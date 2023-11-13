УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5107 відвідувачів онлайн
Новини
40 636 651

Фаріон здала ФСБ проукраїнського студента в Криму. Ташева обіцяє притягнути її до відповідальності. ФОТО

фаріон

Екснардепка Ірина Фаріон вкотре спричинила скандал. Через її публікацію до проукраїнського студента в окупованому Криму Максима Глібова прийшли співробітники Федеральної служби безпеки рф.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Так, у своєму Telegram-каналі Фаріон опублікувала скриншот листа від студента-першокурсника філологічного факультету у Севастополі Максима Глібова, у якому він написав, що чекає на Збройні сили України в рідній Керчі та Севастополі.

Хлопець у листі також підтримав заяви Фаріон про те, що військові ЗСУ мають спілкуватися виключно українською мовою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОН підтримало вимоги студентів, які закликали правоохоронців перевірити висловлювання Фаріон про військовослужбовців

Фаріон здала ФСБ проукраїнського студента в Криму. Ташева обіцяє притягнути її до відповідальності 01

Фаріон, виклавши листа від Максима, не приховала його особисті дані.

Згодом скриншот листа розповсюдили російські пропагандисти, які дякували Фаріон за "співпрацю". А пізніше до Максима Глібова навідалась ФСБ та змусила перепросити на камеру.

Відео з Максимом з'явилося у мережі.

Фаріон здала ФСБ проукраїнського студента в Криму. Ташева обіцяє притягнути її до відповідальності 02
Фаріон здала ФСБ проукраїнського студента в Криму. Ташева обіцяє притягнути її до відповідальності 03

"Зі мною провели інтелігентну бесіду і я повністю відмовляюсь від своїх поглядів, бо розумію, що був не правий", - йдеться у заяві студента після розмови з ФСБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Студенти Фаріон просять правоохоронців перевірити її слова про військовослужбовців. ДОКУМЕНТ

У коментарях у Telegram-каналі Фаріон підписники одразу просили її приховати особисті дані студента, попередивши, що до нього можуть прийти російські силовики.

"Не давайте порад, коли вас не просять. У мене прикрите прізвище? Ви своє чого сховали? Заблокувати?", - відповіла Ірина Фаріон на коментарі людей.

Фаріон здала ФСБ проукраїнського студента в Криму. Ташева обіцяє притягнути її до відповідальності 04

"А ось і сам Максим Глібов студент-філолог, який підтримує український нацизм і чекає на прихід солдатів ЗСУ. Цього студента здала українська нацистка Ірина Фаріон, виклавши на своєму телеграм-каналі його лист до неї. Тепер Головне управління протидії екстремізму МВС РФ займається Максимом, його оточенням та викладачами. Ще раз, "дякую пані Фаріон", ви нам дуже допомогли", - написали пропагандисти.

Росіяни також додали, що Ірина Фаріон своїм постом підставила не лише Максима, а й усе його оточення однодумців, яке "вже встановив та відпрацював товарищ майор".

На інцидент вже відреагувала постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

Читайте також: Воїни відповіли Фаріон на закиди про російськомовних бійців ЗСУ: "Кончена довбо#обка. На солов’їній". ВIДЕО

"Щодо інциденту з громадянкою України Фаріон. це ницість, і злочин, викладати назагал повідомлення, від людини, яка пише тобі з тимчасово окупованої території. я щодня спілкуюсь з такими громадянами з Криму, ми здійснюємо системний моніторинг так званих "судів" над нашими громадянами, які своїми діями "дискредитують" збройні сили країни агресора. Зараз ми знаємо про щонайменше 535 таких "дискредитацій". Дякую всім нашим громадянам за таку сильну українську позицію, впевнена ви зустрічатимете наші сили безпеки та оборони у Криму першими. Але мені ніколи б і в голову не прийшло виставити в публічний простір особисту переписку, наражаючи людину на небезпеку. Як Представник Президента України в АР Крим буду вчиняти дії, щоб притягнути до відповідальності за означені дії дану громадянку", - написала Ташева.

