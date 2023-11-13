Фаріон здала ФСБ проукраїнського студента в Криму. Ташева обіцяє притягнути її до відповідальності. ФОТО

Екснардепка Ірина Фаріон вкотре спричинила скандал. Через її публікацію до проукраїнського студента в окупованому Криму Максима Глібова прийшли співробітники Федеральної служби безпеки рф.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Так, у своєму Telegram-каналі Фаріон опублікувала скриншот листа від студента-першокурсника філологічного факультету у Севастополі Максима Глібова, у якому він написав, що чекає на Збройні сили України в рідній Керчі та Севастополі.

Хлопець у листі також підтримав заяви Фаріон про те, що військові ЗСУ мають спілкуватися виключно українською мовою.

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Фаріон, виклавши листа від Максима, не приховала його особисті дані.

Згодом скриншот листа розповсюдили російські пропагандисти, які дякували Фаріон за "співпрацю". А пізніше до Максима Глібова навідалась ФСБ та змусила перепросити на камеру.

Відео з Максимом з'явилося у мережі.





"Зі мною провели інтелігентну бесіду і я повністю відмовляюсь від своїх поглядів, бо розумію, що був не правий", - йдеться у заяві студента після розмови з ФСБ.

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У коментарях у Telegram-каналі Фаріон підписники одразу просили її приховати особисті дані студента, попередивши, що до нього можуть прийти російські силовики.

"Не давайте порад, коли вас не просять. У мене прикрите прізвище? Ви своє чого сховали? Заблокувати?", - відповіла Ірина Фаріон на коментарі людей.

"А ось і сам Максим Глібов студент-філолог, який підтримує український нацизм і чекає на прихід солдатів ЗСУ. Цього студента здала українська нацистка Ірина Фаріон, виклавши на своєму телеграм-каналі його лист до неї. Тепер Головне управління протидії екстремізму МВС РФ займається Максимом, його оточенням та викладачами. Ще раз, "дякую пані Фаріон", ви нам дуже допомогли", - написали пропагандисти.

Росіяни також додали, що Ірина Фаріон своїм постом підставила не лише Максима, а й усе його оточення однодумців, яке "вже встановив та відпрацював товарищ майор".

На інцидент вже відреагувала постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

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"Щодо інциденту з громадянкою України Фаріон. це ницість, і злочин, викладати назагал повідомлення, від людини, яка пише тобі з тимчасово окупованої території. я щодня спілкуюсь з такими громадянами з Криму, ми здійснюємо системний моніторинг так званих "судів" над нашими громадянами, які своїми діями "дискредитують" збройні сили країни агресора. Зараз ми знаємо про щонайменше 535 таких "дискредитацій". Дякую всім нашим громадянам за таку сильну українську позицію, впевнена ви зустрічатимете наші сили безпеки та оборони у Криму першими. Але мені ніколи б і в голову не прийшло виставити в публічний простір особисту переписку, наражаючи людину на небезпеку. Як Представник Президента України в АР Крим буду вчиняти дії, щоб притягнути до відповідальності за означені дії дану громадянку", - написала Ташева.