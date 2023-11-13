Кулеба: ЄС дійсно не встигне надати Україні мільйон боєприпасів до березня
ЄС дійсно не встигне надати Україні мільйон боєприпасів до березня через "жалюгідний стан оборонної промисловості".
Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"На жаль, агентство Bloomberg говорить правду (про те, що ЄС навряд зможе дотриматися слова щодо боєприасів. - Ред.). Є питання, і ми, скажімо так, багато і гучно б'ємо у дзвони", – зазначив Кулеба.
Він додав, що причиною цієї проблеми є не відсутність політичної волі в ЄС, а "жалюгідний стан оборонної промисловості", а також "дуже багато несинхронізованих речей, дуже багато бюрократії".
"Європейський Союз працює над усуненням цих проблем, і саме тому, перебуваючи в Берліні, я закликав Європейський Союз розробити цілісну політику у сфері оборонних індустрій", – наголосив Кулеба.
За його словами, в ЄС уже почали вживати певні кроки для виправлення ситуації.
"Але треба швидше, треба більше. І ми тут дуже цінуємо підтримку Євросоюзу, але будемо їх підганяти. Тому що, знову ж таки, перед очима стоїть український піхотинець, а йому потрібні снаряди", – підсумував Кулеба.
В той самий час Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявляв сьогодні, що Євросоюз не відмовився від мети поставити Україні до березня 2024 року 1 мільйон артилерійських боєприпасів. Київ вже отримав близько 300 тис. снарядів.
Нагадаємо, минулої п'ятниці агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило: Європейська служба зовнішніх зв'язків повідомила країни ЄС про невелику ймовірність того, що вдасться виконати зобов'язання поставити Україні до березня 2024 року 1 млн артилерійських боєприпасів.
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за 16 років панування раззброіла Бундесфер,
та положила Неметчину під ху&ла,
поставляюся ему валюту за газ.
ЄС з США давали зброю і гроші, ЗСУ воювали - а вони нахрюкували відосікі про перемогу.
Аж раптом щось пішло не так і дебілізм шапітолія вже не приховати.
Кулєба, зав`язуй гнати пургу
Нє, ну слава господу богу, що стан оборонної промисловості країни, яка мала б боротися за своє життя усіма силами та наявними способами, є набагато кращий і все в країні іде на фронт, і все в країні працює для фронту, а не йде на серіали, марафони, стадіони, гандони, барабани в бомбосховища і т.ін.
Але тепер, вони ще й в заручники взяли тих,хто не хоче жити в країні маразму і закрили кордони, як кріпакам чи рабам. "вІЛЬНІ" люди "вІЛЬНОЇ" країни
"Дякую" виборцям в 2019 році