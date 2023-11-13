Фаріон здала ФСБ проукраїнського студента в Криму. Ташева обіцяє притягнути її до відповідальності. ФОТО
Екснардепка Ірина Фаріон вкотре спричинила скандал. Через її публікацію до проукраїнського студента в окупованому Криму Максима Глібова прийшли співробітники Федеральної служби безпеки рф.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Так, у своєму Telegram-каналі Фаріон опублікувала скриншот листа від студента-першокурсника філологічного факультету у Севастополі Максима Глібова, у якому він написав, що чекає на Збройні сили України в рідній Керчі та Севастополі.
Хлопець у листі також підтримав заяви Фаріон про те, що військові ЗСУ мають спілкуватися виключно українською мовою.
Фаріон, виклавши листа від Максима, не приховала його особисті дані.
Згодом скриншот листа розповсюдили російські пропагандисти, які дякували Фаріон за "співпрацю". А пізніше до Максима Глібова навідалась ФСБ та змусила перепросити на камеру.
Відео з Максимом з'явилося у мережі.
"Зі мною провели інтелігентну бесіду і я повністю відмовляюсь від своїх поглядів, бо розумію, що був не правий", - йдеться у заяві студента після розмови з ФСБ.
У коментарях у Telegram-каналі Фаріон підписники одразу просили її приховати особисті дані студента, попередивши, що до нього можуть прийти російські силовики.
"Не давайте порад, коли вас не просять. У мене прикрите прізвище? Ви своє чого сховали? Заблокувати?", - відповіла Ірина Фаріон на коментарі людей.
"А ось і сам Максим Глібов студент-філолог, який підтримує український нацизм і чекає на прихід солдатів ЗСУ. Цього студента здала українська нацистка Ірина Фаріон, виклавши на своєму телеграм-каналі його лист до неї. Тепер Головне управління протидії екстремізму МВС РФ займається Максимом, його оточенням та викладачами. Ще раз, "дякую пані Фаріон", ви нам дуже допомогли", - написали пропагандисти.
Росіяни також додали, що Ірина Фаріон своїм постом підставила не лише Максима, а й усе його оточення однодумців, яке "вже встановив та відпрацював товарищ майор".
На інцидент вже відреагувала постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.
"Щодо інциденту з громадянкою України Фаріон. це ницість, і злочин, викладати назагал повідомлення, від людини, яка пише тобі з тимчасово окупованої території. я щодня спілкуюсь з такими громадянами з Криму, ми здійснюємо системний моніторинг так званих "судів" над нашими громадянами, які своїми діями "дискредитують" збройні сили країни агресора. Зараз ми знаємо про щонайменше 535 таких "дискредитацій". Дякую всім нашим громадянам за таку сильну українську позицію, впевнена ви зустрічатимете наші сили безпеки та оборони у Криму першими. Але мені ніколи б і в голову не прийшло виставити в публічний простір особисту переписку, наражаючи людину на небезпеку. Як Представник Президента України в АР Крим буду вчиняти дії, щоб притягнути до відповідальності за означені дії дану громадянку", - написала Ташева.
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https://glavcom.ua/interviews/128020-oleg-mahnitskij-%C2%ABsvoboda%C2%BB-vikoristala-mene-u-vlasnih-tsiljah-a-potim-ja-stav-dlja-nih-tjagarem.html
"Скільки я головою об стіну бився, коли казав, що керівництво партії "свобода" це кремлівська агентура"
Вот у тебя и непорядок с головой
Звісно,Фаріон язиката баба,перегинає палиці часто,але саме совкове тотальне винищення українства і породжує таких неадекватів,готових "шаблюкою" без розбору нищити хрюський світ.
Слово «Мерещится»,в данном случае,пишется без мягкого знака. Мерещится - глагол, употребленным в форме настоящего времени. Вопрос «что делает?». Хотя, «какая разница…»?
Щось справа темнувата
, і боротися за неї...а може і не бути і боротися...Бо це благе діло боротися з російськими варварами...Фаріон як мовознавець мае всі права говорити те що рахуе правильним...за це ій Повага...
Підлога Макартні?
Столетия пребывания под расэйским сапогом дали о себе знать.
Избавиться от этого "наследия"быстро не удасться.
Может, действительно на какой-то период стоит перейти на английский,
чтоб не повадно было ни рашистам, ни своим подрасейским холуям?
Вашими емоціями і помилками скористаються російські іпсошники і свої доморощені корисні ідіоти.
Ви ж розумна жінка, навіже не можете себе стримати у таких чутливих питаннях.
Так зрозуміло- набридло вже чекати, коли Україна нарешті стане українською. Ми всі цього бажаємо. Дуже бажаємо. Але поступати треба розумно.
На жаль століття під російським гнітом даються взнаки. Рашисти зробили з багатьох укранців яничар і проросійських холуїв. Нерозумні українці й досі посипають свою голову попелом перед рашою. Сумно...
Але треба мати холодну голову ,ясний розум і величезне терпіння, щоб рашистські потвори нас не доїли остаточно
"Розумна жінка" опублікувала скриншот листа від першокурсника ... після чого до нього навідалась ФСБ ... Ви дізнайтеся про всяк випадок, - що таке Критичне мислення, критичний аналіз.
Тож чому "повага" до Фаріон, якщо саме вона - оприлюднила допис першокурсника, завдяки чому фсб звернуло на це увагу?... Перепрошую але Вам дійсно треба дізнатися, що таке Критичне мислення, критичний аналіз.
Підлога Макартні.
І що було робити людям, якщо вони хотіли рухатися у карьєрі. Людині прямо сказали- якщо не отримаєш партквиток, нікуди не зрушиш.
Так само було і в армії
Мабуть і батько ЗЄ у свій час був комуністом.
Ви ж про це добре знаєте, то навіщо мусолити цю тему.
Чи може більшість людей старшого покоління повиганяти з роботи за те, що вони колись числились як то кажуть у компартії?
Він у ЗСУ і подяка йому за це.
Знакомтесь с депутатами от Слуги
МАКСИМ БУЖАНСКИЙ и
АЛЕКСАНДР ДУБИНСКИЙ
БУЖАНСКИЙ говорит, что «История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел.
А ДУБИНСКИЙ ПРЕДЛАГАЕТ
ПУСТИТЬ ГАЗ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя»,
І щось ви тоді, прислужники слуг так не дерли горлянки, що слуги співпрацюють з ФСБ і готові знищувати українців у газових камерах