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Кулеба: ЄС дійсно не встигне надати Україні мільйон боєприпасів до березня

боєприпаси

ЄС дійсно не встигне надати Україні мільйон боєприпасів до березня через "жалюгідний стан оборонної промисловості".

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду. 

"На жаль, агентство Bloomberg говорить правду (про те, що ЄС навряд зможе дотриматися слова щодо боєприасів. - Ред.). Є питання, і ми, скажімо так, багато і гучно б'ємо у дзвони", – зазначив Кулеба.

Він додав, що причиною цієї проблеми є не відсутність політичної волі в ЄС, а "жалюгідний стан оборонної промисловості", а також "дуже багато несинхронізованих речей, дуже багато бюрократії".

"Європейський Союз працює над усуненням цих проблем, і саме тому, перебуваючи в Берліні, я закликав Європейський Союз розробити цілісну політику у сфері оборонних індустрій", – наголосив Кулеба.

За його словами, в ЄС уже почали вживати певні кроки для виправлення ситуації.

"Але треба швидше, треба більше. І ми тут дуже цінуємо підтримку Євросоюзу, але будемо їх підганяти. Тому що, знову ж таки, перед очима стоїть український піхотинець, а йому потрібні снаряди", – підсумував Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компанія Rheinmetall поставить Україні близько 100 тисяч боєприпасів до 120-мм мінометів

В той самий час Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявляв сьогодні, що Євросоюз не відмовився від мети поставити Україні до березня 2024 року 1 мільйон артилерійських боєприпасів. Київ вже отримав близько 300 тис. снарядів.

Нагадаємо, минулої п'ятниці агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило: Європейська служба зовнішніх зв'язків повідомила країни ЄС про невелику ймовірність того, що вдасться виконати зобов'язання поставити Україні до березня 2024 року 1 млн артилерійських боєприпасів.

боєприпаси (2309) Євросоюз (13767) допомога і підтримка (1170) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+11
якщо в ЄС жалюгідний стан який тоді у нас ?
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13.11.2023 23:47 Відповісти
+11
Це в Кулеби жалюгідний стан мозку
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13.11.2023 23:48 Відповісти
+10
Арахамія "шнаряди" підтягне і "Щит Давида Арахамії" заодно. А поможе Бужанський-Буратіно і компанія
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13.11.2023 23:45 Відповісти
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О, прогрес! Навіть до самого тупого Зельоного дійшло?
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13.11.2023 23:43 Відповісти
Спасібі муттер Меркель яка