Автор: 

Крим (14199) Фаріон Ірина (113) ФСБ (1460) Ташева Таміла (70)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+81
Та вже пристреліть ту здечявілу собаку кгбешна потвора діє на стороні ворога прикриваючись псевдо патріотизмом
показати весь коментар
13.11.2023 14:56 Відповісти
+51
Мразота. Хтось іще вірить в її "патріотизм"?
Як то кажуть - "немає де проби ставити".
показати весь коментар
13.11.2023 14:57 Відповісти
+39
А що не зрозумілого? Фаріон це концерва. Вона осознано працює на ФСБ. Колишніх комуняк не буває. Я повністю за українську мову, але обізвати азовців при тому що їх зять сцикливо тховається є не припустимо. Доречі я з заходу і з моїх знайомих її ніхто не любить. Вона спеціально робить розкол в той момент коли в країні чесно кажучи хрєноваті справи.
показати весь коментар
13.11.2023 15:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 7 з 7
Скільки я головою об стіну бився, коли казав, що керівництво партії "свобода" це кремлівська агентура. Саме вони продали медведчуку канал, коли його помийки типу зік та 112 прикрили, саме вони, саме вони просунули свою креатуру на місце генпрокурора учня Ківалова Махніцького після Майдану, він поховав всі майданівські справи, після його "роботи" там вже і розслідувати не було чого.
показати весь коментар
13.11.2023 21:46 Відповісти
Навпаки, комісія з розслідування злочинів на Майдані Ради Європи відзначила провали МВС Авакова і СБУ Наливайченка, а не Махніцького. І був скандал побудований на сфабрикованому фото, що Махніцький чимчикує поряд із Ківалом. Скільки бруду вилилось, але у підсумку - фейк.
показати весь коментар
13.11.2023 22:14 Відповісти
Сфабрикований Махніцький у сфабрикованого Ківалова захищав сфабриковану дисертацію. Шановний, не виправдовуйте виродка. https://lb.ua/news/2014/12/17/289647_bivshiy_genprokuror_mahnitskiy.html
показати весь коментар
13.11.2023 22:49 Відповісти
Поважне видання Главком зібрав весь чорний піар на Махніцького і предявив йому в інтервю:
https://glavcom.ua/interviews/128020-oleg-mahnitskij-%C2%ABsvoboda%C2%BB-vikoristala-mene-u-vlasnih-tsiljah-a-potim-ja-stav-dlja-nih-tjagarem.html
показати весь коментар
13.11.2023 23:38 Відповісти

"Скільки я головою об стіну бився, коли казав, що керівництво партії "свобода" це кремлівська агентура"

Вот у тебя и непорядок с головой
показати весь коментар
14.11.2023 01:51 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2023 22:11 Відповісти
отвести эту суку в ветеринарку и усыпить. в принципе у меня всё.
показати весь коментар
13.11.2023 22:13 Відповісти
ти про свою маму свої думки тут описав негіднику!
показати весь коментар
13.11.2023 22:48 Відповісти
Звідки стільки агресії до тих хто захищае свою мову...украінську???
показати весь коментар
14.11.2023 00:07 Відповісти
з такими "захисниками" і ворогів не треба,іменно висери цієї паизданутої в 14 русня цитувала наперебій,а донбасянє ще більше в транс впадали,от ***** тоді *******
показати весь коментар
14.11.2023 03:38 Відповісти
саме так, вся маса ідіотів боялася "скажених націоналістів" які поїздами їдуть до Криму. Ідотами легко маніпулювати коли є підходяща картинка. І цю картинку люб'язно піднесли кацапам очільники свободи та інші ряжені типу корчинського (достатньо згадати як він катався на броньовику в центрі Києва). Я сам пам'ятаю, як російськомовна людина підвозила мене до Києва і розповідав, що саме через вислови фаріон він більше не прагнутиме розмовляти українською принципово. На що я йому зауважив, що якраз її діяльність на те розрахована. І було це ще до майдану.
показати весь коментар
14.11.2023 06:58 Відповісти
То все "казки для бідних".Якщо людина щось хоче зробити,вона шукає спосіб,нехоче -шукає причину.Кацапи таких причин наплодили на усі смаки."ЯЗИК "ВБИВАЄ!-це однозначно,що б тут не стверджували толерантні(а насправді-наївні) писаки.
Звісно,Фаріон язиката баба,перегинає палиці часто,але саме совкове тотальне винищення українства і породжує таких неадекватів,готових "шаблюкою" без розбору нищити хрюський світ.
показати весь коментар
14.11.2023 12:37 Відповісти
Одна «сдала» в фейсбуке или как там оно называется, вторая обвинила в твитере) ну или как там называется))) Ау, вы вообще в реальную жизнь из «параллельной реальности» вернуться не собираетесь? Это я один такой вымирающий остался , или еще кто-то жив такой же как я? Смотрю эту бредятину и кажется, что я Кеану Ривз из «матрицы»….
показати весь коментар
13.11.2023 22:29 Відповісти
Если у тебя видения или что-то кажется, мерещиться, то живи в своей матрице и не мотай кишки людям.👽
показати весь коментар
13.11.2023 23:31 Відповісти
Обязательно воспользуюсь советом.
Слово «Мерещится»,в данном случае,пишется без мягкого знака. Мерещится - глагол, употребленным в форме настоящего времени. Вопрос «что делает?». Хотя, «какая разница…»?
показати весь коментар
14.11.2023 09:38 Відповісти
Чому на фото студенського білету не вказаний факультет і форма навчання???

