно по п’ять вагонів зі зброєю, перемогти шляхом моральної переваги не вийде, - Генштаб Австрії

маркус,райснер

Кожного тижня в Україну повинні прибувати по чотири-п’ять вагонів зі зброєю та іншим військовим вантажем, лише за таких умов можна розраховувати на перемогу у цій війні.

Про це в інтерв'ю DW заявив полковник Генштабу Австрії Маркус Райснер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

За словами Райснера, Захід вважає, що Україна має перемогти Росію шляхом моральної переваги, проте "це так не працює".

"Щотижня в Україну мають їхати чотири-п'ять потягів з військовим вантажем. Існує ціла палітра озброєнь, які можна поставити. Інакше - треба самокритично зізнатися, що це неможливо. Тоді треба сказати це українцям та розпочинати переговори", - сказав він.

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За умов початку перемовин Україна припинить своє існування в нинішньому вигляді, вважає полковник, "адже РФ її просто знищить".

Автор: 

Австрія (986) Україна (5987) допомога і підтримка (1170)


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Топ коментарі
+9
По Телемарахфону цього точно не скажуть
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13.11.2023 10:39 Відповісти
+8
Одне з перших завдань олігархату це знищення патріотично налаштованих громадян,в яких вони після 14 року відчули загрозу для свого антиукраїнського режиму
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13.11.2023 11:17 Відповісти
+6
Якщо "4-5 потягів зброї на тиждень - це не можливо" і "РФ знищить Україну", то виникає питання, а як Європа збирається захищатися від кацапської орди, яка піде на Європу через 1-2 роки чисельністю 5-10 млн. піхотинців, із яких 50 % - це будуть мобілізовані кацапами українці в якості пушечного м'яса.
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13.11.2023 10:52 Відповісти
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13.11.2023 10:37 Відповісти
По Телемарахфону цього точно не скажуть
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13.11.2023 10:39 Відповісти
У нас на патріотизм напирають. Про те що зброї недостатньо говорити не можна.
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13.11.2023 10:52 Відповісти
Одне з перших завдань олігархату це знищення патріотично налаштованих громадян,в яких вони після 14 року відчули загрозу для свого антиукраїнського режиму
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13.11.2023 11:17 Відповісти
я думав шо прислів"я,
окремо ми всі академіки а разом отара овець, це про Україну.
але воно підходить і до ЄС...
бо персонально люди кажеть по темі, а домовитись зробити це гуртом не можуть.
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13.11.2023 10:48 Відповісти
Всього лише п'ять вагонів на тиждень? Він про якусь суперзброю, чи що?
По-нормальному, треба п'ять вагонів на день тільки артилерійських *********** основного калібру.
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13.11.2023 10:50 Відповісти
Він потім поправився: 4-5 потягів на тиждень
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13.11.2023 10:54 Відповісти
Це вже хоч якось схоже на правду. Русня певно на день більше відправляє.
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13.11.2023 11:05 Відповісти
Генштаб Австрії вже дав команду на завантаження п'яти вагонів зброєю? Чи це такий самий вкид про переговори про які останнім часом кукурікають зі всіх щілин?
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13.11.2023 10:50 Відповісти
Щотижня в Україну мають їхати чотири-п'ять потягів з військовим вантажем.

Джерело:
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13.11.2023 11:21 Відповісти
Якщо "4-5 потягів зброї на тиждень - це не можливо" і "РФ знищить Україну", то виникає питання, а як Європа збирається захищатися від кацапської орди, яка піде на Європу через 1-2 роки чисельністю 5-10 млн. піхотинців, із яких 50 % - це будуть мобілізовані кацапами українці в якості пушечного м'яса.
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13.11.2023 10:52 Відповісти
Вони в це не вірять. Окрім того лиш в Європі населення півмільярда. З відповідною економікою.
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13.11.2023 10:55 Відповісти
Економіка ЄС ляже після атаки 1 тис. ракет і 10 тис. шахедів на їхні електростанції і іншу інфраструктуру. З мобілізацією буде те, що і в нас: більше 1-2 млн. добровольців навряд чи нашкребуть
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13.11.2023 11:00 Відповісти
Ядерною зброєю, в цю гру в 2 - х грають.
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13.11.2023 10:55 Відповісти
Австрія, може невідкладно допомогти таким озброєнням, Фірташ може оплатити витрати разом з БЗДІЖенцями та суркісами, хорошковським, хомутинником, кучкою+пінчуком, сином азіров та купою інших екс-державників з України!!
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13.11.2023 10:53 Відповісти
це тобі в австрійському генштабі сказали?
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13.11.2023 12:06 Відповісти
4-5 вагонов в неделю на миллион солдат? Не маловато?
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13.11.2023 10:57 Відповісти
Да понятно что их военные искренне сочувствуют украинским. Но от них ничего не зависит.
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13.11.2023 11:10 Відповісти
Шановна редакція ! Виправте заголовок, будь ласка. "Потяги", а не "вагони".
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13.11.2023 11:22 Відповісти
Цензор, чого ви даєте посилання на статтю в DW російською мовою, якщо там є українська версія? Закон про державну мову не чули? Ось посилання: https://www.dw.com/uk/polkovnik-rajsner-pro-stattu-zaluznogo-j-samoobman-zahodu/a-67345386
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13.11.2023 12:44 Відповісти
Австріяки завжди смоктали у кацапів
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13.11.2023 11:38 Відповісти
Уже и австрийцы комментируют и дают советы нам, вся еврАпейская питарасня учит нас как жить!!!!!!!! Как уже ********** эти западные ватники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.11.2023 12:00 Відповісти
Ну так если бы не их артиллерия, птрк и спутники, ты бы сейчас был восточным ватником.
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13.11.2023 14:54 Відповісти
Когда я стану восточным ватником то через неделю ты станешь западным!
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13.11.2023 15:47 Відповісти
Эрм. Ну ладно. Что бы это не значило.
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13.11.2023 16:07 Відповісти
Як понабігало із викидами, зкацаплених СРАТЬєхаф!
Співпадіння, недумаю….
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13.11.2023 12:20 Відповісти
Потягів, а не вагонів
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13.11.2023 12:22 Відповісти
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13.11.2023 12:33 Відповісти
Коротко і ясно.
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13.11.2023 12:34 Відповісти
 
 