за 16 років панування раззброіла Бундесфер,

та положила Неметчину під ху&ла,

поставляюся ему валюту за газ.
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14.11.2023 00:30 Відповісти
Але попросіть продати мільйон Мерседесів,наклепають аж бігом!
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14.11.2023 07:16 Відповісти
Арахамія "шнаряди" підтягне і "Щит Давида Арахамії" заодно. А поможе Бужанський-Буратіно і компанія
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13.11.2023 23:45 Відповісти
Іще Розенблат армію ******** дронів по- дєшовкє підгоне....
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14.11.2023 00:54 Відповісти
🤢: « они просто двигают границы вперед «, « надо только перестать стрелять», « договоримся посередине», « повстанцы» ……… Так оно хотело выслужиться перед рашистами , когда ВОЙНА унесла жизни Героев защитников донецкого аэропорта ! У него только Порошенко враг , а сейчас Валерий Залужный и все настоящие патриоты , как Полковник Роман Червински
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14.11.2023 08:31 Відповісти
якщо в ЄС жалюгідний стан який тоді у нас ?
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13.11.2023 23:47 Відповісти
Це в Кулеби жалюгідний стан мозку
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13.11.2023 23:48 Відповісти
ну який стан Бундесверу я в курсі пять макетів ракет і три іржаві танки з яких баба Анжела зняла акумулятори ...
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13.11.2023 23:54 Відповісти
Може повернемо іржаві іріски-Т? навіщо нам той мотлох, краще асхвальтом будемо сбивати всякі там ракети?
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14.11.2023 01:25 Відповісти
розумієте я теж думав Бундесвер це машина ! коли 100 танків з консервації береш і не видно що їх поменшало . я коли купую Джон Дір мені постачають за 5 днів , якщо з США то місяць . 30 іржавих (не нових ) Абрамсів їхали 7 місяців ! за цей час в мене кукурудза виросла ! за 7 місяців кацапи взяли б Берлін . тобто що друга армія блеф , що НАТО . що не блеф це ЦАХАЛ .
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14.11.2023 05:12 Відповісти
це всім відомо, але Кулебяка поки що міністр України а не Німеччини, тож очевидно що воно роззявляє своє дурне патякало про чужі оборонні спроможності тільки для того щоб змавіпувати стиль свого розумово відсталого шефа ака Нелохія Боневтіка.
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14.11.2023 02:29 Відповісти
Ризикну припустити, що для країн НАТО саме такої кількості БК не потрібно. Бо зазвичай основні сили у них то крилаті ракети та авіація. Теоретично вони можуть перемкнути економіку на військові рейки і почати виготовляти 100500 снарядів та іншої номенклатури озброєння на місяць. Но, вибачте: це означає пох@ріть власну економіку. Не наша справа, який у них там стан речей в їхніх арміях
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14.11.2023 00:04 Відповісти
ну звісно не потрібно бо між орками і Бундесвером є ЗСУ і Войско Польське , можна догаварится посредине . що таке НАТО я побачив за останні 2 роки з ракетами в Польщі і шахедами в Румунії + зрадник орбан + барига Ердоган .
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14.11.2023 00:18 Відповісти
Ну звісно: українці будуть витрачати кошти на всяку фігню тіпа льодові стадіони, серіали тощо, а все НАТО пахати в три зміни на військових заводах на український олігархат. А українці будуть по Ютуб-каналах кожен день з вумним виглядом давати прогнози та ванговати
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14.11.2023 00:34 Відповісти
ЗЕпідріла і його циркова бібізяна Кулєбяка так і робили 1.5 роки.
ЄС з США давали зброю і гроші, ЗСУ воювали - а вони нахрюкували відосікі про перемогу.
Аж раптом щось пішло не так і дебілізм шапітолія вже не приховати.
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14.11.2023 02:31 Відповісти
так чому про це кажуть прості люди , трохи журналісти і мовчить поліція , прокуратура , МО ? в Свесі 10-11 листопада клали асфальт , це 15 км від кордону зона бойових дій , через день прилітає ! розбомблена прикордонна застава і новий асфальт на одній вулиці , ось як виглядає Свеса ! а чому ? бо мер Свеси голова осередку партії медведчука , а депутат андрюха деркач .
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14.11.2023 05:23 Відповісти
А твоі МАРОДЕРИ СПИЗ…… сотні міЛліардів допомоги , чому не на ГИЛЯЦІ? Останні приклад -збочинець Ермак на коханця Іммануілова перевів , 37 міЛліардів для закупівлі стратегічного м'яса , але , як завжди не грошей не м'яса!
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14.11.2023 08:39 Відповісти
А що таке? Позиція зійтися посередині, какая разніца, мир в очах, будівництво доріг замість хоч якоїсь розбудови армії не працює? Тепер ви стали турбопатріотами?
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13.11.2023 23:47 Відповісти
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13.11.2023 23:48 Відповісти
Якби ж поменше ляпали язиком ці чиновники може за розумних би зійшли.
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13.11.2023 23:49 Відповісти
Та навряд... Це зельц думав, що за кордоном будуть брехливого язика слухати... Друга поїздка до Вашингтону показала, що дивляться на дії
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14.11.2023 01:00 Відповісти
А де дякула?
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13.11.2023 23:50 Відповісти
а самi працювати не пробували? - 'чучхе' на вас нема, кловуни... KiМ прийде - порядок наведе.
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13.11.2023 23:50 Відповісти
Міністр МЗС займається ************,ФСБшник Єрмак виконує функції міністра МЗС і їде на зустріч в США з держ.секретарем...зелений пізд@ць у всій красі.
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13.11.2023 23:57 Відповісти
Ви праві, це посміховисько
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14.11.2023 01:01 Відповісти
Ось, як вилазить боком для Українців дії владних осіб із Зеленським з 2019 року!! Просто перестать стрелять, казав Зеленський бонеУтік, після Оманських договорняків з ******..
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13.11.2023 23:59 Відповісти
Воно і раніше всю свою шутовську карьєру повзало перед ****** :» вл. вл , ну заберите Україну хоть за долги» , « порноакторка , берущая і с переда і с заду» ……… , але 73% пришлепнутих , які дивились гидотний 95 квартал , вручили клоуну БУЛАВУ « хоть поржем»
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14.11.2023 08:47 Відповісти
Де ви самі були слуги народу за рік півтора до війни?Свернули усі оборонні справи та будували дороги.Зараз розповідаете що треба Европі робити
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14.11.2023 00:09 Відповісти