Щось справа темнувата
показати весь коментар
13.11.2023 23:37 Відповісти
Що там б не говорили Фараон патріот Украіни .бо справді Україна реальна там де розмовляють українською.Про це вона і говорить.тим більше професія в неі така...нікого вона не здавала.студент сам розкрився.бо наївний був...вірив трішки в російську людяність...** як і інші до війни вірили...лохонулися...
показати весь коментар
14.11.2023 00:04 Відповісти
Русько язичний може бути громадянином Украіни...
, і боротися за неї...а може і не бути і боротися...Бо це благе діло боротися з російськими варварами...Фаріон як мовознавець мае всі права говорити те що рахуе правильним...за це ій Повага...
показати весь коментар
14.11.2023 00:22 Відповісти
= а може і не бути і боротися... те що рахуе правильним... =

Підлога Макартні?
показати весь коментар
14.11.2023 01:04 Відповісти
ох багато вас ЛИЧИНОК сюди збіглось ... Ю.Швець
показати весь коментар
14.11.2023 00:10 Відповісти
з фаріон все зрозуміло, питання до цього дебіла, що й навіщо і кому він писав?
показати весь коментар
14.11.2023 00:45 Відповісти
Уявіть собі, завтра путін звернеться до українців на українській мові. Це не зробить його гарною людиною та патріотом України. Треба зважувати більше на дії та наслідки, а не картинку та балачки.
показати весь коментар
14.11.2023 01:00 Відповісти
Не удивляйтесь

Столетия пребывания под расэйским сапогом дали о себе знать.

Избавиться от этого "наследия"быстро не удасться.

Может, действительно на какой-то период стоит перейти на английский,

чтоб не повадно было ни рашистам, ни своим подрасейским холуям?
показати весь коментар
14.11.2023 01:11 Відповісти
Пані Фаріон, будь ласка залиште свої суперемоції вдома і ведіть себе дуже стримано
Вашими емоціями і помилками скористаються російські іпсошники і свої доморощені корисні ідіоти.
Ви ж розумна жінка, навіже не можете себе стримати у таких чутливих питаннях.
Так зрозуміло- набридло вже чекати, коли Україна нарешті стане українською. Ми всі цього бажаємо. Дуже бажаємо. Але поступати треба розумно.
На жаль століття під російським гнітом даються взнаки. Рашисти зробили з багатьох укранців яничар і проросійських холуїв. Нерозумні українці й досі посипають свою голову попелом перед рашою. Сумно...

Але треба мати холодну голову ,ясний розум і величезне терпіння, щоб рашистські потвори нас не доїли остаточно
показати весь коментар
14.11.2023 01:02 Відповісти
= Ви ж розумна жінка =
"Розумна жінка" опублікувала скриншот листа від першокурсника ... після чого до нього навідалась ФСБ ... Ви дізнайтеся про всяк випадок, - що таке Критичне мислення, критичний аналіз.
показати весь коментар
14.11.2023 01:18 Відповісти
Студент...написав свою фамілію...а це прокол...в своі роки він набагато більше б мав знати.що таке інтернет...Хоча Повага йому..як і Фаріон...
показати весь коментар
14.11.2023 01:48 Відповісти
= Студент...написав свою фамілію...а це прокол... Повага йому..як і Фаріон...=
Тож чому "повага" до Фаріон, якщо саме вона - оприлюднила допис першокурсника, завдяки чому фсб звернуло на це увагу?... Перепрошую але Вам дійсно треба дізнатися, що таке Критичне мислення, критичний аналіз.
показати весь коментар
14.11.2023 16:15 Відповісти
= Студент...написав свою фамілію...а це прокол =

Підлога Макартні.
показати весь коментар
14.11.2023 16:19 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2023 01:18 Відповісти
партбілєт кпрс = ніяких постів в освіті.і вона там тільки тому що закон про люстрацію не працює,а ще через таких як ти що за неї тягнуть,а потім чую цей милий гавкіт: Ну коли вже той совок вивітриться))))
показати весь коментар
14.11.2023 03:41 Відповісти
У тих хто сподобився жити при Совку в свій час у багатьох були партквитки, отримані не за власним бажанням, а "по принуждению"

І що було робити людям, якщо вони хотіли рухатися у карьєрі. Людині прямо сказали- якщо не отримаєш партквиток, нікуди не зрушиш.

Так само було і в армії

Мабуть і батько ЗЄ у свій час був комуністом.

Ви ж про це добре знаєте, то навіщо мусолити цю тему.

Чи може більшість людей старшого покоління повиганяти з роботи за те, що вони колись числились як то кажуть у компартії?
показати весь коментар
14.11.2023 03:57 Відповісти
Мене ще дивує, що Жорін дуже переймається Фаріон. Краще б помовчав на цю тему.
Він у ЗСУ і подяка йому за це.
показати весь коментар
14.11.2023 04:23 Відповісти
Дійсно, мовне питання в Україні ще не вирішене( і не скоро буде). Але виносити його зараз, під час війни, справді не на часі. Хіба мало у війську людей різних національностей, які воюють і ГИНУТЬ за Україну? Мені зараз особисто все рівно якою мовою вони скажуть "мочи кацапов" чи вбий москаля-головне результат. А пані прохфесорка просто і смачно плюнула їм в обличчя-"...хлопці, чи ви такі тупі"-це ж її слова. Завдяки таким хлопцям пані прохфесорка зараз має можливість жити, навчати(цікаво що) і говорити. Сходити на роботу, можливо в кафе... А хоче попиз...ти на рахунок мови-нехай чкурне на Закарпаття, там непочатий край роботи, цілі села мадярські, прапори на державних установах мадярські...так що є де розгорнути "просвітницьку" роботу.
показати весь коментар
14.11.2023 05:16 Відповісти
Цензор, видаляй цю єрмаковсько-фсбшну маячню, в окупованих Криму не існує ніяких факультетів української філології.
показати весь коментар
14.11.2023 06:30 Відповісти
і філолог фаріон про це не знає?
показати весь коментар
14.11.2023 07:02 Відповісти
Ці скріни це зліплена на коліні муйня. Зайдіть на її телеграм канал і подивіться.
показати весь коментар
14.11.2023 07:36 Відповісти
у мене нема бажання ходити по тих телеграмах. А мої претензії до фаріон давні за її наче необдумані висловлювання, що шкодять країні. Так мову не впроваджують, так лише від неї відвертають. Дурню зморозила у соколової? - зморозила. Що ще треба, аби під час лютої бійні не відповідати за свої провокативні висловлювання. Ми - єдині в прагненні перемогти ворога. А для цієї гниди філологічної всі, хто ЩЕ не володіє добре українською вже вороги. навіть ті що гинуть за Україну. Як ще можна відноситися до цієї наволочі, скажіть мені будь-ласка?
показати весь коментар
14.11.2023 08:27 Відповісти
якщо в криму є проукраїнські люди - то вони повинні бути не в норах а з гордо піднятою головою.а те що фсб творить безпредел то фаріон не має вини.
показати весь коментар
14.11.2023 07:13 Відповісти
поедь подними гордо голову в крым, поори Слава Украине, а лучше побудь под оккупацией и повы ё буйся
показати весь коментар
14.11.2023 10:23 Відповісти
та не хрюкай голосно.....Олекса Гірник не вийобувався -а був ЛЮДИНОЮ до кінця свого земного життя.да,це був його особистий вибір - як і цього хлопця з криму.ти тут до чого,чи Фаріон ? це його вибір біти українцем чи крисою у норі.
показати весь коментар
14.11.2023 17:00 Відповісти
Згадується історія про Слугу народу Дубінського

Знакомтесь с депутатами от Слуги
МАКСИМ БУЖАНСКИЙ и
АЛЕКСАНДР ДУБИНСКИЙ

БУЖАНСКИЙ говорит, что «История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел.

А ДУБИНСКИЙ ПРЕДЛАГАЕТ
ПУСТИТЬ ГАЗ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя»,

І щось ви тоді, прислужники слуг так не дерли горлянки, що слуги співпрацюють з ФСБ і готові знищувати українців у газових камерах
показати весь коментар
14.11.2023 11:32 Відповісти
Пані Фаріон своєю пихатістю та зарозумілістю пробила чергове дно ,нажаль , батьки дали хорошу освіту, але не навчили людяності та елементарної порядності
показати весь коментар
14.11.2023 12:50 Відповісти
Маячня яка!
показати весь коментар
14.11.2023 19:35 Відповісти
Сторінка 7 з 7
 
 