Кулєба, зав`язуй гнати пургу
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14.11.2023 00:10 Відповісти
Судячи з дядька на стоп-кадрі - в СРСР такі добре годували - подвійне підборіддя
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14.11.2023 00:13 Відповісти
Він жер зі спецмагазину, бярозка, через завсклад, ти мєня уважаєш, я тебя уважаю, ми с тобой уважаємиє люди.
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14.11.2023 00:15 Відповісти
Так, я його пам'ятаю....)))
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14.11.2023 01:06 Відповісти
Бовін, і був ще Зорін
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14.11.2023 15:55 Відповісти
а шо у нас зі своїм виробництвом?
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14.11.2023 00:10 Відповісти
Вироби Президента України.
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14.11.2023 00:18 Відповісти
виробництво відосів ,таки так, рівних йому немає..
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14.11.2023 00:50 Відповісти
жалюгідно
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14.11.2023 01:41 Відповісти
Є питання, і ми, скажімо так, багато і гучно б'ємо у дзвони", - зазначив Кулеба. "зелений набат" ***.на Нічого,кулєба із "ззедентом" через "львівський арсенал" ********** притащуть, "зелені " потвори
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14.11.2023 00:14 Відповісти
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14.11.2023 00:39 Відповісти
Тут один "немец" утверждал что бюрократия в Европе это Божья роса.
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14.11.2023 03:07 Відповісти
Добре що наша оборонна промисловість на належної висоті !
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14.11.2023 08:18 Відповісти
ну до кацапів зверніться, вони ж ваші друззя,може вони нададуть
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14.11.2023 08:28 Відповісти
через "жалюгідний стан оборонної промисловості". Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба

Нє, ну слава господу богу, що стан оборонної промисловості країни, яка мала б боротися за своє життя усіма силами та наявними способами, є набагато кращий і все в країні іде на фронт, і все в країні працює для фронту, а не йде на серіали, марафони, стадіони, гандони, барабани в бомбосховища і т.ін.
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14.11.2023 08:57 Відповісти
Влада ідіотів
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14.11.2023 14:23 Відповісти
Ці придурки, через десять років може таки десь і побудують завод з виробництва снарядів, а потім з круглими очима дізнаються, що в світі нестача пороху. Чому ці кончені ідіоти, одразу весь ланцюг подій не моделюють? Я вам триста відсотків даю, що теж саме влада почне мямлити, коли отримають Ф16, що до них ("виявляється") треба ще авіоніку, радари,аеродроми, тощо.
Але тепер, вони ще й в заручники взяли тих,хто не хоче жити в країні маразму і закрили кордони, як кріпакам чи рабам. "вІЛЬНІ" люди "вІЛЬНОЇ" країни
"Дякую" виборцям в 2019 році
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14.11.2023 14:29 Відповісти
 
 